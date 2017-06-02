США ввели санкции против российских резидентов за связи с КНДР
Согласно информации телеканала « Дождь », министерство финансов США сообщило о введении санкций в отношении граждан и компаний России и Северной Кореи в связи с ядерной программой Пхеньяна.
В новом санкционном списке значатся «Независимая нефтегазовая компания» бывшего главы «Роснефти» (2010–2012 годы) Эдуарда Худайнатова и её дочернее предприятие «ННК-Приморскнефтепродукт», а также Ardis-Bearings LLC (ООО «Ардис-Подшипник»). Ее генеральный директор и собственник Игорь Мичурин также попал под санкции как физическое лицо. Как утверждает американское ведомство, он связан с компанией Korea Tangun Traiding Corporation. Последняя при этом, как сообщается, «является участником или обеспечивает поддержку, в том числе иными незаконными путями, программ КНДР, связанных с ядерным оружием, другими видами оружия массового уничтожения и баллистическими ракетами». По этой причине 16 июля 2009 года она была включена в санционный список ООН. «Независимая нефтегазовая компания», по мнению минфина США, отгрузила в КНДР нефтепродукты стоимостью более 1 млн. долл.
Под санкциями также оказались граждане КНДР Ким Су-кван (KIM, Su-Kwang) и Ри Сонг-хиёк (RI, Song-hyok), проживающий в Китае.
Ранее, 24 марта, США ввели санкции против 30 юридических и физических лиц в десяти странах из-за несоблюдения закона о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В их числе фигурируют российские АО «Рособоронэкспорт», АО «150-й авиационный ремонтный завод», внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», АО «Научно-производственное объединение «Базальт» и другие.
В новом санкционном списке значатся «Независимая нефтегазовая компания» бывшего главы «Роснефти» (2010–2012 годы) Эдуарда Худайнатова и её дочернее предприятие «ННК-Приморскнефтепродукт», а также Ardis-Bearings LLC (ООО «Ардис-Подшипник»). Ее генеральный директор и собственник Игорь Мичурин также попал под санкции как физическое лицо. Как утверждает американское ведомство, он связан с компанией Korea Tangun Traiding Corporation. Последняя при этом, как сообщается, «является участником или обеспечивает поддержку, в том числе иными незаконными путями, программ КНДР, связанных с ядерным оружием, другими видами оружия массового уничтожения и баллистическими ракетами». По этой причине 16 июля 2009 года она была включена в санционный список ООН. «Независимая нефтегазовая компания», по мнению минфина США, отгрузила в КНДР нефтепродукты стоимостью более 1 млн. долл.
Эдуард Худайнатов
Под санкциями также оказались граждане КНДР Ким Су-кван (KIM, Su-Kwang) и Ри Сонг-хиёк (RI, Song-hyok), проживающий в Китае.
Ранее, 24 марта, США ввели санкции против 30 юридических и физических лиц в десяти странах из-за несоблюдения закона о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В их числе фигурируют российские АО «Рособоронэкспорт», АО «150-й авиационный ремонтный завод», внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», АО «Научно-производственное объединение «Базальт» и другие.
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