05:57 02 июня

Россия не намерена вводить войска в Белоруссию

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », государственный секретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Григорий Рапота сообщил о том, что сведения о намерении России оставить часть военных на территории Белоруссии после завершения совместных учений "Запад-2017" беспочвенны.

Оснований для этого никаких нет. Таких планов просто нет.





Ранее представители некоторых стран НАТО утверждали обратное.

Такие вещи так не делаются - приехали и остались. Если бы вдруг такое намерение было, то было бы подписано соответствующее межгосударственное соглашение, которое бы было обнародовано. Учения проводятся не первый год, и в них ничего необычного нет. И всегда, когда они проводятся на территории РФ, туда перебрасывается большой контингент белорусских военнослужащих, и по их завершении военнослужащие возвращаются обратно. Когда учения проводятся на территории Белоруссии, происходит то же самое: российские военнослужащие возвращаются на места постоянного базирования.


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Комментарии 8

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  1. Горный стрелок Сегодня, 03:41
    Самое паршивое поведение у "коллег". Слухи провокационные распускают. А ведь для передислокации больших групп войск такое количество имущества надо перевозить, что просто ай. Зато пустить слух, бросить субстанцию в вентилятор, а там - разбирайтесь...
    Горный стрелок
    1. yuriy55 Сегодня, 04:18
      Самое паршивое из этого:
      Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », государственный секретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Григорий Рапота сообщил о том, что сведения о намерении России оставить часть военных на территории Белоруссии после завершения совместных учений "Запад-2017" беспочвенны.

      то, что никто не приставляет пистолет к голове и не просит отвечать почему. Эта рабская покорность извиняться за "не сделанное" начинает раздражать всё больше и больше. Особенно, когда дело касается "самых сильных и популярных" в узких кругах 145 000 000-го населения лидеров.
      Вообще не помню извинений со стороны США, GB...А такие страны как Португалия, Испания, Дания, Швейцария, Норвегия, Швеция....вообще "не умеют говорить"... lol
      yuriy55
      1. рич Сегодня, 04:35
        Откуда дровишки? Давайте разберемся. Опа-на! Из леса вестимо!

        Маразм крепчал: У Порошенко анонсировали «ликвидацию режима Лукашенко» Россия готовит ввод войск в Белоруссию и свержение режима Александра Лукашенко. Соответствующее заявление обнародовала депутат Верховной Рады Ирина Фриз, бывшая пресс-секретарь Петра Порошенко.

        А.Г.Лукашенко: - Во повеселили народ! И русских, и белоруссов!
        рич
        1. андрей юрьевич Сегодня, 05:35
          МО в состоянии в кратчайшие сроки перебросить большое колличество воинских соединений на большие расстояния(учения показали), так что какой смысл держать войска в Беларуси.... request
          андрей юрьевич
  2. anjey Сегодня, 03:45
    никого недолжно е...волновать как братские народы зашищать свою землю будут
    anjey
  3. Guerilla Сегодня, 04:09
    Нет уж, союзное государство как-никак, оставайтесь. А то нато что то не то... Расслабились короче)
    Эмм... Только у нас УжЕ негде купить маек Руссиа и Георгиевских лент...
    Guerilla
  4. Logall Сегодня, 04:19
    Свой контенгент бросают где хотят. Нам указывают где свой оставить.
    В 90е просили, чтобы мы уничтожили свои передвижные ядерное комплексы! Видетели, на нас, нападать не удобно.
    "Дядя Сэм: можно мы полиции, хотя бы, травматы оставим?"
    Logall
  5. Познающий Сегодня, 05:49
    А обеспокоенно- озабоченные представители это рубь за сто- пшеки с заколебалтами, а... laughing
    Познающий
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