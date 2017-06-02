Саудовская Аравия взяла Таджикистан на прицел
В своё время на страницах «Военного обозрения» мы часто размышляли на тему того, как потоки американского оружия могут хлынуть в государства Средней Азии после вывода из Афганистана американского военного контингента. Обсуждался вопрос, касающийся и того, что многочисленные вооружённые группировки вряд ли смогут отказаться себе в желании «попытать счастье» при пересечении северных границ Афганистана с выходом в Таджикистан, Узбекистан, Туркмению и другие государства региона.
Американский контингент, несмотря на все заверения и предвыборные обещания Барака Обамы, из Афганистана полностью выведен не был. Вот только на улучшении региональной безопасности это не сказалось никак, если не сказать, что сказалось в худшую сторону. Ситуация в Афганистане на сегодняшний день ничуть не спокойнее ситуации, скажем, десятилетней давности. К противодействию талибов официальному Кабулу добавилась и другая напасть – теперь в виде так называемого «Исламского государства» (* ИГИЛ, запрещено в России). Причём ИГИЛ (*) облюбовал для себя преимущественно северные афганские территории, концентрируя силы и средства в непосредственной близости от границы с Таджикистаном.
В связи с угрозой прорыва игиловцев на территорию Таджикистана интенсифицированы военные учения российского военного контингента в республике с привлечением ВКС РФ и ракетных формирований, прибывающих на время учений с баз на российской территории.
Однако в условиях гибридной войны (не в России этот термин придумали) не стоит рассматривать ситуацию только с того ракурса, при котором главной опасностью для южного «подбрюшья» России является именно прорыв вооружённых боевиков через северную афганскую границу. В качестве аспекта современных войн вполне можно рассматривать и активизацию «друзей» Таджикистана внутри этой страны.
Накануне арабский телеканал «Аль-Арабия» вышел с репортажем, в ходе которого послом Саудовской Аравии в Республике Таджикистан было заявлено о приходе в республику саудовских проповедников. Речь в первую очередь о проповедниках Исламского университета Медины – одного их крупнейших религиозных вузов мира, который открывает свой филиал в Душанбе на основании двусторонних договорённостей между властями двух стран.
Из заявления посла Абдулазиза ибн Мухаммада аль-Бади:
Как выясняется, помимо филиала Исламского университета Медины Саудовская Аравия открывает исламский религиозный центр на 2 тысячи человек в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.
Это тоже прокомментировал посол королевства в Республике Таджикистан:
Посла цитирует информационное агентство EADaily :
То, что Саудовская Аравия «хорошо знает о стратегическом положении Таджикистана», и вызывает опасения. Причина состоит в следующем.
В своё время саудовские духовные центры активно входили и в российские регионы. Так, на средства из саудовского бюджета финансировались различного рода «медресе» в Республике Татарстан, а также на территории Северного Кавказа. Слушателей этих религиозных школ в итоге мог ожидать «образовательный» вояж в Саудовскую Аравию. Многие после обучения в саудовском королевстве возвращались на Родину с весьма своеобразным идеологическим багажом и превращались в проповедников отнюдь не классического ислама, характерного для упомянутых регионов Российской Федерации.
Саудиты явно активизировались в России и на постсоветском пространстве сразу же после распада Советского Союза. Так, в 1992 году началась активная «миссионерская деятельность» саудовских проповедников в упомянутом выше Татарстане. В частности, в спорткомплексе Казанского госуниверситета в своё время перед собранными для встречи сотнями студентов выступали те, кто через несколько лет оказался у руля ваххабитов в Чечне. Речь, к примеру, идут о Исе Умарове, который входил в дудаевский совет Чечни, о также об иорданских «регилиозных» эмиссарах, в своё время прошедших обучение в той же Саудовской Аравии.
Примечательно, что после таких встреч со студентами в республике вспыхивали очаги самого настоящего сепаратизма с классической лапшой в стиле «хватит ходить под Москвой, пора задумываться о реальной независимости».
С 1993 года Татарстан и другие регионы Поволжья с немалым процентом мусульманского населения стал «окучивать» имам мечети Медины, глава организации «Аль-Игаса» Абдель-Хамид Джафар, который в ваххабитских кругах был более известен под кличкой Дагестани. Этот человек занимался активной эмиссарской деятельность, призывая сводить счёты с «неверными». По некоторым данным, через него шло управление набором боевиков для осуществления вооружённых действий против федеральных сил в Чечне в ходе первой Чеченской кампании.
При этом тогда Дагестани никаких обвинений предъявлено не было, а было обозначено, что он является нежелательной фигурой для России. В 1995 году, наворотив за 2 с лишним года немало грязных дел, Джафар убыл обратно в Медину, отчитавшись о выполненной в России работе перед теми, кто его в РФ направлял.
И таких «Джафаров» в России было не два и не три. С начала 90-х деятельность псевдоисламских структур, осуществляемая на средства «друзей России», успела набрать такие обороты, что правоохранители в итоге столкнулись с настоящей сетью «медресе» и иных «религиозных» центров, которые на деле оказывались либо вербовочными пунктами, либо площадками для идеологической обработки российской молодёжи. До сих пор нет точных данных, скольких слушателей этих центров «перековали» в террористов заезжие проповедники.
Теперь, судя по всему, появился серьёзный интерес к Таджикистану. Можно, конечно, говорить о том, что открываемые мусульманские центры Саудовской Аравией в Таджикистане будут нести республике исключительно добро и свет, но только иллюзорное облако быстро тает при подробном знакомстве с деятельностью тех же саудовских площадок в мусульманских регионах России. Кстати, откуда в своё время в России вообще взялся ваххабизм? Ветром надуло?..
Стоит обратить внимание и на то, что Таджикистан мог быть выбран ещё и потому, что в нём весьма сильны не только политические, но и этнические противоречия. Тот же Горный Бадахшан за последние годы часто лихорадит. Именно там в своё время появились ростки сепаратизма на основе контактов с афганскими боевиками. И уж точно нельзя впадать в наив, полагая, что саудиты об этом ничего не знают. Именно потому что знают, и решили попробовать... К чему это может привести при учёте того, что "друзья" с Аравийского полуострова обычно понимают под духовными просвещением в третьих странах? – вопрос риторический.
Американский контингент, несмотря на все заверения и предвыборные обещания Барака Обамы, из Афганистана полностью выведен не был. Вот только на улучшении региональной безопасности это не сказалось никак, если не сказать, что сказалось в худшую сторону. Ситуация в Афганистане на сегодняшний день ничуть не спокойнее ситуации, скажем, десятилетней давности. К противодействию талибов официальному Кабулу добавилась и другая напасть – теперь в виде так называемого «Исламского государства» (* ИГИЛ, запрещено в России). Причём ИГИЛ (*) облюбовал для себя преимущественно северные афганские территории, концентрируя силы и средства в непосредственной близости от границы с Таджикистаном.
В связи с угрозой прорыва игиловцев на территорию Таджикистана интенсифицированы военные учения российского военного контингента в республике с привлечением ВКС РФ и ракетных формирований, прибывающих на время учений с баз на российской территории.
Однако в условиях гибридной войны (не в России этот термин придумали) не стоит рассматривать ситуацию только с того ракурса, при котором главной опасностью для южного «подбрюшья» России является именно прорыв вооружённых боевиков через северную афганскую границу. В качестве аспекта современных войн вполне можно рассматривать и активизацию «друзей» Таджикистана внутри этой страны.
Накануне арабский телеканал «Аль-Арабия» вышел с репортажем, в ходе которого послом Саудовской Аравии в Республике Таджикистан было заявлено о приходе в республику саудовских проповедников. Речь в первую очередь о проповедниках Исламского университета Медины – одного их крупнейших религиозных вузов мира, который открывает свой филиал в Душанбе на основании двусторонних договорённостей между властями двух стран.
Из заявления посла Абдулазиза ибн Мухаммада аль-Бади:
По предварительной договоренности, достигнутой председателем Палаты представителей Верховного Совета Республики Таджикистан Шукурджоном Зухуровым с королем Саудовской Аравии в январе текущего года, в городе Душанбе начнёт свою работу филиал Исламского университета Медины. В филиале университета смогут проходить обучение 2,6 тыс. местных студентов.
Как выясняется, помимо филиала Исламского университета Медины Саудовская Аравия открывает исламский религиозный центр на 2 тысячи человек в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.
Это тоже прокомментировал посол королевства в Республике Таджикистан:
Этот центр своей работой будет направлен на распространение истинного ислама в этой области Таджикистана и соседних областях.
Посла цитирует информационное агентство EADaily :
Мы хорошо знаем о стратегическом положении Таджикистана в Центральной Азии и никогда не пойдем на сокращение своей финансовой и образовательной помощи этой стране.
То, что Саудовская Аравия «хорошо знает о стратегическом положении Таджикистана», и вызывает опасения. Причина состоит в следующем.
В своё время саудовские духовные центры активно входили и в российские регионы. Так, на средства из саудовского бюджета финансировались различного рода «медресе» в Республике Татарстан, а также на территории Северного Кавказа. Слушателей этих религиозных школ в итоге мог ожидать «образовательный» вояж в Саудовскую Аравию. Многие после обучения в саудовском королевстве возвращались на Родину с весьма своеобразным идеологическим багажом и превращались в проповедников отнюдь не классического ислама, характерного для упомянутых регионов Российской Федерации.
Саудиты явно активизировались в России и на постсоветском пространстве сразу же после распада Советского Союза. Так, в 1992 году началась активная «миссионерская деятельность» саудовских проповедников в упомянутом выше Татарстане. В частности, в спорткомплексе Казанского госуниверситета в своё время перед собранными для встречи сотнями студентов выступали те, кто через несколько лет оказался у руля ваххабитов в Чечне. Речь, к примеру, идут о Исе Умарове, который входил в дудаевский совет Чечни, о также об иорданских «регилиозных» эмиссарах, в своё время прошедших обучение в той же Саудовской Аравии.
Примечательно, что после таких встреч со студентами в республике вспыхивали очаги самого настоящего сепаратизма с классической лапшой в стиле «хватит ходить под Москвой, пора задумываться о реальной независимости».
С 1993 года Татарстан и другие регионы Поволжья с немалым процентом мусульманского населения стал «окучивать» имам мечети Медины, глава организации «Аль-Игаса» Абдель-Хамид Джафар, который в ваххабитских кругах был более известен под кличкой Дагестани. Этот человек занимался активной эмиссарской деятельность, призывая сводить счёты с «неверными». По некоторым данным, через него шло управление набором боевиков для осуществления вооружённых действий против федеральных сил в Чечне в ходе первой Чеченской кампании.
При этом тогда Дагестани никаких обвинений предъявлено не было, а было обозначено, что он является нежелательной фигурой для России. В 1995 году, наворотив за 2 с лишним года немало грязных дел, Джафар убыл обратно в Медину, отчитавшись о выполненной в России работе перед теми, кто его в РФ направлял.
И таких «Джафаров» в России было не два и не три. С начала 90-х деятельность псевдоисламских структур, осуществляемая на средства «друзей России», успела набрать такие обороты, что правоохранители в итоге столкнулись с настоящей сетью «медресе» и иных «религиозных» центров, которые на деле оказывались либо вербовочными пунктами, либо площадками для идеологической обработки российской молодёжи. До сих пор нет точных данных, скольких слушателей этих центров «перековали» в террористов заезжие проповедники.
Теперь, судя по всему, появился серьёзный интерес к Таджикистану. Можно, конечно, говорить о том, что открываемые мусульманские центры Саудовской Аравией в Таджикистане будут нести республике исключительно добро и свет, но только иллюзорное облако быстро тает при подробном знакомстве с деятельностью тех же саудовских площадок в мусульманских регионах России. Кстати, откуда в своё время в России вообще взялся ваххабизм? Ветром надуло?..
Стоит обратить внимание и на то, что Таджикистан мог быть выбран ещё и потому, что в нём весьма сильны не только политические, но и этнические противоречия. Тот же Горный Бадахшан за последние годы часто лихорадит. Именно там в своё время появились ростки сепаратизма на основе контактов с афганскими боевиками. И уж точно нельзя впадать в наив, полагая, что саудиты об этом ничего не знают. Именно потому что знают, и решили попробовать... К чему это может привести при учёте того, что "друзья" с Аравийского полуострова обычно понимают под духовными просвещением в третьих странах? – вопрос риторический.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: https://eadaily.com
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