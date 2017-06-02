Первое применение "Искандеров-М" за пределами РФ

Цель была вскрыта разведподразделениями РФ и Таджикистана на полигоне Харбмайдон близ таджико-афганской границы в 140 км от стартовых позиций. Ракета поразила замаскированный штаб и базовый лагерь условного незаконного вооруженного формирования. Объективный контроль подтвердил полное выполнение огневой задачи.

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» впервые были применены в ходе учений за пределами России. Учения, в которых были задействованы расчёты «Искандеров», проводятся в Республике Таджикистан. Комплексы были применены для уничтожения лагеря и штаба условных террористов в горном районе республики. «Интерфакс» приводит сообщение представителя штаба учений:На территорию Таджикистана ОТРК «Искандер-М» были переброшены из Оренбургской области.Ракетные стрельбы по позициям условных террористов были признаны успешными.Учения проводятся на фоне активизации различных группировок боевиков на территории Афганистана. В частности, в провинциях этой страны, граничащих с Таджикистаном, всё большие территории оказываются под контролем террористов так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ).Примечание: сегодня на нашем сайте выходит материал об активизации проповедников Саудовской Аравии на территории Таджикистана. Посол Саудовской Аравии сообщил СМИ об открытии филиалов саудовских религиозных центров и университетов в Душанбе и Горно-Бадахшанской автономии на более чем 4,5 тысячи слушателей.