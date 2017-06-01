20:08 01 июня

«Искандер-М» впервые осуществил пуск ракеты за рубежом: эффектные кадры

Телеканал «Звезда» публикует эффектные кадры запуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» на учениях «Душанбе – Антитеррор» в Таджикистане.




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