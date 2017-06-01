Южнокорейские истребители примут участие в учении Red Flag на Аляске
Шесть истребителей KF-16 ВВС Южной Кореи вылетели в четверг в США для участия в международных военно-воздушных маневрах Red Flag на авиабазе Эйлсон в штате Аляска, передает ТАСС сообщение южнокорейского военного ведомства.
Кроме истребителей Минобороны РК направляет на учение транспортный самолет С-130 и около ста военнослужащих.
Изначально планировалось, что истребители KF-16 преодолеют весь путь до Аляски (его протяженность 7,7 тыс. км) с дозаправкой в воздухе при поддержке американских ВВС. Но во время полета возникли технические проблемы (их характер не раскрывается), в результате чего самолеты приземлились для дозаправки на базе ВВС США Йокота, расположенной в Японии на юго-западе префектуры Токио.
Международное учение Red Flag будет проходить с 12-го по 23 июня под командованием ВС США. В нем, помимо Южной Кореи, примут участие подразделения из Японии и Таиланда.
Кроме истребителей Минобороны РК направляет на учение транспортный самолет С-130 и около ста военнослужащих.
Изначально планировалось, что истребители KF-16 преодолеют весь путь до Аляски (его протяженность 7,7 тыс. км) с дозаправкой в воздухе при поддержке американских ВВС. Но во время полета возникли технические проблемы (их характер не раскрывается), в результате чего самолеты приземлились для дозаправки на базе ВВС США Йокота, расположенной в Японии на юго-западе префектуры Токио.
Международное учение Red Flag будет проходить с 12-го по 23 июня под командованием ВС США. В нем, помимо Южной Кореи, примут участие подразделения из Японии и Таиланда.
Использованы фотографии: asiandefence-diplomacy.com
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