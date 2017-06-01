18:34 01 июня

Об удивляющихся украинских туристах в Крыму

Информационный портал «ПолитНавигатор» публикует заметку Константина Кеворкяна в авторской колонке. Константин в своё время являлся депутатом Харьковского городского совета, но в 2014 году в связи с известными событиями в Харькове и по всей Украине был вынужден покинуть страну. С тех пор Константин Кеворкян проживает в Крыму. Он описывает то, как на крымскую жизнь с недоумением смотрят те туристы с Украины, которые «обработаны» украинским телевидением и всерьёз ожидают увидеть автоматчиков и людей за колючей проволокой в Ялте, Феодосии или Алуште.

Об удивляющихся украинских туристах в Крыму


Представляем заметку Константина Кеворкяна полностью:
В Крыму начинается очередной летний сезон, и в пёстрой толпе отдыхающих снова без труда можно будет узнать многочисленных отдыхающих с Украины. Они тревожно оглядываются в поисках следов «оккупации», марширующих колонн «захватчиков» и вздрагивают при виде людей в камуфляже. Однако очень быстро выясняется, что от Алушты до Ялты камуфляж выгуливают лишь некоторые подвыпившие рыбаки.


После первого шока от картинок мирной курортной жизни приехавшему из Украины надо выговорится. Он говорит неудержимо, долго, без остановки, высказывая своё мнение о том, что происходит на Родине. Слова «козлы» и «фашисты» кажутся в этом синонимическом ряду наиболее приличными. Хотя от некоторых рассказанных им историй и вас начинают одолевать негодование. Вы просто не верите, что такое может происходить в XXI веке, но и не верить приехавшим друзьям у вас нет оснований.

Следующим этапом происходит ознакомление с крымскими высоченными ценами на продукты, которые кажутся приезжему ещё выше, поскольку рубль обладает большим количеством нулей. Украинский турист жмётся и экономит (он традиционно экономит везде по причине врожденной хозяйственности). Однако сейчас к своим немногочисленным финансам приходится относиться ещё рачительней.
Для успокоения показываешь счета за коммуналку, отопление и прочие госуслуги. Рассказываешь о своей зарплате, и какая часть её уходит на оплату по счетам. Украинский друг долго и напряжённо считает и пересчитывает, переводя цены на отопление по курсу гривны к рублю через доллар. Сначала пришёптывая, а потом и в полный голос начинает крыть матом киевское правительство, которое довело свою страну до скотского состояния, а украинцев до нищеты. Следует вторая серия рассказов про украинскую действительность, на этот раз проиллюстрированных ценами на коммунальные услуги.

Потом обязательный вопрос о татарах: «А что татары?» Пойди купи чебурек и спроси! Но чебурек дорого, дешевле спросить. «Да нормально татары: возят, выращивают, продают… Видел национальный праздник в селе возле Бахчисарая — ни проехать, ни припарковаться. Наелся до отвала: нежные шашлыки из молодой баранины, ароматная пряная шурпа, дымящийся рассыпчатый плов…». Всё, хватит, взмаливается гость, лучше расскажи о ценах на бензин. Да нормальные цены — в треть дешевле украинских.

Наговорившись, приезжие жадно смотрят телевизор. Я думал, их Киселев интересует. Нет, это они родной русский язык впитывают с экрана, изо всех передач, от всех телевизионных говорящих голов. И на улицах — безбрежное море русского языка — величественное, естественное, никого не возмущающее. Но и вывески на мове, оставшиеся с украинских времён, никого не раздражают. Наоборот, добавляют южного колорита.

Украинский турист жадно рассматривает Крым вокруг себя. Он ищет приметы нового — и конечно их находит: где-то что-то построили, вот непривычный троллейбус новой модели поехал, и русская реклама вокруг, и афиши запрещенных на Украине замечательных артистов. И он видит старое, до радости знакомое: любимую архитектуру всегда многолюдной набережной Ялты, зеленеющие величественные горы, ласковое море. В которое он с восторгом погружается и ежедневно напитывается им, словно губка, — аж до самого возвращения домой. Куда он возвращается хотя бы немного отдохнувшим и с отчётливым пониманием того, что есть иная, мирная жизнь.


На этом фоне представители кормящегося на зарубежные гранты так называемого "меджлиса" в лице Джемилева, Чубарова и Ислямова продолжают публиковать не имеющие ничего общего с реальностью заявления о том, что Крым стал "тюрьмой народов". А вот о том, что наёмники самих Джемилева, Чубарова и Ислямова осуществляли в отношении Крымского полуострова теракты на ЛЭП, эти "активисты" продолжают молчать. Кстати, до сих пор на Украине в их отношении не возбуждено уголовное дело в связи с терактами по подрыву опор линий электропередач, оставившими без электричества и десятки тысяч граждан Украины в Херсонской и Николаевской областях.

Использованы фотографии: simfernews.ru
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Комментарии 27

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  1. Рабинович_007 Сегодня, 17:29
    В России есть намного интереснее, приятнее и красивее места для отдыха. Что за ажиотаж вокруг Крыма, я бы не сказал что там что-то особенное.
    Рабинович_007
    1. kepmor Сегодня, 17:33
      да уж... нет там ничего "особенного"...просто Крым вновь НАШ...
      kepmor
      1. bulvas Сегодня, 17:47
        Цитата: kepmor
        да уж... нет там ничего "особенного"...просто Крым вновь НАШ...


        Вот это правильно, и на душе спокойно и радостно


        Цитата: Рабинович_007
        В России есть намного интереснее, приятнее и красивее места для отдыха. Что за ажиотаж вокруг Крыма, я бы не сказал что там что-то особенное.


        Сейчас бы там стояли американцы, корабли, самолеты и ПРО - было бы "особенное"
        Плевать им на море, пляжи и виноградники

        Мы бы плевались и матерились, и ничего бы сделать не смогли
        bulvas
    2. Zibelew Сегодня, 17:37
      Ажиотаж спадает. Волна патриотизма прошла. Пока крымчане не доведут сервис до уровня Турции турпоток будет идти на убыль. Недавно читал, как на фалькатусах шалманы крымско-татарских шашлычников (контролировал их меджлис) с верхнего плато Ай-Петри снесли.
      Zibelew
      1. himRa Сегодня, 18:04
        Цитата: Zibelew
        Ажиотаж спадает. Волна патриотизма прошла. Пока крымчане не доведут сервис до уровня Турции турпоток будет идти на убыль. Недавно читал, как на фалькатусах шалманы крымско-татарских шашлычников (контролировал их меджлис) с верхнего плато Ай-Петри снесли.

        Согласен и знаю тот факт,что Россия имеет возможность вложить бОльшие средства чем Украина в Крым...
        Но.... действительно за счет монополии крымчанам не выжить а надо выживать за счет конкурентноспособности хотябы даже с Турцией,ведь в Крыме нет такого понятия "все включено"
        Люди голосуют кошельком!
        himRa
      2. samarin1969 Сегодня, 18:05
        [quote=ZibelewПока крымчане не доведут сервис до уровня Турции турпоток будет идти на убыль. Недавно читал, как на фалькатусах шалманы крымско-татарских шашлычников (контролировал их меджлис) с верхнего плато Ай-Петри снесли.[/quote]
        Хамство и неадекватные цены крымского "курортного сервиса" просто зашкаливает. Иногда просто удивляюсь как люди ещё едут.
        А Ай-Петринские шалманы сносил ещё Москаль в начале 2000х. "Беркут" работал."Бабло" до сих пор непобедимо...К сожалению: стояли, стоят и наверное будут стоять....
        samarin1969
    3. Венд Сегодня, 17:43
      Цитата: Рабинович_007
      В России есть намного интереснее, приятнее и красивее места для отдыха. Что за ажиотаж вокруг Крыма, я бы не сказал что там что-то особенное.

      А Крым разве не Россия? Море там чище, чем в Сочи. Да и Крым надо поднимать, одних государственных денег не хватит. А туристы едут и оставляют там рубли без сожаления. однако вы правы, в России много красивых мест, как и в Белоруссии.
      Венд
      1. Zibelew Сегодня, 17:52
        В Евпатории канализационные трубы протянуты прямо в море. Похожая ситуация в Малореченском, Рыбачьем, Гурзуфе, Мисхоре, Алупке и Кацевели.
        Zibelew
      2. Чёрный Сегодня, 17:54
        Цитата: Венд
        Цитата: Рабинович_007
        В России есть намного интереснее, приятнее и красивее места для отдыха. Что за ажиотаж вокруг Крыма, я бы не сказал что там что-то особенное.

        А Крым разве не Россия? Море там чище, чем в Сочи. Да и Крым надо поднимать, одних государственных денег не хватит. А туристы едут и оставляют там рубли без сожаления. однако вы правы, в России много красивых мест, как и в Белоруссии.

        Крым поднимать , безусловно, надо...но не за счёт госсредств, которые благополучно разворуют, а за счёт развития бизнеса. Вот кому мешать не надо....
        Чёрный
    4. Чёрный Сегодня, 17:51
      Цитата: Рабинович_007
      В России есть намного интереснее, приятнее и красивее места для отдыха. Что за ажиотаж вокруг Крыма, я бы не сказал что там что-то особенное.

      Хорошо там где ВАС нет... laughing
      Чёрный
    5. alexmach Сегодня, 17:55
      Отличный субтропический климат на южном берегу, морской воздух, море... м.. грязноватое правда. Не так уж и много в России таких мест, хотя мест с хорошей природой в огромной стране конечно же много.
      alexmach
    6. Владимир 38 Сегодня, 18:04
      Вы не поняли суть статьи в том, что есть места, где живется хуже чем в России. Вот и все.))
      Цитата: Рабинович_007
      В России есть намного интереснее, приятнее и красивее места для отдыха. Что за ажиотаж вокруг Крыма, я бы не сказал что там что-то особенное.
      Владимир 38
    7. Pivot Сегодня, 18:28
      Цены там дешевые по сравнению с Геленджиком.
      Pivot
  2. Верба Сегодня, 17:30
    С тех пор Константин Кеворкян проживает в Крыму. Он описывает то, как на крымскую жизнь с недоумением смотрят те туристы с Украины, которые «обработаны» украинским телевидением и всерьёз ожидают увидеть автоматчиков и людей за колючей проволокой в Ялте, Феодосии или Алуште...........................................
    .................................................
    ........................................ Не кто нормальный этому бреду не верит ,а упоротым ,доказывать бесполезно это не лечится.
    Верба
  3. Копчёный Сегодня, 17:31
    А вернётся такой турист домой, попадёт под мобилизацию и прекрасно пойдёт в пушкари какие, превращать в кровавый фарш с кем недавно откровенничал за жизнь.
    Копчёный
  4. silberwolf88 Сегодня, 17:31
    Статья немного конечно с перехлёстом написана))) ... НО Крым продолжает развитие ... а граждане Украины строят своё уникальное будущее ... выбирают себе достойный путь в это)) ...
    Хорошо бы ввести визы и навсегда запретить въезд всем кто был и поддерживал АТО и бандеровщину ... НАВСЕГДА ...
    silberwolf88
    1. Околоточный Сегодня, 17:44
      Определять таких как? Вот в чём вопрос.
      Околоточный
      1. silberwolf88 Сегодня, 17:57
        для начала анкетирование с вопросом был и участвовал в АТО ... списки участников есть (возможно точность не 100% НО для старта хватит) ... остальных вычислять по сетевой и иной активности ... интернет это позволяет уже даавно ... и очень много о каждом из нас хранит информации ...
        silberwolf88
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 17:33
    как на крымскую жизнь с недоумением смотрят те туристы с Украины Не надо смотреть окраинское телеувидение.Хотя-что там ещё смотреть.Лучше попытаться приехать в Крым.Там вам и автоматчики и концлагеря и колючка.На выбор-кому чего понравится.
    ВЕРЕСК
  6. Клон Сегодня, 17:40
    ...всерьёз ожидают увидеть автоматчиков и людей за колючей проволокой в Ялте, Феодосии или Алуште
    Надеюсь, что автор утрирует. Ибо, нормальные украинцы едут в Крым отдыхать, но никак не заради того, чтобы обнаружить грозных автоматчиков и прочих "зеленых человечков". Больше приедет - больше прозреет еще сомневающихся в том, что Крым добровольно возвратился на Родину.
    Клон
  7. Горный стрелок Сегодня, 17:49
    Сочи сейчас куда круче Крыма. Но дело то не в этом. Надо просто сравнить - что было, и что стало. И то ли ещё будет...
    Горный стрелок
  8. behemot Сегодня, 17:52
    а зачем их в Крым пускают (как и вообще Украинцев в Россию)? Это пятая колонна.
    behemot
    1. _Ugene_ Сегодня, 18:03
      Вся эта буча изначально поднята что-бы НАВСЕГДА оторвать Украину от России, что-бы посеять ненависть у русских к украинцам и у украинцев к русским. Вот ваше сознание в этом направлении уже обработано полностью (на американские деньги). И таких как вы уже много. Что тут сказать - эффективно работают, постепенно добьются своей цели похоже.
      _Ugene_
  9. igorra Сегодня, 18:05
    У меня тоже есть куртка камуфляж, я что подвыпивший рыбак? И живу я не в Крыму и рыбу люблю есть , а не ловить.
    igorra
  10. gomer Сегодня, 18:11
    Как бы Украйна не хотела отдалиться от России, от Советского союза не получиться. Если родился в союзе, то это останется до конца жизни.
    gomer
  11. domnich Сегодня, 18:16
    Цитата: Клон
    Надеюсь, что автор утрирует.



    Не утрирует. Мои родственники с востока Украины всерьез так и думают, опасаются за нас, когда мы едем в Крым.


    Цитата: behemot
    зачем их в Крым пускают (как и вообще Украинцев в Россию)? Это пятая колонна.



    Да, это пятая колонна, только не у нас, а у себя по возвращении. Пусть пускают, нам они вряд ли повредят.
    domnich
  12. Банный Сегодня, 18:25
    Не Киселев статейку случаем кропал?
    Банный
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