Две пули для атамана Дутова

Разбитые Красной Армией и оказавшиеся за пределами России, лидеры Белого движения вовсе не считали свою борьбу оконченной и не уставали выступать с громкими заявлениями о скором новом освободительном походе.Большевики решили не ждать, пока сама жизнь ответит, насколько реальны эти мечты и принялись вычеркивать своих врагов из политической жизни одного за другим. Их обманом выманивали на территорию Советской России, где арестовывали и судили, склоняли к возвращению в СССР, выкрадывали. Но чаще всего ликвидировали прямо на месте. Первой такой операцией ЧК, завершившейся успехом, было убийство атамана Дутова.Атаман Оренбургского казачества Александр Ильич Дутов был не из простых казаков. Родился в 1879 году в семье казачьего генерала, окончил Оренбургский кадетский корпус, затем Николаевское кавалерийское училище, а в 1908 году - Академию Генерального штаба.К ноябрю 1917 года полковник Дутов имел за плечами две войны (русско-японскую и германскую), ордена, ранения, контузию. Был очень популярен среди казаков, которые выбрали его делегатом на II Общеказачий съезд в Петрограде, а затем председателем Совета Союза Казачьих Войск.Воевать с большевиками оренбургский казачий атаман Дутов начал с первого же дня. 8 ноября 1917 года он подписал приказ о непризнании в Оренбургской губернии совершенного большевиками в Петрограде переворота и взял на себя всю полноту государственной исполнительной власти.Огромная территория Оренбургской губернии была очищена от большевиков, и хозяином здесь был казачий атаман Дутов и его Оренбургская армия. В ноябре 1918 года он безоговорочно признал власть Колчака, считая, что во имя общей победы должно жертвовать личными амбициями.В сентябре 1919 года армия Колчака окончательно выдохлась. Одно военное поражение следовало за другим. Разгромлена была и Оренбургская армия. 2 апреля 1920 года Дутов и остатки его войска (около 500 человек) перешли российско-китайскую границу. Сам атаман обосновался в приграничной крепости Суйдун, большая часть казаков осела в близлежащем городе Кульдже.Дутов сразу же заявил, что не собирается складывать оружие: "Борьба не закончена. Поражение - это еще не разгром" и издал приказ об объединении всех антибольшевистских сил в Оренбургскую Отдельную армию. Его слова "Я выйду умирать на русскую землю и обратно в Китай не вернусь" стали знаменем, под которое собирались оказавшиеся в Китае солдаты и офицеры.Для туркестанских чекистов Дутов стал проблемой № 1. Ячейки белого подполья были обнаружены в Семиреченской области, в городах Омске, Семипалатинске, Оренбурге, Тюмени. В городах находили дутовские воззвания "К чему стремится атаман Дутов?", "Обращение к большевику", "Слово атамана Дутова к красноармейцам", "Обращение к населению Семиречья", "Народам Туркестана" и т.п.В июне 1920 года восстал против Советской власти гарнизон г. Верный (Алма-Ата). В ноябре поднял мятеж 1-й батальон 5-го пограничного полка, был захвачен г. Нарын. И ниточки от всех этих разгромленных подпольных организаций и подавленных мятежей вели в пограничную крепость Суйдун к атаману Дутову.Осенью чекисты перехватили эмиссара Дутова в Фергану. Оказалось, что атаман ведет весьма успешные переговоры с басмачами об одновременном наступлении на Советскую Россию. В случае первых успехов совместного наступления Оренбургской Отдельной армии и "воинов Аллаха" в игру мог включиться Афганистан. И в центре всего этого стоял атаман Дутов.В недрах ЧК возникла дерзкая идея выкрасть грозного атамана и судить его открытым пролетарским судом. Но кто возьмется и главное, сумеет близко подобраться к атаману и выполнить задание? Стали искать такого человека. И его нашли.Касымхан Чанышев родился в приграничном городе Джаркенте (29 км. от границы) в богатой татарской семье. Считался потомком князя или даже хана. В течение десятилетий купцы Чанышевы вели контрабандную торговлю с Китаем опием и пантами оленьих рогов, знали тайные тропы через границу, имели сеть поставщиков и информаторов. Касымхан был отчаянно смел и сам неоднократно ходил через границу с группой лично преданных ему джигитов.Кроме родного татарского знал русский и китайский. Был правоверным мусульманином, чтил законы шариата и еще до революции совершил хадж в Мекку. Никто не удивился, если бы Касымхан в революцию стал одним из лидеров басмаческого движения. Но жизнь порой выкидывает просто удивительные коленца.В 1917 году Касымхан примкнул к большевикам, а в 1918 сформировал из своих джигитов отряд Красной гвардии, захватил Джанкерт, установил в нем Советскую Власть и взял на себя хлопотную должность начальника уездной милиции.При этом у Чанышева в Китае в г. Кульдже проживал родной дядя (весьма уважаемый богатый купец), у отца Касымхана были конфискованы сады, от раскулачивания пострадала многочисленная родня. По мысли чекистов Чанышев вполне мог сыграть роль обиженного на Советскую Власть, а его должность начальника милиции должна была стать той наживкой, на которую клюнет атаман Дутов.В сентябре 1920 г. Чанышев с несколькими джигитами совершил свою первую ходку в Кульджу. Предполагалось, что в городе Чанышев встретится с проживавшим там Миловским - бывшим городским головой Джанкерта (когда-то его и Чанышева связывали "торговые дела"), а дальше - "действуйте по обстоятельствам", как сказал Чанышеву представитель ЧК. Через несколько дней Чанышев вернулся.Его доклад безмерно обрадовал чекистов. Касымхан сумел не только встретиться с Миловским, но и вышел на контакт с полковником Аблайхановым, выполнявшим при Дутове функции переводчика и тот пообещал Чанышеву организовать встречу с атаманом.Еще пять раз ходил через границу Чанышев, дважды встречался с Дутовым, сумел убедить того в своей нелюбви к Советской Власти, в существовании в Джанкерте подпольной организации, передал некоторое количество оружия и "устроил" на работу в милицию человека атамана - некоего Нехорошко.Один из джигитов Чанышева - Махмуд Ходжамиаров регулярно доставлял послания от Нехорошко в Суйдун: шпион докладывал, что в Джанкерте все готово и только ждут атамана, чтобы начать восстание. Как только дутовцы перейдут границу, милиционеры Чанышева захватят город, сдадут его и сами примкнут к Дутову.В свою очередь чекисты получали сведения о силах, которыми располагал Дутов. И сведения эти были тревожными.По данным Чанышева в распоряжении атамана были 5-6 тысяч штыков, два орудия, четыре пулемета. В Кульдже Дутов организовал завод по изготовлению винтовочных патронов. Оренбургская Отдельная армия была вовсе не мифом, как надеялись некоторые. Кроме того Дутов имел связь с подпольными организациями в Пржевальске, Талгаре, Верном, Бишкеке, Омске, Семипалатинске, готовых поднять мятеж по его сигналу.В начале января 1921 года в Пегановской волости Ишимского уезда произошли несколько столкновений крестьян с бойцами продотрядов. В несколько дней волнения охватили весь уезд и перекинулись в соседний Ялуторовский. Это было начало Западно-сибирского восстания, которое вскоре охватит Тюменскую, Омскую, Челябинскую и Екатеринбургскую губернии и в котором примут участие около 100.000 человек.В ЧК решили, что далее медлить нельзя. На плане выманить Дутова для рекогносцировки и переговоров с "лидерами подпольного движения" на территорию Советской России, захватить в плен и судить "беспощадным пролетарским судом" поставили крест, решили ограничиться ликвидацией.31 января группа из шести человек перешла советско-китайскую границу. Старшим в группе был Чанышев, у которого был приказ ликвидировать Дутова и как можно скорее. Чтобы у Касымхана не возникло соблазна остаться в Китае, не выполнив задания, в Джанкерте были арестованы 9 его родственников.Несколько дней Чанешев и его джигиты кружили вокруг Суйдуна, надеясь подкараулить Дутова вне крепости, пока не приехал посланец из Джанкерта и не передал, что если до 10 февраля Чанышев не осуществит ликвидацию, заложники будут расстреляны. Для Чанышева не оставалось другого выхода, кроме как провести акцию в самой крепости.Вечером 6 февраля группа всадников въехала через открытые ворота в Суйдун. Здесь они разделились. Один остался у ворот. Его задачей было не дать караульным закрыть ворота, чтобы ликвидаторы могли беспрепятственно уйти. Двое спешились и заняли позиции недалеко от дома Дутова - они придут на помощь основной группе, если что пойдет не так или начнется погоня. Трое подъехали к дому атамана. Часовой спросил: "Кто?" - "Атаману Дутову письмо от Князя".Махмух Хаджамиаров и Куддук Байсмаков уже не однажды доставляли Дутову донесения из Джанкерта, их знали в лицо. Часовой отпер ворота. Троица спешилась. Один остался с лошадьми перед воротами, двое прошли во двор. Байсмаков затеял разговор с часовым, а Хаджамиаров в сопровождении ординарца вошел в дом. "От Князя!" - он протянул Дутову письмо.Атаман сел за стол, развернул записку и начал читать: "Господин атаман, хватит нам ждать, пора начинать, все сделано. Готовы. Ждем только первого выстрела, тогда и мы спать не будем". Дутов дочитал и поднял глаза: "А что же Князь сам не приехал?"Вместо ответа Хаджамиаров выхватил из-за пазухи револьвер и выстрелил в атамана в упор. Дутов упал. Вторая пуля - в лоб ординарцу. Третья - в лежащего на полу атамана. Стоявший у ворот часовой обернулся на выстрелы и в этот момент Байсмаков ударил его в спину ножом. Ликвидаторы выбежали на улицу, вскочили на коней и понеслись вскачь по улицам Суйдуна.Бросившиеся искать убийц их атамана казаки никого не нашли. И неудивительно, поскольку дутовцы бросились в сторону советско-китайской границы, а Чанышев с джигитами скакали в совсем обратную сторону - в Кульджу, где у Касымхана проживал дядя и где они намеревались отсидеться несколько дней. Они считали, что возвращаться в Советскую Россию им пока еще рано, ведь они даже не знали, убит ими Дутов, или только ранен?Атаман Дутов умер утром 7 февраля в 7 часов утра от внутреннего кровоизлияния в результате ранения печени. Его и двух погибших с ним казаков - часового Маслова и ординарца Лопатина похоронили в предместье Суйдуна на католическом кладбище. Играл оркестр, провожавшие в последний путь своего атамана казаки плакали и клялись отомстить.Через несколько дней после похорон могила атамана была осквернена: неизвестные выкопали гроб, труп был обезглавлен. 11 февраля Чанышев вернулся в Джанкерт со 100%-м доказательством о выполнении задания - головой Дутова. Заложники были освобождены, в Москву ушла телеграмма о ликвидации одного из самых опасных врагов Советской Власти.Ходжамьяров получил из рук Дзержинского золотые часы и маузер с гравировкой "За лично произведенный террористический акт над атаманом Дутовым товарищу Ходжамиарову". Чанышев как непосредственный руководитель операции - золотые часы, именной карабин и "охранную грамоту" за подписью чекиста страны №2 Петерса: "Предъявитель сего тов. Чанышев Касымхан 6 февраля 1921 г. совершил акт, имеющий общереспубликанское значение, чем спас несколько тысяч жизней трудовых масс от нападения банды, а поэтому требуется названному товарищу со стороны советских властей внимательное отношение и означенный товарищ не подлежит аресту без ведома Полномочного представительства".Однако столь высокие награды не уберегли их от чистки в эпоху Большого террора. Ходждамиаров был расстрелян в 1938 году, несколькими годами раньше попал под смертельный каток репрессий Чанышев. Не помогла ему и "охранная грамота" - подписавший ее Петерс сам оказался "врагом народа" и был расстрелян.Образцовой операцию по ликвидации Дутова нельзя считать никак. Успешное ее завершение было результатом удачного стечения обстоятельств и отчаянной импровизации непосредственно на месте. Но чекисты быстро учились. Затем последовали акции в отношении Кутепова и Миллера, Савинкова и Коновальца, Бандеры и многих других, которые дилетантскими уже никак не назовешь.Но об этом как-нибудь в следующий раз.Источник: "Загадки и тайны" №7/2017