08:56 02 июня

Первое применение "Искандеров-М" за пределами РФ

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» впервые были применены в ходе учений за пределами России. Учения, в которых были задействованы расчёты «Искандеров», проводятся в Республике Таджикистан. Комплексы были применены для уничтожения лагеря и штаба условных террористов в горном районе республики.

«Интерфакс» приводит сообщение представителя штаба учений:
Цель была вскрыта разведподразделениями РФ и Таджикистана на полигоне Харбмайдон близ таджико-афганской границы в 140 км от стартовых позиций. Ракета поразила замаскированный штаб и базовый лагерь условного незаконного вооруженного формирования. Объективный контроль подтвердил полное выполнение огневой задачи.


Первое применение "Искандеров-М" за пределами РФ



На территорию Таджикистана ОТРК «Искандер-М» были переброшены из Оренбургской области.

Ракетные стрельбы по позициям условных террористов были признаны успешными.

Учения проводятся на фоне активизации различных группировок боевиков на территории Афганистана. В частности, в провинциях этой страны, граничащих с Таджикистаном, всё большие территории оказываются под контролем террористов так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Примечание: сегодня на нашем сайте выходит материал об активизации проповедников Саудовской Аравии на территории Таджикистана. Посол Саудовской Аравии сообщил СМИ об открытии филиалов саудовских религиозных центров и университетов в Душанбе и Горно-Бадахшанской автономии на более чем 4,5 тысячи слушателей.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 9

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  1. рич Сегодня, 06:47
    На территорию Таджикистана ОТРК «Искандер-М» были переброшены из Оренбургской области

    Интересно на чем переброшены? Первое, что приходит в голову - ВТА. Молодцы "дальнобойщики"
    рич
    1. supertiger21 Сегодня, 08:43
      Первое применение "Искандеров-М" за пределами РФ


      Судя по содержимому статьи, нужно было дать название "первое учебное применение", а не боевое... no
      supertiger21
  2. megajob Сегодня, 07:00
    А че не в Сирии, так сказать совместим хорошее с приятным )
    megajob
    1. ЛукичЪ Сегодня, 07:58
      Цитата: megajob
      А че не в Сирии, так сказать совместим хорошее с приятным

      там бармалеи их захватить могут
      ЛукичЪ
      1. Zaurbek Сегодня, 08:01
        Они там стоят уже год.
        Zaurbek
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:15
    Прочел заголовок, подумал, не армяне ли ? belay А вон оно оказывается что hi
    Изгоняющий либероидов
  4. gabonskijfront Сегодня, 07:45
    Таджики сделали ставку на Иран,Иранские шииты – миссионеры, пропагандирующих активное развитие культурно-просветительских связей с Тегераном, заполонили Таджикистан. Горно-Бадахшанская автономная область, Хатлонская, Согдийская области и даже Душанбе на данный момент являются опорой иранских шиитов в Таджикистане, статистика приводит данные, согласно которым еще год-два назад шиитов было порядка 11 процентов из числа всех мусульман Таджикистана. Сегодня же этот показатель вырос более чем в три раза 33,4 процента и рост продолжается.Что там может получиться у саудитов большой вопрос.
    gabonskijfront
    1. просто экспл Сегодня, 08:06
      ну и молодцы иранцы , я честно говорят сунитскую идеологию не перевариваю , хотя я о ней вообще ничего не знаю . просто вижу что творят сунитские государства .
      просто экспл
  5. РусланНН Сегодня, 08:19
    Цитата: просто экспл
    ну и молодцы иранцы , я честно говорят сунитскую идеологию не перевариваю , хотя я о ней вообще ничего не знаю . просто вижу что творят сунитские государства .

    А вы в курсе что в России практически все мусульмане сунниты? И не путайте суннитов с ваххабитами. А про 33% шиитов в Таджикистане - чушь полная.
    РусланНН
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