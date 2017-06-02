Израильская противоракета Stunner класса «воздух-воздух»
Как сообщает блог oleggranovsky , в интернет-пространство выложены первые фотографии израильской противоракеты класса «воздух-воздух». Она разработана на базе Stunner – ракеты-перехватчика, применяемой в составе зенитного ракетного комплекса « Праща Давида » («Кела Давид», David's Sling), а также в Patriot PAAC-4.
Вопрос о создании данной ракеты был поднят еще в 2009 году. В ноябре 2015 г. появились сообщения о том, что разработчик «Рафаэль» находится на «очень продвинутой стадии». На представленных фотографиях ракета смонтирована на узле подвески на торце правого крыла F-16I Б/Н 848. Самолёт-носитель имеет символику Эскадрильи Центра испытательных полётов ВВС («Таесет МАНАТ 5601»). На симметричном узле подвески левого крыла F-16I расположена ракета средней дальности AIM-120 AMRAAM класса «воздух-воздух».
Противоракета Stunner имеет систему радиолокационного и оптико-электронного наведения. Эффективная дальность её действия составляет от 70 до 250 км. Это означает, что Stunner в состоянии перехватывать угрозы, с которыми не может бороться противоракета Tamir. Компания Rafael выиграла контракт на разработку комплекса David’s Sling в 2006 году и американская Raytheon, по некоторым данным, оказала бесценную помощь в разработке пусковой установки. Если комплекс Iron Dome зарекомендовал себя в борьбе с угрозами ближнего действия, то задача комплекса David’s Sling – перехват высотных целей на большей дальности, таких как, например, баллистические ракеты, разработанные в рамках секретной иранской программы по созданию оружия массового поражения.
Вопрос о создании данной ракеты был поднят еще в 2009 году. В ноябре 2015 г. появились сообщения о том, что разработчик «Рафаэль» находится на «очень продвинутой стадии». На представленных фотографиях ракета смонтирована на узле подвески на торце правого крыла F-16I Б/Н 848. Самолёт-носитель имеет символику Эскадрильи Центра испытательных полётов ВВС («Таесет МАНАТ 5601»). На симметричном узле подвески левого крыла F-16I расположена ракета средней дальности AIM-120 AMRAAM класса «воздух-воздух».
Противоракета Stunner имеет систему радиолокационного и оптико-электронного наведения. Эффективная дальность её действия составляет от 70 до 250 км. Это означает, что Stunner в состоянии перехватывать угрозы, с которыми не может бороться противоракета Tamir. Компания Rafael выиграла контракт на разработку комплекса David’s Sling в 2006 году и американская Raytheon, по некоторым данным, оказала бесценную помощь в разработке пусковой установки. Если комплекс Iron Dome зарекомендовал себя в борьбе с угрозами ближнего действия, то задача комплекса David’s Sling – перехват высотных целей на большей дальности, таких как, например, баллистические ракеты, разработанные в рамках секретной иранской программы по созданию оружия массового поражения.
Использованы фотографии: http://oleggranovsky.livejournal.com/42194.html
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