«Арктический вызов» разумности и нейтралитету

С 22 мая по 2 июня в воздушном пространстве трех стран: Финляндии, Швеции и Европы проходят крупнейшие авиационные учения «Arctic Challenge 2017», которые проводятся ежегодно с 2015 года. На этот раз принимающей стороной, на чьей территории разворачиваются основные события, стала Финляндия.Согласно информации на сайте министерства обороны Финляндии, в небе над Скандинавией сейчас можно увидеть около сотни военных самолетов из Бельгии, Канады, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов, Швейцарии и США. В качестве организаторов указаны на равных правах Норвегия, Швеция и Финляндия, а авиационные базы расположены в финском Рованиеми, шведском Лулео и норвежском Буде.Одни только географические названия наводят на мысль, что главную роль в этих учениях играют все-таки США и НАТО: во-первых, авиабаза в городе Буде используется не только Королевскими ВВС Норвегии, но и Североатлантическим альянсом; во-вторых, только три страны из списка участников не являются членами военного блока.Значение «Арктического вызова» для США можно оценить и по характеру высказываний в СМИ. В то время как финны и шведы предоставляют только сухие цифры и сведения, американцы уже подчеркнули оборонительный характер учений. «Arctic Challenge не предназначен для имитации конфликта с Россией», - такие слова, больше похожие на оправдания, сказал подполковник Джейсон Цумвальт (хотя никто никого ни в чем не обвиняет).Кстати, сайт вооруженных сил Норвегии тоже называет в качестве сценария учений «международную миротворческую операцию управления в соответствии с мандатом ООН». Однако, по мнению военного эксперта генерал-лейтенанта Юрия Неткачева, «здесь явный замысел боевой операции, а не миротворческой», поскольку на базы прибыли стратегическая авиация США и истребители-бомбардировщики, а одна из целей операции связана с «тактикой и процедурами действий авиации в реальных условиях угрозы ПВО противника».Нельзя сказать, что версия о наступательном характере учений безосновательна, если учитывать их территориальную близость к арктическому региону. «Как известно, в Арктике имеются спорные территории, на которых расположены крупные месторождения углеводородов. Многие из них Россия считает своими, что идет вразрез с интересами других стран, в том числе некоторых скандинавских государств, США и Канады. Вот и появилась потребность организовать военные учения на новом ТВД. И, что интересно, в этих целях под миротворческими лозунгами объединяются против РФ не только страны альянса, но и другие государства. Это тупиковый путь. Подобные вопросы надо решать дипломатическими и политическими методами», - отметил председатель ЦК Общероссийского профессионального союза военнослужащих капитан 1 ранга Олег Шведков.«Arctic Challenge» - еще один шаг западных стран, демонстрирующий несоответствие их слов делам. На каждой конференции, касающейся Арктики, эксперты говорят о необходимости сотрудничать, не позволяя политическим разногласиям мешать диалогу между государствами. На деле же это почти всегда не так.Напомним, что в течение предыдущих двух лет во главе Арктического совета находились Штаты, а три недели назад председательство перешло к Финляндии. Теперь США стремится добиться расположения финнов и сохранить возможность влиять на вектор развития событий в Арктике. Впрочем, средства достижения своих целей американцы не меняют: убедить правительство в вероятности угрозы извне и разместить контингент НАТО на территории государства.В то время как правительства Швеции и Финляндии все больше поддаются влиянию Америки и раздумывают, стоит ли предать некогда священный нейтралитет, население сохраняет способность мыслить разумно и отстаивать национальные интересы. Представитель шведской партии левых по вопросам обороны Стиг Хенрикссон настроен критически: «Нас неделя за неделей все глубже вовлекают в структуры НАТО, и это не на пользу шведской безопасности. Нас все чаще воспринимают как 29-го члена НАТО», а в городе Рованиеми десятки финнов вышли на улицы с плакатами «"Peace Yes! NATO Nо!» («Миру – да, НАТО – нет») и «USArmy Go Home» («Армия США, отправляйся домой»).Впрочем, в очередной раз голос разума вряд ли будет услышан. А зря, потому что Финляндия и Швеция рискуют принять участие в следующем «Арктическом вызове» уже в новом для себя статусе.