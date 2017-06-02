Фрегаты проекта 11356 начнут достраивать в 2018 году для ВМФ РФ

Решение принято — потребуются НИОКР. Но благодаря тому, что проектирование велось во многом с учетом задела, который был сделан российскими газотурбостроителями, каких-то существенных изменений архитектуры кораблей не потребуется. Мы не думаем, что эти НИОКР будут столь значительными, чтобы отбросить нас на несколько лет назад.

Они очень нужны нашему ВМФ, и в случае продажи их Индии мы бы потеряли три хороших корабля. Это универсальные корабли, которые могут действовать в Средиземном море, в центральной Атлантике и на севере. Таких сейчас остро не хватает, поскольку все крупные корабли советской постройки сильно изношены и заканчивают свою службу. Альтернативы фрегатам проекта 11356 фактически нет.