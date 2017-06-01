Владимир Путин: Если Курилы окажутся японскими, там появятся американские военные базы

Что касается наращивания наших военных потенциалов на Дальнем Востоке РФ и на островах, в частности: ведь это не инициатива России, как и в другой части света - в Европе. Базы НАТО приближаются к западным границам РФ, и наращивается воинский контингент. А что мы можем делать - смотреть на это что ли просто безвольно? Мы соответствующим образом реагируем. То же самое происходит и на Востоке. Смотрите: один авианосец американский подошёл, второй подошёл, сейчас, говорят, третий там уже в движении находится. Ну, это ладно. Авианосец пришел - ушёл. Но создаются элементы системы ПРО, что нас очень беспокоит, и мы постоянно об этом говорим в течение 10 лет. Это разрушает стратегический баланс в мире.

Мы видим, что сейчас происходит в Соединенных Штатах: вот эта антироссийская кампания, русофобия, она продолжается. Как будет развиваться ситуация, мы не знаем. Это не от нас зависит, не мы же инициаторы этого процесса. В этих условиях теоретически даже предположить, что сегодня там (на Южных Курилах) все хорошо, а завтра там появятся базы какие-то или элементы той же ПРО, для нас это просто неприемлемо абсолютно.