Гайдук сообщил о скором списании флагмана ВМС Украины
У флагмана украинских ВМС «Гетмана Сагайдачного» в следующем году истекает срок эксплуатации, жизненный цикл корабля сократился из-за проблем с финансированием, сообщает Взгляд со ссылкой на бывшего командующего Военно-морскими силами страны Сергея Гайдука.
Он полагает, что свою роль в проблемах флота Украины сыграла Россия, так как в наследство от СССР стране досталось только три корабля, причем два из них были списаны и отправлены в утиль.
По его словам, проблемы обнаружились и при плановых ремонтах флагмана – «поддерживающий ремонт должен был проводиться один раз в два года, но качество этих работ на николаевском заводе оказалось очень низким».
Однако главной проблемой стало то, что «дизель-генераторы корабля были изготовлены в России», а после их замены жизненный цикл флагмана «возможно продлить только лет на десять».
В середине мая российский депутат Дмитрий Белик отметил, что средства, выделенные на ремонт «Гетмана Сагайдачного», были разворованы еще до начала работ.
Напомним, осенью прошлого года украинские СМИ сообщали, что Вашингтон выделил на ремонт украинского фрегата «серьезную сумму».
Мог бы служить и дольше – но жизненный цикл корабля сократился из-за постоянных проблем с финансированием,сказал вице-адмирал.
Он полагает, что свою роль в проблемах флота Украины сыграла Россия, так как в наследство от СССР стране досталось только три корабля, причем два из них были списаны и отправлены в утиль.
"Старший брат" был не заинтересован в сильном украинском флоте, с которым надо конкурировать на Черном море,сказал Гайдук.
По его словам, проблемы обнаружились и при плановых ремонтах флагмана – «поддерживающий ремонт должен был проводиться один раз в два года, но качество этих работ на николаевском заводе оказалось очень низким».
Однако главной проблемой стало то, что «дизель-генераторы корабля были изготовлены в России», а после их замены жизненный цикл флагмана «возможно продлить только лет на десять».
В середине мая российский депутат Дмитрий Белик отметил, что средства, выделенные на ремонт «Гетмана Сагайдачного», были разворованы еще до начала работ.
Напомним, осенью прошлого года украинские СМИ сообщали, что Вашингтон выделил на ремонт украинского фрегата «серьезную сумму».
Использованы фотографии: http://www.vmsu.info
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