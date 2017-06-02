08:58 02 июня

«Красухи» валят «Томагавки», «Искандеры» громят тылы, а победитель – Китай?

Зачем нашей армии новый вид спецназа: разведроты специального назначения? Зачем Москва вновь применила в Сирии знаменитые «Калибры»? Правда ли, что натовские танки не способны воевать в Восточной Европе из-за трудностей логистики и инфраструктуры? Правда ли, что русские комплексы РЭБ способны сбивать «Томагавки» эффективнее, чем комплексы ПВО С-400? Сможет ли Китай диктовать свою волю России?




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