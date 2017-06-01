На учении в Таджикистане применены системы «Ураган» и дальние бомбардировщики ВКС

Недавно сформированное реактивное подразделение 201-й военной базы, на вооружении которых РСЗО "Ураган", впервые выполнили огневые задачи на полигоне "Харб-майдон" в 15 км от таджико-афганской границы на учениях "Душанбе-Антитеррор" в Таджикистане. Батарея РСЗО поразила отходящие группы незаконных вооруженных формирований 220-мм реактивными снарядами, выполнив полный залп,

Подразделение реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган", сформированное на 201-й российской базе в Таджикистане, и группа дальних бомбардировщиков поразили цели на учении «Душанбе-Антитеррор», передает Интерфакс сообщение представителя ЦВО Ярослава Рощупкина.рассказал журналистам Рощупкин.По его словам, «экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродрома в Новосибирской области, нанесли бомбовые удары по боевым порядкам условных бандгрупп». По замыслу учений, «дальние бомбардировщики уничтожили главные силы боевиков на горном серпантине», уточнил представитель ЦВО.Кроме того, 1 июня в рамках учения в Таджикистане российский расчет ОТРК «Искандер-М» впервые провел пуск за пределами России. Баллистическая ракета уничтожила скопление условных боевиков.На совместное учение «Душанбе-Антитеррор», которое проходит при координации Антитеррористического центра СНГ, российская сторона направила около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц техники, в том числе 30 самолетов и вертолетов.