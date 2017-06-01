Об удивляющихся украинских туристах в Крыму
Информационный портал «ПолитНавигатор» публикует заметку Константина Кеворкяна в авторской колонке. Константин в своё время являлся депутатом Харьковского городского совета, но в 2014 году в связи с известными событиями в Харькове и по всей Украине был вынужден покинуть страну. С тех пор Константин Кеворкян проживает в Крыму. Он описывает то, как на крымскую жизнь с недоумением смотрят те туристы с Украины, которые «обработаны» украинским телевидением и всерьёз ожидают увидеть автоматчиков и людей за колючей проволокой в Ялте, Феодосии или Алуште.
Представляем заметку Константина Кеворкяна полностью:
В Крыму начинается очередной летний сезон, и в пёстрой толпе отдыхающих снова без труда можно будет узнать многочисленных отдыхающих с Украины. Они тревожно оглядываются в поисках следов «оккупации», марширующих колонн «захватчиков» и вздрагивают при виде людей в камуфляже. Однако очень быстро выясняется, что от Алушты до Ялты камуфляж выгуливают лишь некоторые подвыпившие рыбаки.
После первого шока от картинок мирной курортной жизни приехавшему из Украины надо выговорится. Он говорит неудержимо, долго, без остановки, высказывая своё мнение о том, что происходит на Родине. Слова «козлы» и «фашисты» кажутся в этом синонимическом ряду наиболее приличными. Хотя от некоторых рассказанных им историй и вас начинают одолевать негодование. Вы просто не верите, что такое может происходить в XXI веке, но и не верить приехавшим друзьям у вас нет оснований.
Следующим этапом происходит ознакомление с крымскими высоченными ценами на продукты, которые кажутся приезжему ещё выше, поскольку рубль обладает большим количеством нулей. Украинский турист жмётся и экономит (он традиционно экономит везде по причине врожденной хозяйственности). Однако сейчас к своим немногочисленным финансам приходится относиться ещё рачительней.
Для успокоения показываешь счета за коммуналку, отопление и прочие госуслуги. Рассказываешь о своей зарплате, и какая часть её уходит на оплату по счетам. Украинский друг долго и напряжённо считает и пересчитывает, переводя цены на отопление по курсу гривны к рублю через доллар. Сначала пришёптывая, а потом и в полный голос начинает крыть матом киевское правительство, которое довело свою страну до скотского состояния, а украинцев до нищеты. Следует вторая серия рассказов про украинскую действительность, на этот раз проиллюстрированных ценами на коммунальные услуги.
Потом обязательный вопрос о татарах: «А что татары?» Пойди купи чебурек и спроси! Но чебурек дорого, дешевле спросить. «Да нормально татары: возят, выращивают, продают… Видел национальный праздник в селе возле Бахчисарая — ни проехать, ни припарковаться. Наелся до отвала: нежные шашлыки из молодой баранины, ароматная пряная шурпа, дымящийся рассыпчатый плов…». Всё, хватит, взмаливается гость, лучше расскажи о ценах на бензин. Да нормальные цены — в треть дешевле украинских.
Наговорившись, приезжие жадно смотрят телевизор. Я думал, их Киселев интересует. Нет, это они родной русский язык впитывают с экрана, изо всех передач, от всех телевизионных говорящих голов. И на улицах — безбрежное море русского языка — величественное, естественное, никого не возмущающее. Но и вывески на мове, оставшиеся с украинских времён, никого не раздражают. Наоборот, добавляют южного колорита.
Украинский турист жадно рассматривает Крым вокруг себя. Он ищет приметы нового — и конечно их находит: где-то что-то построили, вот непривычный троллейбус новой модели поехал, и русская реклама вокруг, и афиши запрещенных на Украине замечательных артистов. И он видит старое, до радости знакомое: любимую архитектуру всегда многолюдной набережной Ялты, зеленеющие величественные горы, ласковое море. В которое он с восторгом погружается и ежедневно напитывается им, словно губка, — аж до самого возвращения домой. Куда он возвращается хотя бы немного отдохнувшим и с отчётливым пониманием того, что есть иная, мирная жизнь.
На этом фоне представители кормящегося на зарубежные гранты так называемого "меджлиса" в лице Джемилева, Чубарова и Ислямова продолжают публиковать не имеющие ничего общего с реальностью заявления о том, что Крым стал "тюрьмой народов". А вот о том, что наёмники самих Джемилева, Чубарова и Ислямова осуществляли в отношении Крымского полуострова теракты на ЛЭП, эти "активисты" продолжают молчать. Кстати, до сих пор на Украине в их отношении не возбуждено уголовное дело в связи с терактами по подрыву опор линий электропередач, оставившими без электричества и десятки тысяч граждан Украины в Херсонской и Николаевской областях.
Представляем заметку Константина Кеворкяна полностью:
В Крыму начинается очередной летний сезон, и в пёстрой толпе отдыхающих снова без труда можно будет узнать многочисленных отдыхающих с Украины. Они тревожно оглядываются в поисках следов «оккупации», марширующих колонн «захватчиков» и вздрагивают при виде людей в камуфляже. Однако очень быстро выясняется, что от Алушты до Ялты камуфляж выгуливают лишь некоторые подвыпившие рыбаки.
После первого шока от картинок мирной курортной жизни приехавшему из Украины надо выговорится. Он говорит неудержимо, долго, без остановки, высказывая своё мнение о том, что происходит на Родине. Слова «козлы» и «фашисты» кажутся в этом синонимическом ряду наиболее приличными. Хотя от некоторых рассказанных им историй и вас начинают одолевать негодование. Вы просто не верите, что такое может происходить в XXI веке, но и не верить приехавшим друзьям у вас нет оснований.
Следующим этапом происходит ознакомление с крымскими высоченными ценами на продукты, которые кажутся приезжему ещё выше, поскольку рубль обладает большим количеством нулей. Украинский турист жмётся и экономит (он традиционно экономит везде по причине врожденной хозяйственности). Однако сейчас к своим немногочисленным финансам приходится относиться ещё рачительней.
Для успокоения показываешь счета за коммуналку, отопление и прочие госуслуги. Рассказываешь о своей зарплате, и какая часть её уходит на оплату по счетам. Украинский друг долго и напряжённо считает и пересчитывает, переводя цены на отопление по курсу гривны к рублю через доллар. Сначала пришёптывая, а потом и в полный голос начинает крыть матом киевское правительство, которое довело свою страну до скотского состояния, а украинцев до нищеты. Следует вторая серия рассказов про украинскую действительность, на этот раз проиллюстрированных ценами на коммунальные услуги.
Потом обязательный вопрос о татарах: «А что татары?» Пойди купи чебурек и спроси! Но чебурек дорого, дешевле спросить. «Да нормально татары: возят, выращивают, продают… Видел национальный праздник в селе возле Бахчисарая — ни проехать, ни припарковаться. Наелся до отвала: нежные шашлыки из молодой баранины, ароматная пряная шурпа, дымящийся рассыпчатый плов…». Всё, хватит, взмаливается гость, лучше расскажи о ценах на бензин. Да нормальные цены — в треть дешевле украинских.
Наговорившись, приезжие жадно смотрят телевизор. Я думал, их Киселев интересует. Нет, это они родной русский язык впитывают с экрана, изо всех передач, от всех телевизионных говорящих голов. И на улицах — безбрежное море русского языка — величественное, естественное, никого не возмущающее. Но и вывески на мове, оставшиеся с украинских времён, никого не раздражают. Наоборот, добавляют южного колорита.
Украинский турист жадно рассматривает Крым вокруг себя. Он ищет приметы нового — и конечно их находит: где-то что-то построили, вот непривычный троллейбус новой модели поехал, и русская реклама вокруг, и афиши запрещенных на Украине замечательных артистов. И он видит старое, до радости знакомое: любимую архитектуру всегда многолюдной набережной Ялты, зеленеющие величественные горы, ласковое море. В которое он с восторгом погружается и ежедневно напитывается им, словно губка, — аж до самого возвращения домой. Куда он возвращается хотя бы немного отдохнувшим и с отчётливым пониманием того, что есть иная, мирная жизнь.
На этом фоне представители кормящегося на зарубежные гранты так называемого "меджлиса" в лице Джемилева, Чубарова и Ислямова продолжают публиковать не имеющие ничего общего с реальностью заявления о том, что Крым стал "тюрьмой народов". А вот о том, что наёмники самих Джемилева, Чубарова и Ислямова осуществляли в отношении Крымского полуострова теракты на ЛЭП, эти "активисты" продолжают молчать. Кстати, до сих пор на Украине в их отношении не возбуждено уголовное дело в связи с терактами по подрыву опор линий электропередач, оставившими без электричества и десятки тысяч граждан Украины в Херсонской и Николаевской областях.
Использованы фотографии: simfernews.ru
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