Фрегаты проекта 11356 начнут достраивать в 2018 году для ВМФ РФ
Как сообщает интернет-издание « Известия », Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует возобновить постройку трех фрегатов проекта 11356 «Буревестник» в 2018 году.
Их строительство было заморожено в связи с отказом киевских властей произвести отгрузку уже оплаченных газотурбинных установок николаевского предприятия «Зоря-Машпроект» ДС71 и Д090. По итогам предварительных испытаний новейших российских изделий М70ФРУ и М90ФР, призванных заменить украинские установки, решено продолжить работы над кораблями. Как полагают эксперты, их ввод в состав ВМФ РФ существенно расширит возможности флота в Средиземном море, Центральной и Северной Атлантике, а также Арктической зоне.
— рассказал глава ОСК Алексей Рахманов.
С его слов, сроки строительства зависят не только от газотурбинных агрегатов, необходимо возобновлять контракты по всем основным системам.
В главном штабе ВМФ РФ пояснили, что изучается возможность установки двух газотурбинных двигателей М70ФРУ «тандемом». Как показывают предварительные расчеты, в этом случае максимальная мощность корабля составит 14 тыс. лошадиных сил, лимит скорости – 30 узлов (более 60 км в час, что для современных боевых кораблей считается очень приличным), дальность плавания – 4850 морских миль (9 тыс. км., что позволит без дозаправки пройти расстояние от главной базы Балтийского флота Балтийска до российской базы Тартус в Сирии).
- заявил эксперт по военно-морским вооружениям Александр Мозговой.
Фрегат проекта 11356 «Буревестник» имеет длину 125 и ширину 15 метров. Экипаж — 180 человек. На его борту размещаются 8 пусковых установок 3С14, на которых могут стоять крылатые ракеты большой дальности «Калибр» или новейшие сверхзвуковые противокорабельные комплексы «Оникс». Противовоздушная оборона корабля обеспечивается зенитно-ракетным комплексом «Штиль-1». Корабль имеет 100-мм артустановку А-190, четыре 533-мм торпедных аппарата. На нем может базироваться вертолет Ка-27 или ударные машины типа Ка-52 «Катран».
Их строительство было заморожено в связи с отказом киевских властей произвести отгрузку уже оплаченных газотурбинных установок николаевского предприятия «Зоря-Машпроект» ДС71 и Д090. По итогам предварительных испытаний новейших российских изделий М70ФРУ и М90ФР, призванных заменить украинские установки, решено продолжить работы над кораблями. Как полагают эксперты, их ввод в состав ВМФ РФ существенно расширит возможности флота в Средиземном море, Центральной и Северной Атлантике, а также Арктической зоне.
Решение принято — потребуются НИОКР. Но благодаря тому, что проектирование велось во многом с учетом задела, который был сделан российскими газотурбостроителями, каких-то существенных изменений архитектуры кораблей не потребуется. Мы не думаем, что эти НИОКР будут столь значительными, чтобы отбросить нас на несколько лет назад.
— рассказал глава ОСК Алексей Рахманов.
С его слов, сроки строительства зависят не только от газотурбинных агрегатов, необходимо возобновлять контракты по всем основным системам.
В главном штабе ВМФ РФ пояснили, что изучается возможность установки двух газотурбинных двигателей М70ФРУ «тандемом». Как показывают предварительные расчеты, в этом случае максимальная мощность корабля составит 14 тыс. лошадиных сил, лимит скорости – 30 узлов (более 60 км в час, что для современных боевых кораблей считается очень приличным), дальность плавания – 4850 морских миль (9 тыс. км., что позволит без дозаправки пройти расстояние от главной базы Балтийского флота Балтийска до российской базы Тартус в Сирии).
Они очень нужны нашему ВМФ, и в случае продажи их Индии мы бы потеряли три хороших корабля. Это универсальные корабли, которые могут действовать в Средиземном море, в центральной Атлантике и на севере. Таких сейчас остро не хватает, поскольку все крупные корабли советской постройки сильно изношены и заканчивают свою службу. Альтернативы фрегатам проекта 11356 фактически нет.
- заявил эксперт по военно-морским вооружениям Александр Мозговой.
Фрегат проекта 11356 «Буревестник» имеет длину 125 и ширину 15 метров. Экипаж — 180 человек. На его борту размещаются 8 пусковых установок 3С14, на которых могут стоять крылатые ракеты большой дальности «Калибр» или новейшие сверхзвуковые противокорабельные комплексы «Оникс». Противовоздушная оборона корабля обеспечивается зенитно-ракетным комплексом «Штиль-1». Корабль имеет 100-мм артустановку А-190, четыре 533-мм торпедных аппарата. На нем может базироваться вертолет Ка-27 или ударные машины типа Ка-52 «Катран».
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