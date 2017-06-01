18:28 01 июня

Российский Су-24 с ювелирной точностью уничтожил танк боевиков

В интернете появилось новое видео, на котором танк боевиков ИГИЛ был поражён авиаударом, как гласит подпись, российской авиации. О прямом попадании говорить не приходится, однако танк наверняка выведен из строя, равно как и его экипаж. Взрыв был такой мощи, что «гриб» поднялся едва ли не на сотню метров, о чём можно судить по близлежащим строениям.




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Комментарии 4

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  1. тлауикол Сегодня, 17:50
    Мдя,никакой прицельный комплекс не обеспечит болванке точность корректируемого или самонаводящегося боеприпаса
    тлауикол
    1. андрей юрьевич Сегодня, 18:12
      фаб 250 рванула? или вовсе 500сотка? а ? лётчики? what
      андрей юрьевич
  2. mydanik Сегодня, 18:11
    вряд ли так пострадал...
    mydanik
    1. андрей юрьевич Сегодня, 18:15
      Цитата: mydanik
      вряд ли так пострадал...

      вот вас там небыло....в боковой проекции стоял-досталось,к бабке не ходи...
      андрей юрьевич
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