11:11 01 июня

Противоракета США поразила имитацию боевого блока МБР

Согласно информации телерадиокомпании « Звезда », директор национального агентства противоракетной обороны вице-адмирал Джеймс Сиринг рассказал о назначении противоракеты GMI.

Противоракета США поразила имитацию боевого блока МБР


С его слов, шестое по счету испытание ракеты-перехватчика отличалось от предыдущих. Ранее GMI запускали по ракетам малой и средней дальности, полет которых проходит на относительно небольших скоростях. В ходе последнего пуска, состоявшегося с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, была поражена мишень, имитировавшая боевой блок межконтинентальной баллистической ракеты. Данная цель является наиболее сложной для перехвата из-за скорости и высоты полета. Перехват был выполнен в верхних слоях атмосферы прямым попаданием в цель.




Это важное событие, демонстрирующее надежность в отражении реальной угрозы.

- пояснил Д. Сиринг.

Как он утверждает, тестирование противоракеты стало ответом на испытания в КНДР.

Использованы фотографии: http://www.nbcnews.com/science/space/missile-defense-system-hits-target-critical-test-n138021
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Комментарии 12

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  1. mojohed2012 Сегодня, 10:52
    Да. Только мы знаем как штатовские СМИ по заказу Госдепа умеют делать Пи-ар, а их военным ничего не мешало, как раньше, на МБР поставить мишень-маячок.
    mojohed2012
    1. pjastolov Сегодня, 10:55
      Это важное событие, демонстрирующее надежность в отражении реальной угрозы.
      не порядок, где саботажники? feel
      pjastolov
    2. maxim947 Сегодня, 10:57
      Сбить боевой блок МБР хотя бы с вероятностью 30-40 %, сейчас никто в мире не способен. И не скоро смогут, посему предназначенная для этого современная ПВО в большей части "ниочем"
      maxim947
      1. art030765 Сегодня, 11:10
        иллюзиями жить можно но лучше смотреть на вещи реально. эти испытания отслеживались и нашим МО и израилем елсли ба американцы на испытаниях облажались мы бы такой шум подняли. Так что все у них идет по плану плюс в разработке американской ПРО участвуют 10 ки ведущих стран проект будет доведен до ума и это полностью изменит мир как интернет
        art030765
    3. новичок Сегодня, 10:58
      театр абсурда одной амерской ракеты. может, где то после 66 пуска, они и смогут приблизиться к нашим результатам. только чур не махлевать, без маячков!
      новичок
  2. ufpb Сегодня, 10:56
    Когда известны все переменные уравнения, то и решения готово. Мы знаем когда стартовала МБР, каким курсом идет на каких скоростях. Задача поставить физтело любого размера в точке Х по времени Ч.
    ufpb
  3. злой партизан Сегодня, 10:59
    Рано или поздно американцы создадут ПРО с высокой вероятность поражения и блоков МБР и ракет на разгонном участке траектории. И что тогда? Неужели попробуют нанести первый удар? И чем тогда Россия сможет ответить? Много чего читал на эту тему, но целостной картины по этому вопросу у меня не сложилось. Может кто-то порекомендует какие-то материалы, исследования на эту тему. Заранее благодарен. hi
    злой партизан
    1. Комментарий был удален.
    2. с-т Petrov Сегодня, 11:11
      поэтому и показали матрасам статус-6. Чтоб не лелеяли надежду на безответность
      с-т Petrov
  4. капрал Сегодня, 11:02
    Вчера же эта новость была: https://topwar.ru/116864-ssha-proveli-ispytaniya-
    protivoraketnoy-sistemy-nad-tihim-okeanom.html#co
    mment-id-6998260
    Или повторяют для тех, кто в батискафе?
    капрал
  5. Толстоевский Сегодня, 11:02
    новый шедевр от стэнли кубрика?
    Толстоевский
  6. Mavrikiy Сегодня, 11:02
    Как он утверждает, тестирование противоракеты стало ответом на испытания в КНДР.
    Летит себе ГЧ "в верхних слоях атмосферы, а навстречу внезапно противоракета, хрясь...... и в точку.
    Вывод, цель не маневрировала.
    И у них это называется "противоракета". Да-да, против КНДР и это много, но трепаться то меньше нужно, за умелых сойдете.
    Mavrikiy
  7. MoJloT Сегодня, 11:09
    Что бы тут не писали, в этом направлении матрасы идут семимильными шагами, и если эта система может кинетически поразить МБР, то остальные цели для нее детский тир.
    MoJloT
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