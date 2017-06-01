13:02 01 июня

Денис Мантуров о выполнении «майских» указов президента и перспективах развития промышленности

Российская промышленность добилась значительных успехов по многим направлениям в последние годы и стала привлекательной для российских и международных инвесторов, сказал в интервью ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.



Денис Валентинович, с момента публикации «майских указов» президента прошло пять лет. Какие задачи по выполнению указов легли на Минпромторг, и чего удалось достичь?


«Работа Минпромторга по "майским указам" продолжается по нескольким направлениям, из которых самое социально значимое - это производство лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Нам надо довести уровень производимых в России препаратов из этого списка до 90%, сейчас мы перешагнули за 81% и считаем, что до конца 2018 года эта задача будет выполнена. В целом вся программа "Фарма 2020", включая и медицинские изделия, и медицинскую технику, оказалась очень эффективной. Мы начали эту программу в 2009 году, и тогда присутствие российских компаний на отечественном рынке составляло 19% в денежном выражении. Сейчас эта доля составляет 30% в денежном выражении и 54% - в натуральном.

Другая задача из «майских указов» касается производительности труда. Необходимо увеличить этот показатель к 2018 году в полтора раза в сравнении с 2011 годом. Здесь в первую очередь акцент ставится на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Мы при расчете этого показателя ориентируемся и на объем производства, и на численность сотрудников на каждом отдельном предприятии. И если объем производимой продукции растет при сохранении числа рабочих, мы на бумаге получаем рост производительности труда. Поскольку мы проводим комплекс модернизации на предприятиях, рассчитываем добиться нужных показателей. Каждый новый станок позволяет экономить время и выполнять большие задачи меньшим количеством сотрудников».

Как эти задачи сочетаются с другим направлением деятельности министерства - наращиванием объемов выпускаемой гражданской продукции на оборонных предприятиях? Тем более, что недавно на совещаниях у президента обсуждалась госпрограмма вооружений, учитывающая сокращение ГОЗ в следующие годы.

«В 90-е и в начале нулевых годов оборонные предприятия вообще выживали только за счет ВТС – не было ни гражданского, ни гособоронзаказа. А сейчас колоссального снижения гособоронзаказа и не будет. Равно как и не будет неожиданностей – мы знаем все параметры госпрограммы вооружений на период до 2025 года. Эта программа сбалансирована: там, где планируется определенное снижение по ГОЗ, оно будет компенсироваться гражданским направлением. Предполагается усиление военно-технического сотрудничества, поскольку есть потенциально интересные заказы, от которых прежде мы отказывались в связи с загрузкой мощностей и приоритетом в сторону своего главного клиента - Минобороны.

Опыт работы с гражданской и военной продукцией на одном заводе у нас был всегда. Мы сейчас производим среднемагистральный самолет SSJ-100 на предприятии двойного назначения в Комсомольске-на-Амуре, параллельно с истребителем СУ-35, и самолетом пятого поколения. Также происходит и в Иркутске, где будут собирать дальнемагистральный самолет МС-21. Объемы производства этого самолета будут постепенно нарастать, компенсируя сокращение по программе производства истребителя СУ-30. Также мы хотим действовать и по вертолетной программе. В прошлом году были выделены из госбюджета средства для докапитализации ГТЛК на 3,8 млрд рублей, что позволило приобрести заказчикам около 30 вертолетов в льготный лизинг. Хотим то же самое предложить правительству сделать и в этом году, обеспечив таким образом задел по производству гражданских вертолетов на следующий год. Рынок оживает, старые вертолеты Ми-8 еще 70х годов выпуска отживают свой срок эксплуатации, их будут списывать, но нужно что-то нужно взамен, а для этого должны быть конкурентные условия, чтобы авиационные компании могли себе позволить приобрести новый современный вертолет. Это и позволяет сделать ГТЛК.

Кроме этого, мы хотим за счет внедрения новых гражданских продуктов на предприятиях ОПК обеспечить приток технологий в военную сферу, а из военной - в гражданскую. В 90е годы ведущими, с точки зрения новых технологий, были оборонные производства. Теперь все наоборот. Очевидный пример – IT сектор. Там каждый год обновляется вся производственная линейка.

Сейчас мы увидим следующий принципиальный промышленный скачок. В Дубае появится беспилотное воздушное такси. На наш взгляд, это станет переломным моментом для всего транспортного и, в частности, авиационного сектора».

Каких продуктов сейчас не хватает промышленности?

«Нам нужно создавать новые материалы. Мы производим медь, но при этом у нас нет медной фольги. А она нужна для производства электромобилей, квадрокоптеров, авиации в целом. В мировой промышленности больше будет использоваться литиевый концентрат, никель, вольфрам, металлический марганец. Эти и другие элементы и технологии придут на смену традиционным углеводородам. Первой, по нашим прогнозам, ослабнет зависимость от традиционных углеводородов в транспортном комплексе. На смену им придут продукты химического комплекса».

С вашей точки зрения, в какие разработки в атомной энергетике стоит вкладываться?

«Сейчас сложно говорить однозначно, но мы пришли к выводу, что распределенная энергетика - то есть малые реакторы - будут колоссально дорогими, и их экономическая эффективность будет на первом этапе низкая. Наверное, когда малые реакторы начнут ставить, в том числе и на летательных аппаратах, и в других гражданских целях, их экономика станет более очевидной. Но сегодня таких технологий ни у кого в мире нет, поэтому стоит ориентироваться на высокоэффективные, крупные реакторы».

Буквально на днях состоялся первый полет самолета МС-21. Сколько на данный момент выпущено опытных образцов самолета МС-21 и когда планируются первые продажи?

«Первый самолет совершил свой пробный полет, второй находится в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Профессора Жуковского на испытаниях. Сейчас уже изготавливаются третий и четвертый лайнеры. Мы рассчитываем, что уже в этом году начнут производиться пятый и последующие самолеты. Они уже пойдут непосредственно эксплуатантам, заказывающим эти машины.

Мы рассчитываем, что в 2019 году завершим все испытания, получим сертификат летной годности и начнем первые коммерческие поставки».

Использованы фотографии: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Комментарии 25

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  1. pjastolov Сегодня, 11:47
    Очень надеюсь, что судьба МС-21 будет более счастливой, чем среднемагистрального "СуперДжет-100" hi
    pjastolov
    1. НасРать Сегодня, 11:59
      Цитата: pjastolov
      Очень надеюсь, что судьба МС-21 будет более счастливой, чем среднемагистрального "СуперДжет-100" hi

      А что СуперДжет- 100 несчастный?
      НасРать
    2. Александр романов Сегодня, 12:02
      Цитата: pjastolov
      Очень надеюсь, что судьба МС-21 будет более счастливой, чем среднемагистрального "СуперДжет-100"

      А с Суперджетом ,что не так? Уже выпущено ,более 120 самолетов.В этом году планируют еще 35 выпустить.
      Александр романов
      1. pjastolov Сегодня, 12:14
        На 29 мая 2017 года всего построено 129 самолётов, из них 8 — это предсерийные и испытательные самолёты, 108 переданы заказчикам.

        ИТОГО 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
        Произведено 129 2 1 2 5 12 24 37 19 19 11
        Поставлено 108 5 8 14 27 21 21 12
        Летает 93 1 1 4 7 19 30 15 6 10
        * — начало серийного выпуска
        pjastolov
        1. Александр романов Сегодня, 12:20
          Цитата: pjastolov
          Произведено 129 2 1 2 5 12 24 37 19 19 11
          Поставлено 108 5 8 14 27 21 21 12

          Задача
          Было Произведено 129 самолетов ,предсерииных 8 ,поставлено 108 .
          Вопрос,где еще 13 самолетов?
          Александр романов
          1. pjastolov Сегодня, 12:22
            а летает только 93, а где остальные - не знаю
            pjastolov
            1. Александр романов Сегодня, 12:28
              Цитата: pjastolov
              а летает только 93, а где остальные - не знаю

              Ну это из Вики ваши данные. Хотите,сейчас в Вике,будет написано,что летают ,всего 20 самолетов и разваливаются.
              Александр романов
              1. pjastolov Сегодня, 12:39
                вот офсрйт сухого - и тоже ничего конкретного http://superjet.wikidot.com/news:2099
                pjastolov
                1. Александр романов Сегодня, 12:40
                  Цитата: pjastolov
                  вот офсрйт сухого - и тоже ничего конкретного

                  Ясно,тогда по какои причине вы считаете проект провальным?
                  Александр романов
    3. g1v2 Сегодня, 12:06
      Суперджет - не среднемагистальный , а ближнемагистральный. Тч мс21 и суперджет закрывают разные сегменты рынка. Да и уж кому , кому , а суперджету не приходится жаловаться на судьбу. Порог окупаемости он уже прошел. В этом году построено уже 11 штук. В прошлом году на это время было построено только 6 . Тч ожидается , что выпуск суперджетов в этом году будет раза в 2 больше чем в прошлом. hi
      g1v2
    4. Владимир 38 Сегодня, 12:07
      Меня удивляет тот факт, что наше либеральное правительство уже 20 лет работает на привлечение инвестиций, но оные не привлекаются.. Вопрос, может нужно перестать ждать, когда буржуи будут вкладывать в нас деньги. Они готовы вкладываться в нас, лишь в том случае, когда это их реально озолотит. Я с норвежцами работал в свое время, так те готовы были покупать наш продукт, лишь в случае, когда могли наценивать на него не менее 50% и это опт! А что касается МС-21, думаю судьба его ждет такая же как S-100. S100 реально классный самолет, по всем показателям. По комфорту, считаю лучший. Но не покупают. А не покупают, потому что нужна агрессивная политика на этом рынке. Партнеров "ломать","покупать","шантажировать" нужно, а не уговаривать. В общем действовать как полосатые. А в первую очередь обязать наших перевозчиков и из стран СНГ летать на этих машинах.
      Владимир 38
      1. kepmor Сегодня, 12:32
        "обязаловка" с бизнесом вещи не совместимые...
        kepmor
    5. сибиралт Сегодня, 12:20
      Через год будут очередные "майские указы", хотя старые еще не выполнены. Главное достижение, что мы на 10% стали меньше платить за импортные лекарства и заложили к выпуску еще пару пассажирских самолета.
      сибиралт
  2. сорок восьмой Сегодня, 11:49
    Ждем МС-21 с надеждой
    сорок восьмой
    1. сибиралт Сегодня, 12:26
      А сколько штук Вы ждете и сколько их требуется хотя бы для внутренних авиалиний?
      сибиралт
  3. ИмПерц Сегодня, 11:53
    Да, не всё так плохо в королевстве hi
    ИмПерц
    1. Александр романов Сегодня, 12:03
      Цитата: ИмПерц
      Да, не всё так плохо в королевстве

      Сурковская пропаганда! Не верьте ,в России всё хренова.
      Александр романов
  4. НЕКСУС Сегодня, 12:01
    Дай то Бог,чтоб все получилось.При этом очень остро стоит вопрос коррупции на всех уровнях,что сильно подрывает как экономику в целом,так и обороноспособность страны в частности. И по этому поводу есть хорошая песня,котороя лаконично и сжато объясняет многое,что твориться в нашем королевстве.
    НЕКСУС
  5. kepmor Сегодня, 12:17
    спору нет - сдвиги есть...хоть медленно, но от "безудержного потребления заморского" мы переходим к "собственному производству"...всем всегда хочется ВСЁ и СРАЗУ...это только в сказках.
    kepmor
  6. Владимир Постников Сегодня, 12:19
    Бла-бла-бла. И ничего конкретного.
    Если российская промышленность добилась значительных успехов, то следует подкрепить это цифрами, а не бла-бла.
    Если планируете увеличить производительность труда, то хотя бы намекните как?, каким образом?, за счет чего?.
    Увеличить в 2018 году производительность в полтора раза по отношению к 2011 году? Сегодня не 2018. Вроде я не вправе спрашивать подтверждения, но у меня складывается ощущение, что либо Дениса Мантурова уже не будет в 2018 году в правительстве (что наиболее вероятно), либо в 2018 году Денис Мантуров уйдет в "несознанку" в вопросе повышения производительности труда в полтора раза за семь лет, как, впрочем, и Путин ушел в несознанку по вопросу удвоения ВВП за десять лет с 2003 по 2013. Кто теперь эту "туфту" вспоминает?
    Ключевые вопросы все те же:
    Как?
    Каким образом?
    За счет чего?
    Владимир Постников
    1. Александр романов Сегодня, 12:21
      Цитата: Владимир Постников
      Если российская промышленность добилась значительных успехов, то следует подкрепить это цифрами, а не бла-бла.

      Не думаю,что лично вам они нужны.
      Александр романов
      1. Владимир Постников Сегодня, 12:55
        Опять этот тролль-провокатор. Пошлешь его туда, где ему самое место, так он сразу с жалобой к администратору. В игнор тролля.
        Владимир Постников
  7. Monster_Fat Сегодня, 12:27
    Речь Мантурова надо было начинать так: "Несмотря на бездействие государственного аппарата и его чиновников и даже его противодействие....." и далее по-тексту.
    Monster_Fat
  8. Слон Сегодня, 12:43
    Похоже Мантуров живет на луне! Прежде, чем заявлять об успехах российской промышленности, мог бы ознакомится с данными МЭР - http://ktovkurse.com/rossiya/proizvodstvo-v-mashi
    nostroitelnoj-otrasli-ruhnulo-na-14
    Слон
  9. den-protector Сегодня, 13:00
    Может не совсем с тему. Как-то по одному из федеральных каналов Мантурова и Ткачева спросили про их костюмы, отечественный ли производитель шил. Мантуров ответил, что нет, т.к. у него якобы специфичная фигура, а Ткачев сказал, что ему в России шили. Уж не знаю, из каких материалов и за какие деньги. Короче, импортозамещение и патриотизм - это для простых смертных.
    den-protector
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