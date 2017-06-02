Состав соединения ВМФ РФ в Средиземном море
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », пресс-служба Черноморского флота сообщила о том, что состав постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море представлен на текущий момент полтора десятками боевых кораблей и судов обеспечения ЧФ.
Кроме обозначенных судов присутствуют минно-тральные и противодиверсионные корабли, танкер и иные суда обеспечения ЧФ.
Ранее фрегат "Адмирал Эссен" и субмарина "Краснодар" ВМФ России выполнили из акватории Средиземного моря пуски четырех крылатых ракет "Калибр" по позициям ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). Как полагают эксперты, общий залп фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", подлодки "Краснодар" составляет более 30 ракет "Калибр".
В составе группировки - новейшие фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", сторожевой корабль "Сметливый", большие десантные корабли "Цезарь Куников", "Николай Фильченков" и "Азов", подводная лодка "Краснодар".
Кроме обозначенных судов присутствуют минно-тральные и противодиверсионные корабли, танкер и иные суда обеспечения ЧФ.
Оперативное командование в дальней оперативной зоне было создано в 2012 году для улучшения управления силами, выполняющими задачи в Средиземном море, с учетом складывающейся военно-политической обстановки. Уже с декабря того же года корабли ВМФ приступили к выполнению задач в регионе на постоянной основе. Командует соединением ВМФ России в Средиземном море капитан 1 ранга Павел Ясницкий.
Ранее фрегат "Адмирал Эссен" и субмарина "Краснодар" ВМФ России выполнили из акватории Средиземного моря пуски четырех крылатых ракет "Калибр" по позициям ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). Как полагают эксперты, общий залп фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", подлодки "Краснодар" составляет более 30 ракет "Калибр".
Использованы фотографии: http://ruinformer.com/page/kto-nas-oberegaet-vdali-ot-krymskih-beregov
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