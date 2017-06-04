Новый успех системы ПРО США вряд ли всерьез угрожает России

«Невероятное достижение». Такими словами руководство американского агентства по ПРО оценивает результаты прошедших испытаний системы GMD, которой впервые удалось не только обнаружить в космосе, но и сбить «объект с характеристиками МБР». Что означает этот действительно впечатляющий инженерный успех для стратегического ядерного баланса между Россией и Соединенными Штатами?Раскручивающие активную истерику вокруг КНДР США, похоже, решили посоревноваться с ней в ракетных пусках. Сначала они осуществили испытательные запуски своей единственной межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования «Минитмен III» в феврале и апреле текущего года. Теперь же Вашингтон провел испытания обновленной системы ПРО. Тесты состоялись во вторник и были признаны Пентагоном успешными. Руководство американского Агентства по противоракетной обороне назвало их результаты «невероятным достижением» и демонстрацией того, что у Соединенных Штатов есть «надежное защитное средство против вполне реальной угрозы».Что же стоит за этими красивыми фразами и что за оружие испытали американцы? Тестировалась обновленная версия комплекса «Наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета» (в оригинальном названии Ground-based Midcourse Defense, или сокращенно GMD). Предназначен он для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет, причем в тот момент, когда они еще находятся в космосе.В ходе испытания 30 мая впервые был протестирован перехват системой GMD именно МБР, а не баллистической ракеты малой или средней дальности, имеющих значительно более низкую скорость. Для этого с атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане был запущен объект с характеристиками МБР, который успешно сбила обновленная система ПРО, развернутая на базе Ванденберг в Калифорнии.Принцип действия системы таков: радиолокационная станция (стационарная наземная PAVE PAWS или мобильная морская SBX) обнаруживает МБР и передает данные GMD, которая запускает ракету-перехватчик шахтного базирования. Когда она выходит в космос, от нее отделяется заатмосферный кинетический перехватчик (EKV – Exoatmospheric Kill Vehicle), который с помощью наземных радаров и собственных датчиков наводится на цель и уничтожает ее лобовым тараном. Именно двигатели EKV были обновлены в тестировавшейся версии комплекса.Таким образом, восторги американских военных объяснимы. Перехват межконтинентальных баллистических ракет в космосе (а точнее, их боеголовок) – действительно колоссальное достижение с инженерной точки зрения. Можно сказать, что американские ракетчики решили сложнейшую техническую задачу – попасть в крошечную по космическим меркам (несколько квадратных метров) цель на больших расстояниях (в тысячи километров) и при гигантских встречных скоростях (до 10 км в секунду). Понятно, почему для перехвата не требуется взрывчатка – на таких скоростях столкновение даже очень небольших предметов сопровождается выбросом гигантского количества энергии, и боеголовка гарантированно уничтожается перехватчиком. Другой вопрос, что разработчикам еще предстоит подтвердить стабильность попадания перехватчика в баллистическую цель, и для этого потребуется множество новых испытаний.Тем более что с точки зрения практической – то есть собственно противоракетной защиты определенной территории – реальность оказывается все же несколько более прозаичной. Стоит начать с того, что система GMD начала разрабатываться еще в конце 1990-х годов и была поставлена на вооружение в 2004 году. На данный момент 32 ракеты развернуты в Форте Грили на Аляске и четыре в Вандерберге в Калифорнии, а еще восемь планируется ввести в строй до конца текущего года. Однако комплекс, разумеется, ни разу не использовался в боевых условиях и даже не был полностью протестирован.Критики системы в самих США называют GMD самой сложной и при этом самой ненадежной системой ПРО. С 1999 года было осуществлено 17 запусков для поражения учебных целей, и только 9 из них закончились успехом. Основные проблемы возникали как раз с заатмосферным кинетическим перехватчиком. И если бы нынешний пуск оказался неудачным, дальнейшая судьба комплекса оказалась бы под вопросом. Так что для GMD данное испытание не столько прорыв, сколько спасение.Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России полковник Сергей Хатылев подчеркнул газете ВЗГЛЯД: «Говорить о серьезном успехе рано, для этого необходимо произвести большое количество пусков в различных условиях. Если будут помехи, если будет противодействие, считайте, на 50 процентов все, что там происходило, будет уменьшено – и дальность, и вероятность (попадания)».Еще одна проблема комплекса – его стоимость. Прошедший учебный пуск эксперт американского Центра по контролю вооружений и нераспространения Филип Койл назвал «детским шажком на 244 млн долларов», который «потребовал три года». Общая стоимость программы разработки и постановки на вооружение GMD, предположительно, составляет более 40 млрд долларов.Есть и еще один важный нюанс, дающий понимание о значении недавних испытаний, прежде всего для нашей страны. Эта система нацелена исключительно на отражение ядерных угроз «стран третьего мира», прежде всего КНДР и Ирана. Ни о какой России или Китае даже речи не идет. Технологии, заложенные в GMD, позволяют уничтожать только небольшое количество МБР устаревших образцов – моноблочных и не оснащенных современными средствами преодоления систем ПРО. Попытки разработать кластерный перехватчик для борьбы с МБР с разделяющимися головными частями поначалу также предпринимались. Однако данная программа была признана слишком затратной и сложно выполнимой и полностью свернута еще в 2009 году.Бывший заместитель главнокомандующего ВВС России генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев отметил газете ВЗГЛЯД: «Нового ничего они (американцы) не сделали». Подобные испытания систем ПРО идут постоянно и в США, и в РФ, ничего особенного в этом нет, считает эксперт.Таким образом, испытания американцами GMD для нашей страны не представляют большой опасности. Сергей Хатылев отметил: «Наши ракеты, в том числе РС-24 «Ярс», применяют постановку помех, разделение боеголовок, а значит, можно свести все эти успешные пуски на малую вероятность уничтожения цели».Скорее, они укладываются во взятую на вооружение Дональдом Трампом жесткую риторику в отношении КНДР. Как и с авианосцами США возле Корейского полуострова и размещением ПРО THAAD в Южной Корее, это часть усилий по запугиванию Пхеньяна. С учетом такой активизации американцев на корейском направлении нельзя исключать также, что Вашингтон всерьез изучает возможность нанесения превентивного удара по КНДР, а потому рассматривает способы нивелирования ее ответных действий.Как полагает Айтеч Бижев, одной из целей этих испытаний для американских руководителей является «успокоить своих людей, что на испытания корейские у нас ответ есть». Аналогичного мнения придерживается и Сергей Хатылев.«Американцы – практичные люди, этим (продвижением испытаний и систем) занимаются те, кто производит эти средства. Как только идет напряженность в мире, решается какая-то задача, они подгоняют под это дело технические вопросы. И сейчас они будут в Сенате США раздувать, что надо выделить на данную систему дополнительные средства», – считает Сергей Хатылев.