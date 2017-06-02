11:41 02 июня

Гайдук сообщил о скором списании флагмана ВМС Украины

У флагмана украинских ВМС «Гетмана Сагайдачного» в следующем году истекает срок эксплуатации, жизненный цикл корабля сократился из-за проблем с финансированием, сообщает Взгляд со ссылкой на бывшего командующего Военно-морскими силами страны Сергея Гайдука.



Мог бы служить и дольше – но жизненный цикл корабля сократился из-за постоянных проблем с финансированием,
сказал вице-адмирал.


Он полагает, что свою роль в проблемах флота Украины сыграла Россия, так как в наследство от СССР стране досталось только три корабля, причем два из них были списаны и отправлены в утиль.

"Старший брат" был не заинтересован в сильном украинском флоте, с которым надо конкурировать на Черном море,
сказал Гайдук.

По его словам, проблемы обнаружились и при плановых ремонтах флагмана – «поддерживающий ремонт должен был проводиться один раз в два года, но качество этих работ на николаевском заводе оказалось очень низким».

Однако главной проблемой стало то, что «дизель-генераторы корабля были изготовлены в России», а после их замены жизненный цикл флагмана «возможно продлить только лет на десять».

В середине мая российский депутат Дмитрий Белик отметил, что средства, выделенные на ремонт «Гетмана Сагайдачного», были разворованы еще до начала работ.

Напомним, осенью прошлого года украинские СМИ сообщали, что Вашингтон выделил на ремонт украинского фрегата «серьезную сумму».

Использованы фотографии: http://www.vmsu.info
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Комментарии 59

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  1. Вас Влад Сегодня, 10:24
    Прочитал заголовок,да беда подумал!Следующей мыслью было, а как они это к России привяжут?Глядь,а вот как:
    Он полагает, что свою роль в проблемах флота Украины сыграла Россия, так как в наследство от СССР стране досталось только три корабля, причем два из них были списаны и отправлены в утиль.
    wassat
    Вас Влад
    1. Dimontius Сегодня, 10:26
      Кораблей нет,но УМФ чай останется для роспилу laughing
      Dimontius
      1. RASKAT Сегодня, 10:28
        ПЕРЕМОГА или ЗРАДА, что то я совсем запутался? laughing
        RASKAT
      2. maxim947 Сегодня, 10:31
        Кораблей нет, но адмиралы останутся.
        maxim947
        1. Смог Сегодня, 11:35
          Цитата: maxim947
          Кораблей нет, но адмиралы останутся.

          Да наверное пару штук еще введут. Комиссия же по списанию должна быть "солидная".
          Ну что каперанги могут? А вот адмирал- это сила!!!!!!!!! laughing
          Смог
    2. tchoni Сегодня, 10:29
      Ну о каком сильном флоте говорить можно, если они несчастный сторожевик в исполнении "ультра лайт" на плаву держать не могут? Ракетный крейсер - на металл пустили, авианосец - продали за жалкие гроши. И этот "флагман" списывать собрались. На кой "х" им он здался....
      tchoni
    3. сибиралт Сегодня, 10:30
      Покрасят и в Африку сбагрят, как новый. laughing
      сибиралт
      1. Лелёк Сегодня, 10:59
        Цитата: сибиралт
        Покрасят и в Африку сбагрят, как новый.


        Привет. На краску нужны гроши. Откуда их взять, если даже то, что не успели украсть, спустили в "канализацию":
        Лелёк
    4. ohtandur Сегодня, 10:53
      да он сам себе противоречит - с одной стороны признался что корабли идёт в утиль из-за отсувствия денег, а с другой стороны жалуется что мало кораблей им дал "старший брат". Дык если бы (!) вам дали больше, то смысл какой, если у них денег нету на содержание онных?
      ohtandur
  2. рич Сегодня, 10:26
    Выделено 14,5 миллиона гривен, взыскать с предприятия "штрафные санкции в интересах государства" на сумму в 668 тысяч гривен- 2170% вот ЭТО бизнес!!
    рич
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:36
      Красиво пилят скакуасы . И это ещё не конец - выделят средства на утилизацию , а самого "Сайгака Дачного" кому-нибудь продадут по цене металлолома . wassat
      bouncyhunter
      1. рич Сегодня, 10:37
        Вот только кому?
        рич
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:44
          Эти найдут каких-нибудь индусов парагвайских , убедят что без "Сайгака Дачного" ну просто не обойтись и втюхают .
          bouncyhunter
          1. рич Сегодня, 10:45
            Да без движков кому он нужен?
            рич
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:48
              Никому , но я же говорю - скакуасы ухитрятся и без двигунов впихнуть .
              bouncyhunter
              1. рич Сегодня, 10:51
                Взяли бы да сами потихоньку восстановили корабль
                рич
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:54
                  Не получается , Дима . Выделенные грошы оседают по карманам и не доходят до исполнителя , в результате чего и появляются отмазки и очередные обвинения в адрес России .
                  bouncyhunter
                  1. рич Сегодня, 10:58
                    Создали бы какой нибудь Народный Военно-морской Фонд с ревизионной комиссией, которая бы следила за расходованием средств. обеспечили бы стапеля работой
                    рич
                    1. bouncyhunter Сегодня, 11:02
                      Дело в том , что это нафиг никому в 404-ой не надо . Все заняты улучшением собственного благосостояния .
                      bouncyhunter
                      1. рич Сегодня, 11:07
                        Паш, сегодня Алексея Юрича из больнички выписали. Целую неделю с баном мучился
                        рич
                    2. Смог Сегодня, 11:39
                      Цитата: рич
                      с ревизионной комиссией, которая бы
                      И начала воровать первая lol
                      Смог
      2. Burbon Сегодня, 10:40
        Цитата: bouncyhunter
        Красиво пилят скакуасы

        завидуешь?...вот бы тебя на распил украины??.....даже страшно представить))
        Burbon
    2. pjastolov Сегодня, 10:49
      По его словам, проблемы обнаружились и при плановых ремонтах флагмана – «поддерживающий ремонт должен был проводиться один раз в два года, но качество этих работ на николаевском заводе оказалось очень низким».
      Причем здесь Россия? recourse
      Мог бы служить и дольше – но жизненный цикл корабля сократился из-за постоянных проблем с финансированием,
      Просто воровать надо меньше hi
      pjastolov
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:55
        Привет , Володя ! hi
        Цитата: pjastolov
        Просто воровать надо меньше

        Ты ставишь нереальные задачи . wink
        bouncyhunter
        1. pjastolov Сегодня, 10:57
          Добрый день, Паша!
          Скакуны уже все украли, а теперь обвиняют Россию. Какие тут задачи - больше ничего уже нету, так хоть металл попилить laughing
          pjastolov
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:00
            Цитата: pjastolov
            Скакуны уже все украли

            Если бы можно было воздух продать - они бы и его "загнали" . Богатейшую страну превратили в чёрт знает что . fool
            bouncyhunter
            1. pjastolov Сегодня, 11:04
              Налог на воздух - это у них в проекте, его то просто так не распилишь - он же воздух request
              pjastolov
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:06
                Цитата: pjastolov
                его то просто так не распилишь - он же воздух

                Над этой проблемой усиленно работает Академия Наук Украины . lol
                bouncyhunter
    3. Лелёк Сегодня, 11:10
      Цитата: рич
      рич


      Привет, Дмитрий.
      Напоминает древний анекдот, когда пара бомжей стырила ящик коньяка, содержимое вылили, тару сдали и на вырученные деньги купили бутылку "столичной". Бизнес, однако.
      Ну, чему тут удивляться, если нечто подобное в недостране "404" происходит на самом верхнем уровне.
      Лелёк
  3. ВСЗМК Сегодня, 10:27
    средства, выделенные на ремонт «Гетмана Сагайдачного», были разворованы еще до начала работ.

    Теперь ещё на металлоломе денежку поднимут.
    ВСЗМК
  4. Горный стрелок Сегодня, 10:29
    К пирсу приварят, экскурсии водить будут... Какое нам дело до проблем туземцев?
    Горный стрелок
  5. soroKING Сегодня, 10:30
    Сайгак Дачный уходит на пенсию feel
    soroKING
  6. Tusv Сегодня, 10:32
    Не разворовано, а освоено. Адмиральские каюты построены модернезированы. Ну и что, шта в поселке Сайгачный, wassat
    Tusv
  7. AVGUST Сегодня, 10:33
    А ежели купить этот баркас у них, по цене металлолома, , интересно - пригодился бы он нам ?
    AVGUST
    1. Masya Masya Сегодня, 10:39
      они скорее Китаю продадут, при чем дешевле этого самого лома...
      Masya Masya
  8. weksha50 Сегодня, 10:38
    "свою роль в проблемах флота Украины сыграла Россия"...
    Ну, естессно....
    "главной проблемой стало то, что «дизель-генераторы корабля были изготовлены в России»"....
    Опять - естессно...
    "российский депутат Дмитрий Белик отметил, что средства, выделенные на ремонт «Гетмана Сагайдачного», были разворованы еще до начала работ"...
    Опять же - как всегда...
    Россия почему-то, после подножек со стороны Украины, начала обходиться своими силами в вопросах корабельных и авиационных двигателей... НО (!!!) мешая при этом laughing то же самое делать Украине...
    Ох уж эта Россия... Ни Украине, ни США, ни Европе прямо жить не дает... bully
    weksha50
  9. Masya Masya Сегодня, 10:39
    В середине мая российский депутат Дмитрий Белик отметил, что средства, выделенные на ремонт «Гетмана Сагайдачного», были разворованы еще до начала работ.

    но виновата все равно Россия! я балдею... belay
    Masya Masya
    1. Лелёк Сегодня, 11:16
      Цитата: Masya Masya
      но виновата все равно Россия! я балдею.


      hi
      Что бы не делалось вна бывшей Украине - всё получается майдан и пустая казна. bully
      Лелёк
      1. Masya Masya Сегодня, 11:22
        приветик, Лев love
        Что бы не делалось вна бывшей Украине - всё получается майдан и пустая казна

        это уже даже не теорема, а аксиома получается... wink
        Masya Masya
  10. zmey alex Сегодня, 10:41
    Кастрюлеголовым иметь флот противопоказано,у них и так все разваливается,ржавеет и гниет.С другой стороны нечего будет больше пилить,глядишь и воинственности поубавится наверное,хотя кто их знает-они не предсказуемые
    zmey alex
  11. roskot Сегодня, 10:43
    Вопрос. Зачем копали Черное море, если флота нет?
    roskot
  12. PROXOR Сегодня, 10:51
    Жаль корабль. Не важно что он ходит под флагом ВМС Ураины. Это проект 11351 Нерей. Сделано в СССР. Жаль корабль - очень жаль.
    PROXOR
  13. Altona Сегодня, 10:52
    Цитата: Dimontius
    Кораблей нет,но УМФ чай останется для роспилу

    ------------------------
    Кораблей нет, а адмиралы есть. laughing
    Altona
  14. Altona Сегодня, 10:52
    Цитата: roskot
    Вопрос. Зачем копали Черное море, если флота нет?

    --------------------------
    Шоб отдать России. laughing
    Altona
  15. Altona Сегодня, 10:54
    Цитата: AVGUST
    А ежели купить этот баркас у них, по цене металлолома, , интересно - пригодился бы он нам ?

    --------------------
    Он им самим пригодится, свадьбы катать вдоль берега. Или поставят где-нибудь навечно как "Аврору". А Китай сам строит современные фрегаты, корветы и эсминцы. Ему этого давно не надь. Нам этого тоже не надь, так как металл все равно имеет усталость от времени.
    Altona
  16. Altona Сегодня, 10:57
    Цитата: zmey alex
    С другой стороны нечего будет больше пилить,глядишь и воинственности поубавится наверное,хотя кто их знает-они не предсказуемые

    --------------------------
    Не поубавится, белые господа за океаном знают как "воодушевлять" антироссийскую истерию.
    Altona
  17. Штраус Сегодня, 10:58
    Вот счас экипаж Сайгака локти кусает.Вернись в 2014 на базу,а не в Одессу,служили бы офицеры на нормальных кораблях,с нормальной зарплатой,продолжали бы жить в нормальных квартирах.Ну-вольному воля.
    Штраус
  18. Штраус Сегодня, 11:03
    Цитата: Altona
    Или поставят где-нибудь навечно как "Аврору"

    Что тебе снится "Дачник Сайгачный"?В час когда завтра отправят на лом?
    Штраус
  19. bouncyhunter Сегодня, 11:14
    рич,
    Цитата: рич
    Паш, сегодня Алексея Юрича из больнички выписали. Целую неделю с баном мучился

    Я знаю , Дим . Кого-то послал не туда ? wink
    bouncyhunter
  20. Общество Память Сегодня, 11:16
    какой еще "старший брат"? хох лы признают, что мы братья все же?? вот это поворот))
    Общество Память
    1. Alex_59 Сегодня, 11:35
      Цитата: Общество Память
      какой еще "старший брат"? хох лы признают, что мы братья все же?? вот это поворот))

      Как ни маскируй, а суть прорывается в отдельных фразах и ситуациях. Что лишний раз подтверждает, что они там прекрасно понимают что между нами ноль различий кроме некоторых весьма условных лингвистических.
      А так, я думаю 100,00% украинцев при сильном испуге становятся более русскими чем Путин (при анализе речи в момент испуга).
      Alex_59
  21. Простой русский Сегодня, 11:18
    так как в наследство от СССР стране досталось только три корабля,
    В наследство от СССР им досталось 40 боевых и около 100 вспомогательных кораблей. А сейчас осталось кот наплакал. Распилили флот со скоростью ветра, и верно, нах он им. А Черное море они как выкопали, так и осушат и будет перемога fellow
    Простой русский
  22. kefan Сегодня, 11:21
    Да это корыто еще лет 5 назад как надо было уже списывать.
    kefan
  23. roskot Сегодня, 11:23
    А зачем Укропии флот. Пляжи охранять? Тоже мне морская держава.
    roskot
  24. Керенский Сегодня, 11:29
    Цитата: bouncyhunter
    Если бы можно было воздух продать - они бы и его "загнали" .

    А кто квоты на выбросы в атмосферу японцам продал не так давно?
    Керенский
  25. RealTor Сегодня, 11:30
    "...сказал вице-адмирал. "
    laughing
    вице, говорите, адмирал, на 404? laughing
    RealTor
  26. vch Сегодня, 11:31
    Цитата: pjastolov
    Добрый день, Паша!
    Скакуны уже все украли, а теперь обвиняют Россию. Какие тут задачи - больше ничего уже нету, так хоть металл попилить laughing

    Так ведь и металлолом разворуют!! Я удивляюсь, что у каклов еще что то осталось не разворовано!!
    vch
  27. Alex_59 Сегодня, 11:32
    "Старший брат" был не заинтересован в сильном украинском флоте, с которым надо конкурировать на Черном море,
    сказал Гайдук.
    Он уже расстрелян? Назвал русских братьями, да еще и старшими. Агент кремля!
    Alex_59
  28. a.s.zzz888 Сегодня, 11:36
    "Старший брат" был не заинтересован в сильном украинском флоте,

    ... заскулил "родственничек", а как же ваши дикие агитки о "хлоте вкраины"?... у пецьки алкоголика попроси, может даст гривней для покупки венка и чёрных ленточек bully laughing laughing
    a.s.zzz888
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