Уничтожение колонны ИГИЛ российской авиацией попало на видео Сегодня, 09:28 ВКС России дважды за неделю пресекли попытки боевиков ИГИЛ прорваться из сирийской провинции Ракка на восток Хомса к Пальмире. 2 Уничтожение Дрездена, 1945 год Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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