Россия не намерена вводить войска в Белоруссию

Оснований для этого никаких нет. Таких планов просто нет.

Такие вещи так не делаются - приехали и остались. Если бы вдруг такое намерение было, то было бы подписано соответствующее межгосударственное соглашение, которое бы было обнародовано. Учения проводятся не первый год, и в них ничего необычного нет. И всегда, когда они проводятся на территории РФ, туда перебрасывается большой контингент белорусских военнослужащих, и по их завершении военнослужащие возвращаются обратно. Когда учения проводятся на территории Белоруссии, происходит то же самое: российские военнослужащие возвращаются на места постоянного базирования.