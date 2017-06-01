В 2017 году планируется закладка очередной АПЛ типа «Ясень» и начало постройки новых «Варшавянок»
Как сообщает новостное агентство « Интерфакс-АВН », главное командование ВМФ России полагает, что основным событием в летний период обучения (1 июня - 30 октября) станет закладка очередной атомной подводной лодки проекта 885 "Ясень" на "Севмаше" (видимо, получит название «Ульяновск»), а также начало строительства на "Адмиралтейских верфях" серии из 6 субмарин проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота.
- пояснили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Закладка головной подлодки проекта 885 «Ясень» «Северодвинск» состоялась в 1993 году. К 1996 году работы по строительству лодки были остановлены на восемь лет. В 2001 году решено перепроектировать уже строящуюся лодку по проекту 08850 — с новым оборудованием и модернизированным вооружением. 24 июня 2010 года лодка была спущена на воду. На первые ходовые испытания в море подлодка вышла 12 сентября 2011 года. 30 декабря 2013-го «Северодвинск» был официально принят на вооружение российского ВМФ. На данный момент он является единственным представителем проекта, введенным в состав ВМФ. Следующая ПЛ «Казань» (заложена 24 июля 2009 года) была спущена на воду 31 марта.
Первые две подводные лодки этой серии будут носить наименования "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский".
- пояснили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Закладка головной подлодки проекта 885 «Ясень» «Северодвинск» состоялась в 1993 году. К 1996 году работы по строительству лодки были остановлены на восемь лет. В 2001 году решено перепроектировать уже строящуюся лодку по проекту 08850 — с новым оборудованием и модернизированным вооружением. 24 июня 2010 года лодка была спущена на воду. На первые ходовые испытания в море подлодка вышла 12 сентября 2011 года. 30 декабря 2013-го «Северодвинск» был официально принят на вооружение российского ВМФ. На данный момент он является единственным представителем проекта, введенным в состав ВМФ. Следующая ПЛ «Казань» (заложена 24 июля 2009 года) была спущена на воду 31 марта.
АПЛ "Северодвинск"
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