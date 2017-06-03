11:31 03 июня
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Киев готов к наступлению: план «Блiцкрих» 20!7



Координатор группы «Информационное сопротивление», созданной украинской стороной для «объективного» освещения событий на Донбассе, депутат от партии «Народный фронт» Дмитрий Тымчук заявил, что ВСУ готовы в пятидневный срок разгромить сопротивление ополченцев ЛДНР и выйти к российским границам.

По словам нардепа на украинской стороне перевес по всем возможным критериям, в числе которых были названы количественное, качественное и техническое превосходство ВСУ над силами ополченцев. Не находите, что в таких заявлениях прослеживаются какие-то знакомые нотки? Кажется, что в мировой истории уже были прецеденты, начинавшиеся с похожей риторикой, а чем они закончились можно прочитать в учебнике по истории второй половины двадцатого века, но как показывает современная практика с историей на Украине творятся «настоящие чудеса», на манер романа Оруэлла «1984».


Однако, вернемся к заявлениям непризнанного украинского «стратега» господина Темчука. Начнем с количественного аспекта, ведь, по его словам, силы ВСУ даже избыточны и на каждого ополченца приходится 3 бойца украинской армии и единственное, что останавливает Киев от начала наступления – это «Минские соглашения», заложником которых якобы является политическое руководство страны.

Говоря про качественную составляющую, нардеп отметил высокий уровень боевой и специальной подготовки и морально - психологические качества личного состава ВСУ, ополченцев же он назвал «люмпенами» - деклассированными элементами, которые не могут эксплуатировать технику и использовать вооружение, потому что в то время, когда они служили в украинской армии, последняя «деградировала и вместо занятий по боевой подготовке солдаты подметали плац и красили заборы».

В общем, навыку депутата Тымчука по подмене понятий, жонглированию словами и фактами, можно искренне позавидовать, у человека настоящий талант - нести бред с серьезным лицом, в своей риторике он использует правдивые факты, но тут же перемешивает их с откровенным популизмом и ложью.

Если вопрос численного соотношения сторон конфликта на Юго – Востоке и близок к истине, то качественный аспект просто поменян местами. Это у националистов то высокие морально – психологические качества? У тех, которые в собственном глубоком тылу убивают мирных граждан, насилуют и грабят или все-таки у мужчин, вставших на защиту своего дома от подобных зверей и преступников.

Точно такой же трюк использован и в освещении вопроса боевой подготовки украинских карателей и ополченцев. Первые снова молодцы, а вторые, значит, деклассированные элементы, прошедшие подготовку в «деградировавшей» армии. А в какой же армии тогда служили первые? Также на фоне подписанного буквально на днях приказа министра обороны Украины Степана Полторака о призыве в Вооруженные силы офицеров запаса, для прохождения службы на передовой на Донбассе, крайне нелепо выглядят заявления о высокой квалификации кадрового состава ВСУ.

Получается, что на словах украинская армия готова выступать к российским границам, а по факту под истерические крики в мировых средствах массовой информации об агрессивных действиях Кремля, с переменным успехом ведется карательная операция националистов по истреблению русскоязычного населения в стране.
Автор: Игорь Рогов


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Комментарии 21

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  1. gla172 Сегодня, 06:56
    ....вперёд!!! ...котлы ждут вас....!!!
    gla172
    1. Сакмагон Сегодня, 07:58
      Схемка откуда? Пол-палец-потолок?
      Наложите ее на нормальную карту со всей инфраструктурой и рельефом местности - неохота смеяться в одиночку...
      Сакмагон
      1. сибиралт Сегодня, 09:40
        Мало ли в ВСУ "картежников" и горилки. laughing Немотивированная армия - небоеспособна.
        сибиралт
    2. RASKAT Сегодня, 09:53
      Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. На картинке только флота не хватает, где же доблестные моряки?
      RASKAT
      1. тол100в Сегодня, 10:12
        Цитата: RASKAT
        , где же доблестные моряки?

        Идут по дну Азова с камышинами во рту! Такой симбиоз морской пехоты и подводного флота , а остальные на автомобильных камерах!
        тол100в
  2. pjastolov Сегодня, 07:03
    Говоря про качественную составляющую, нардеп отметил высокий уровень боевой и специальной подготовки и морально - психологические качества личного состава ВСУ,



    они сами все сказали fool
    pjastolov
  3. Logall Сегодня, 07:06
    Киев готов к наступлению: план «Блiцкрих» 20!7
    Logall
    1. Boris55 Сегодня, 08:25
      Цитата: Logall
      Киев готов к наступлению: план «Блiцкрих» 20!7

      "Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе" laughing
      Boris55
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 07:08
    Да страшилка все это, в стиле Эдуарда Басурина... Тот тоже раз в месяц предсказывает грандиозное настуление укропских войск. Видимо, рассчитывая, что если, не дай бог, случится, то он сможет победоносно выкрикнуть "а я же говорил!"
    И еще... Автор лукавит насчет буквально на днях приказа министра обороны Украины Степана Полторака о призыве в Вооруженные силы офицеров запаса, для прохождения службы на передовой я смотрел прессконференцию с Полтораком. Он, наоборот, отметил, что офицеры запасники нужны для вторых и третьих линий. Иное дело, что в армии послать могут и в тыл - но я к тому, что ОФИЦИАЛЬНО Полторак не собирается посылать "пиджаков" на убой. Так что автор додумывает от себя.
    Вождь краснокожих
    1. avg-mgn Сегодня, 07:41
      Вождь краснокожих
      Полторак не собирается посылать "пиджаков" на убой.
      Логично предположить - Киев, например, разместит их на блокпостах (сняв от туда бандергогов), или наделит функциями заградотрядов.
      avg-mgn
    2. Сакмагон Сегодня, 08:02
      Цитата: Вождь краснокожих
      я смотрел прессконференцию с Полтораком. Он, наоборот, отметил, что офицеры запасники нужны для вторых и третьих линий

      Да-да, он бы честно предупредил, что бросит их "на мясо"! laughing laughing laughing Это ж только в России все нам врут, а там уже почти Эуропа...
      Сакмагон
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:47
    ВСУ готовы в пятидневный срок разгромить сопротивление ополченцев ЛДНР и выйти к российским границам.

    А чего сразу не до Москвы. Сколько было криков о параде ВСУ на Красной площади, о присоединении к себе российских территорий. "Разгромилка" еще не выросла и вряд ли вырастит.
    rotmistr60
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 07:52
    Ё-моё.Танки хохлов продвинулись на полтора километра в контролируемой зоне.Заняли высотки.Потихоньку нагибают республики.Где Владыка Ситх?Хочется узнать из первых уст о положении в ЛДНР.
    ВЕРЕСК
    1. baudolino Сегодня, 08:22
      Никто никого не нагибает. Наши как стояли на своих позициях, так и стоят. А все эти укроповские телодвижения только для того, чтобы их вояки с ума не сходили от безделья.
      А провозглашать всякое такое - это работа пропагандистов. Им за это деньги платят.
      baudolino
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:28
        У нас маловато инфы.Ребята.Держите нас в курсе .И сами держитесь.Даже не знаю,что ещё сказать.Вы-главное-стойте.Спасибо Вам за Вашу стойкость.
        ВЕРЕСК
  7. Фагелов Сегодня, 08:06
    "Блицкриг" медленно, но верно перерастёт в "блицкрах". Страна и армия живущая за счет доедания "советских запасов", руководимая "консервами" из бандеровских схронов и состоящая из лиц с болезненно измененной психикой, не сможет победить.
    Фагелов
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:09
    Автору -статью плюсанул, за старания а по сути и смыслу-в рядах укроинцев много наемников, и найдутся деньги чтобы наемники пошли вместе с нациками и всушниками против России -запад заплатит, ибо им сильная Россия опасна, для Европы и сша это страшнейший сон, поэтому и собирают все что можно всяких наемников-боевиков для войны, которую не избежать нам, вопрос весь одном-точной дате.
    Изгоняющий либероидов
    1. Ныробский Сегодня, 08:34
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Автору -статью плюсанул, за старания а по сути и смыслу-в рядах укроинцев много наемников, и найдутся деньги чтобы наемники пошли вместе с нациками и всушниками против России -запад заплатит, ибо им сильная Россия опасна, для Европы и сша это страшнейший сон, поэтому и собирают все что можно всяких наемников-боевиков для войны, которую не избежать нам, вопрос весь одном-точной дате.

      Этот денежный пылесос под названием Уркаина уже порядком надоел и тем кто в США и тем кто в Европе. В идеале, они видели свою базу в Крыму и антироссийское государство в границах бывшей уркаины. По факту получилось - Крым наш, и появилось две республики, которые в течение трёх лет дают по мордасам "самой могучей армии Европы". Терпеть такое положение дел и вбухивать деньги в этот стрёмный проект уже никто не хочет, но и бросать его, не использовав до конца антироссийский потенциал, тоже не хотят.
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      поэтому и собирают все что можно всяких наемников-боевиков для войны, которую не избежать нам, вопрос весь одном-точной дате.

      Выборы вна Уркаине, в 2018 году и Петька попробует использовать войну, дабы отвлечь народ от бытовых проблем и сплотить вокруг "главкома". Выборы в России в 2018 году. Вот месяца за три до их проведения, они и начнут создавать напряги Кремлю, обостряя конфликт с ЛДНР.
      Ныробский
    2. Лелёк Сегодня, 11:31
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      запад заплатит, ибо им сильная Россия опасна, для Европы и сша это страшнейший сон


      Привет. Не ведаю какие там "страшилки" в головах еврочиновников и "истеблишмента" США, но то, что нынешняя Руина для "европ" становится опаснее "российской угрозы" - это факт. США при всех бла-бла о поддержке Руины (не безвозмездно, естественно), старается дистанцироваться от этой "опасной территории" и переложить ответственность за свои политические и моральные ошибки там на плечи ЕС. Ну а последний, естественно, на плечи РФ. Участь же самой Руины в этой ситуации весьма плачевна. Не буду ванговать, но бывшую Украину жаль - поматросили и бросили.
      Лелёк
  9. Torkvat Torkvat Сегодня, 09:59
    Автор всерьез ведётся на тупейшую укровскую пропаганду))) украинцы могут только "гарно спивать" ; недаром Сталин гнал эту биомассу под пулеметы, прекрасно понимая , что смесь румын с полячишками хорошими воинами не будет никогда
    Torkvat Torkvat
  10. xomaNN Сегодня, 10:14
    Сколько ук. "стратеги" не будут рисовать стрелки, всё останется на бумаге, пока интрига со вторым эшелоном войск ЛНДР на границе сохраняется. Только решимость Путина отбить наглую атаку реальной военной группировкой "по-взрослому" а не пустой говорильней в ООН останавливает ястребов киева. soldier
    xomaNN
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