13:07 01 июня

В 2017 году планируется закладка очередной АПЛ типа «Ясень» и начало постройки новых «Варшавянок»

Как сообщает новостное агентство « Интерфакс-АВН », главное командование ВМФ России полагает, что основным событием в летний период обучения (1 июня - 30 октября) станет закладка очередной атомной подводной лодки проекта 885 "Ясень" на "Севмаше" (видимо, получит название «Ульяновск»), а также начало строительства на "Адмиралтейских верфях" серии из 6 субмарин проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота.

Первые две подводные лодки этой серии будут носить наименования "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский".

- пояснили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Закладка головной подлодки проекта 885 «Ясень» «Северодвинск» состоялась в 1993 году. К 1996 году работы по строительству лодки были остановлены на восемь лет. В 2001 году решено перепроектировать уже строящуюся лодку по проекту 08850 — с новым оборудованием и модернизированным вооружением. 24 июня 2010 года лодка была спущена на воду. На первые ходовые испытания в море подлодка вышла 12 сентября 2011 года. 30 декабря 2013-го «Северодвинск» был официально принят на вооружение российского ВМФ. На данный момент он является единственным представителем проекта, введенным в состав ВМФ. Следующая ПЛ «Казань» (заложена 24 июля 2009 года) была спущена на воду 31 марта.


В 2017 году планируется закладка очередной АПЛ типа «Ясень» и начало постройки новых «Варшавянок»

АПЛ "Северодвинск"


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Комментарии 36

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  1. pjastolov Сегодня, 11:33
    Молодцы, так держать! soldier
    pjastolov
    1. san4es Сегодня, 11:35
      Цитата: pjastolov
      Молодцы, так держать! soldier

      ...Каждому городу, по лодке soldier
      san4es
      1. Deadушка Сегодня, 12:11
        тогда уже каждому населенному пункту по лодке good
        Deadушка
        1. san4es Сегодня, 12:15
          Цитата: Deadушка
          тогда уже каждому населенному пункту по лодке good

          ...Ага...кто там следующий, по Волге? ("Самара", есть на КТОФ)
          san4es
        2. AVGUST Сегодня, 13:06
          Ага,Ю представляю , типа АПЛ Тёплая Гора или АПЛ "Мылые Петушки", у нас и так хватит названий и имён полководцев.....
          AVGUST
    2. maxim947 Сегодня, 11:36
      Присоединяюсь)
      maxim947
    3. новичок Сегодня, 11:40
      такихда, молодцы, корабелы. Ульяновск, как много в этом названии... вспомнился мне наш одноимённый авианосец.
      новичок
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:44
        Вопреки всем нытикам и злопыхателям - закладка и строительство новых кораблей продолжается .
        bouncyhunter
        1. новичок Сегодня, 11:52
          да, работают назло мупостату. скоро таки многострадальный Грен принимают.
          новичок
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:54
            Цитата: новичок
            скоро таки многострадальный Грен принимают.

            Гарик , не лети впереди паровоза . Примут - вот тогда мы под баянчик drinks
            bouncyhunter
            1. новичок Сегодня, 12:03
              как то прикипел я к этоиу кораблю. стройный симпотяга, с трудной судьбой. тьфу, тьфу, тьфу. подождём конца года.
              новичок
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:07
                Понимаю твои чувства . Терпение , друг мой . Воздастся сторицею .
                bouncyhunter
          2. barclay Сегодня, 11:59
            По тому как его принимают, можно предположить как он будет плавать (ходить).
            barclay
            1. новичок Сегодня, 12:11
              barclay, он ещё себя покажет. и ходить будет, и десант водить, и вертолёты запускать.
              новичок
        2. rudolff Сегодня, 11:55
          Закладка головного корабля в 1993 году. В строю один (!) Северодвинск. На дворе 2017 год. И это Вы называете: "Вопреки всем нытикам и злопыхателям..."
          rudolff
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:06
            Именно так . А всем вечно недовольным и "всёпропальщикам" советую довольствоваться синицей в руках , а не мечтать о журавле в небе .
            bouncyhunter
            1. НЕКСУС Сегодня, 12:33
              Цитата: bouncyhunter
              Именно так . А всем вечно недовольным и "всёпропальщикам" советую довольствоваться синицей в руках , а не мечтать о журавле в небе .

              Нет Паша,это не нытье,а трезвый взгляд на происходящее с нашими флотами. Сколько многоцелевиков у нас в строю? Половина,может меньше,чем имеем в наличии. Что такое многоцелевик-это защитник наших стратегических подводных ракетоносцев. И как защищать эту часть нашей триады,не подскажешь? По надводному флоту....Шойгу сказал,что основой наших флотов станет фрегаты проекта 22350 и 22350М. Вопрос- ГТУ отечественная для них есть? Она только только прошла испытания! А еще впереди закладка серии,постройка,испытания,доводки и тд...и сколько это будет по времени?
              Новость по закладке позитивная,не спорю...а вот меня сильно огорчило то,что модернизацию Баракуд заморозили. Что имеем не храним,потерявши плачем.
              НЕКСУС
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:40
                Много в твоих словах горечи , Андрей . И она мне понятна . Но я всё равно остаюсь при своём мнении - на месте не стоим , а это уже неплохо . Да , хочется больше . Да , есть к чему стремиться .
                bouncyhunter
                1. НЕКСУС Сегодня, 12:46
                  Цитата: bouncyhunter
                  Много в твоих словах горечи , Андрей . И она мне понятна . Но я всё равно остаюсь при своём мнении - на месте не стоим , а это уже неплохо . Да , хочется больше . Да , есть к чему стремиться .

                  Паша,никто не запрещает радоваться тому ,что закладывается...но ведь это не США,ты же понимаешь...у нас могут заложить и строить героически с перерывами на перекур лет на 8, по 20 лет АПЛ. Казань глянь сколько лет рожают и это без "перекуров".Да она головная,да ,новый по сути проект...но время на сегодняшний день не за нас. Нам дает время РВСН модернизировать и обновить армию и флот...но и это время не бесконечно,тк те же матрассы землю роют,изобретая новые стредства защиты от наших МБР и КР.
                  НЕКСУС
                  1. bouncyhunter Сегодня, 12:59
                    Цитата: НЕКСУС
                    матрассы землю роют,изобретая новые стредства защиты от наших МБР и КР.

                    Роют , в перехлёст их через клюз ! Ну не будем же мы махать шашками перед Кремлём с требованием ускорить все существующие проекты и разморозить замороженные ? Наверху ведь тоже не дауны сидят - понимают не хуже нашего ситуацию . Или опять "путинвсехслил" ? Не верю я в это . Хоть стреляй - не верю . Не продажные 90-е на дворе , хотя собак женскаго роду хватает , не спорю ...
                    bouncyhunter
                    1. НЕКСУС Сегодня, 13:04
                      Цитата: bouncyhunter
                      Не продажные 90-е на дворе , хотя собак женскаго роду хватает , не спорю ...

                      Друже,я убежден,Россия тогда станет действительно великой,когда будет возрожден наш флот.Именно он способен обеспечить нам сотни лет мирного неба над головой.
                      А для того,чтоб было понятно ,что я думаю о сегодняшнем происходящем в своем тридевятом королевстве,послушай вот эту песню...
                      НЕКСУС
          2. новичок Сегодня, 12:06
            ну уж хотя бы так. а что вы предлагаете, опустить руки, не строить?
            новичок
          3. НЕКСУС Сегодня, 12:07
            Цитата: rudolff
            Закладка головного корабля в 1993 году. В строю один (!) Северодвинск. На дворе 2017 год. И это Вы называете: "Вопреки всем нытикам и злопыхателям..."

            Приветствую,друже! hi
            Мда...заложить можно хоть сотню Ясеней...вопрос,когда эти ПЛ получит флот.Казань строили 8 лет,плюс ходовые испытания и тд...и того 10 лет. Если по 10 лет по одной лодке будут сдавать флоту,то тогда наши флота будут продолжать сидеть в том глубоком месте,в который солнечный свет не проникает. Сколько боевых кораблей списывают и сколько в этот же период ставят в строй...уверен что статистика пока не очень радужная. А еще сколько кораблей у стенки ржавеют в ожидании модернизации...
            НЕКСУС
            1. barclay Сегодня, 12:11
              Цитата: НЕКСУС
              ...уверен что статистика пока не очень радужная.

              Видимо нечем и некем... Выше головы трудно прыгать, к сожалению.
              barclay
              1. НЕКСУС Сегодня, 12:16
                Цитата: barclay
                Видимо нечем и некем... Выше головы трудно прыгать, к сожалению.

                А модернизацию уже построенного никто не отменял...вот к примеру...АПЛ Баракуда в количестве двух единиц.Модернизацию этих многоцелевики,которые нам нужны как воздух,заморозили до лучших времен. Это вы считаете прыгнуть выше головы?
                НЕКСУС
                1. barclay Сегодня, 12:29
                  Ну насчет "воздуха" в руководстве, вероятно, в курсе. Только в этом руководстве, видимо, имеет место несогласованность принятия решений по планированию таких мероприятий.
                  Цитата: НЕКСУС
                  Это вы считаете прыгнуть выше головы?

                  Если работы по модернизации не по карману, то это действительно "выше головы", к сожалению.
                  barclay
                  1. НЕКСУС Сегодня, 12:35
                    Цитата: barclay
                    Если работы по модернизации не по карману, то это действительно "выше головы", к сожалению.

                    То есть закладка и постройка капец какого дорогого нового многоцелевика это нормально в плане денег,а модернизация Щук-Б и Баракуд -это выше головы?
                    НЕКСУС
                2. Тульский пряник Сегодня, 12:33
                  Вы правы и не правы. Американские аналитики вообще считали ,что атомное, подводное судостроение в России умерло и уже никогда не будет восстановлено.
                  А вот им по всему фейсу.
                  Хотя конечно проблем выше крыши.
                  Тульский пряник
                  1. НЕКСУС Сегодня, 12:37
                    Цитата: Тульский пряник
                    А вот им по всему фейсу.

                    Когда многоцелевики атомные научимся сдавать флотам хотя бы как матрассы за 4-5 лет,тогда и будем говорить про фейс .А на сегодняшний день,для нас даже модернизация уже имеющегося не особо радужная.
                    НЕКСУС
    4. Monster_Fat Сегодня, 12:29
      20 лет строить одну лодку.....молодцы! так держать! laughing lol
      Monster_Fat
      1. kepmor Сегодня, 12:53
        вот именно здесь ваш сарказ и неуместен...напомнить на какой период пришлись эти 20 лет?...
        kepmor
      2. kirgiz58 Сегодня, 12:56
        Как там погода во Франкфурте на Майне? Получку платят своевременно? laughing
        kirgiz58
  2. roskot Сегодня, 11:40
    Нас гнут, а мы крепчаем!!!
    roskot
    1. Опасный Сегодня, 12:40
      Ну да, но на этой неделе пока что крепчают только американцы с авианосцем и АПЛ, а нас все завтраками кормят
      Опасный
  3. kefan Сегодня, 12:28
    Дай Бог чтобы успели сдать корабли в намеченные сроки.
    kefan
  4. zivXP Сегодня, 12:35
    что основным событием в летний период обучения (1 июня - 30 октября) станет закладка очередной атомной подводной лодки

    Интересно каким боком все это приходится летнему периоду обучения?
    zivXP
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