«Искандер-М» впервые осуществил пуск ракеты за рубежом: эффектные кадры Сегодня, 19:37 Телеканал «Звезда» публикует эффектные кадры запуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» на учениях «Душанбе – Антитеррор» в Таджикистане. 0 ОТРК "Искандер" (SS-26) Ракетный комплекс «Искандер» весомый аргумент для защиты национальных интересов Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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