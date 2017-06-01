Владимир Путин: Если Курилы окажутся японскими, там появятся американские военные базы
В ходе Петербургского международного экономического форума затрагиваются отнюдь не только экономические темы. Так, президента России Владимира Путина японские журналисты в ходе встречи главы государства с представителями международных информагентств спросили, для чего Россия увеличивает военное присутствие на Южных Курилах. Напомним, что Токио называет Южные Курилы «Северными территориями» и продолжает осуществлять попытки по получению островов под свою юрисдикцию.
По словам Владимира Путина, если на Курильских островах не будет российского военного присутствия, то там появятся американские военные базы.
Президента цитирует информационное агентство Интерфакс :
Владимир Путин прододжил:
По словам Владимира Путина, теоретическая возможность появления на Курилах американских военных баз в случае перехода Южных Курил под японскую юрисдикцию вытекает из протоколов между Токио и Вашингтоном. По словам Путина, Россия об этом знает.
По словам Владимира Путина, если на Курильских островах не будет российского военного присутствия, то там появятся американские военные базы.
Президента цитирует информационное агентство Интерфакс :
Что касается наращивания наших военных потенциалов на Дальнем Востоке РФ и на островах, в частности: ведь это не инициатива России, как и в другой части света - в Европе. Базы НАТО приближаются к западным границам РФ, и наращивается воинский контингент. А что мы можем делать - смотреть на это что ли просто безвольно? Мы соответствующим образом реагируем. То же самое происходит и на Востоке. Смотрите: один авианосец американский подошёл, второй подошёл, сейчас, говорят, третий там уже в движении находится. Ну, это ладно. Авианосец пришел - ушёл. Но создаются элементы системы ПРО, что нас очень беспокоит, и мы постоянно об этом говорим в течение 10 лет. Это разрушает стратегический баланс в мире.
Владимир Путин прододжил:
Мы видим, что сейчас происходит в Соединенных Штатах: вот эта антироссийская кампания, русофобия, она продолжается. Как будет развиваться ситуация, мы не знаем. Это не от нас зависит, не мы же инициаторы этого процесса. В этих условиях теоретически даже предположить, что сегодня там (на Южных Курилах) все хорошо, а завтра там появятся базы какие-то или элементы той же ПРО, для нас это просто неприемлемо абсолютно.
По словам Владимира Путина, теоретическая возможность появления на Курилах американских военных баз в случае перехода Южных Курил под японскую юрисдикцию вытекает из протоколов между Токио и Вашингтоном. По словам Путина, Россия об этом знает.
Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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