08:57 02 июня

Первый российский вертолётоносец появится к 2022 году… «Мистралей» не хватило?

Первый российский вертолетоносец появится к 2022 году. Об этом на выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2017 сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, передает ТАСС.

Первый российский вертолётоносец появится к 2022 году… «Мистралей» не хватило?


"Цикл строительства вертолетоносца — это минимум четыре года, да, где-то к 2022 году", — сказал Борисов.


Далее в прессу просочились сведения о планах в рамках государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018-2-25 годы.

В 2018 году планируется приступить к опытно-конструкторским работам по созданию новых вертолетоносных крейсеров с дизель-газотурбинной силовой установкой.

В 2020 году головной корабль собираются заложить на неназванной пока верфи. Поставка его флоту запланирована на 2024 год.

А в 2026 году ВМФ РФ получит второй такой же вертолетоносец.

Основу их боевой мощи составят палубные разведывательно-ударные вертолеты Ка-52К «Катран», противолодочные Ка-27, транспортно-боевые Ка-29 и радиолокационного дозора Ка-31.

О таких, прямо скажем, грандиозных по нынешним непростым временам планах, агентству ТАСС сообщил некий информированный источник в нашем ОПК. Тот же собеседник заявил, что строительство вертолетоносцев уже включено в проект новой государственной программы вооружений на 2018−2025 годы.

Некоторые уже начали восторженно аплодировать. Аргументация проста: военные действия в Сирии якобы показали полезность и необходимость таких ударных кораблей. Тем более, что гипотетические российские вертолетоносцы будут обладать более широкими возможностями чем французские универсальные корабли типа «Мистраль». Те приспособлены только для высадки десанта или используются в качестве плавучего госпиталя. Еще могут служить кораблем управления.

«Судя по обнародованному ТАСС сообщению, замысел наших военных и конструкторов существенно шире. Если все сбудется, ВМФ РФ получит крейсера, готовые не только высаживать десанты и поддерживать их огнем с воздуха, но и наносить удары крылатыми ракетами с «Катранов» по корабельным соединениям противника, а также эффективно вести поиск и уничтожение его подводных лодок». Это мнение известного эксперта Сергея Ищенко.

Однако… Ладно, я не специалист, мне сложно понять, чем пуск КР с вертолета предпочтительнее пуска с борта подводной лодки или того же крейсера. Но понимаю, что здесь что-то вообще удивительное затевается.

«Согласитесь, это совсем другой замах. С таким флагманом наше оперативное корабельное соединение в том же Средиземном море чувствовало бы себя значительно уверенней».

Не соглашусь. В том же Средиземном море если кто-то и вселял неуверенность в действия корабельного соединения, так это его флагман. И небоевые потери авиакрыла, вызванные не противодействием корабельных соединений других стран, по которым надо было бы садить крылатыми ракетами с вертолетов.

И почему с вертолетов-то??? У нас нет стратегической авиации, нет ракетных кораблей? То есть платформ, для этого предназначенных изначально. И, как бы немаловажно, оснащенных для этого всей необходимой аппаратурой.

Дурь какая-то, если честно. И на первый взгляд, и на второй.

Вернусь на секунду в прошлое. Помните, как нам вещали о том, что «Мистрали» на необходимы как воздух на Черном море и возле Курил? Очень были нужны. А как потом наши адмиралы, скромно делая па ножкой говорили, что не так уж и нужны в общем-то, и у нас доктрина не рассчитана на применение УДК такого класса, и вообще, это чисто политическая акция была.

Ага, акция политическая была, но снова всплыла. Опять двадцать пять, снова нужен вертолетоносец! На основании практики, полученной в Сирии.

То есть, война с террористами будет продолжаться до 2026 года? А если раньше закончится? В новую полезем или корабли на прикол поставим?

И потом, такой еще вопрос: а что это будут за корабли?

Если отталкиваться от проектов, которые были анонсированы на форуме «АРМИЯ-2015», это или «Прибой», или «Лавина». Проекты как бы несопоставимые с «Мистралями» что по водоизмещению, что по вооружению.

Говоря о тех же вертолетах и десанте, «Прибой», водоизмещение которого около 14 000 тонн, теоретически сможет нести ту же группу десанта, что и «Мистраль», в/и которого 21 000 тонн. То есть, 400-500 человек плюс бронетехника и вооружение.

Вертолетов же «Прибой» сможет взять всего 8 штук. Против 32 у «Мистраля». Логично, кстати.

«Лавина» в теории крупнее «Прибоя», 24 000 тонн. Вместимость по десанту та же, но вертолетов на борту вдвое больше — 16. Получше, конечно, но до «Мистраля» по этому показателю тоже существенно недотягивает.

И ладно бы, только скромный состав авиагрупп и «Прибоя» и «Лавины». Здесь возникает еще один вопрос, основанный на некоторых сомнениях. В 2011 году мы заказывали эти плавучие чемоданы во Франции. В 2018 внезапно можем сами.

Хорошо, отбрасываем политическую составляющую и добавляем то, что на Балтийском заводе чего-то в плане технологий у французов все-таки стырили. Действительно, таких кораблей мы не строили, могли и чему-то да научиться.

Но с «нуля», за четыре года… Получается, что Объединенная судостроительная корпорация внезапно оказалась готова к невиданным подвигам.

Очень хотелось бы верить. Но вот незадача, мимо которой не пройти: за все 25 лет существования России наши кораблестроители так и не сумели пока построить ни одного боевого корабля водоизмещением более 5 тысяч тонн. Это факт. Подводные крейсера в счет не берем, все-таки есть разница между подводной лодкой и десантным кораблем.

С надводными почему-то не получается пока. Того же «Ивана Грена» с 2004 года строят, и дай бог, чтобы к 2018 БДК полноценно вошел в строй. 14 лет. А тут вдруг за 4 года будет реализован абсолютно новый проект… И не в одном экземпляре.

Прицепившись к тому же «Ивану Грену», замечу, что такие десантные корабли, если уж говорить о Сирии, там были нужнее, чем гипотетический вертолетоносец. Были бы не нужны — не пришлось бы технику и матснабжение перебрасывать срочно закупленными и арендованными по всему свету сухогрузами.

Между тем, кораблей проекта 11711 планировали построить шесть единиц. В результате всех пертурбаций оставили два. Посмотрим, что из этого в итоге выйдет.

А между тем, «Иван Грен» обладает практически той же грузоподъемностью, что и теоретический «Прибой». Только «Прибой» на бумаге, а «Грен» — в металле уже. А так — 300 человек десанта, 13 танков или 30 БТР/БМП. И два Ка-29, которые можно заменить и на Ка-52К.

Разница, подчеркну, в том, что «Ивана Грена» все-таки вымучили за 13 лет, а вот как быть с вертолетоносцем за 4 года — не знаю. Слишком уж все сказочно выглядит, если честно.

Четыре года — это не так уж и много. Но и тут есть нюанс.

Французы в Сен-Назере, давно клепающие свои «Мистрали», тратят на каждый на год меньше. Это, кстати замечу, без бардака в экономике, без всяких санкций, без зависимости бюджета от цены на нефть и газ, при налаженных технологиях и производственных цепочках, при наличии опытных специалистов. Которые получают вполне себе конкретные евро за свою работу.

Уважаемые читатели, вы верите, что кто-то взмахнул волшебной палочкой и мы внезапно оказались готовы начать работать почти в том же темпе, что и отлаженный конвейер в Сен-Назере?

Я — не верю.

И тогда последний вопрос, за которым последует и ответ. Чего стоит проект программы вооружений на 2018−2025 годы? Не весь, хотя бы в частности внезапно затолкнутых в него «новейших российских вертолетоносцев»?

Как мне кажется, все намного проще. Деньги, осевшие по карманам от «Мистралей», закончились. Это нормальное свойство денег. «Надо больше золота».

Ничем иным внезапно возникшей срочной потребности в вертолетоносцах я объяснить не могу.

По материалам:
http://svpressa.ru/war21/article/173549/
efence.ru/article/pervii-vertoletonosec-v-rossii-poyavitsya-k-2022-godu
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_кораблей_Военно-морского_флота_Российской_Федерации
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 14

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  1. TIT Сегодня, 06:48
    к 22 не появится( зуб даю ) , да и нужен нам океанский траспорт вооружения , ( он был нужен вчера , что будет нужно завтра ещё вопрос )

    TIT
    1. TIT Сегодня, 06:53
      как то так ,...........
      TIT
      1. Николай С. Сегодня, 07:55
        Цитата: Роман Скоморохов
        Вертолетов же «Прибой» сможет взять всего 8 штук. Против 32 у «Мистраля».


        Некоторые компетенции Россия получила при строительстве "Мистралей". Корма у нас изготавливалась...
        Николай С.
    2. Megatron Сегодня, 08:39
      Считаю что не дорогие средних размеров вертолетоносцы хорошо пойдут на экспорт, в страны юва.
      Megatron
  2. kugelblitz Сегодня, 07:09
    Почему не смогут? Вполне себе логично, если газотурбинная установка, значит отказ от азиподов и дизель-генераторов, глядя на последние новости из Рыбинска (ГТУ) и Питера (Редуктор) все складывается. Но лично мое мнение давно против вертолетоносцев как УДК. Они должны быть БПК с ракетным вооружением и мощным сонаром. Войска возить на ролкерах, там и грузоподемность больше, и в снабжении полезны. По крайней мере глядя на все по настоящему крупные операции начинались с отнюдь не с высадки на побережье. А вот довести их до пункта назначения как раз нужен БПК, так как кто помнит историю, тот должен вспомнить как эффективно выпиливались довольно примитивными и тихоходными субмаринами транспортные конвои. И кстати напомню, что большинство авианосцев ВМВ было построено как экскортные против ... угадайте ... правильно, субмарин. Хватит фапать на мисрали, это канонерки и танкетки против вооруженных палками нигр нашего времени.

    wassat
    kugelblitz
  3. Герман 4223 Сегодня, 07:37
    Нашей стране просто не прилично не иметь таких кораблей, строить надо, применение им найдётся.
    Герман 4223
  4. tchoni Сегодня, 07:38
    . Ага, акция политическая была, но снова всплыла. Опять двадцать пять, снова нужен вертолетоносец! На основании практики, полученной в Сирии.
    Нужен, еще как нужен. Прежде всего, как мобильный командный центр. Как мобильная база поддержки того же десанта. Главный цимес "мистраля" был не в количестве танков и вертолётов, а в том, что по сути это мобильный командной аналитический центр. И в этой роли он именно и нужен
    tchoni
  5. baudolino Сегодня, 08:01
    Роман, вы до сих пор не поняли, что Россия создаёт для себя реально боеспособную армию. Такую, которая будет соответствовать стратегическим планам и через полвека. А об этих планах с рядовыми журналистами делиться не принято.
    baudolino
  6. Alex_59 Сегодня, 08:02
    Вертолетов же «Прибой» сможет взять всего 8 штук. Против 32 у «Мистраля».
    В Мистрель 32 вертолета запихать? Это наверное какие-нибудь Робинсоны. Или с частичным базированием на полетной палубе. Реально там в приемлемых условиях планировалось иметь 16 вертолетов - 8 Ка-52 и 8 Ка-29.

    По сути. От 2 до 4 таких кораблей могут быть полезны. Ввиду явной невозможности постройки авианосцев. Проецировать силу и являться штабом соединения. Не надо в них видеть узкоспециализированный десантный корабль. Это узел управления и быстрого реагирования. На борту должно быть всего по чуть-чуть. Штаб, медицинский центр, морская пехота, быстроходные катера, запас имущества и провизии, бронетехника, ударные и транспортные вертолеты, ПВО самообороны, и "нашевсё" - Калибры в контейнерах. Он должен почти круглогодично болтаться в море, один в атлантике, второй в тихом океане. Постоянно совершать визиты в дружественные порты, мозолить глаза. И если где-то что-то случается - немедленно реагировать. Кому "Калибр" отправить, или если как в Сомали было - десант высадить, защитить своих граждан. Либо пиратов разогнать, либо гуманитарную помощь обеспечить. Если что посерьезнее - стать центром управления боевыми действиями.
    Alex_59
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:07
    Беда в том, что любые боевые корабли - не приносят выгоды, не создают "прибавочный продукт", а лишь защищают его. И концепция "разумной достаточности" весьма расплывчата. У стратегического противника - 10 АУГ, а у нас? А нам надо? Вертолетоносцев класса "Мистраль" нам надо? Для обороны? Мы же не собираемся размахивать дубинкой по всему миру. Россия - страна континентальная. Вот если военная доктрина России начнёт включать в себя высадку войск на территории гегемона... Кто-то в это верит? ( А так бы хотелось...) wassat
    Горный стрелок
  8. Zaurbek Сегодня, 08:15
    Корабль -Док машина мирного времени и машина второго плана для военного. Не нужно усложнять ее ударными комплексами , а то получится опять не до крейсер и не до авианосец. Мне кажется, нам нужно следовать оригинальной концепции "Мистраля" или другого Дока, оптимизируя проект под наши пром и военные стандарты. Делать из корабля Дока крейсер с тяжелым вооружением не нужно.
    Zaurbek
  9. AlexVas44 Сегодня, 08:22
    Цитата: TIT
    к 22 не появится( зуб даю )

    Цитата: Николай С.
    Корма у нас изготавливалась...

    Есть вполне реальный шанс иметь к 22 году корму или две. laughing
    AlexVas44
    1. Alex_59 Сегодня, 08:33
      Цитата: AlexVas44
      Есть вполне реальный шанс иметь к 22 году корму или две.

      Если две кормы состыковать вместе - получится страшное оружие!
      Alex_59
  10. Шарнхорст Сегодня, 08:49
    Модель на фото очень напоминает "обласканый " пр 1143, которые по бесполезности были проданы в первую очередь в кризисные времена. А кто будет создавать "боевую устойчивость на переходе морем" этой дорогостоящей военизированной яхте в роли командного пункта из Севастополя в Новороссийск или из Калининграда в Питер не говоря уже про тихоокеанские просторы? Или наш флот решили подготовить к набегам в стиле "Пиратов Карибского моря" на полинезийские республики?
    Шарнхорст
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