Рассказы об оружии. Бронеавтомобиль БА-64Б



Если честно, непонятно, как водитель вообще хоть что-то видел в эту амбразурку. А если дождь или грязь, то еще и стеклоочиститель механический. С ручным приводом.







Если честно, непонятно, как водитель вообще хоть что-то видел в эту амбразурку. А если дождь или грязь, то еще и стеклоочиститель механический. С ручным приводом.

Источники:

Никонов В. Д., Протасов А. В. Бронированные колёсные машины 1914—1990.

Прочко Е. М. Бронеавтомобиль БА-64.

Коломиец М. В. Броня на колёсах. История советского бронеавтомобиля 1925—1945 гг.

БА-64 — советский лёгкий бронеавтомобиль периода Второй мировой войны.Был создан в июле — декабре 1941 года на шасси полноприводного легкового автомобиля ГАЗ-64 с использованием как довоенных советских наработок по полноприводным бронеавтомобилям нового поколения, так и с использованием опыта, полученного при изучении трофейных германских бронеавтомобилей, как, например, захваченный под Москвой Sd.Kfz.221.БА-64 стал первым советским серийным полноприводным бронеавтомобилем, остался единственной машиной этого класса, принятой на вооружение в СССР в годы войны, а также стал последним советским бронеавтомобилем классического типа.Всего в ходе серийного производства БА-64, с апреля 1942 по начало 1946 года, было выпущено 9110 бронеавтомобилей этого типа.БА-64 активно использовались советскими войсками с лета 1942 года и вплоть до конца войны, преимущественно в роли разведывательных машин, но также и для непосредственной поддержки пехоты в городских условиях. Этому весьма способствовала удачная конструкция пулеметной установки, позволявшая вести огонь с хода по крышам и верхним этажам домов.После войны БА-64 использовались в основном в качестве учебно-боевых машин и были сняты с вооружения Советской Армии в первой половине 1950-х годов. БА-64 также поставлялись ряду союзных СССР стран и в незначительных масштабах использовались армией КНДР в Корейской войне.ТТХ:Тип двигателя: рядный 4‑цилиндровый карбюраторный жидкостного охлажденияМощность двигателя, л. с. — 50Скорость по шоссе, км/ч — 80Запас хода по шоссе, км — 560Тип подвески — на листовых рессорах и гидравлических амортизаторахПреодолеваемый подъём, град. — 36Преодолеваемая стенка, м — 0,25Преодолеваемый ров, м — 0,35Преодолеваемый брод, м — 0,9К началу Великой Отечественной войны единственным находящимся в производстве лёгким бронеавтомобилем в СССР являлся БА-20М.Созданный в середине 1930-х годов на базе легкового автомобиля ГАЗ-М-1, БА-20 к 1941 году успел устареть: его заднеприводное шасси не обеспечивало достаточной проходимости на пересечённой местности, а броня, защищавшая только от небронебойных пуль, не отвечала возросшим требованиям по защищённости.С 1941 года, в связи с сокращением производства ГАЗ-М-1 и переходом к выпуску нового полноприводного автомобиля ГАЗ-64, было решено перевести лёгкий бронеавтомобиль на базу последнего.Производство БА-64 было развёрнуто на ГАЗе в апреле 1942 года, первые серийные бронеавтомобили были собраны уже в том же месяце, однако в тот период они не были приняты военной приёмкой из-за отсутствия пулестойких шин типа «ГК». Тем не менее, первые 35 БА-64 были приняты военными уже в начале мая.Одной из главных проблем БА-64 выявилась недостаточная боковая устойчивость, обусловленная узкой для машины такого класса колеёй базового ГАЗ-64 в сочетании со сравнительно высоким центром тяжести бронеавтомобиля.В августе 1942 года по инициативе конструкторского бюро были начаты работы по созданию модификации БА-64 с расширенной колеёй, а 26 сентября были переданы ГАБТУ на утверждение план коренной модернизации бронеавтомобиля и программа его испытаний.Улучшенная модель БА-64Б была запущена в серийное производство в 1943 году. В качестве базы для неё использовался лёгкий армейский вездеход ГАЗ-67Б с более широкой колеёй. Это улучшило боковую устойчивость по сравнению с исходным вариантом БА-64. Турельная установка пулемёта ДТ была заменена на башенную. Серийный выпуск БА-64Б продолжался до 1946 года включительно.Модификации:БА-64 — первоначальная модель бронеавтомобиля с вращающейся башней с турельной установкой ДДТ на шасси ГАЗ-64.БА-64Б — модернизированный вариант бронеавтомобиля на шасси ГАЗ-67 и ГАЗ-67Б.БАШ-646 — штабной вариант бронеавтомобиля с различными вариантами бронекорпуса.БА-64Д (Д — обозначение для ДШК) — модификация с 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулемётом ДШК. Иногда обозначается как БА-64К или БА-64ДШК.БА-64Е — бронетранспортёр для шестерых пехотинцев.БА-64В и БА-64Г (иногда называемые БА-64ЖД) — два варианта бронедрезины на базе БА-64, производства Выксунского металлургического завода и ГАЗа.БА-643 (иногда называемый БА-64СХ) — экспериментальный полугусеничный снегоход на базе БА-64.БА-64 имел противопульную броневую защиту. Броневой корпус БА-64 собирался при помощи сварки из катаных листов броневой стали толщиной, на машинах ранних выпусков, 4, 6, 9 и 12 мм, на всех последующих — 4, 6, 7, 9 и 15 мм.В поперечном разрезе корпус имел шестигранную форму, все его поверхности размещались под углами не менее 30° к вертикали. Лобовая часть корпуса имела ступенчатую форму и на БА-64 была толщиной 12, на машинах поздних выпусков — 15 мм, размещавшимся под углом в 40° к вертикали.Нижняя часть борта корпуса выполнялась из расположенных под наклоном в 30° бронелистов толщиной 9 мм, на машинах поздних выпусков — 7 мм. Верхние бортовые листы также располагались под наклоном в 30° и имели толщину 6 мм в районе моторного отделения и 9 мм — в районе отделения управления и боевого отделения.Корма корпуса состояла из 9-мм верхнего листа, расположенного под наклоном в 30°, и 6-мм нижнего, имевшего угол наклона в 35°. Днище и крыша корпуса имели толщину, соответственно, 4 и 6 мм.Такой уровень бронирования обеспечивал машине защиту от винтовочных обычных 7,62-мм пуль — со всех дистанций, бронебойных — только для отделения управления и боевого отделения. От 12,7-мм обычных пуль верхний лобовой лист защищал на всех дистанциях, тогда как остальные лобовые листы — лишь на дистанциях более 500 м. От бронебойных же 12,7-мм пуль защищал только верхний лобовой лист, и лишь на дистанциях более 800 м.[31]На БА-64Б толщина нижнего листа была увеличена до 11 мм, до 7 мм — толщина жалюзи воздухозаборника, до 8 мм — крышка воздухозаборника в крыше моторного отделения, до 11 мм — нижнего кормового бронелиста, тогда как толщина верхнего была напротив, уменьшена до 11 мм.Помимо этого, корпус БА-64Б выполнялся из броневой стали марки 77, отличавшейся большей пулестойкостью.Посадка и высадка экипажа на всех модификациях осуществлялась через дверцы отделения управления, помимо этого, командир мог осуществлять её через верх башни.Башня бронеавтомобиля имела восьмигранную в плане форму в виде усечённой пирамиды, открытой сверху. Стенки башни располагались под наклоном в 30° и имели на машинах ранних выпусков толщину в 9 мм, на последующих машинах — 10 мм.Башня размещалась на поворотной колонке, опиравшейся на пол боевого отделения, на машинах ранних выпусков связи с крышей корпуса она не имела, но на машинах поздних выпусков для увеличения устойчивости в башне были добавлены четыре ролика, опиравшихся на крышу.Поворот башни осуществлялся вручную, толканием связывавшей её с опорной колонкой дуги. Для фиксации в нужном положении, башня снабжалась ручным тормозом-зажимом. Верх башни на машинах ранних выпусков мог прикрываться откидными металлическими сетками, позднее устранёнными, а также брезентовым тентом для защиты от непогоды. Помимо этого, высота башни на машинах поздних выпусков была увеличена с 275 до 290 мм.Основным вооружением БА-64 являлся 7,62-мм пулемёт ДТ-29. Начальная скорость при стрельбе лёгкой пулей составляла 840 м/с, а темп стрельбы — 600 выстрелов в минуту, при боевой скорострельности до 100 выстрелов в минуту.Пулемёт устанавливался в лобовой части башни на турельной установке, позволявшей его вертикальную наводку в пределах от −36 до +54°. По наземным целям пулемёт вёл огонь через вертикальную амбразуру, горизонтальное наведение при этом, за исключением узкого сектора, обеспечиваемого амбразурой, осуществлялось поворотом башни. Для стрельбы по воздушным целям турельная установка могла при помощи маховика подниматься за верхний обрез башни, что позволяло её свободное вращение. Также пулемёт мог сниматься для использования вне машины, для чего он снабжался съёмными сошками.Для наведения пулемёта при стрельбе по наземным целям использовался стандартный диоптрический прицел, позволявший прицельную стрельбу на фиксированные дистанции 400 м, 600 м, 800 и 1000 м. Максимальная прицельная дальность — 1500 м. При стрельбе по воздушным целям применялся кольцевой прицел, максимальная досягаемость пулемёта по высоте составляла 500 м.Боекомплект пулемёта составлял 1260 патронов в 20 дисковых магазинах по 63 патрона, на оборудованных радиостанцией машинах он сокращался до 17 магазинов или 1071 патрона. Помимо пулемёта, для ближней обороны БА-64 комплектовался 6 осколочными гранатами Ф-1, а также личным оружием экипажа, таким как пистолеты-пулемёты.Средства наблюдения за местностью для механика-водителя на БА-64 ограничивались размещённым в верхнем лобовом бронелисте смотровым люком, в котором для наблюдения в боевых условиях был установлен перископический зеркальный смотровой прибор с триплексным защитным стеклом и внутренней броневой задвижкой, аналогичный установленному на лёгком танке Т-60 и обеспечивавший обзор лишь лобового сектора.На БА-64Б к этому добавились два расположенных в верхних бортовых листах отделения управления смотровых лючка с броневыми заслонками. Командир машины мог вести наблюдение через открытый верх башни, либо через амбразуру пулемёта; помимо этого, в бортовых листах башни размещались две смотровые щели с броневыми заслонками, броневыми козырьками и защитным триплексным стеклом.На БА-64Б устанавливалась радиостанция 12РП или 12РПБ, отличавшаяся от первой наличием короткой антенны танкового типа и шлемофона вместо телефонной трубки, что повышало эффективность связи. Оба варианта 12РП обеспечивали дальность связи с места в 8—15 км, в зависимости от условий местности, в телефонном и до 30 — в телеграфном; в движении дальность связи сокращалась до 4 км, причём работа радиостанции на ходу на практике была возможна лишь для 12РПБ.Первые БА-64 начали поступать в войска в мае 1942 года и уже летом того же года они приняли участие в боевых действиях на Брянском и Воронежском фронтах.Основными недостатками БА-64 в бою являлись его недостаточная огневая мощь, а также затруднительность эвакуации из подбитой и загоревшейся машины, что могло стоить жизни экипажу. Вместе с тем, подвижный, маневренный и обладавший сравнительно высокой проходимостью бронеавтомобиль хорошо проявил себя в разведывательных рейдах, десантных операциях и даже при сопровождении и огневой поддержке пехоты.Особенно эффективными БА-64 оказались при штурме городов, благодаря большому углу возвышения оружия, позволявшему вести огонь по верхним этажам зданий в уличных боях, что для большинства других образцов бронетехники было недоступно. В этой роли они широко использовались в наступательных операциях завершающего периода войны, вплоть до взятия Берлина.Благодаря тем же достоинствам БА-64 также использовался для отражения атак вражеской авиации на марше. Хотя вероятность сбить вражеский самолёт огнём из ДТ была очень невелика, но его защитное действие не подлежало сомнению — враг лишался свободы манёвра на малых высотах, где атака с воздуха наземных целей путём обстрела из бортовых пушек и пулемётов наиболее смертоносна. Поэтому зенитный огонь из БА-64 по вражеским самолётам способствовал значительному уменьшению потерь среди охраняемых им войск.К концу Великой Отечественной войны в войсках оставалось 3314 бронеавтомобилей всех типов, в подавляющем большинстве — БА-64 обеих модификаций. После окончания войны уцелевшие БА-64 были вскоре списаны, служба БА-64Б в Советской Армии также оказалась сравнительно недолгой. В основном они использовались как учебно-боевые, по меньшей мере до 1953 года.