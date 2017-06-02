Сирийские танки Т-90 прорывают оборону ИГИЛ

Опубликованы впечатляющие кадры продвижения бронетанковой колонны САА в ходе наступления на укрепрайоны ИГИЛ в пустыне. В ролике показаны подразделения Вооруженных сил САР, танки Т-90, Т72, БМП и авиаудары Воздушно-космических сил РФ. В четверг армейцы начали второй прорыв в район Аль-Абасия, расположенном южнее Пальмиры на востоке провинции Хомс.