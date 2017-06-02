Саудовская Аравия взяла Таджикистан на прицел

По предварительной договоренности, достигнутой председателем Палаты представителей Верховного Совета Республики Таджикистан Шукурджоном Зухуровым с королем Саудовской Аравии в январе текущего года, в городе Душанбе начнёт свою работу филиал Исламского университета Медины. В филиале университета смогут проходить обучение 2,6 тыс. местных студентов.

Этот центр своей работой будет направлен на распространение истинного ислама в этой области Таджикистана и соседних областях.

Мы хорошо знаем о стратегическом положении Таджикистана в Центральной Азии и никогда не пойдем на сокращение своей финансовой и образовательной помощи этой стране.