Российский Су-24 с ювелирной точностью уничтожил танк боевиков

В интернете появилось новое видео, на котором танк боевиков ИГИЛ был поражён авиаударом, как гласит подпись, российской авиации. О прямом попадании говорить не приходится, однако танк наверняка выведен из строя, равно как и его экипаж. Взрыв был такой мощи, что «гриб» поднялся едва ли не на сотню метров, о чём можно судить по близлежащим строениям.