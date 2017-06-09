Артиллерийские плотности Первой мировой

Позиционная война установилась на Французском фронте в конце осени 1914 г., а на Русском фронте в конце осени 1915 г. В сложившихся условиях основной формой оперативного маневра стал прорыв позиционного фронта противника, а главный инструмент в этом деле – артиллерия. И огромное значения для качественной работы артиллерии в этих условиях имели артиллерийские плотности - количество орудий на 1 км фронта боевой операции.В сентябре 1915 г. в ходе операции в Шампани французы сосредоточили на 35-км фронте для проведения артиллерийской подготовки 1100 75-мм легких полевых пушек и 872 тяжелых орудия. Таким образом, на 1 км фронта приходилось до 57 орудий. Артиллерийская подготовка продолжалась 3 дня. За это время было выпущено 1387370 легких и 295800 тяжелых снарядов - что составляло 50 снарядов на метр фронта.Летом 1916 г. при подготовке прорыва на Сомме французы вели артиллерийскую подготовку в течение 7 дней, сосредоточив на 15-км фронте 1449 орудий, из них 645 тяжелых. В этой операции была достигнута плотность в 100 орудий на 1 км фронта. Расход снарядов превзошел все предыдущие нормативы. С 24 июня по 10 июля было выпущено 2532649 снарядов, из них только в день атаки (1 июля) - 380000. Всего в ходе этой операции было израсходовано 166 снарядов на метр фронта (26 снарядов на метр в день атаки).Но, несмотря на такую насыщенность фронта, французы все же пришли к выводу, что они… не располагают достаточным для успеха количеством артиллерии.Поэтому в апреле 1917 г. в сражении на р. Эна они сосредотачивают на 40-км фронте 5597 орудий или около 140 орудий на 1 км фронта. Артподготовка должна была длиться 5 дней (фактически продолжалась 8 дней).В остальных операциях «с ограниченными целями» 1917 года французы имели: на Ипре (31 июля) - 153 орудия и под Верденом (20 - 26 августа) - 157 орудий на 1 км фронта. Артиллерийская подготовка продолжалась: на Ипре 16 дней, под Верденом 7 дней.Наконец в последней аналогичной операции 1917 года – в октябре под Ла-Мальмезоном французы имели 160 орудий на 1 км фронта, а артподготовка, продолжавшаяся 6 суток, сравняла с землей основную часть вражеских укреплений. После такой подготовки французам удалось за 4 дня боев на 10-км фронте продвинуться чуть более чем на 6 км. Причем генерал Ф. Эрр охарактеризовал эту операцию следующим образом: «Эта блестящая победа осталась образцом наступления с ограниченной целью».Но кто станет сейчас называть «блестящей победой» операцию, в которой войска продвигаются со скоростью 1500 метров в день, имея при этом 160 орудий на километр фронта?Под Мальмезоном французы израсходовали за 6 дней артподготовки 68500 тонн снарядов - более 6 тонн на метр фронта (для сравнения - на Сомме в 1916 г. около 1 тонны на метр).1918 год стал переломным для массирования артиллерии и расхода снарядов. Достигнув 160 орудий на километр и 6 тонн снарядов на метр фронта, артиллерийские плотности союзников в 1918 г. демонстрируют значительное снижение этих показателей. Французы учли опыт наступательных операций немцев в первой половине 1918 г. Кроме того - появилась возможность массового применения танков.В июле - августе 1918 г. для наступления в районе Шато-Тьери-Суассон французы сосредоточили на 18-км фронте 40 авиационных эскадрилий, 375 танков и 1620 орудий (90 орудий на 1 км фронта). Артиллерийская подготовка на главном направлении не проводилась, а на второстепенном направлении длилась лишь полтора часа.В последующих операциях французы имели: под Амьеном 45 орудий на 1 км, между рр. Уаза и Эн - около 104 орудий на 1 км, в сражении между Реймсом и Аргоннами (сентябрь—октябрь) - около 102 орудий на 1 км фронта.Таким образом, к концу войны французы вернулись к нормам 1916 года и окончательно отказались от многодневной артиллерийской подготовки, ограничивая ее продолжительность часами, а в отдельных случаях и вовсе ее не практикуя.Немцы уже в первой половине войны учли отрицательные последствия многодневной артиллерийской подготовки и даже не пытались возложить на артиллерию задачу полного уничтожения оборонительной полосы противника. Они ограничились короткой артподготовкой, измеряемой часами, которая должна была временно нейтрализовать основные боевые ресурсы противника на передовой.В операциях на Русском фронте, артиллерийской подготовкой которых руководил известный артиллерийский авторитет Г. Брухмюллер, немцы обычно проводили 4 - 6-часовую артподготовку.Так, например, в ноябре 1916 г. при прорыве у Витонежа немцы имели 80 орудий на 1 км фронта. Артподготовка длилась 5 часов 15 минут. При атаке плацдарма у дер. Тоболье немцы имели до 50 орудий и минометов на 1 км фронта - при артиллерийской подготовке продолжительностью 5 часов 45 минут.В 1917 г. при прорыве на р. Серет (Восточная Галиция) немцы сосредоточили 138 батарей (552 орудия) плюс 176 средних и тяжелых минометов на 8-км фронте – что составило 90 орудий и минометов на километр фронта. Артподготовка продолжалась 5 часов. В августе того же года в ходе Рижской операции немцы имели около 95 орудий и минометов на 1 км фронта. Длительность артиллерийской подготовки – также около 5 часов.Интересно отметить, что брухмюллеровский опыт был немцами перенесен с Восточного фронта на Западный – и весной 1918 г. во Франции принес блестящие результаты. При этом немцы пошли на дальнейшее сокращение продолжительности артиллерийской подготовки, ограничив ее 27-го мая 2 часами 40 минутами, и сосредоточив при этом 1100 батарей на 38-км фронте – то есть около 30 батарей (120 орудий) на 1 км фронта.Какие артиллерийские плотности применяла русская армия?В Галицийской битве 1914 года артиллерийские плотности составляли 6 - 7 орудий на километр фронта. И при таких мизерных плотностях русские войска захватили до 100 тысяч пленных и 400 орудий, продвинувшись на 85-240 (для разных армий) километров.В ходе Брусиловского прорыва 1916 года артиллерийские плотности для 8-й армии составили лишь 20 орудий на километр фронта. Флагманом фронта была 9-я армия - при прорыве австрийской позиции у дер. Доброноуц на участке наносящего главный удар 11-го армейского корпуса на 3,5-км фронте было сосредоточено 159 орудий - 45 орудий на 1 км фронта. Продолжительность артподготовки - 5 часов 15 минут. В этой операции действиями артиллерии руководил известный специалист - «русский Брухмюллер» полковник В. Ф. Кирей.И при таких плотностях – каков результат!Захватив 408 тыс. пленных, 581 орудие, 1795 пулеметов, 448 бомбометов и минометов противника, лишь за первые 13 дней наступления Юго-западный фронт продвинулся 8-й армией - на 75 км, а 9-й армией - на 50 - 60 км в глубину. Причем австро-германские войска были сбиты с давно укреплявшихся ими глубокоэшелонированных позиций на фронте 200-километровой длины.Операция стала одной из самых удачных наступательных операций в отечественной военной истории. А русская армия показала высокую боевую результативность и при низких артиллерийских плотностях.