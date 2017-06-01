20:13 01 июня

Жириновский: Не загоняйте нас в угол, Путин может пойти ва-банк!

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский о внешней политике США, Бжезинском и будущем Афганистана.




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Комментарии 1

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  1. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 19:49
    У Путина много возможностей для маневров,в ва-банк он пойдет,но только в далеком будущем.
    КИБЕРНИНДЗЯ
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