08:55 02 июня

Фрегаты проекта 11356 начнут достраивать в 2018 году для ВМФ РФ

Как сообщает интернет-издание « Известия », Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует возобновить постройку трех фрегатов проекта 11356 «Буревестник» в 2018 году.

Их строительство было заморожено в связи с отказом киевских властей произвести отгрузку уже оплаченных газотурбинных установок николаевского предприятия «Зоря-Машпроект» ДС71 и Д090. По итогам предварительных испытаний новейших российских изделий М70ФРУ и М90ФР, призванных заменить украинские установки, решено продолжить работы над кораблями. Как полагают эксперты, их ввод в состав ВМФ РФ существенно расширит возможности флота в Средиземном море, Центральной и Северной Атлантике, а также Арктической зоне.

Фрегаты проекта 11356 начнут достраивать в 2018 году для ВМФ РФ



Решение принято — потребуются НИОКР. Но благодаря тому, что проектирование велось во многом с учетом задела, который был сделан российскими газотурбостроителями, каких-то существенных изменений архитектуры кораблей не потребуется. Мы не думаем, что эти НИОКР будут столь значительными, чтобы отбросить нас на несколько лет назад.

— рассказал глава ОСК Алексей Рахманов.

С его слов, сроки строительства зависят не только от газотурбинных агрегатов, необходимо возобновлять контракты по всем основным системам.

В главном штабе ВМФ РФ пояснили, что изучается возможность установки двух газотурбинных двигателей М70ФРУ «тандемом». Как показывают предварительные расчеты, в этом случае максимальная мощность корабля составит 14 тыс. лошадиных сил, лимит скорости – 30 узлов (более 60 км в час, что для современных боевых кораблей считается очень приличным), дальность плавания – 4850 морских миль (9 тыс. км., что позволит без дозаправки пройти расстояние от главной базы Балтийского флота Балтийска до российской базы Тартус в Сирии).

Они очень нужны нашему ВМФ, и в случае продажи их Индии мы бы потеряли три хороших корабля. Это универсальные корабли, которые могут действовать в Средиземном море, в центральной Атлантике и на севере. Таких сейчас остро не хватает, поскольку все крупные корабли советской постройки сильно изношены и заканчивают свою службу. Альтернативы фрегатам проекта 11356 фактически нет.

- заявил эксперт по военно-морским вооружениям Александр Мозговой.

Фрегат проекта 11356 «Буревестник» имеет длину 125 и ширину 15 метров. Экипаж — 180 человек. На его борту размещаются 8 пусковых установок 3С14, на которых могут стоять крылатые ракеты большой дальности «Калибр» или новейшие сверхзвуковые противокорабельные комплексы «Оникс». Противовоздушная оборона корабля обеспечивается зенитно-ракетным комплексом «Штиль-1». Корабль имеет 100-мм артустановку А-190, четыре 533-мм торпедных аппарата. На нем может базироваться вертолет Ка-27 или ударные машины типа Ка-52 «Катран».


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Комментарии 17

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  1. oleg-gr Сегодня, 06:59
    Адмиральскую серию достроят. Хорошая новость.
    oleg-gr
    1. Titsen Сегодня, 07:07
      Цитата: oleg-gr
      Адмиральскую серию достроят. Хорошая новость.


      Заранее не радуйтесь, а то зглазите!

      Двигатели ещё не готовы...
      Titsen
      1. maxim947 Сегодня, 07:22
        Ну неужели! Одумались
        maxim947
      2. Zibelew Сегодня, 07:24
        Фактически Минобороны прекратило финансирование. Завод достраивает за свой счет, чтобы освободить стапель. Надстройку третьего корпуса не установили, но корпус окрашен и готов к спуску. Спустят ещё 2 корпуса в акваторию завода в дополнение к Бутакову и будут ждать ГТУ. Главное чтобы они не повторили судьбу Тумана.
        Zibelew
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:28
          Тагерьян hi -главное, чтобы решение о достройке опять не персмотрели am
          Изгоняющий либероидов
          1. рич Сегодня, 07:31
            С этим проектом проблемы какие то.
            рич
          2. Zibelew Сегодня, 07:38
            Сергей Витальевич hi Вопрос упирается в деньги. Да и кроме турбин, к ним нужны редукторы.
            Zibelew
      3. Burbon Сегодня, 08:28
        Цитата: Titsen
        Двигатели ещё не готовы...

        так их и не собираются производить!...ведется работа по ГТУ для серии "Горшковых", а для царской серии 3 ГТУ заново придумывать-испытывать-ставить в работу - это слишком глупо и не целесообразно!!, проще увеличить серию 22350 на 3 штуки для ЧФ!!! и это будет правильное решение все же у Горшкова и ПУ больше и Полимент-Редут покруче будет штиля, есть инфа от наших богов, что уже в конце лета ракета дальней ПВО будет летать и редут пойдет в серию
        Burbon
    2. RASKAT Сегодня, 08:08
      А как по мне можно в эти корпуса уже что то новое засунуть, имею в виду оборудование. Ну если есть необходимость конечно.
      Лично мне кажется что 8 ракет для такого тоннажа как то маловато. Как вот формировать боекомплект? Возможности перезарядки на плаву нет. 4 дальние ракеты, 4 противокорабельные, а противолодочные как же? И если взять пару противолодочных тогда вообще солянка получается ни туда ни сюда. слишком всего мало. Вот 16 шт это уже намного интересней, есть возможность и удары по суше наносить массово и корабельных группировок противника не особо бояться. А так остается только по нескольку штук ходить. Хотя строят же Вспомогательные суда проекта 20180 (транспорт вооружения) может как раз для этих целей, оперативно перезарядиться в море под поставленные задачи?Ждем с нетерпением на ЧФ корабли 22350, вроде их большой серией заказали более 20ти штук.
      RASKAT
    3. ava09 Сегодня, 08:37
      Цитата: oleg-gr
      Адмиральскую серию достроят. Хорошая новость.

      (с)планирует возобновить постройку(с)
      Между "достроят" и "планируют" большая разница, тем более эти два утверждения имеют будущее время... Что в условиях существующего "регулятора" (рынка), вовсе не означает то, что флот усилится до необходимого МИНИМУМА.
      (с)лимит скорости – 30 узлов (более 60 км в час, что для современных боевых кораблей считается очень приличным)(с)
      Бред полнейший - зафиксировать скорость корабля можно только на испытаниях на мерной миле, а у них даже двигателей готовых нет, не говоря о кораблях, готовых выйти в море. И с каких пор морская миля стала более двух километров (30узлов (30 миль в час) более 60 км в час)? Почему для кораблей советских времён скорость 30 узлов не считалась "приличной", а для "современных боевых кораблей" уже ОЧЕНЬ прилично? Деградация стала приличной? Вывод: статейка - дешёвый пропагандисткий вброс ни на что кроме предательства не способной власти через жёлтых бумагомарателей.
      ava09
  2. новичок Сегодня, 07:02
    хорошо, что они не пошли в индию.
    новичок
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:14
    По настоящему хорошая новость! !++++++!!!!! good
    Изгоняющий либероидов
  4. Горный стрелок Сегодня, 07:42
    Ну вот, и "Сатурн" наконец, "допилил" ГТУ. А ведь скакунцы НЕ ВЕРНУЛИ оплату за НЕ ПОСТАВЛЕННЫЕ турбины. И как их после этого уважать?
    Горный стрелок
    1. Burbon Сегодня, 08:30
      Цитата: Горный стрелок
      Ну вот, и "Сатурн" наконец, "допилил" ГТУ.

      Сатурн пилит для 22350 , а для 11356 ни кто спецом не пилит ни чего!....
      Burbon
  5. Моль Сегодня, 07:46
    Будем ждать!
    Моль
  6. Монархист Сегодня, 08:12
    Печально и отрадное: печально,что сколько времени ушло"коту под хвост".Достройка сейчас упирается в финансы,а финансов как обычно не хватает.
    Отрадно,что М90ФР уже готовы,а они пригодятся не только "адмиралам". Правда эта радость кое-кому как дерьмо под носом.
    Монархист
  7. pol-smit.smit Сегодня, 08:39
    лучше проверенный и обкатанный 11356,чем непонятно что- сырое 22350,уже мучающееся 11 лет и которое неизвестно когда сдадут, корабль реально проблемный во всем ........Чф нужны срочно корабли дальней зоны и 11356 это самое -то для него
    pol-smit.smit
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