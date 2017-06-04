16:44 04 июня
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Новый успех системы ПРО США вряд ли всерьез угрожает России

Новый успех системы ПРО США вряд ли всерьез угрожает России«Невероятное достижение». Такими словами руководство американского агентства по ПРО оценивает результаты прошедших испытаний системы GMD, которой впервые удалось не только обнаружить в космосе, но и сбить «объект с характеристиками МБР». Что означает этот действительно впечатляющий инженерный успех для стратегического ядерного баланса между Россией и Соединенными Штатами?

Раскручивающие активную истерику вокруг КНДР США, похоже, решили посоревноваться с ней в ракетных пусках. Сначала они осуществили испытательные запуски своей единственной межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования «Минитмен III» в феврале и апреле текущего года. Теперь же Вашингтон провел испытания обновленной системы ПРО. Тесты состоялись во вторник и были признаны Пентагоном успешными. Руководство американского Агентства по противоракетной обороне назвало их результаты «невероятным достижением» и демонстрацией того, что у Соединенных Штатов есть «надежное защитное средство против вполне реальной угрозы».

Что же стоит за этими красивыми фразами и что за оружие испытали американцы? Тестировалась обновленная версия комплекса «Наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета» (в оригинальном названии Ground-based Midcourse Defense, или сокращенно GMD). Предназначен он для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет, причем в тот момент, когда они еще находятся в космосе.
В ходе испытания 30 мая впервые был протестирован перехват системой GMD именно МБР, а не баллистической ракеты малой или средней дальности, имеющих значительно более низкую скорость. Для этого с атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане был запущен объект с характеристиками МБР, который успешно сбила обновленная система ПРО, развернутая на базе Ванденберг в Калифорнии.


Принцип действия системы таков: радиолокационная станция (стационарная наземная PAVE PAWS или мобильная морская SBX) обнаруживает МБР и передает данные GMD, которая запускает ракету-перехватчик шахтного базирования. Когда она выходит в космос, от нее отделяется заатмосферный кинетический перехватчик (EKV – Exoatmospheric Kill Vehicle), который с помощью наземных радаров и собственных датчиков наводится на цель и уничтожает ее лобовым тараном. Именно двигатели EKV были обновлены в тестировавшейся версии комплекса.

Таким образом, восторги американских военных объяснимы. Перехват межконтинентальных баллистических ракет в космосе (а точнее, их боеголовок) – действительно колоссальное достижение с инженерной точки зрения. Можно сказать, что американские ракетчики решили сложнейшую техническую задачу – попасть в крошечную по космическим меркам (несколько квадратных метров) цель на больших расстояниях (в тысячи километров) и при гигантских встречных скоростях (до 10 км в секунду). Понятно, почему для перехвата не требуется взрывчатка – на таких скоростях столкновение даже очень небольших предметов сопровождается выбросом гигантского количества энергии, и боеголовка гарантированно уничтожается перехватчиком. Другой вопрос, что разработчикам еще предстоит подтвердить стабильность попадания перехватчика в баллистическую цель, и для этого потребуется множество новых испытаний.

Тем более что с точки зрения практической – то есть собственно противоракетной защиты определенной территории – реальность оказывается все же несколько более прозаичной. Стоит начать с того, что система GMD начала разрабатываться еще в конце 1990-х годов и была поставлена на вооружение в 2004 году. На данный момент 32 ракеты развернуты в Форте Грили на Аляске и четыре в Вандерберге в Калифорнии, а еще восемь планируется ввести в строй до конца текущего года. Однако комплекс, разумеется, ни разу не использовался в боевых условиях и даже не был полностью протестирован.

Критики системы в самих США называют GMD самой сложной и при этом самой ненадежной системой ПРО. С 1999 года было осуществлено 17 запусков для поражения учебных целей, и только 9 из них закончились успехом. Основные проблемы возникали как раз с заатмосферным кинетическим перехватчиком. И если бы нынешний пуск оказался неудачным, дальнейшая судьба комплекса оказалась бы под вопросом. Так что для GMD данное испытание не столько прорыв, сколько спасение.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России полковник Сергей Хатылев подчеркнул газете ВЗГЛЯД: «Говорить о серьезном успехе рано, для этого необходимо произвести большое количество пусков в различных условиях. Если будут помехи, если будет противодействие, считайте, на 50 процентов все, что там происходило, будет уменьшено – и дальность, и вероятность (попадания)».

Еще одна проблема комплекса – его стоимость. Прошедший учебный пуск эксперт американского Центра по контролю вооружений и нераспространения Филип Койл назвал «детским шажком на 244 млн долларов», который «потребовал три года». Общая стоимость программы разработки и постановки на вооружение GMD, предположительно, составляет более 40 млрд долларов.

Есть и еще один важный нюанс, дающий понимание о значении недавних испытаний, прежде всего для нашей страны. Эта система нацелена исключительно на отражение ядерных угроз «стран третьего мира», прежде всего КНДР и Ирана. Ни о какой России или Китае даже речи не идет. Технологии, заложенные в GMD, позволяют уничтожать только небольшое количество МБР устаревших образцов – моноблочных и не оснащенных современными средствами преодоления систем ПРО. Попытки разработать кластерный перехватчик для борьбы с МБР с разделяющимися головными частями поначалу также предпринимались. Однако данная программа была признана слишком затратной и сложно выполнимой и полностью свернута еще в 2009 году.

Бывший заместитель главнокомандующего ВВС России генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев отметил газете ВЗГЛЯД: «Нового ничего они (американцы) не сделали». Подобные испытания систем ПРО идут постоянно и в США, и в РФ, ничего особенного в этом нет, считает эксперт.
Таким образом, испытания американцами GMD для нашей страны не представляют большой опасности. Сергей Хатылев отметил: «Наши ракеты, в том числе РС-24 «Ярс», применяют постановку помех, разделение боеголовок, а значит, можно свести все эти успешные пуски на малую вероятность уничтожения цели».

Скорее, они укладываются во взятую на вооружение Дональдом Трампом жесткую риторику в отношении КНДР. Как и с авианосцами США возле Корейского полуострова и размещением ПРО THAAD в Южной Корее, это часть усилий по запугиванию Пхеньяна. С учетом такой активизации американцев на корейском направлении нельзя исключать также, что Вашингтон всерьез изучает возможность нанесения превентивного удара по КНДР, а потому рассматривает способы нивелирования ее ответных действий.

Как полагает Айтеч Бижев, одной из целей этих испытаний для американских руководителей является «успокоить своих людей, что на испытания корейские у нас ответ есть». Аналогичного мнения придерживается и Сергей Хатылев.

«Американцы – практичные люди, этим (продвижением испытаний и систем) занимаются те, кто производит эти средства. Как только идет напряженность в мире, решается какая-то задача, они подгоняют под это дело технические вопросы. И сейчас они будут в Сенате США раздувать, что надо выделить на данную систему дополнительные средства», – считает Сергей Хатылев.
Автор: Никита Коваленко
Первоисточник: https://vz.ru/world/2017/5/31/872673.html


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Комментарии 19

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  1. Владимирец Сегодня, 15:29
    "разработчикам еще предстоит подтвердить стабильность попадания перехватчика в баллистическую цель, и для этого потребуется множество новых испытаний."

    А не проще вернуться к старым добрым БЧ c поражающими элементами? Ведь, действительно, тупо попасть одной "пулей" в другую совсем нетривиальная задача. request Попадание одного поражающего элемента в БЧ баллистической ракеты тоже наверняка выведет её из строя, только вероятность поражения увеличивается, почему упор на кинетический боеприпас?
    Владимирец
    1. Teberii Сегодня, 15:34
      Деньги прежде всего,так что еще посмотрим для кого все это придумано.
      Teberii
      1. Астарт Сегодня, 15:40
        Вы тупо уводите тему.....дешево и сердито Useful idiot
        Астарт
        1. Владимирец Сегодня, 15:42
          Цитата: Астарт
          Вы тупо уводите тему.....дешево и сердито Useful idiot

          Вы это мне?
          Владимирец
          1. Астарт Сегодня, 15:44
            А вы стрелочку посмотрите, теперь еше раз.......нет не вам
            Астарт
            1. Владимирец Сегодня, 15:46
              Цитата: Астарт
              нет не вам

              Извиняюсь, не понял.
              Владимирец
        2. андрей юрьевич Сегодня, 15:44
          как бы не смеялись...а противостояние(снаряд-броня) продолжится.спутники становятся уязвимы,а это-ущерб.поэтому "аналоговые" системы,рано списывать....
          андрей юрьевич
          1. Владимирец Сегодня, 15:48
            Цитата: андрей юрьевич
            а противостояние(снаряд-броня) продолжится.

            Причем броня, как правило, проигрывает, т.е. по логике ракета противоракету всё равно обыграет.
            Цитата: андрей юрьевич
            спутники становятся уязвимы,а это-ущерб.поэтому "аналоговые" системы,рано списывать....

            Ну, спутник цель не маневренная или слабо маневренная.
            Владимирец
            1. андрей юрьевич Сегодня, 15:50
              Цитата: Владимирец
              Причем броня, как правило, проигрывает

              да,на шаг впереди "снаряд"... закон военной эволюции.
              андрей юрьевич
          2. Астарт Сегодня, 15:49
            Я скептически отношусь к "правителям" но Путина слушаю.....асимметричный ответ мне нравится
            Астарт
  2. Астарт Сегодня, 15:35
    Понятно одно, что ничего не понятно. ПРО США, России, в Китае там вообще ???? Вопрос такой Сможет ли ВС России доставить до территории США 10 боеголовок. Я думаю может, А сможет 1000?
    Астарт
    1. андрей юрьевич Сегодня, 15:46
      Цитата: Астарт
      А сможет 1000?
      если будет 3-4 тыс в запасе....
      андрей юрьевич
      1. Астарт Сегодня, 15:51
        Ваш комент непродуктивен ....пока не по воюем не узнаем (не дай бог)
        Астарт
    2. Владимирец Сегодня, 15:52
      Цитата: Астарт
      Вопрос такой Сможет ли ВС России доставить до территории США 10 боеголовок. Я думаю может, А сможет 1000?

      В статье написано, что вероятность поражения (судя по количеству испытаний) около 50%, учитывая противодействие силам ПРО ( как сказал полковник Хатылев«Говорить о серьезном успехе рано, для этого необходимо произвести большое количество пусков в различных условиях. Если будут помехи, если будет противодействие, считайте, на 50 процентов все, что там происходило, будет уменьшено – и дальность, и вероятность (попадания)»), те остается 25% (в лучшем случае). У нас развернутых больше 1,5тыс боеголовок (не носителей). Вопрос в том, смогут ли США выставить 5-6 тысяч противоракет развернутых? what
      Владимирец
      1. Walanin Сегодня, 15:59
        Кто будет ставить помехи на середине траектории полета МБР?
        Walanin
        1. Владимирец Сегодня, 16:12
          Цитата: Walanin
          Кто будет ставить помехи на середине траектории полета МБР?

          Видимо, сама ракета.
          Владимирец
      2. Астарт Сегодня, 15:59
        В том то и дело. что все военные выкладки гипотетические. Военный потенциал Франции. перед ВВ2 превосходил Немецкий..........3 недели и Гитлер фотографируется на фоне Эйфелевой башни
        Астарт
  3. Старый26 Сегодня, 16:11
    Цитата: Астарт
    Понятно одно, что ничего не понятно. ПРО США, России, в Китае там вообще ???? Вопрос такой Сможет ли ВС России доставить до территории США 10 боеголовок. Я думаю может, А сможет 1000?

    Сможет, если все они будут боеголовками баллистических ракет. И соответственно если будет запущено примерно это количество.

    Цитата: Владимирец
    А не проще вернуться к старым добрым БЧ c поражающими элементами? Ведь, действительно, тупо попасть одной "пулей" в другую совсем нетривиальная задача.

    Сложно сказать. Ведь этот кинетический перехватчик сам по себе управляемый маневрирующий блок. С системой самонаведения. Эта система способна была компенсировать промах ракеты-перехватчика (точно не помню, но кажется порядка 300 км промаха может компенсироваться).
    Если в качестве БГ будут поражающие элементы, то разумеется проще поразить цель полем осколков. Но вот вопрос, а если промах будет порядка 100-200, не говоря уже о 300 км? Сколько понадобится ракет перехватчиков с такой осколочной БЧ? Даже по открытым данным вероятность поражения цели ракетой GBI (данные примерно на 2012-2013 год) была порядка 0,8. Это означало, что для поражения цели с вероятностью 0,999 может потребоваться до 4 ракет-перехватчиков.

    Кстати, первая заметка, где открыто в первый раз говорится, что американская противоракетная система НПРО предназначена для поражения единичных целей, таких как ракеты КНДР и Ирана. Обе страны сейчас относится к пороговым в отношении создания МБР. Год-два-три и обе стороны получат работоспособные межконтинентальные ракеты. Возможно к этому времени американцы проведут еще несколько успешных испытаний
    Старый26
  4. Горный стрелок Сегодня, 16:25
    На таких взаимных скоростях энергии в соответствующей по весу болванке больше, чем во взрывчатке такого же веса. Поэтому и кинетический боеприпас.
    Горный стрелок
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