05:59 02 июня

США ввели санкции против российских резидентов за связи с КНДР

Согласно информации телеканала « Дождь », министерство финансов США сообщило о введении санкций в отношении граждан и компаний России и Северной Кореи в связи с ядерной программой Пхеньяна.

В новом санкционном списке значатся «Независимая нефтегазовая компания» бывшего главы «Роснефти» (2010–2012 годы) Эдуарда Худайнатова и её дочернее предприятие «ННК-Приморскнефтепродукт», а также Ardis-Bearings LLC (ООО «Ардис-Подшипник»). Ее генеральный директор и собственник Игорь Мичурин также попал под санкции как физическое лицо. Как утверждает американское ведомство, он связан с компанией Korea Tangun Traiding Corporation. Последняя при этом, как сообщается, «является участником или обеспечивает поддержку, в том числе иными незаконными путями, программ КНДР, связанных с ядерным оружием, другими видами оружия массового уничтожения и баллистическими ракетами». По этой причине 16 июля 2009 года она была включена в санционный список ООН. «Независимая нефтегазовая компания», по мнению минфина США, отгрузила в КНДР нефтепродукты стоимостью более 1 млн. долл.

США ввели санкции против российских резидентов за связи с КНДР

Эдуард Худайнатов



Под санкциями также оказались граждане КНДР Ким Су-кван (KIM, Su-Kwang) и Ри Сонг-хиёк (RI, Song-hyok), проживающий в Китае.

Ранее, 24 марта, США ввели санкции против 30 юридических и физических лиц в десяти странах из-за несоблюдения закона о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В их числе фигурируют российские АО «Рособоронэкспорт», АО «150-й авиационный ремонтный завод», внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», АО «Научно-производственное объединение «Базальт» и другие.


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Комментарии 9

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  1. Guerilla Сегодня, 04:02
    Что-то на китайские компании, с КНДР сотрудничающие, у исключительных рука не поднимается..
    Guerilla
    1. yuriy55 Сегодня, 04:09
      Цитата: Guerilla
      Что-то на китайские компании, с КНДР сотрудничающие, у исключительных рука не поднимается..

      В отличие от наших, китайские компании и лица не так сильно сгибаются при виде доллара. Им вообще по барабану всё, что о них говорят и думают за границами Китая...
      yuriy55
    2. рич Сегодня, 04:15
      Ай да Трамп, ай да молодец! Нашли виноватого в северокорейском кризисе!
      Особенно меня порадовали ответные меры. Как в песне мы за ценой не постоим - 8 американских компаний перестанут зарабатывать бабло в России. Янки сами себе роют яму....
      А вообще, давайте напишем российский закон о запрете нато - и всех их под санкции .. good
      рич
      1. андрей юрьевич Сегодня, 05:36
        Согласно информации телеканала « Дождь »
        ...на этом и закончил читать.
        андрей юрьевич
  2. рич Сегодня, 04:18
    Трамп, сделал очередной не очень удачный ход. Он делает то, что ему говорят, а не то, что он хочет. Этому ущербному политику, ответ должен быть быстрым и очень чувствительным. В бизнесе,как и в жизни, слабых не уважают...
    рич
  3. Satum Сегодня, 04:20
    Кроме санкций сша больше ни чего н может
    Satum
  4. Logall Сегодня, 04:44
    Ранее, 24 марта, США ввели санкции против 30 юридических и физических лиц в десяти странах из-за несоблюдения закона о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
    КНДР понятно. Но Иран с Сирией тут причём?
    А давайте против Зимбабве санкции введём?
    Или Монголии, они ближе к России.
    Logall
  5. viktor. Сегодня, 05:30
    На полосатых тоже наложить санкции за распростраение ЯО, к примеру в Германии амеровское ЯО!
    viktor.
  6. Познающий Сегодня, 05:37
    В перспективе санкции бессмертны, повод-то найти не долго. После начнут за Курильские острова базлать и т.д. и т.п.
    Познающий
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