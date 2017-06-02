Первый российский вертолётоносец появится к 2022 году… «Мистралей» не хватило?

По материалам:

http://svpressa.ru/war21/article/173549/

efence.ru/article/pervii-vertoletonosec-v-rossii-poyavitsya-k-2022-godu

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_кораблей_Военно-морского_флота_Российской_Федерации

Первый российский вертолетоносец появится к 2022 году. Об этом на выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2017 сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, передает ТАСС."Цикл строительства вертолетоносца — это минимум четыре года, да, где-то к 2022 году", — сказал Борисов.Далее в прессу просочились сведения о планах в рамках государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018-2-25 годы.В 2018 году планируется приступить к опытно-конструкторским работам по созданию новых вертолетоносных крейсеров с дизель-газотурбинной силовой установкой.В 2020 году головной корабль собираются заложить на неназванной пока верфи. Поставка его флоту запланирована на 2024 год.А в 2026 году ВМФ РФ получит второй такой же вертолетоносец.Основу их боевой мощи составят палубные разведывательно-ударные вертолеты Ка-52К «Катран», противолодочные Ка-27, транспортно-боевые Ка-29 и радиолокационного дозора Ка-31.О таких, прямо скажем, грандиозных по нынешним непростым временам планах, агентству ТАСС сообщил некий информированный источник в нашем ОПК. Тот же собеседник заявил, что строительство вертолетоносцев уже включено в проект новой государственной программы вооружений на 2018−2025 годы.Некоторые уже начали восторженно аплодировать. Аргументация проста: военные действия в Сирии якобы показали полезность и необходимость таких ударных кораблей. Тем более, что гипотетические российские вертолетоносцы будут обладать более широкими возможностями чем французские универсальные корабли типа «Мистраль». Те приспособлены только для высадки десанта или используются в качестве плавучего госпиталя. Еще могут служить кораблем управления.«Судя по обнародованному ТАСС сообщению, замысел наших военных и конструкторов существенно шире. Если все сбудется, ВМФ РФ получит крейсера, готовые не только высаживать десанты и поддерживать их огнем с воздуха, но и наносить удары крылатыми ракетами с «Катранов» по корабельным соединениям противника, а также эффективно вести поиск и уничтожение его подводных лодок». Это мнение известного эксперта Сергея Ищенко.Однако… Ладно, я не специалист, мне сложно понять, чем пуск КР с вертолета предпочтительнее пуска с борта подводной лодки или того же крейсера. Но понимаю, что здесь что-то вообще удивительное затевается.«Согласитесь, это совсем другой замах. С таким флагманом наше оперативное корабельное соединение в том же Средиземном море чувствовало бы себя значительно уверенней».Не соглашусь. В том же Средиземном море если кто-то и вселял неуверенность в действия корабельного соединения, так это его флагман. И небоевые потери авиакрыла, вызванные не противодействием корабельных соединений других стран, по которым надо было бы садить крылатыми ракетами с вертолетов.И почему с вертолетов-то??? У нас нет стратегической авиации, нет ракетных кораблей? То есть платформ, для этого предназначенных изначально. И, как бы немаловажно, оснащенных для этого всей необходимой аппаратурой.Дурь какая-то, если честно. И на первый взгляд, и на второй.Вернусь на секунду в прошлое. Помните, как нам вещали о том, что «Мистрали» на необходимы как воздух на Черном море и возле Курил? Очень были нужны. А как потом наши адмиралы, скромно делая па ножкой говорили, что не так уж и нужны в общем-то, и у нас доктрина не рассчитана на применение УДК такого класса, и вообще, это чисто политическая акция была.Ага, акция политическая была, но снова всплыла. Опять двадцать пять, снова нужен вертолетоносец! На основании практики, полученной в Сирии.То есть, война с террористами будет продолжаться до 2026 года? А если раньше закончится? В новую полезем или корабли на прикол поставим?И потом, такой еще вопрос: а что это будут за корабли?Если отталкиваться от проектов, которые были анонсированы на форуме «АРМИЯ-2015», это или «Прибой», или «Лавина». Проекты как бы несопоставимые с «Мистралями» что по водоизмещению, что по вооружению.Говоря о тех же вертолетах и десанте, «Прибой», водоизмещение которого около 14 000 тонн, теоретически сможет нести ту же группу десанта, что и «Мистраль», в/и которого 21 000 тонн. То есть, 400-500 человек плюс бронетехника и вооружение.Вертолетов же «Прибой» сможет взять всего 8 штук. Против 32 у «Мистраля». Логично, кстати.«Лавина» в теории крупнее «Прибоя», 24 000 тонн. Вместимость по десанту та же, но вертолетов на борту вдвое больше — 16. Получше, конечно, но до «Мистраля» по этому показателю тоже существенно недотягивает.И ладно бы, только скромный состав авиагрупп и «Прибоя» и «Лавины». Здесь возникает еще один вопрос, основанный на некоторых сомнениях. В 2011 году мы заказывали эти плавучие чемоданы во Франции. В 2018 внезапно можем сами.Хорошо, отбрасываем политическую составляющую и добавляем то, что на Балтийском заводе чего-то в плане технологий у французов все-таки стырили. Действительно, таких кораблей мы не строили, могли и чему-то да научиться.Но с «нуля», за четыре года… Получается, что Объединенная судостроительная корпорация внезапно оказалась готова к невиданным подвигам.Очень хотелось бы верить. Но вот незадача, мимо которой не пройти: за все 25 лет существования России наши кораблестроители так и не сумели пока построить ни одного боевого корабля водоизмещением более 5 тысяч тонн. Это факт. Подводные крейсера в счет не берем, все-таки есть разница между подводной лодкой и десантным кораблем.С надводными почему-то не получается пока. Того же «Ивана Грена» с 2004 года строят, и дай бог, чтобы к 2018 БДК полноценно вошел в строй. 14 лет. А тут вдруг за 4 года будет реализован абсолютно новый проект… И не в одном экземпляре.Прицепившись к тому же «Ивану Грену», замечу, что такие десантные корабли, если уж говорить о Сирии, там были нужнее, чем гипотетический вертолетоносец. Были бы не нужны — не пришлось бы технику и матснабжение перебрасывать срочно закупленными и арендованными по всему свету сухогрузами.Между тем, кораблей проекта 11711 планировали построить шесть единиц. В результате всех пертурбаций оставили два. Посмотрим, что из этого в итоге выйдет.А между тем, «Иван Грен» обладает практически той же грузоподъемностью, что и теоретический «Прибой». Только «Прибой» на бумаге, а «Грен» — в металле уже. А так — 300 человек десанта, 13 танков или 30 БТР/БМП. И два Ка-29, которые можно заменить и на Ка-52К.Разница, подчеркну, в том, что «Ивана Грена» все-таки вымучили за 13 лет, а вот как быть с вертолетоносцем за 4 года — не знаю. Слишком уж все сказочно выглядит, если честно.Четыре года — это не так уж и много. Но и тут есть нюанс.Французы в Сен-Назере, давно клепающие свои «Мистрали», тратят на каждый на год меньше. Это, кстати замечу, без бардака в экономике, без всяких санкций, без зависимости бюджета от цены на нефть и газ, при налаженных технологиях и производственных цепочках, при наличии опытных специалистов. Которые получают вполне себе конкретные евро за свою работу.Уважаемые читатели, вы верите, что кто-то взмахнул волшебной палочкой и мы внезапно оказались готовы начать работать почти в том же темпе, что и отлаженный конвейер в Сен-Назере?Я — не верю.И тогда последний вопрос, за которым последует и ответ. Чего стоит проект программы вооружений на 2018−2025 годы? Не весь, хотя бы в частности внезапно затолкнутых в него «новейших российских вертолетоносцев»?Как мне кажется, все намного проще. Деньги, осевшие по карманам от «Мистралей», закончились. Это нормальное свойство денег. «Надо больше золота».Ничем иным внезапно возникшей срочной потребности в вертолетоносцах я объяснить не могу.