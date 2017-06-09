Артиллерийские плотности Первой мировой
Позиционная война установилась на Французском фронте в конце осени 1914 г., а на Русском фронте в конце осени 1915 г. В сложившихся условиях основной формой оперативного маневра стал прорыв позиционного фронта противника, а главный инструмент в этом деле – артиллерия. И огромное значения для качественной работы артиллерии в этих условиях имели артиллерийские плотности - количество орудий на 1 км фронта боевой операции.
Опыт союзников.
В сентябре 1915 г. в ходе операции в Шампани французы сосредоточили на 35-км фронте для проведения артиллерийской подготовки 1100 75-мм легких полевых пушек и 872 тяжелых орудия. Таким образом, на 1 км фронта приходилось до 57 орудий. Артиллерийская подготовка продолжалась 3 дня. За это время было выпущено 1387370 легких и 295800 тяжелых снарядов - что составляло 50 снарядов на метр фронта.
Летом 1916 г. при подготовке прорыва на Сомме французы вели артиллерийскую подготовку в течение 7 дней, сосредоточив на 15-км фронте 1449 орудий, из них 645 тяжелых. В этой операции была достигнута плотность в 100 орудий на 1 км фронта. Расход снарядов превзошел все предыдущие нормативы. С 24 июня по 10 июля было выпущено 2532649 снарядов, из них только в день атаки (1 июля) - 380000. Всего в ходе этой операции было израсходовано 166 снарядов на метр фронта (26 снарядов на метр в день атаки).
Но, несмотря на такую насыщенность фронта, французы все же пришли к выводу, что они… не располагают достаточным для успеха количеством артиллерии.
Поэтому в апреле 1917 г. в сражении на р. Эна они сосредотачивают на 40-км фронте 5597 орудий или около 140 орудий на 1 км фронта. Артподготовка должна была длиться 5 дней (фактически продолжалась 8 дней).
В остальных операциях «с ограниченными целями» 1917 года французы имели: на Ипре (31 июля) - 153 орудия и под Верденом (20 - 26 августа) - 157 орудий на 1 км фронта. Артиллерийская подготовка продолжалась: на Ипре 16 дней, под Верденом 7 дней.
Наконец в последней аналогичной операции 1917 года – в октябре под Ла-Мальмезоном французы имели 160 орудий на 1 км фронта, а артподготовка, продолжавшаяся 6 суток, сравняла с землей основную часть вражеских укреплений. После такой подготовки французам удалось за 4 дня боев на 10-км фронте продвинуться чуть более чем на 6 км. Причем генерал Ф. Эрр охарактеризовал эту операцию следующим образом: «Эта блестящая победа осталась образцом наступления с ограниченной целью».
Но кто станет сейчас называть «блестящей победой» операцию, в которой войска продвигаются со скоростью 1500 метров в день, имея при этом 160 орудий на километр фронта?
Под Мальмезоном французы израсходовали за 6 дней артподготовки 68500 тонн снарядов - более 6 тонн на метр фронта (для сравнения - на Сомме в 1916 г. около 1 тонны на метр).
1918 год стал переломным для массирования артиллерии и расхода снарядов. Достигнув 160 орудий на километр и 6 тонн снарядов на метр фронта, артиллерийские плотности союзников в 1918 г. демонстрируют значительное снижение этих показателей. Французы учли опыт наступательных операций немцев в первой половине 1918 г. Кроме того - появилась возможность массового применения танков.
В июле - августе 1918 г. для наступления в районе Шато-Тьери-Суассон французы сосредоточили на 18-км фронте 40 авиационных эскадрилий, 375 танков и 1620 орудий (90 орудий на 1 км фронта). Артиллерийская подготовка на главном направлении не проводилась, а на второстепенном направлении длилась лишь полтора часа.
В последующих операциях французы имели: под Амьеном 45 орудий на 1 км, между рр. Уаза и Эн - около 104 орудий на 1 км, в сражении между Реймсом и Аргоннами (сентябрь—октябрь) - около 102 орудий на 1 км фронта.
Таким образом, к концу войны французы вернулись к нормам 1916 года и окончательно отказались от многодневной артиллерийской подготовки, ограничивая ее продолжительность часами, а в отдельных случаях и вовсе ее не практикуя.
Французская батарея в ходе наступления в Шампани.
Германские плотности.
Немцы уже в первой половине войны учли отрицательные последствия многодневной артиллерийской подготовки и даже не пытались возложить на артиллерию задачу полного уничтожения оборонительной полосы противника. Они ограничились короткой артподготовкой, измеряемой часами, которая должна была временно нейтрализовать основные боевые ресурсы противника на передовой.
В операциях на Русском фронте, артиллерийской подготовкой которых руководил известный артиллерийский авторитет Г. Брухмюллер, немцы обычно проводили 4 - 6-часовую артподготовку.
Полковник Г. Брухмюллер.
Так, например, в ноябре 1916 г. при прорыве у Витонежа немцы имели 80 орудий на 1 км фронта. Артподготовка длилась 5 часов 15 минут. При атаке плацдарма у дер. Тоболье немцы имели до 50 орудий и минометов на 1 км фронта - при артиллерийской подготовке продолжительностью 5 часов 45 минут.
В 1917 г. при прорыве на р. Серет (Восточная Галиция) немцы сосредоточили 138 батарей (552 орудия) плюс 176 средних и тяжелых минометов на 8-км фронте – что составило 90 орудий и минометов на километр фронта. Артподготовка продолжалась 5 часов. В августе того же года в ходе Рижской операции немцы имели около 95 орудий и минометов на 1 км фронта. Длительность артиллерийской подготовки – также около 5 часов.
Интересно отметить, что брухмюллеровский опыт был немцами перенесен с Восточного фронта на Западный – и весной 1918 г. во Франции принес блестящие результаты. При этом немцы пошли на дальнейшее сокращение продолжительности артиллерийской подготовки, ограничив ее 27-го мая 2 часами 40 минутами, и сосредоточив при этом 1100 батарей на 38-км фронте – то есть около 30 батарей (120 орудий) на 1 км фронта.
Германские 210-мм гаубицы на позиции.
Артиллерийские плотности русской армии.
Какие артиллерийские плотности применяла русская армия?
В Галицийской битве 1914 года артиллерийские плотности составляли 6 - 7 орудий на километр фронта. И при таких мизерных плотностях русские войска захватили до 100 тысяч пленных и 400 орудий, продвинувшись на 85-240 (для разных армий) километров.
В ходе Брусиловского прорыва 1916 года артиллерийские плотности для 8-й армии составили лишь 20 орудий на километр фронта. Флагманом фронта была 9-я армия - при прорыве австрийской позиции у дер. Доброноуц на участке наносящего главный удар 11-го армейского корпуса на 3,5-км фронте было сосредоточено 159 орудий - 45 орудий на 1 км фронта. Продолжительность артподготовки - 5 часов 15 минут. В этой операции действиями артиллерии руководил известный специалист - «русский Брухмюллер» полковник В. Ф. Кирей.
Полковник В. Ф. Кирей.
И при таких плотностях – каков результат!
Захватив 408 тыс. пленных, 581 орудие, 1795 пулеметов, 448 бомбометов и минометов противника, лишь за первые 13 дней наступления Юго-западный фронт продвинулся 8-й армией - на 75 км, а 9-й армией - на 50 - 60 км в глубину. Причем австро-германские войска были сбиты с давно укреплявшихся ими глубокоэшелонированных позиций на фронте 200-километровой длины.
Операция стала одной из самых удачных наступательных операций в отечественной военной истории. А русская армия показала высокую боевую результативность и при низких артиллерийских плотностях.
Русская гаубичная батарея в бою.
Опыт союзников.
В сентябре 1915 г. в ходе операции в Шампани французы сосредоточили на 35-км фронте для проведения артиллерийской подготовки 1100 75-мм легких полевых пушек и 872 тяжелых орудия. Таким образом, на 1 км фронта приходилось до 57 орудий. Артиллерийская подготовка продолжалась 3 дня. За это время было выпущено 1387370 легких и 295800 тяжелых снарядов - что составляло 50 снарядов на метр фронта.
Летом 1916 г. при подготовке прорыва на Сомме французы вели артиллерийскую подготовку в течение 7 дней, сосредоточив на 15-км фронте 1449 орудий, из них 645 тяжелых. В этой операции была достигнута плотность в 100 орудий на 1 км фронта. Расход снарядов превзошел все предыдущие нормативы. С 24 июня по 10 июля было выпущено 2532649 снарядов, из них только в день атаки (1 июля) - 380000. Всего в ходе этой операции было израсходовано 166 снарядов на метр фронта (26 снарядов на метр в день атаки).
Но, несмотря на такую насыщенность фронта, французы все же пришли к выводу, что они… не располагают достаточным для успеха количеством артиллерии.
Поэтому в апреле 1917 г. в сражении на р. Эна они сосредотачивают на 40-км фронте 5597 орудий или около 140 орудий на 1 км фронта. Артподготовка должна была длиться 5 дней (фактически продолжалась 8 дней).
В остальных операциях «с ограниченными целями» 1917 года французы имели: на Ипре (31 июля) - 153 орудия и под Верденом (20 - 26 августа) - 157 орудий на 1 км фронта. Артиллерийская подготовка продолжалась: на Ипре 16 дней, под Верденом 7 дней.
Наконец в последней аналогичной операции 1917 года – в октябре под Ла-Мальмезоном французы имели 160 орудий на 1 км фронта, а артподготовка, продолжавшаяся 6 суток, сравняла с землей основную часть вражеских укреплений. После такой подготовки французам удалось за 4 дня боев на 10-км фронте продвинуться чуть более чем на 6 км. Причем генерал Ф. Эрр охарактеризовал эту операцию следующим образом: «Эта блестящая победа осталась образцом наступления с ограниченной целью».
Но кто станет сейчас называть «блестящей победой» операцию, в которой войска продвигаются со скоростью 1500 метров в день, имея при этом 160 орудий на километр фронта?
Под Мальмезоном французы израсходовали за 6 дней артподготовки 68500 тонн снарядов - более 6 тонн на метр фронта (для сравнения - на Сомме в 1916 г. около 1 тонны на метр).
1918 год стал переломным для массирования артиллерии и расхода снарядов. Достигнув 160 орудий на километр и 6 тонн снарядов на метр фронта, артиллерийские плотности союзников в 1918 г. демонстрируют значительное снижение этих показателей. Французы учли опыт наступательных операций немцев в первой половине 1918 г. Кроме того - появилась возможность массового применения танков.
В июле - августе 1918 г. для наступления в районе Шато-Тьери-Суассон французы сосредоточили на 18-км фронте 40 авиационных эскадрилий, 375 танков и 1620 орудий (90 орудий на 1 км фронта). Артиллерийская подготовка на главном направлении не проводилась, а на второстепенном направлении длилась лишь полтора часа.
В последующих операциях французы имели: под Амьеном 45 орудий на 1 км, между рр. Уаза и Эн - около 104 орудий на 1 км, в сражении между Реймсом и Аргоннами (сентябрь—октябрь) - около 102 орудий на 1 км фронта.
Таким образом, к концу войны французы вернулись к нормам 1916 года и окончательно отказались от многодневной артиллерийской подготовки, ограничивая ее продолжительность часами, а в отдельных случаях и вовсе ее не практикуя.
Французская батарея в ходе наступления в Шампани.
Германские плотности.
Немцы уже в первой половине войны учли отрицательные последствия многодневной артиллерийской подготовки и даже не пытались возложить на артиллерию задачу полного уничтожения оборонительной полосы противника. Они ограничились короткой артподготовкой, измеряемой часами, которая должна была временно нейтрализовать основные боевые ресурсы противника на передовой.
В операциях на Русском фронте, артиллерийской подготовкой которых руководил известный артиллерийский авторитет Г. Брухмюллер, немцы обычно проводили 4 - 6-часовую артподготовку.
Полковник Г. Брухмюллер.
Так, например, в ноябре 1916 г. при прорыве у Витонежа немцы имели 80 орудий на 1 км фронта. Артподготовка длилась 5 часов 15 минут. При атаке плацдарма у дер. Тоболье немцы имели до 50 орудий и минометов на 1 км фронта - при артиллерийской подготовке продолжительностью 5 часов 45 минут.
В 1917 г. при прорыве на р. Серет (Восточная Галиция) немцы сосредоточили 138 батарей (552 орудия) плюс 176 средних и тяжелых минометов на 8-км фронте – что составило 90 орудий и минометов на километр фронта. Артподготовка продолжалась 5 часов. В августе того же года в ходе Рижской операции немцы имели около 95 орудий и минометов на 1 км фронта. Длительность артиллерийской подготовки – также около 5 часов.
Интересно отметить, что брухмюллеровский опыт был немцами перенесен с Восточного фронта на Западный – и весной 1918 г. во Франции принес блестящие результаты. При этом немцы пошли на дальнейшее сокращение продолжительности артиллерийской подготовки, ограничив ее 27-го мая 2 часами 40 минутами, и сосредоточив при этом 1100 батарей на 38-км фронте – то есть около 30 батарей (120 орудий) на 1 км фронта.
Германские 210-мм гаубицы на позиции.
Артиллерийские плотности русской армии.
Какие артиллерийские плотности применяла русская армия?
В Галицийской битве 1914 года артиллерийские плотности составляли 6 - 7 орудий на километр фронта. И при таких мизерных плотностях русские войска захватили до 100 тысяч пленных и 400 орудий, продвинувшись на 85-240 (для разных армий) километров.
В ходе Брусиловского прорыва 1916 года артиллерийские плотности для 8-й армии составили лишь 20 орудий на километр фронта. Флагманом фронта была 9-я армия - при прорыве австрийской позиции у дер. Доброноуц на участке наносящего главный удар 11-го армейского корпуса на 3,5-км фронте было сосредоточено 159 орудий - 45 орудий на 1 км фронта. Продолжительность артподготовки - 5 часов 15 минут. В этой операции действиями артиллерии руководил известный специалист - «русский Брухмюллер» полковник В. Ф. Кирей.
Полковник В. Ф. Кирей.
И при таких плотностях – каков результат!
Захватив 408 тыс. пленных, 581 орудие, 1795 пулеметов, 448 бомбометов и минометов противника, лишь за первые 13 дней наступления Юго-западный фронт продвинулся 8-й армией - на 75 км, а 9-й армией - на 50 - 60 км в глубину. Причем австро-германские войска были сбиты с давно укреплявшихся ими глубокоэшелонированных позиций на фронте 200-километровой длины.
Операция стала одной из самых удачных наступательных операций в отечественной военной истории. А русская армия показала высокую боевую результативность и при низких артиллерийских плотностях.
Русская гаубичная батарея в бою.
Автор: Олейников Алексей
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти