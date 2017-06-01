Жириновский: Не загоняйте нас в угол, Путин может пойти ва-банк! Сегодня, 19:31 Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский о внешней политике США, Бжезинском и будущем Афганистана. 0 Солдаты будущего Жириновский рассказал, что он сделает, став президентом России Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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