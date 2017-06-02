Состав соединения ВМФ РФ в Средиземном море

В составе группировки - новейшие фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", сторожевой корабль "Сметливый", большие десантные корабли "Цезарь Куников", "Николай Фильченков" и "Азов", подводная лодка "Краснодар".

Оперативное командование в дальней оперативной зоне было создано в 2012 году для улучшения управления силами, выполняющими задачи в Средиземном море, с учетом складывающейся военно-политической обстановки. Уже с декабря того же года корабли ВМФ приступили к выполнению задач в регионе на постоянной основе. Командует соединением ВМФ России в Средиземном море капитан 1 ранга Павел Ясницкий.