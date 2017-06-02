Своевременное задержание боевиков ИГ в Москве предотвратило серию терактов
Сотрудники ФСБ, задержав 25 мая четверых членов группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), предотвратили целую серию терактов в Москве. Их первой целью, согласно показаниям боевиков, должен был стать ресторан, в котором «едят свинину кафиры», сообщает Коммерсантъ .
Задержание боевиков происходило в 3-х домах в столичном микрорайоне Ново-Переделкино. В каждом из них они сняли себе квартиры. В одно из них был организован цех по производству взрывных устройств. При обыске там были обнаружены необходимые компоненты и уже готовая самодельная осколочно-фугасная бомба. В других квартирах были изъяты автоматы и гранаты.
По данным газеты, задержанными «оказались грузчики, работавшие на предприятии, выпускающем кока-колу: граждане Узбекистана Фуркат Кушаев и Мухаммадюсуф Ашуров, приехавшие в столицу из Бухары, таджик Абдушукур Гулмирзаев и выходец из Дагестана Магомед Давудов».
Устроившись грузчиком на завод, уже убежденный к тому времени экстремист Ашуров склонил к сотрудничеству с террористами работавших там же Кушаева, Гулмирзаева и Давудова.
«После знакомства с Мухаммадом (так просил называть себя Ашуров) мы вели с ним продолжительные беседы, в которых говорилось о необходимости построения мирового халифата, жизни по шариату и священной войне против неверных», – рассказал один из фигурантов дела.
Мухаммад сообщил, что все они могут поехать в Сирию и даже стать командирами боевых подразделений с зарплатами от €2 тыс., но для начала должны проявить себя в России, чтобы «заслужить уважение».
Согласно очередным инструкциям, полученным по Telegram из Турции, они должны были совершить теракты в Москве в преддверии Кубка конфедерации по футболу. Цели им предоставили выбрать самим. И они решили, что сначала подорвут ресторан, в котором «едят свинину кафиры».
Бомбу боевики собирали самим. Делали это они по схеме, полученной из-за границы. В результате у них получился "арбуз" (так террористы называли бомбу) в виде огнетушителя.
Затем, посовещавшись, они решили, что проще и эффективнее будет устроить взрыв не в ресторане, а на ближайшей к ним станции метро "Теплый Стан". Узнав, что все четверо хорошо знают эту станцию, заграничный куратор согласился с инициативой снизу. Одобрил он и то, что боевики после основного взрыва собирались использовать против пассажиров гранаты и автоматы.
«В итоге, по данным следствия, акцию было решено провести вечером в одну из пятниц, когда, по данным заговорщиков, на станции будет особенно многолюдно. Более того, предполагалось, что Ашуров снимет саму атаку и ее последствия на видеокамеру телефона. Запись планировалось отправить в Турцию, а затем выложить в интернет», – говорится в статье.
В УФСБ по Москве и области, сотрудники которого предотвратили теракты, считают, что участники группировка террористов была объединена идеей исламского фундаментализма, в ОПГ было установлено четкое распределение ролей, обеспечены система противодействия правоохранительным органам и конспирация, а также собственная безопасность. Как отметили в спецслужбе, боевики готовили преступление «особой дерзости и жестокости», осознавая, что оно может иметь самые тяжкие последствия.
Задержание боевиков происходило в 3-х домах в столичном микрорайоне Ново-Переделкино. В каждом из них они сняли себе квартиры. В одно из них был организован цех по производству взрывных устройств. При обыске там были обнаружены необходимые компоненты и уже готовая самодельная осколочно-фугасная бомба. В других квартирах были изъяты автоматы и гранаты.
По данным газеты, задержанными «оказались грузчики, работавшие на предприятии, выпускающем кока-колу: граждане Узбекистана Фуркат Кушаев и Мухаммадюсуф Ашуров, приехавшие в столицу из Бухары, таджик Абдушукур Гулмирзаев и выходец из Дагестана Магомед Давудов».
Устроившись грузчиком на завод, уже убежденный к тому времени экстремист Ашуров склонил к сотрудничеству с террористами работавших там же Кушаева, Гулмирзаева и Давудова.
«После знакомства с Мухаммадом (так просил называть себя Ашуров) мы вели с ним продолжительные беседы, в которых говорилось о необходимости построения мирового халифата, жизни по шариату и священной войне против неверных», – рассказал один из фигурантов дела.
Мухаммад сообщил, что все они могут поехать в Сирию и даже стать командирами боевых подразделений с зарплатами от €2 тыс., но для начала должны проявить себя в России, чтобы «заслужить уважение».
Согласно очередным инструкциям, полученным по Telegram из Турции, они должны были совершить теракты в Москве в преддверии Кубка конфедерации по футболу. Цели им предоставили выбрать самим. И они решили, что сначала подорвут ресторан, в котором «едят свинину кафиры».
Бомбу боевики собирали самим. Делали это они по схеме, полученной из-за границы. В результате у них получился "арбуз" (так террористы называли бомбу) в виде огнетушителя.
Затем, посовещавшись, они решили, что проще и эффективнее будет устроить взрыв не в ресторане, а на ближайшей к ним станции метро "Теплый Стан". Узнав, что все четверо хорошо знают эту станцию, заграничный куратор согласился с инициативой снизу. Одобрил он и то, что боевики после основного взрыва собирались использовать против пассажиров гранаты и автоматы.
«В итоге, по данным следствия, акцию было решено провести вечером в одну из пятниц, когда, по данным заговорщиков, на станции будет особенно многолюдно. Более того, предполагалось, что Ашуров снимет саму атаку и ее последствия на видеокамеру телефона. Запись планировалось отправить в Турцию, а затем выложить в интернет», – говорится в статье.
В УФСБ по Москве и области, сотрудники которого предотвратили теракты, считают, что участники группировка террористов была объединена идеей исламского фундаментализма, в ОПГ было установлено четкое распределение ролей, обеспечены система противодействия правоохранительным органам и конспирация, а также собственная безопасность. Как отметили в спецслужбе, боевики готовили преступление «особой дерзости и жестокости», осознавая, что оно может иметь самые тяжкие последствия.
Использованы фотографии: http://vegchel.ru
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