18:26 01 июня

Владимир Путин: Если Курилы окажутся японскими, там появятся американские военные базы

В ходе Петербургского международного экономического форума затрагиваются отнюдь не только экономические темы. Так, президента России Владимира Путина японские журналисты в ходе встречи главы государства с представителями международных информагентств спросили, для чего Россия увеличивает военное присутствие на Южных Курилах. Напомним, что Токио называет Южные Курилы «Северными территориями» и продолжает осуществлять попытки по получению островов под свою юрисдикцию.

По словам Владимира Путина, если на Курильских островах не будет российского военного присутствия, то там появятся американские военные базы.

Владимир Путин: Если Курилы окажутся японскими, там появятся американские военные базы



Президента цитирует информационное агентство Интерфакс :
Что касается наращивания наших военных потенциалов на Дальнем Востоке РФ и на островах, в частности: ведь это не инициатива России, как и в другой части света - в Европе. Базы НАТО приближаются к западным границам РФ, и наращивается воинский контингент. А что мы можем делать - смотреть на это что ли просто безвольно? Мы соответствующим образом реагируем. То же самое происходит и на Востоке. Смотрите: один авианосец американский подошёл, второй подошёл, сейчас, говорят, третий там уже в движении находится. Ну, это ладно. Авианосец пришел - ушёл. Но создаются элементы системы ПРО, что нас очень беспокоит, и мы постоянно об этом говорим в течение 10 лет. Это разрушает стратегический баланс в мире.


Владимир Путин прододжил:
Мы видим, что сейчас происходит в Соединенных Штатах: вот эта антироссийская кампания, русофобия, она продолжается. Как будет развиваться ситуация, мы не знаем. Это не от нас зависит, не мы же инициаторы этого процесса. В этих условиях теоретически даже предположить, что сегодня там (на Южных Курилах) все хорошо, а завтра там появятся базы какие-то или элементы той же ПРО, для нас это просто неприемлемо абсолютно.


По словам Владимира Путина, теоретическая возможность появления на Курилах американских военных баз в случае перехода Южных Курил под японскую юрисдикцию вытекает из протоколов между Токио и Вашингтоном. По словам Путина, Россия об этом знает.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 34

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Венд Сегодня, 17:06
    Вот и ответ японцам. Не видать им Курил. А заодно и истерикам, которые визжали, что президент готов отдать Курилы.
    Венд
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:08
      возможность появления на Курилах американских военных баз в случае перехода Южных Курил под японскую юрисдикцию вытекает из протоколов между Токио и Вашингтоном. По словам Путина, Россия об этом знает


      когда президент разведчик, а не клоун.
      с-т Petrov
      1. Владимир 38 Сегодня, 17:11
        Цитата: с-т Petrov
        когда президент разведчик, а не клоун

        Президент не клоун конечно, но собственных граждан клоунами считает. Вот в этом проблема.
        Владимир 38
        1. с-т Petrov Сегодня, 17:12
          Президент не клоун конечно, но собственных граждан клоунами считает. Вот в этом проблема.


          таких хватает. Не клоунам он награды в Кремле вручает, когда они спинами к камерам стоят.

          P.S. не считался бы он с интересами граждан, он бы в палатке не тот знаменитый тост произнес, о том что выпьем, когда закончим, а сразу бы набухался, и не в палатке, а в Кремле и пустил ситуацию на самотек.

          Сказал бы что нам эта война, берите суверенитету сколько хотите а я пошел воровать в мутной водице

          И не стал бы он браться за армию, и не стал бы заботиться доктриной нац.безопасности в области продовольствия и лекарств за долго до санкций и тд и тд Он мудрый и умный, как Каа

          Но тебе бесполезно говорить это. Я вкурсе.
          с-т Petrov
          1. Владимир 38 Сегодня, 17:13
            Цитата: с-т Petrov
            Не клоунам он награды в Кремле вручает, когда они спинами к камерам стоят

            Тем кто спинами стоят к камерам - это герои, а награды он в большей степени клоунам раздает и ворам кстати ) Вот тут тоже проблема))
            Владимир 38
            1. с-т Petrov Сегодня, 17:16
              и ворам кстати


              я понимаю что ты и следователь и судья и расстрельная команда в одном флаконе. но будь скромнее
              с-т Petrov
              1. Владимир 38 Сегодня, 17:20
                Цитата: с-т Petrov
                я понимаю что ты и следователь и судья и расстрельная команда в одном флаконе. но будь скромнее
                Ответить Цитировать Жалоба

                ОТМЕНА ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
                с-т Petrov

                Эх, Петров Петров)) А ты у нас только героев видишь)) Правильно зачем голову включать, оно так проще ..
                Владимир 38
                1. с-т Petrov Сегодня, 17:22
                  Правильно зачем голову включать, оно так проще ..


                  ты про лай клоунов про ПЖиВ пЖиВ воруют !11! Золотой Батон! Свободу! За все хорошее! Против всего плохого!

                  или про что? как оно проще то? Включать голову, или не рефлексировать, а распространять?

                  Думаешь мне сложно постебать власть? Я бы делал это искрометнее чем среднестатистический парнокопытный из этой клики, будь уверен.

                  Я видел чем закончилось это постебать в 91 и в 2014 году. Поэтому я включил голову и пишу чтоб рта на Медведева не открывали не из-за того что он хороший, а из-за того что жить хочется без гражданской резни
                  с-т Petrov
                  1. Владимир 38 Сегодня, 17:24
                    Цитата: с-т Petrov
                    или про что? как оно проще то? Включать голову, или не рефлексировать, а распространять?

                    Вот что меня радуют в общении с тобой, что ты начинаешь вопросы задавать, а это первый шаг к знаниям)
                    Владимир 38
                2. Верба Сегодня, 17:26
                  Цитата: Владимир 38
                  Эх, Петров Петров)) А ты у нас только героев видишь)) Правильно зачем голову включать, оно так проще

                  Дело не в героях ,а в том ,что у любой власти есть недостатки ,а нынешняя не самый плохой вариант ,или Вы соскучились за эпохой Бори алкаша ?
                  Верба
                  1. Владимир 38 Сегодня, 17:37
                    Цитата: Верба
                    Дело не в героях ,а в том ,что у любой власти есть недостатки ,а нынешняя не самый плохой вариант ,или Вы соскучились за эпохой Бори алкаша ?

                    Не нужно сравнивать с плохим и останавливаться на достигнутом. Вот я что считаю. Борю судить бы надо, а ему памятники возводят руководство нашей страны. Путин хорошо трудился первый свой срок, но потом, на мой взгляд очень сильно расслабился. Слишком много осталось важных не решенных проблем. И решать он их не собирается, прямо к стати об этом говорит. Что делает Медведьев на посту премьера? Чего он добился, какие результаты? Результат - народ нищает. Казна пустеет. А Медведьевым Путин доволен. Сердюков - вообще песня, которая лично мне стала открывать глаза на происходящее) Да в общем, очень много вопросов, а ответов ноль.
                    Владимир 38
                    1. с-т Petrov Сегодня, 17:48
                      Что делает Медведьев на посту премьера? Чего он добился, какие результаты?


                      могу разбирать практически каждый твой пост и указывать тебе на оплошности

                      Если ты сравнишь ситуацию в стране до Медведева и после - то о Боги! Таки стало лучше! бедных стало меньше! Правительство отработало. Посмотри на даты на графике.

                      И как бы тебе не коробило это глаз - если ты адекватный человек - то ты признаешь что при Медведеве и Путине стало лучше, чем было до них

                      Но что тебе цифры? Да?)





                      Результат - народ нищает.


                      смотри на цифры. докажи мне цифрами что до Медведева народ жил богаче.

                      А Медведьевым Путин доволен.


                      только олигофрен будет не доволен результатом, который кратно лучше, чем был до прихода этого самого Медведева

                      Сердюков - вообще песня, которая лично мне стала открывать глаза на происходящее


                      армию развалили? Шойгу ее построил за один год? понятно

                      с-т Petrov
                      1. rudolff Сегодня, 18:14
                        Тут доказывать нечего. На Вашем графике процент бедных людей в 2015 году примерно равен таковому в 2006 году. Медведев стал президентом в 2008 и далее премьер. После 2015 года процент бедных увеличился еще больше. Вопрос, чем он занимался, если процент бедных до его прихода к власти был значительно меньше, чем сейчас? Да собственно, ничем. Вся эта процентовка примерно соответствует обратному графику колебаний цены за барель нефти.
                        rudolff
                    2. armata37 Сегодня, 17:55
                      Послушайте, Владимир, а что вы такого сделали для страны, я Россию имею ввиду?
                      armata37
                      1. с-т Petrov Сегодня, 17:56
                        Послушайте, а что вы такого сделали для страны, я Россию имею ввиду?


                        воевал с Путиным в интернете и свергал Медведева) так и запишите
                        с-т Petrov
              2. майор Юрик Сегодня, 17:25
                Цитата: с-т Petrov
                и ворам кстати

                я понимаю что ты и следователь и судья и расстрельная команда в одном флаконе. но будь скромнее


                Если на каждом углу писать и кричать,что вас не замечают и считают клоуном,то рано или поздно ваша мечта воплотится в реальность! hi
                майор Юрик
        2. Evgeniy667b Сегодня, 17:46
          С японцами вообще не стоило заигрывать на тему совместной деятельности. Это была большая глупость Владимира Владимировича. У японцев свое на уме, это они и соответственно истолковывают в свою пользу. Был подписан акт капитуляии, все честно, такк что пусть помалкивает господин Абэ и иже с ним !!!
          Evgeniy667b
          1. Владимир 38 Сегодня, 17:57
            У Путина такой стиль, как Петров пишет Мудрый Каа. Он проблему как таковую не решает, он ее потомкам передает.)) Вот Чечня например, деньги платить перестанет и опять горцы захотят независимости. Или Украина, там вообще конечно жесть.. Норвегии отдал промысловые воды, лично мне не понятен столь щедрый жест. Ну ладно хоть Крым домой вернул, тут красавец. А с Японцами вообще разговоры нечего разговаривать, у них американцы хозяева, о чем с ними говорить? Дибо вопрос так ставить, вы нам технологии все которые у вас есть, а после посмотрим, может два острова и отдадим, а может совместно будем осваивать))
            Владимир 38
            1. с-т Petrov Сегодня, 18:14
              У Путина такой стиль


              Стиль Владимир 38

              - В Чечню денег не платить - подавлять ВС РФ все потуги
              - Украина - ввести войска
              - Норвегия - ничего не отдавать. Пусть будет спорная территория на вечно закрытая для промыслов
              - Китаю не отдавать острова - а забрать еще какие нибудь (ну бумага же все стерпит)
              - С Японцами не разговаривать
              - Крым так же бы вернул как и Путин - подумаешь дело
              - В Сирию тоже ввести войска и всех победить

              интернет стратег)
              с-т Petrov
    2. sgazeev Сегодня, 17:29
      Цитата: Венд
      Вот и ответ японцам. Не видать им Курил. А заодно и истерикам, которые визжали, что президент готов отдать Курилы.


      Самураи и не скрывали,в случае , "больной фантазии",придут американцы.
      Российский МИД заявил, что у японцев на проблему Южных Курил слишком узкий взгляд. wassat
      sgazeev
      1. Чёрный Полковник Сегодня, 17:50
        ВВП ещё сказал, что это у японцев проблемы с Курилами. У нас их (проблем) нет. Добавить больше нечего.
        Чёрный Полковник
  2. kefan Сегодня, 17:09
    Обкладывают нас со всех сторон, супостаты. А про Курилы Япы пусть забудут навсегда и нЕчего с ними вообще поднимать эту тему.
    kefan
    1. Чёрный Сегодня, 17:11
      Надо было бы без ЕСЛИ.....Курилы - это часть России... smile ...тем более что "мы территортями НЕ ТОРГУЕМ" (В.В. Путин) smile
      Чёрный
  3. новичок Сегодня, 17:09
    ой, япы, да шли бы вы, за лесом шариться. забудьте о наших курилах.
    новичок
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:10
      В этих условиях теоретически даже предположить, что сегодня там (на Южных Курилах) все хорошо, а завтра там появятся базы какие-то или элементы той же ПРО, для нас это просто неприемлемо абсолютно.

      Другими словами : "Японцы ! От васаби капюшон и вам , и вашим хозяевам полосатоухим" .
      bouncyhunter
      1. новичок Сегодня, 17:33
        Паша, ты как всегда, сэлюстрировал во всей красе. да и в самом деле, ноют и ноют, хохлов мне чем то напоминают.
        новичок
  4. Шуманит Сегодня, 17:23
    В.В. мы тоже знаем!!! Ну его на. самураев долбанных... Дай палец- отхватят руку...
    Шуманит
  5. brdm Сегодня, 17:34
    Разговоры- переговоры это работа. Было бы чем по существу ответить.... тогда спокойно спим всей Россией.. А КАК?.... А больше ни КАК Б...ь!!!
    brdm
  6. Шуманит Сегодня, 17:34
    Цитата: с-т Petrov
    возможность появления на Курилах американских военных баз в случае перехода Южных Курил под японскую юрисдикцию вытекает из протоколов между Токио и Вашингтоном. По словам Путина, Россия об этом знает

    когда президент разведчик, а не клоун.

    Наблюдаю за вами! Вы умны,что радует!!! Игорь!
    Шуманит
  7. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:48
    По сути либо Курилы российские с российскими ВБ, либо они японские с американскими ВБ, третьего не дано...
    Если бы Японцы учили историю ВМВ, то знали бы, что по ее итогом к СССР отходил и о. Хокайдо и если бы не новый президент Трумэн, "Северные территории" начинались бы намного южнее Курил...
    DOCTOR ZLO
  8. samarin1969 Сегодня, 17:49
    Цитата: Чёрный
    Надо было бы без ЕСЛИ....

    Вы - правы. Это суть статьи. + hi
    samarin1969
  9. roskot Сегодня, 17:57
    И на что надеются японцы.На американские базы на Курилах. Так вот япона - мать, вам Курилы не видать.
    roskot
  10. FirstNormann Сегодня, 18:11
    а если в южно-сахалинске будет миллион жителей там откроют макдональдс
    FirstNormann
  11. FirstNormann Сегодня, 18:13
    мол не потому не отдаем что жмоты а потому что вы любите амербазы размещать где нипопадя
    FirstNormann
Картина дня