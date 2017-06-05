Две пули для атамана Дутова
Разбитые Красной Армией и оказавшиеся за пределами России, лидеры Белого движения вовсе не считали свою борьбу оконченной и не уставали выступать с громкими заявлениями о скором новом освободительном походе.
Большевики решили не ждать, пока сама жизнь ответит, насколько реальны эти мечты и принялись вычеркивать своих врагов из политической жизни одного за другим. Их обманом выманивали на территорию Советской России, где арестовывали и судили, склоняли к возвращению в СССР, выкрадывали. Но чаще всего ликвидировали прямо на месте. Первой такой операцией ЧК, завершившейся успехом, было убийство атамана Дутова.
Непримиримый борец с большевиками
Атаман Оренбургского казачества Александр Ильич Дутов был не из простых казаков. Родился в 1879 году в семье казачьего генерала, окончил Оренбургский кадетский корпус, затем Николаевское кавалерийское училище, а в 1908 году - Академию Генерального штаба.
К ноябрю 1917 года полковник Дутов имел за плечами две войны (русско-японскую и германскую), ордена, ранения, контузию. Был очень популярен среди казаков, которые выбрали его делегатом на II Общеказачий съезд в Петрограде, а затем председателем Совета Союза Казачьих Войск.
Воевать с большевиками оренбургский казачий атаман Дутов начал с первого же дня. 8 ноября 1917 года он подписал приказ о непризнании в Оренбургской губернии совершенного большевиками в Петрограде переворота и взял на себя всю полноту государственной исполнительной власти.
Огромная территория Оренбургской губернии была очищена от большевиков, и хозяином здесь был казачий атаман Дутов и его Оренбургская армия. В ноябре 1918 года он безоговорочно признал власть Колчака, считая, что во имя общей победы должно жертвовать личными амбициями.
В сентябре 1919 года армия Колчака окончательно выдохлась. Одно военное поражение следовало за другим. Разгромлена была и Оренбургская армия. 2 апреля 1920 года Дутов и остатки его войска (около 500 человек) перешли российско-китайскую границу. Сам атаман обосновался в приграничной крепости Суйдун, большая часть казаков осела в близлежащем городе Кульдже.
Не смирившийся с поражением
Дутов сразу же заявил, что не собирается складывать оружие: "Борьба не закончена. Поражение - это еще не разгром" и издал приказ об объединении всех антибольшевистских сил в Оренбургскую Отдельную армию. Его слова "Я выйду умирать на русскую землю и обратно в Китай не вернусь" стали знаменем, под которое собирались оказавшиеся в Китае солдаты и офицеры.
Для туркестанских чекистов Дутов стал проблемой № 1. Ячейки белого подполья были обнаружены в Семиреченской области, в городах Омске, Семипалатинске, Оренбурге, Тюмени. В городах находили дутовские воззвания "К чему стремится атаман Дутов?", "Обращение к большевику", "Слово атамана Дутова к красноармейцам", "Обращение к населению Семиречья", "Народам Туркестана" и т.п.
В июне 1920 года восстал против Советской власти гарнизон г. Верный (Алма-Ата). В ноябре поднял мятеж 1-й батальон 5-го пограничного полка, был захвачен г. Нарын. И ниточки от всех этих разгромленных подпольных организаций и подавленных мятежей вели в пограничную крепость Суйдун к атаману Дутову.
Осенью чекисты перехватили эмиссара Дутова в Фергану. Оказалось, что атаман ведет весьма успешные переговоры с басмачами об одновременном наступлении на Советскую Россию. В случае первых успехов совместного наступления Оренбургской Отдельной армии и "воинов Аллаха" в игру мог включиться Афганистан. И в центре всего этого стоял атаман Дутов.
В недрах ЧК возникла дерзкая идея выкрасть грозного атамана и судить его открытым пролетарским судом. Но кто возьмется и главное, сумеет близко подобраться к атаману и выполнить задание? Стали искать такого человека. И его нашли.
"Князь" Чанышев
Касымхан Чанышев родился в приграничном городе Джаркенте (29 км. от границы) в богатой татарской семье. Считался потомком князя или даже хана. В течение десятилетий купцы Чанышевы вели контрабандную торговлю с Китаем опием и пантами оленьих рогов, знали тайные тропы через границу, имели сеть поставщиков и информаторов. Касымхан был отчаянно смел и сам неоднократно ходил через границу с группой лично преданных ему джигитов.
Кроме родного татарского знал русский и китайский. Был правоверным мусульманином, чтил законы шариата и еще до революции совершил хадж в Мекку. Никто не удивился, если бы Касымхан в революцию стал одним из лидеров басмаческого движения. Но жизнь порой выкидывает просто удивительные коленца.
В 1917 году Касымхан примкнул к большевикам, а в 1918 сформировал из своих джигитов отряд Красной гвардии, захватил Джанкерт, установил в нем Советскую Власть и взял на себя хлопотную должность начальника уездной милиции.
При этом у Чанышева в Китае в г. Кульдже проживал родной дядя (весьма уважаемый богатый купец), у отца Касымхана были конфискованы сады, от раскулачивания пострадала многочисленная родня. По мысли чекистов Чанышев вполне мог сыграть роль обиженного на Советскую Власть, а его должность начальника милиции должна была стать той наживкой, на которую клюнет атаман Дутов.
Операция началась
В сентябре 1920 г. Чанышев с несколькими джигитами совершил свою первую ходку в Кульджу. Предполагалось, что в городе Чанышев встретится с проживавшим там Миловским - бывшим городским головой Джанкерта (когда-то его и Чанышева связывали "торговые дела"), а дальше - "действуйте по обстоятельствам", как сказал Чанышеву представитель ЧК. Через несколько дней Чанышев вернулся.
Его доклад безмерно обрадовал чекистов. Касымхан сумел не только встретиться с Миловским, но и вышел на контакт с полковником Аблайхановым, выполнявшим при Дутове функции переводчика и тот пообещал Чанышеву организовать встречу с атаманом.
Еще пять раз ходил через границу Чанышев, дважды встречался с Дутовым, сумел убедить того в своей нелюбви к Советской Власти, в существовании в Джанкерте подпольной организации, передал некоторое количество оружия и "устроил" на работу в милицию человека атамана - некоего Нехорошко.
Один из джигитов Чанышева - Махмуд Ходжамиаров регулярно доставлял послания от Нехорошко в Суйдун: шпион докладывал, что в Джанкерте все готово и только ждут атамана, чтобы начать восстание. Как только дутовцы перейдут границу, милиционеры Чанышева захватят город, сдадут его и сами примкнут к Дутову.
В свою очередь чекисты получали сведения о силах, которыми располагал Дутов. И сведения эти были тревожными.
Обстановка усложняется, планы меняются
По данным Чанышева в распоряжении атамана были 5-6 тысяч штыков, два орудия, четыре пулемета. В Кульдже Дутов организовал завод по изготовлению винтовочных патронов. Оренбургская Отдельная армия была вовсе не мифом, как надеялись некоторые. Кроме того Дутов имел связь с подпольными организациями в Пржевальске, Талгаре, Верном, Бишкеке, Омске, Семипалатинске, готовых поднять мятеж по его сигналу.
В начале января 1921 года в Пегановской волости Ишимского уезда произошли несколько столкновений крестьян с бойцами продотрядов. В несколько дней волнения охватили весь уезд и перекинулись в соседний Ялуторовский. Это было начало Западно-сибирского восстания, которое вскоре охватит Тюменскую, Омскую, Челябинскую и Екатеринбургскую губернии и в котором примут участие около 100.000 человек.
В ЧК решили, что далее медлить нельзя. На плане выманить Дутова для рекогносцировки и переговоров с "лидерами подпольного движения" на территорию Советской России, захватить в плен и судить "беспощадным пролетарским судом" поставили крест, решили ограничиться ликвидацией.
31 января группа из шести человек перешла советско-китайскую границу. Старшим в группе был Чанышев, у которого был приказ ликвидировать Дутова и как можно скорее. Чтобы у Касымхана не возникло соблазна остаться в Китае, не выполнив задания, в Джанкерте были арестованы 9 его родственников.
Несколько дней Чанешев и его джигиты кружили вокруг Суйдуна, надеясь подкараулить Дутова вне крепости, пока не приехал посланец из Джанкерта и не передал, что если до 10 февраля Чанышев не осуществит ликвидацию, заложники будут расстреляны. Для Чанышева не оставалось другого выхода, кроме как провести акцию в самой крепости.
Смерть атамана
Вечером 6 февраля группа всадников въехала через открытые ворота в Суйдун. Здесь они разделились. Один остался у ворот. Его задачей было не дать караульным закрыть ворота, чтобы ликвидаторы могли беспрепятственно уйти. Двое спешились и заняли позиции недалеко от дома Дутова - они придут на помощь основной группе, если что пойдет не так или начнется погоня. Трое подъехали к дому атамана. Часовой спросил: "Кто?" - "Атаману Дутову письмо от Князя".
Махмух Хаджамиаров и Куддук Байсмаков уже не однажды доставляли Дутову донесения из Джанкерта, их знали в лицо. Часовой отпер ворота. Троица спешилась. Один остался с лошадьми перед воротами, двое прошли во двор. Байсмаков затеял разговор с часовым, а Хаджамиаров в сопровождении ординарца вошел в дом. "От Князя!" - он протянул Дутову письмо.
Атаман сел за стол, развернул записку и начал читать: "Господин атаман, хватит нам ждать, пора начинать, все сделано. Готовы. Ждем только первого выстрела, тогда и мы спать не будем". Дутов дочитал и поднял глаза: "А что же Князь сам не приехал?"
Вместо ответа Хаджамиаров выхватил из-за пазухи револьвер и выстрелил в атамана в упор. Дутов упал. Вторая пуля - в лоб ординарцу. Третья - в лежащего на полу атамана. Стоявший у ворот часовой обернулся на выстрелы и в этот момент Байсмаков ударил его в спину ножом. Ликвидаторы выбежали на улицу, вскочили на коней и понеслись вскачь по улицам Суйдуна.
Последняя точка в операции
Бросившиеся искать убийц их атамана казаки никого не нашли. И неудивительно, поскольку дутовцы бросились в сторону советско-китайской границы, а Чанышев с джигитами скакали в совсем обратную сторону - в Кульджу, где у Касымхана проживал дядя и где они намеревались отсидеться несколько дней. Они считали, что возвращаться в Советскую Россию им пока еще рано, ведь они даже не знали, убит ими Дутов, или только ранен?
Атаман Дутов умер утром 7 февраля в 7 часов утра от внутреннего кровоизлияния в результате ранения печени. Его и двух погибших с ним казаков - часового Маслова и ординарца Лопатина похоронили в предместье Суйдуна на католическом кладбище. Играл оркестр, провожавшие в последний путь своего атамана казаки плакали и клялись отомстить.
Через несколько дней после похорон могила атамана была осквернена: неизвестные выкопали гроб, труп был обезглавлен. 11 февраля Чанышев вернулся в Джанкерт со 100%-м доказательством о выполнении задания - головой Дутова. Заложники были освобождены, в Москву ушла телеграмма о ликвидации одного из самых опасных врагов Советской Власти.
Награда
Ходжамьяров получил из рук Дзержинского золотые часы и маузер с гравировкой "За лично произведенный террористический акт над атаманом Дутовым товарищу Ходжамиарову". Чанышев как непосредственный руководитель операции - золотые часы, именной карабин и "охранную грамоту" за подписью чекиста страны №2 Петерса: "Предъявитель сего тов. Чанышев Касымхан 6 февраля 1921 г. совершил акт, имеющий общереспубликанское значение, чем спас несколько тысяч жизней трудовых масс от нападения банды, а поэтому требуется названному товарищу со стороны советских властей внимательное отношение и означенный товарищ не подлежит аресту без ведома Полномочного представительства".
Однако столь высокие награды не уберегли их от чистки в эпоху Большого террора. Ходждамиаров был расстрелян в 1938 году, несколькими годами раньше попал под смертельный каток репрессий Чанышев. Не помогла ему и "охранная грамота" - подписавший ее Петерс сам оказался "врагом народа" и был расстрелян.
Образцовой операцию по ликвидации Дутова нельзя считать никак. Успешное ее завершение было результатом удачного стечения обстоятельств и отчаянной импровизации непосредственно на месте. Но чекисты быстро учились. Затем последовали акции в отношении Кутепова и Миллера, Савинкова и Коновальца, Бандеры и многих других, которые дилетантскими уже никак не назовешь.
Но об этом как-нибудь в следующий раз.
Источник: "Загадки и тайны" №7/2017
Автор: Klim Podkova
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