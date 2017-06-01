14:55 01 июня

Южнокорейские истребители примут участие в учении Red Flag на Аляске

Шесть истребителей KF-16 ВВС Южной Кореи вылетели в четверг в США для участия в международных военно-воздушных маневрах Red Flag на авиабазе Эйлсон в штате Аляска, передает ТАСС сообщение южнокорейского военного ведомства.

Южнокорейские истребители примут участие в учении Red Flag на Аляске


Кроме истребителей Минобороны РК направляет на учение транспортный самолет С-130 и около ста военнослужащих.


Изначально планировалось, что истребители KF-16 преодолеют весь путь до Аляски (его протяженность 7,7 тыс. км) с дозаправкой в воздухе при поддержке американских ВВС. Но во время полета возникли технические проблемы (их характер не раскрывается), в результате чего самолеты приземлились для дозаправки на базе ВВС США Йокота, расположенной в Японии на юго-западе префектуры Токио.

Международное учение Red Flag будет проходить с 12-го по 23 июня под командованием ВС США. В нем, помимо Южной Кореи, примут участие подразделения из Японии и Таиланда.

Использованы фотографии: asiandefence-diplomacy.com
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Комментарии 6

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  1. oleg-gr Сегодня, 14:19
    Из тепла да в холод. Мало им проблем с Ыном, так к берегам РФ подтягиваются. Или это предложение америкосов, от которого нельзя отказаться?
    oleg-gr
    1. Zoldat_A Сегодня, 14:37
      Цитата: oleg-gr
      Из тепла да в холод.

      С Россией воевать - из тепла - да в пепел..... А кого ышшо они хотели своими учениями напугать? Нас не надо пугать - мы пуганные... Последний раз 41-м годом. Как-то перетоптались с испугом-то... А Аляска вообще НАША... Дождутся, Крымнаш есть - и Алясканаша допрыгаются.....
      Zoldat_A
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:40
        Алексей hi
        Цитата: Zoldat_A
        С Россией воевать - из тепла - да в пепел.....

        Почему промежуточную стадию термообработки "в полымя" пропускаем ? Непорядок , вынужден тебе попенять . wink
        bouncyhunter
  2. Владыка Ситх Сегодня, 14:20
    Название учений Red Flag wassat
    Владыка Ситх
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:38
      Привет , Сергей hi
      Цитата: Владыка Ситх
      Название учений Red Flag wassat

      Наверное , продиводействие Китаю отрабатывать собрались ... wink
      bouncyhunter
    2. kirgiz58 Сегодня, 14:39
      Индусов уже не приглашают, боязно получить Ф35 от Сухарей. feel
      kirgiz58
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