08:54 02 июня

Теракт в отеле столицы Филиппин

Боевики осуществили нападение на гостиничный комплекс в столице Филиппин Маниле. Речь идёт об отеле Resorts World Manila. Первоначально сообщалось, что на территорию комплекса ворвались грабители с целью ограбить местное казино. Боевики при этом попытались и заполучить выручку в упомянутом казино отеля. Однако впоследствии выяснилось, что речь идёт о террористическом акте. Ответственность за нападение взяла на себя одна из экстремистских группировок, действующих на территории Филиппин.



Открытая боевиками стрельба и поджог в гостиничном комплексе привели к большому количеству жертв среди постояльцев отеля. Если сначала сообщалось о двух погибших и примерно 8 раненых, то теперь цифры выросли в разы. Так, на территории отеля обнаружены уже 34 жертвы нападения. Многие тела обгорели. Часть людей отравилась продуктами горения.


Теракт в отеле столицы Филиппин


Пожар возник в результате того, что один из террористов поджёг игровые столы, якобы выражая протест против игровой деятельности на Филиппинах. Выход людей из отеля боевики блокировали стрельбой.

Были слышны крики: "Исламское государство" (запрещено в РФ).



По последним данным, один из боевиков при начале штурма полицейским спецназом застрелился. О том, что произошло со вторым террористом - был ли он захвачен спецназом или ликвидирован - пока не сообщается.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 7

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  1. рич Сегодня, 06:19
    Соболезнования филиппинскому народу.
    рич
    1. истопник Сегодня, 07:34
      Очнитесь. Какой "народ"? Народ на рисовых полях да ткацких фабриках проводит своё время. Не исключено, что большинство вообще ненавидит посетителей казино.
      Хватит лицемерить.
      Обычное ограбление. Что-то пошло "не так". Началась истерика исполнителей.
      истопник
      1. рич Сегодня, 07:47
        истопник: Очнитесь. Какой "народ"? Народ на рисовых полях да ткацких фабриках проводит своё время. Не исключено, что большинство вообще ненавидит посетителей казино.

        Погибли не только посетители, но и сотрудники казино. Хотя кому я это объясняю
        истопник:Хватит лицемерить.Обычное ограбление. Что-то пошло "не так". Началась истерика исполнителей

        Не судите по себе. Погибли люди, и я искренне приношу свои соболезнования
        рич
  2. Умник Сегодня, 06:20
    Почему то игил появляется у тех кто не любит сша
    Умник
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:49
      Цитата: Умник
      Почему то игил появляется у тех кто не любит сша

      Так это относительно новый, но уже испытанный инструмент для давления на страны.

      А еще есть всем известные сценарии революций во имя всех благ. Из-за этих вылазок террористов на Филиппинах могут быть организованы акции протеста итп - мол народ возмущен неспособностью Дутэрте справиться с террористами.
      IGOR GORDEEV
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:21
    Вся Европа вышла с надписями "я Манила "???В ес объявлен траур????Лицемеры из Европы и сша не упустят этот терракт дабы в очередной раз обвинить в "причастности к содеянному "нашу страну. Мои соболезнования семьям и родным погибших!
    Изгоняющий либероидов
  4. inkass_98 Сегодня, 06:30
    Уже было опровержение: ограбление казино на два ляма зелени. Тело забежало, постреляло, хапнуло фишек, устроило пожар и застрелилось. За что столько народу полегло - х.з.
    inkass_98
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