Мученик режима, или Как предателя сделали героем

Сейчас очень много говорят и пишут о реабилитации фашистских пособников на Украине и при этом упорно не замечают аналогичного процесса у нас.Более 20 лет назад уехав из Курска, я тем не менее сохранил тесные связи с родным для меня городом и при каждом визите в него стараюсь найти время побродить по знакомым улицам. В конце февраля, прогуливаясь с супругой по Садовой улице, узнал о существовании Литературного музея Курской области. В целом музей оправдал мои ожидания – экспозиция интересная и познавательная, сделана с любовью к своему краю. Всё хорошо, но один момент испортил эту благостную картину…В зале, рассказывающем о послевоенных курских писателях, увидел стенд, посвящённый Борису Платоновичу Юркевичу (более известному под псевдонимом Башилов). Я ранее никогда о нём не слышал и поэтому с интересом ознакомился с материалами. Некоторое удивление вызвал тот факт, что этот писатель, живший перед войной в Курске, умер 2 января 1970 года в Буэнос-Айресе.Экскурсовод на мой недо­умённый вопрос: «А как он там оказался?» ответила: «Он же был журналистом и много путешествовал. Вот и остался жить в Аргентине…» В такую версию событий мог поверить только человек, абсолютно не знающий историю своей страны. Благодаря интернету я всё же узнал, каким образом курянин Николай Юркевич оказался жителем далёкой Аргентины. Попав в октябре 1941 года под Вязьмой в немецкий плен, он перешёл на сторону врага и начал сотрудничать с гитлеровцами! Вот как он сам пишет об этом:«О существовании РОНА я узнал в 1942 году весной, когда был выпущен немцами из лагеря военнопленных и отправлен работать в пропаганду «Б»… – главный орган немецкой военной пропаганды на центральном участке Восточного фронта. По замыслам немцев пропаганда «Б» после взятия Москвы должна была заменить собой центральные органы большевистской пропаганды».Это цитата из статьи самого Б.П. Башилова «Правда о бригаде Каминского», опубликованной в русской эмигрантской газете «Наша страна», выходящей в Буэнос-Айресе (№ 152 от 13 декабря 1952 года).После разгрома гитлеровской Германии, которой Юркевич преданно служил в течение трёх лет, он оказался в репатриационном лагере для военнопленных в американской оккупационной зоне. После чего остался жить в Мюнхене под фамилией Тамарцев, а в 1948 году переехал в Аргентину уже под фамилией Башилов. Не путешествовал он по миру как журналист, а сбежал в Аргентину как фашистский прихвостень!И вот какие мысли не дают мне теперь покоя.В 1941 году в немецкий плен попали два курских писателя – Константин Воробьёв и Борис Юркевич. Воробьёв два года провёл в нечеловеческих условиях в концлагерях, со второй попытки бежал из плена и продолжил ВОЕВАТЬ С ВРАГОМ в партизанском отряде. Юркевича гитлеровцы «выпустили» (как он сам пишет об этом) из концлагеря, и он начал СОТРУДНИЧАТЬ С ВРАГОМ.А сегодня в залах Литературного музея Курской области экспозиции, рассказывающие об этих двух людях, расположены в соседних залах! Неужели патриот Константин Дмитриевич Воробьёв заслужил такую «честь»? Неужели предатель своей Родины Юркевич достоин права даже быть упомянутым в экспозиции музея?С просьбой ответить на эти вопросы я написал письма в Литературный музей – филиал Курского областного краеведческого музея, губернатору Курской области, главе администрации города и в областной совет ветеранов. Благодаря привлечению такой «тяжёлой артиллерии» вопрос был решён. Вскоре я получил ответ от директора Курского областного краеведческого музея И.В. Лоташовой. Стенд, сообщила она, снят.То есть стенд быстренько убрали во избежание скандала, но в мозгах курян остался образ мученика – писателя Бориса Юркевича, созданный местной печатью. Может, всё же стоит расставить точки над i и рассказать всю правду о его жизни? Уверен, это послужит хорошим уроком для всех, кто проводит «тихую реабилитацию» власовцев и других нацистских пособников.P.S. В курской прессе статьи о Башилове-Юркевиче выходили не раз. Дом, в котором он жил, считает «Курская правда» («А в Аргентине – не забыли...», 14.09.2009), «должен бы стать одной из визитных карточек культуры и духовности региона», а история жизни «широко известного в русском зарубежье, а теперь и в России писателя Бориса Башилова (Юркевича), несомненно, достойна того, чтобы о ней знать и помнить» («Всем бурям и ветрам назло...», 25.06.2011).Что ж, знать об этой истории действительно надо. Чтобы ненароком не причислить к борцам со сталинским режимом предателей, боровшихся с ним в одном ряду с фашистами.