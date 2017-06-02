Инженерный монстр. Многоцелевая инженерная машина PEROCC (Великобритания)



Инженерная машина PEROCC в современной комплектации. Фото Defence.ru



Первый вариант инженерной бронемашины. Фото Defence.ru



PEROCC во время работы. Кадр из рекламного ролика



Машина без специального оборудования. Кадр из рекламного ролика



Испытания подрывом



Экипаж занимает свои места. Кадр из рекламного ролика



Вид с места водителя. Кадр из рекламного ролика



Дистанционно управляемый боевой модуль. Кадр из рекламного ролика



PEROCC с двумя тралами и радиолокатором. Кадр из рекламного ролика



Антенна огибает препятствие. Кадр из рекламного ролика



Извлечение обнаруженного объекта. Кадр из рекламного ролика



PEROCC в роли экскаватора. Кадр из рекламного ролика



Опытный образец на выставке. Фото Warwheels.net

По материалам сайтов:

http://pearson-eng.com/

http://warwheels.net/

http://army-technology.com/

https://defence.ru/

http://strangernn.livejournal.com/

Характерной чертой локальных вооруженных конфликтов последнего времени стало широкое использование самодельных взрывных устройств, представляющих опасность для патрулей или войск на марше. Для борьбы с такой угрозой армиям требуется специальное оснащение и особая техника. В настоящее время потенциальным покупателям предлагается многоцелевая инженерная машина PEROCC, изначально предназначенная для поиска и обезвреживания различных мин.История британского проекта PEROCC весьма интересна и наглядно показывает, что бывает с перспективной техникой, не в полной мере отвечающей актуальным требованиям. Работы по созданию машины для военных инженеров стартовали в 2004 году по заказу военного ведомства Великобритании. Учитывая опыт операций последнего времени, военные пожелали получить перспективную инженерную машину, способную искать и обезвреживать взрывные устройства, а также проделывать проходы в минных полях. Далее министерство обороны получило несколько технических предложений, из которых наиболее удачным посчитали представленное компанией Pearson Engineering.Перспективный проект получил название PEROCC – Pearson Engineering Route Opening and Clearing Capability («Расчистка дорог от компании Pearson Engineering»). В основу новой разработки легли любопытные идеи, направленные, в первую очередь, на сокращение стоимости готового образца и упрощение его эксплуатации. Следует отметить, что такие задачи действительно были успешно решены, но ценой этого стало неполное соответствие требованиям и, как следствие, невозможность полноценной эксплуатации войсками.Для упрощения разработки и производства инженеры компании «Пирсон» решили строить военную машину на основе коммерческого фронтального погрузчика сочлененной схемы. Оба корпуса погрузчика получили легкую противопульную броню, а также набор решетчатых экранов, способных немного повысить общий уровень защиты. В связи с этим определенным доработкам подверглась штатная кабина экипажа. Одновременно с этим машина получила некоторое новое оборудование, а также те или иные дополнения к существующему оснащению.Штатные средства установки бульдозерного отвала остались на своем месте, но между их балками и отвалом появились крепления для монтажа каткового трала. Отдельная гидравлическая система с возможностью установки второго подобного трала устанавливалась в корме машины. Так же в задней части второй секции погрузчика расположили стрелу-манипулятор, пригодную для использования в качестве подъемного крана, экскаватора и т.д.Предложенный облик позволял машине PEROCC двигаться по автомобильным дорогам и выполнять разминирование при помощи катковых тралов. При необходимости экипаж мог выполнять некоторые земляные работы, самостоятельно работать с взрывными устройствами и т.д. Имеющееся бронирование позволяло не бояться обстрела из стрелкового оружия.Опытный образец первого варианта инженерной машины был показан представителям заказчика, и сразу подвергся жесткой критике. Имеющиеся системы траления и устройства для работы с грунтом могли решать поставленные задачи, но слишком слабое бронирование резко снижало практический потенциал машины. В имеющемся виде она не представляла интереса для британской армии. В течение некоторого времени компания Pearson Engineering пыталась дорабатывать и улучшать свой проект, но в 2006 году он был закрыт за отсутствием реальных перспектив.Неудача инженерной машины PEROCC первой версии показывала, какие особенности должна иметь перспективная техника подобного класса, основанная на оригинальных идеях. По-видимому, именно желание реализовать новые мысли позже привело к возобновлению проекта. К концу прошлого десятилетия фирма «Пирсон Инжиниринг» начала разработку глубоко модернизированной машины PEROCC, лишенной недостатков предшественника. Примечательно, что в основе нового проекта должны были лежать уже известные идеи, хотя и измененные в соответствии с результатами предыдущих работ.Обновленный проект по-прежнему предусматривал использование серийного коммерческого шасси двухзвенной компоновки, выпускаемого компанией Caterpillar. При этом для решения новых задач шасси пришлось подвергнуть более серьезным доработкам. В первую очередь, на обоих элементах шасси следовало установить броневые корпуса новой конструкции. Кроме того, требовалось предусмотреть использование некоторых новых комплектующих, повышающих стойкость машины к подрывам. Силовая установка и трансмиссия, тем не менее, оставались прежними и строились на основе дизельного двигателя. Между собой два корпуса инженерной машины соединяются при помощи особого шарнира, управляемого гидравлическими цилиндрами.Передняя секция машины PEROCC получила броневой корпус оригинальной и узнаваемой конструкции, заставляющей вспомнить о некоторых современных боевых вертолетах. Основные элементы шасси прикрыты корпусом многоугольного сечения с V-образным днищем. Над ним справа располагается узкая и длинная площадка для установки подъемного крана. Правый борт отдается под кабину экипажа. Последняя имеет многоугольную форму и, за счет тандемного расположения рабочих мест, занимает всю длину корпуса. Кабина имеет наклонный лобовой лист и заваленные внутрь борта. Также предусматривается наклонная передняя крыша. В кормовой части переднего корпуса выступает некое подобие командирской башенки, на левом борту которой находится кронштейн для установки боевого модуля.Задняя секция базового погрузчика так же получает броневой корпус, однако в этом случае используется менее сложная конструкция. Так же используется V-образное днище с более широким центральным элементом, а нижняя часть бортов устанавливается с развалом наружу. Передняя часть корпуса секции представляет собой небольшую площадку для перевозки различной полезной нагрузки. Позади нее находится более крупный кожух двигателя. Корма состоит из наклонного нижнего листа и изогнутой задней детали моторного отсека.По данным разработчика, оба корпуса инженерной машины имеют баллистическую и противоминную защиту 3 уровня по стандарту STANAG 4569. Это означает, что машина может выдержать обстрел бронебойными винтовочными пулями калибра 7,62 мм или подрыв 8 кг тротила под колесом или днищем. Внешний вид машины говорит об использовании собственной брони корпуса и накладных элементов, закрепленных на болтах. Утверждается, что в ходе дальнейшего развития проекта баллистическая и противоминная защита могут быть усилены. Вероятно, речь идет о замене накладных элементов более прочными.В конструкцию ходовой части внесены некоторые изменения, позволяющие в определенной мере повысить уровень защиты. Так, конструкция всех четырех ведущих колес призвана разрушаться при подрыве. Благодаря этому ударная волна может сорвать колесо с креплений, но ступица и ось остаются на своих местах, позволяя сравнительно быстро и просто выполнить ремонт.Управлять машиной PEROCC должен экипаж из трех человек: водитель, оператор систем обнаружения и командир. Все они располагаются в кабине друг за другом и располагают развитыми рабочими местами и «противоминными» энергопоглощающими креслами. Посадка в машину производится через собственные люки в крыше. Рабочие места имеют остекление в лобовых и бортовых листах. Применяется защищенное стекло. На местах экипажа находятся различные пульты и устройства для управления специальным оборудованием. Некоторые из них могут сниматься со своего места и использоваться за пределами защищенного объема. Обитаемый отсек оснащен системой кондиционирования, поддерживающей комфортные условия работы.В передней части бронированной кабины находится водитель, в распоряжении которого имеются все необходимые органы управления. С их помощью водитель управляет движением, а также контролирует тралы. Позади водителя располагается оператор, задачей которого является работа с системами наблюдения. Вся информация с систем обнаружения выводится на два жидкокристаллических монитора. Кормовое рабочее место, поднятое над другими, предназначено для командира. Он может наблюдать за ситуацией как при помощи остекления кабины, так и используя набор телекамер. На месте командира имеются средства управления специальным оборудованием и боевым модулем.В передней и задней частях бронемашины располагаются оригинальные средства крепления специального оборудования. Все совместимые устройства закрепляются на осях и управляются гидравлическим цилиндром. Для ускорения замены аппаратуры оси выполнены убирающимися внутрь корпуса. За счет этого на все необходимые работы уходит не более 5 минут.Самым простым вариантом оснащения машины PEROCC является бульдозерный отвал традиционной конструкции. Его опорные балки надеваются на оси корпуса, а управление осуществляется при помощи переднего гидроцилиндра.Для выполнения траления компания Pearson Engineering разработала оригинальные средства. Непосредственно на осях корпуса устанавливается П-образная опора, в центре которой имеется шарнир для продольной балки. Последняя комплектуется широкой поперечной балкой с двумя креплениями для двух обойм с катками. Также в ее центральной части может монтироваться дополнительная стрела с оборудованием для поиска мин. Конструкция такого каткового трала обеспечивает проверку двух полос грунта большой ширины. При помощи гидроцилиндра экипаж может изменять положение трала, а также регулировать давление катков на грунт. Максимальная нагрузка на катки – 550 кг. Приводы позволяют не только поднимать и опускать трал, но и изменять его положение относительно продольной оси машины.На кормовой части инженерной машины должна монтироваться схожая система, имеющая крепления только для одной обоймы катков. При этом имеется гидравлический привод, позволяющий изменять положение трала в вертикальной плоскости, а также регулировать нажим на грунт. Также возможно перемещение трала в горизонтальной плоскости. При использовании трех тралов машина PEROCC способна проделывать сплошной проход шириной 4 м.Компанией «Пирсон» была создана оригинальная конструкция обоймы с катками, позволяющая решать поставленные задачи, но при этом способная облегчить эксплуатацию техники. На единой обойме предлагается закреплять семь катков малого диаметра. Сама обойма оснащается унифицированным замком, при помощи которого может быть установлена на любой трал машины. На случай повреждения катков во время траления проектом предусматривается перевозка трех запасных обойм. Две помещаются на площадке задней секции корпуса, третья – на корме моторного отсека.Передний трал может использоваться вместе с поисковым радиолокатором. Последний имеет антенну большой ширины, закрепляемую на специальной выносной стреле. Конструкция стрелы и ее приводы обеспечивают установку антенны в требуемое положение, а также позволяют поднимать и опускать ее для огибания рельефа. В транспортном положении антенна отводится назад и располагается над тралом. Сигнал с РЛС поступает на пульт оператора, который может следить за состоянием грунта и своевременно находить потенциально опасные объекты.На правом борту передней секции бронемашины PEROCC устанавливается опорно-поворотное устройство многофункциональной стрелы. Двухсекционная стрела имеет гидравлические приводы, позволяющие ей поворачиваться в любом направлении и работать с разными углами подъема. Телескопическая конструкция одной из секций позволяет увеличивать радиус работы. Стрела оснащена несколькими видеокамерами для контроля за работой и действиями рабочего органа. Имеется возможность выноса рабочего органа на 7,5 м от машины. Максимальная грузоподъемность – 4 т, при максимальном вылете этот параметр сокращается до 1,5 т.На универсальных креплениях стрелы могут устанавливаться различные рабочие органы. Для выполнения земляных работ предлагается ковш экскаваторного типа, разделенный на две половины и пригодный для применения в качестве грейферного захвата. Также предлагается использовать рыхлитель-сошник, при помощи которого можно извлекать из грунта найденные объекты. Непосредственно на стреле имеются управляемые средства для крепления какой-либо полезной нагрузки при работе в режиме подъемного крана.Предполагается, что при помощи ковша или крюка инженерная машина сможет решать широкий круг задач, связанных с извлечением и обезвреживанием опасных объектов. При этом экипаж остается под защитой броневого корпуса и подвергается минимальным рискам. Функции подъемного крана могут использоваться как для доставки подрывного заряда, так и при выполнении ремонтных работ. Компания Pearson Engineering особо отмечает, что машина PEROCC, получив те или иные повреждения, может быть отремонтирована силами экипажа. К примеру, на замену поврежденных колес и иной полевой ремонт требуется не больше часа. При подобном ремонте передний и задний тралы могут использоваться в качестве домкратов, а монтаж колеса облегчается наличием ручного инструмента.На случай столкновения с противником инженерная машина имеет средства самообороны. На левом борту кабины командира располагается дистанционно управляемый боевой модуль Konsberg CROWS. Это изделие, по желанию заказчика, может комплектоваться пулеметами калибра от 5,56 до 12,7 мм или 40-мм автоматическим гранатометом. Боевой модуль оснащен набором оптико-электронных средств, при помощи которых командир машины может вести наблюдение или наводить оружие в любую погоду и в любое время суток.В связи с использованием специального оборудования и мерами, направленными на повышение стойкости к взрывам, многоцелевая инженерная машина PEROCC отличается достаточно большими габаритами. Общая длина машины с передним и задним тралами достигает 12,2 м. Высота с учетом боевого модуля – 4,1 м. Клиренс – 350 мм. Боевая масса достигает 30 т, однако точное значение этого параметра зависит от набора используемого специального оборудования. Кроме того, повышение уровня защиты может привести к соответствующему росту массы.Несмотря на сравнительно большие габариты, «разоруженная» инженерная бронемашина может транспортироваться различными способами. При снятых тралах ее габариты соответствуют возможностям военно-транспортных самолетов C-17 и C-5. Также возможна перевозка по железной дороге на стандартных платформах.Передвигаясь по шоссе, машина PEROCC способна развивать скорость до 40 км/ч. Скорость во время траления значительно ниже и зависит от ряда факторов. За счет использования сочлененной схемы и поворотных тралов радиус разворота в полной комплектации был сокращен до 18 м. Это позволяет выполнять маневрирование и траление в различных условиях, в том числе и на сложных дорогах.Опытный образец перспективной инженерной машины Pearson Engineering PEROC, демонстрирующий все возможности оригинального проекта, был построен, испытан и представлен потенциальным заказчикам в 2012 году. В рекламе своего нового продукта компания-разработчик обращала внимание на широкий круг решаемых задач и возможность применения техники в самых разных ситуациях. В рамках продвижения на рынке военной техники было опубликовано значительное число промо-фотографий, видеоролики и т.д. Кроме того, несколько раз прототип отправлялся на выставки вооружений и техники. Таким образом, интересный проект имел все шансы привлечь внимание потенциальных заказчиков в лице британской армии или вооруженных сил третьих стран.Новый вариант инженерной машины Pearson Engineering Route Opening and Clearing Capability / PEROCC был впервые представлен пять лет назад, однако до сих пор не стал предметом заказов на поставку серийной техники. Действительно, необычной специализированной бронемашине удалось привлечь внимание специалистов и любителей военной техники, а также стать темой обсуждений и споров. Однако военные каких-либо стран так и не пожелали заключать контракты на поставку. Точные причины отсутствия подобного интереса неизвестны. Вероятно, возможных заказчиков отпугнули те или иные особенности предлагаемого образца.Рассматривая оригинальную разработку компании «Пирсон» и зная ее судьбу, можно попробовать сделать некоторые выводы. Нетрудно заметить, что машина PEROCC имела как плюсы, так и минусы. Положительной чертой проекта можно считать использование готового коммерческого шасси, позволившего получить приемлемые характеристики подвижности, а также снизить стоимость серийной техники. Заявленные характеристики баллистической и противоминной защиты тоже являются плюсом. В качестве еще одного преимущества можно рассматривать возможность решения самых разных задач при помощи разнообразного совместимого оборудования. К примеру, при помощи стрелы-крана машина может помогать в ремонте другой техники, обеспечивать строительные работы и т.д.Вероятно, одним из главных недостатков проекта PEROCC являются сравнительно слабые катки тралов. Есть основания предполагать, что они могут быть эффективны только против противопехотных мин или иных взрывных устройств с зарядом небольшой массы. Более серьезное оружие гарантировано разрушит катки, а также нанесет повреждения обойме и, возможно, конструкции трала. Подобные особенности инженерной машины могут стать проблемой в контексте борьбы с самодельными взрывными устройствами, чаще всего применяемыми для диверсий в горячих точках.Также недостатком проекта может быть само предложение о строительстве отдельной машины, способной бороться с минами. Большое распространение имеют танковые тралы, пригодные для использования боевыми бронированными машинами, и потому не требующие отдельного специализированного носителя. Расчистка проходов и разминирование дорог при помощи отдельной машины специального назначения могут быть невыгодными с точки зрения экономики и эксплуатации.Подобно другим образцам военной техники разного рода, инженерная машина PEROCC имеет как преимущества, так и недостатки. Однако в данном случае последние перевесили, и оригинальная разработка не смогла стать предметом контракта с вооруженными силами Великобритании или других стран. Тем не менее, компания Pearson Engineering продолжает предлагать свою инженерную машину и надеяться на получение заказов. События последних лет позволяют предполагать, что проект PEROCC так сможет продвинуться дальше испытаний опытного образца, но его создатели все же не теряют надежду.