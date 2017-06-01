Противоракета США поразила имитацию боевого блока МБР
Согласно информации телерадиокомпании « Звезда », директор национального агентства противоракетной обороны вице-адмирал Джеймс Сиринг рассказал о назначении противоракеты GMI.
С его слов, шестое по счету испытание ракеты-перехватчика отличалось от предыдущих. Ранее GMI запускали по ракетам малой и средней дальности, полет которых проходит на относительно небольших скоростях. В ходе последнего пуска, состоявшегося с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, была поражена мишень, имитировавшая боевой блок межконтинентальной баллистической ракеты. Данная цель является наиболее сложной для перехвата из-за скорости и высоты полета. Перехват был выполнен в верхних слоях атмосферы прямым попаданием в цель.
- пояснил Д. Сиринг.
Как он утверждает, тестирование противоракеты стало ответом на испытания в КНДР.
С его слов, шестое по счету испытание ракеты-перехватчика отличалось от предыдущих. Ранее GMI запускали по ракетам малой и средней дальности, полет которых проходит на относительно небольших скоростях. В ходе последнего пуска, состоявшегося с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, была поражена мишень, имитировавшая боевой блок межконтинентальной баллистической ракеты. Данная цель является наиболее сложной для перехвата из-за скорости и высоты полета. Перехват был выполнен в верхних слоях атмосферы прямым попаданием в цель.
Это важное событие, демонстрирующее надежность в отражении реальной угрозы.
- пояснил Д. Сиринг.
Как он утверждает, тестирование противоракеты стало ответом на испытания в КНДР.
Использованы фотографии: http://www.nbcnews.com/science/space/missile-defense-system-hits-target-critical-test-n138021
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