Русские покидают Казахстан…

По оценкам казахстанских аналитиков, стране грозит вторая волна эмиграции населения. Власти при этом беспокоит растущий отток квалифицированных кадров, хотя вполне устраивает смена этнического состава населения северных регионов, исключающая, по их мнению, повторение здесь «крымского сценария».По данным политолога Болата Султанова, опирающегося на данные комитета по статистике, в 2016 г. республику покинуло 32,9 тыс. чел., что на 16,4% превышает показатели 2015 г. Большинство из них едут в Россию, в которой на долю Казахстана в прошлом году пришлось 11% всех иммигрантов. Нарастают и масштабы получения казахстанцами российского гражданства. Если в 2015 г. российские паспорта получили 32 тыс. жителей республики, то в 2016 г. – уже почти 38 тыс. Результатом этого является продолжающийся процесс «утечки мозгов», когда из страны уезжают квалифицированные кадры, место которых занимают не отличающиеся высоким уровнем образования казахские оралманы (переселенцы) из других стран.Из 32 930 казахстанцев, эмигрировавших в прошлом году, 23 589 человек были русскими (71,6%), 2 252 – украинцами (6,8%), 2 915 – немцами (8,9%) и 843 – татарами (2,6%). Сальдо миграции (разница между числом прибывших и выбывших) казахов было положительным. За 2016 г. в республику переселились 2 554 казаха, а покинули ее – 1 179.Но при этом 755 эмигрировавших казахов опять же переселились в Россию. В Казахстан едут казахи из других стран мира, и, прежде всего, из Узбекистана, откуда за прошлый год их прибыло 1 393. Большинство тех, кто покинул республику, выбрали в качестве страны своего постоянного проживания Россию (87%), что объясняется преобладанием среди них этнических славян. Помимо РФ, казахстанцы переселялись также в Белоруссию, Германию, Польшу, Канаду и США. Любопытно, что, несмотря на значительную долю украинцев, Украина среди основных стран выезда не фигурирует.Казахстанские аналитики проводят параллели между современной миграционной ситуацией и той, что сложилась в 1990-е гг., сразу после распада СССР. «Мы тогда только обрели независимость, и среди населения появились домыслы, что у Казахстана нет перспектив, – приводит оценку политолога Замира Каражанова казахстанское интернет-издание 365info.kz. – В такой ситуации люди начинают задумываться о будущем детей: как их растить, где им лучше будет жить. Материально-экономическая составляющая в тот момент доминировала. Но впоследствии, в 2000-х годах, когда экономика страны начала расти быстрыми темпами — 10% в год, ситуация поменялась. Как только начали улучшаться экономические показатели, отток населения из страны снизился, в сравнении с притоком. На сегодняшний день тенденция оттока наблюдается последние два-три года». При этом эмиграция населения наиболее заметна в северных регионах, населенных преимущественно восточными славянами, которые, не имея никакого языкового и этнокультурного барьера, переезжают в Россию.Особую тревогу властей вызывает проблема оттока молодежи из граничащих с РФ северных и северо-восточных регионов.В июле прошлого года управление внутренней политики Восточно-Казахстанской области (ВКО) сообщило, что только за полгода в Россию уехало 669 юношей и девушек в возрасте от 14 до 29 лет. «В настоящее время в высших учебных заведениях Томска, Новосибирска и Барнаула около 2 тысяч студентов – выходцев из ВКО обучаются следующим специальностям: нанотехнологии, ядерная физика, геология, металлургия, горное дело, инженерия и медицина, – сообщил руководитель управления внутренней политики Ержан Сембинов. – По итогам анкетирования, проведённого управлением, 35% данных студентов намерены вернуться в регион, но только при условии трудоустройства. Для сокращения оттока молодежи проводится комплексная работа по профориентационной работе абитуриентов школ области, информирование молодежи о 74 среднеспециальных и 8 высших учебных заведениях области». Но эффективность этих мер пока невелика.Уезжает не только молодежь, но и уже состоявшиеся квалифицированные специалисты. В январе этого года казахстанский интернет-ресурс Ratel.kz сообщил, что в Павлодаре из-за миграционного оттока населения стремительно дешевеет жилье. «Жители Павлодарской области семьями переезжают в Россию по программе переселения соотечественников, – отмечает издание. – В консульства РФ стоят очереди, чтобы сдать заявление на участие в программе нужно записываться за пару месяцев до приема». Среди основных субъектов РФ, куда хотят переселиться павлодарцы – не только соседние сибирские регионы, но и города европейской части России и Урала Краснодар, Белгород, Калининград, Екатеринбург. В общей сложности за пять лет Павлодарскую область покинуло свыше 20 тысяч человек, что сопоставимо с населением целого района. Удешевление жилья привело к тому, что трехкомнатную квартиру в Павлодаре можно купить по цене однокомнатной, а сам город вместе с Таразом и Актобе вошел в тройку самых доступных по ценам на недвижимость.Причины усиления миграционного оттока населения казахские эксперты видят в области экономики и социальной политики. Так, политолог Мухит Асанбаев считает, что растущая эмиграция вызвана такими обстоятельствами, как девальвация тенге и последующее обнищание населения, снижение возможностей для роста, отсутствие социальных лифтов, чувство неопределенности, ухудшение медицинского обслуживания и падение общего уровня образования.Россия в глазах эмигрантов привлекательна в связи с более ранним выходом на пенсию и более значительным ее размером, лучшим состоянием системы образования и здравоохранения, а также наличием материнского капитала, аналог которого в Казахстане отсутствует. Играет роль и более значительный объем российского рынка труда. По данным российского посольства в Казахстане, в вузах РФ сегодня получают образование около 70 тысяч граждан республики, многие из которых после окончания обучения остаются в России, где условия для работы более привлекательны.Вместе с тем в последнее время казахские эксперты начали обращать все большее внимание и на «внеэкономические» факторы, подталкивающие людей к эмиграции, в том числе – ухудшение положения с русским языком и опасения в связи с возможным приходом к власти политика националистической ориентации после предстоящего в обозримом будущем ухода Н.А. Назарбаева.«Русский язык сдает свои позиции. Когда мы говорим о выталкивающих факторах, то вспомним, что со стороны казахоязычных СМИ постоянно идут вбросы в СМИ например, о том, что через 10–20 лет Казахстан станет казахоязычным государством со всеми вытекающими последствиями, – заметил Болат Султанов. – Может, станет таким, может трехъязычным, но я абсолютно уверен, что Казахстан будет мультиэтническим государством и никаких спекуляций на этот счет быть не должно».Примером такой спекуляции является публикация известного казахстанского демографа Азимбая Гали. «… Доля русских граждан в Казахстане упала до 20%, а казахи уже составляют 67% населения, – написал он в августе прошлого года на своей странице в Facebook. – Изменение демографического баланса требует и изменения приоритетов в национальной и языковой политике. Как русский язык может выполнять свою «официальную» роль, если русские у нас составляют всего 20% населения? Зачем в Казахстане давать особый приоритет языку, по сути, национального меньшинства? Пришло время определять нашу политику!». Поскольку русский язык по Конституции и Закону о языках является в Казахстане официальным и может наравне с государственным – казахским – использоваться во всех сферах общественной жизни, отмена этого статуса приведет к значительным внутриполитическим переменам. И оптимизма русскому и другому русскоязычному населению они не внушают.Не вселяет уверенности в завтрашнем дне и последняя инициатива Н.А. Назарбаева о переводе казахского алфавита к 2025 г. на латинскую графику. По общему мнению экспертов, напрямую на положение русских и русского языка в Казахстане языковая реформа не повлияет. Но в целом латинизация казахского алфавита приведет к культурно-цивилизационному, а затем – и ментальному разрыву с русской культурой и русскоязычным медиа-пространством, что станет еще одним фактором эмиграции русских.«Неизбежным последствием перехода на латиницу станет усиление чемоданных настроений русскоязычного населения и рост эмиграции из страны уже в текущем году, – заявил агенству Sputnik политолог Султанбек Султангалиев. – Не следует ожидать от русскоязычного населения какого-то активного сопротивления поистине глобальной языковой реформе. Им проще уехать, что они и сделают. А остальные останутся со старыми проблемами и новой латиницей».Идея латинизации казахского алфавита, которая витала в воздухе уже давно, но окончательные очертания приобрела только после апрельского выступления Н.А. Назарбаева, разделила казахстанское общество на сторонников и противником реформы, чаще всего занимающих полярные позиции.«….Всего-то 100 лет как русские казахов грамоте обучили, дали свой алфавит, создали грамматику казахского языка, по дурости большевиков, выдернули казахов из юрт, приобщили к цивилизации, научили уму-разуму, на свои же средства все создали и построили в голой степи, на свою голову, – утверждает на форуме один из противников перехода на латиницу. – А вот англосаксы, чтобы не морочить себе голову и не тратиться, просто перебили индейцев, и все. Понятно, хорошее вы не помните, только плохое ковыряете и из пальца высасываете. Верно говорят «не делай добра, о котором не просят, не будет тебе зла», очень надеюсь, что Россия больше не будет делать такое «добро» чужакам, вспомните вы, спохватитесь, да уже поздно будет, поезд уйдет или уже ушел навсегда!».Позиция сторонников реформы заключается в том, что выбор графической основы для алфавита – внутреннее дело Казахстана, которое не касается не только России, но и проживающих в республике русских. «И нравится это кому-то из наших друзей или нет, но всё это, повторимся, исключительно казахская повестка, чисто казахская тема, – заявляет на форуме сторонник латинизации. – Как «русский мир», так и русский язык, и российская сфера политического влияния – всё это имеет к данной теме примерно такое же отношение, как оглобля к Ту-154. Ни запрячь, ни взлететь, ни объяснить внятно, нафиг самолёту оглобля, у вас не получится – ибо нет между ними абсолютно ничего общего…». «Не понимаю, о чём этот сыр-бор, – продолжает его мысль другой сторонник реформы. – Это ведь казахи переводят свою письменность на латиницу. Русскоязычные газеты Казахстана по-прежнему будут выходить на кириллице, русские, живущие в Казахстане, будут по-прежнему писать на кириллице. А казахи вольны переходить на любую письменность, т.к. Казахстан независимое государство. Узбекистан уже перешёл на латиницу».Примечательно, что сторонники латинизации казахского алфавита пишут на форумах под русскими именами («Александр, «Олег», «Мефодий» и т.п.), стремясь доказать, что за реформу выступает или же, по крайней мере, относится к ней индифферентно не только казахское, но и русское население. Для участников форума такая подмена быстро становится очевидной. Но сам по себе этот факт говорит об озабоченности казахских властей состоянием общественного мнения, которое отнюдь не всегда складывается в их пользу, и активных попытках влиять на настроения русского и русскоязычного населения страны с помощью форумов и соцсетей.Впрочем, эмиграция русских имеет для Казахстана и другой аспект. После присоединения Крыма к России казахские власти очень опасаются повторения этого сценария в северных регионах, где все еще преобладают славяне, и постепенная смена этнического состава их населения в пользу казахов вполне соответствует их интересам. С этой же целью власти стимулируют переселение на север этнических казахов с территории южных областей. 18 февраля 2016 года правительство Казахстана приняло постановление №83 от «Об определении регионов для расселения оралманов и переселенцев», согласно которому к ним относятся Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. Участники программы могут рассчитывать на предоставление субсидий, связанных с переездом, обеспечение жильем и оплату коммунальных услуг. Кроме того, семьи переселенцев обеспечиваются местами в детсадах и школах. 25 мая, например, казахстанские СМИ сообщили, что 20 семей общей численностью 82 человека из Кордайского района Жамбылской области согласились переехать в село Ленино Мамлютского района Северо-Казахстанской области, и еще шесть семей планируют переселиться на север в летние каникулы.Тем не менее объемы эмиграции из Казахстана пока не идут ни в какое сравнение с ситуацией 1990-х гг., когда она измерялась сотнями тысяч, а численность славян в стране все еще достаточно велика.На начало 2016 г. в Казахстане проживало 3 млн 644,5 тыс. русских (20,6% населения), что сопоставимо с количеством жителей Грузии (3,7 млн), Молдавии (3,6 млн), и значительно больше населения Монголии (3,1 млн), Армении (3 млн) и Литвы (2,9 млн).Более того, русские Казахстана заметно превосходят по численности население Латвии и Эстонии вместе взятых (3,3 млн). Отток 23 тыс. человек за прошлый год на этом фоне пока не выглядит слишком большим показателем. Резкое сокращение численности восточнославянского населения республики возможно лишь в случае увеличения эмиграции до масштабов первых постсоветских лет, кажущееся пока не слишком вероятным. Что, впрочем, не исключает возможности кратного возрастания миграционного оттока при неблагоприятных для русских внутриполитических, языковых и этнокультурных переменах.