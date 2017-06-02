11:35 02 июня

Уничтожение колонны ИГИЛ российской авиацией попало на видео

ВКС России дважды за неделю пресекли попытки боевиков ИГИЛ прорваться из сирийской провинции Ракка на восток Хомса к Пальмире.




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Комментарии 2

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  1. supertiger21 Сегодня, 09:46
    Ну просто красота, am молодцы наши! soldier
    supertiger21
  2. Deadушка Сегодня, 10:33
    У нас же есть кассетные бомбы с суббоеприпасами индивидуального наведения.
    Эффективнее было бы. Плюс обкатка была бы.
    Хотя уже давно пора придумывать, что-то новое для отстрела "шайтан-мобилей", особенно когда их много.
    Deadушка
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