Теракт в отеле столицы Филиппин

Боевики осуществили нападение на гостиничный комплекс в столице Филиппин Маниле. Речь идёт об отеле Resorts World Manila. Первоначально сообщалось, что на территорию комплекса ворвались грабители с целью ограбить местное казино. Боевики при этом попытались и заполучить выручку в упомянутом казино отеля. Однако впоследствии выяснилось, что речь идёт о террористическом акте. Ответственность за нападение взяла на себя одна из экстремистских группировок, действующих на территории Филиппин.Открытая боевиками стрельба и поджог в гостиничном комплексе привели к большому количеству жертв среди постояльцев отеля. Если сначала сообщалось о двух погибших и примерно 8 раненых, то теперь цифры выросли в разы. Так, на территории отеля обнаружены уже 34 жертвы нападения. Многие тела обгорели. Часть людей отравилась продуктами горения.Пожар возник в результате того, что один из террористов поджёг игровые столы, якобы выражая протест против игровой деятельности на Филиппинах. Выход людей из отеля боевики блокировали стрельбой.Были слышны крики: "Исламское государство" (запрещено в РФ).По последним данным, один из боевиков при начале штурма полицейским спецназом застрелился. О том, что произошло со вторым террористом - был ли он захвачен спецназом или ликвидирован - пока не сообщается.