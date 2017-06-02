Россия не намерена вводить войска в Белоруссию
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », государственный секретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Григорий Рапота сообщил о том, что сведения о намерении России оставить часть военных на территории Белоруссии после завершения совместных учений "Запад-2017" беспочвенны.
Ранее представители некоторых стран НАТО утверждали обратное.
Оснований для этого никаких нет. Таких планов просто нет.
Ранее представители некоторых стран НАТО утверждали обратное.
Такие вещи так не делаются - приехали и остались. Если бы вдруг такое намерение было, то было бы подписано соответствующее межгосударственное соглашение, которое бы было обнародовано. Учения проводятся не первый год, и в них ничего необычного нет. И всегда, когда они проводятся на территории РФ, туда перебрасывается большой контингент белорусских военнослужащих, и по их завершении военнослужащие возвращаются обратно. Когда учения проводятся на территории Белоруссии, происходит то же самое: российские военнослужащие возвращаются на места постоянного базирования.
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