Киев готов к наступлению: план «Блiцкрих» 20!7

Координатор группы «Информационное сопротивление», созданной украинской стороной для «объективного» освещения событий на Донбассе, депутат от партии «Народный фронт» Дмитрий Тымчук заявил, что ВСУ готовы в пятидневный срок разгромить сопротивление ополченцев ЛДНР и выйти к российским границам.По словам нардепа на украинской стороне перевес по всем возможным критериям, в числе которых были названы количественное, качественное и техническое превосходство ВСУ над силами ополченцев. Не находите, что в таких заявлениях прослеживаются какие-то знакомые нотки? Кажется, что в мировой истории уже были прецеденты, начинавшиеся с похожей риторикой, а чем они закончились можно прочитать в учебнике по истории второй половины двадцатого века, но как показывает современная практика с историей на Украине творятся «настоящие чудеса», на манер романа Оруэлла «1984».Однако, вернемся к заявлениям непризнанного украинского «стратега» господина Темчука. Начнем с количественного аспекта, ведь, по его словам, силы ВСУ даже избыточны и на каждого ополченца приходится 3 бойца украинской армии и единственное, что останавливает Киев от начала наступления – это «Минские соглашения», заложником которых якобы является политическое руководство страны.Говоря про качественную составляющую, нардеп отметил высокий уровень боевой и специальной подготовки и морально - психологические качества личного состава ВСУ, ополченцев же он назвал «люмпенами» - деклассированными элементами, которые не могут эксплуатировать технику и использовать вооружение, потому что в то время, когда они служили в украинской армии, последняя «деградировала и вместо занятий по боевой подготовке солдаты подметали плац и красили заборы».В общем, навыку депутата Тымчука по подмене понятий, жонглированию словами и фактами, можно искренне позавидовать, у человека настоящий талант - нести бред с серьезным лицом, в своей риторике он использует правдивые факты, но тут же перемешивает их с откровенным популизмом и ложью.Если вопрос численного соотношения сторон конфликта на Юго – Востоке и близок к истине, то качественный аспект просто поменян местами. Это у националистов то высокие морально – психологические качества? У тех, которые в собственном глубоком тылу убивают мирных граждан, насилуют и грабят или все-таки у мужчин, вставших на защиту своего дома от подобных зверей и преступников.Точно такой же трюк использован и в освещении вопроса боевой подготовки украинских карателей и ополченцев. Первые снова молодцы, а вторые, значит, деклассированные элементы, прошедшие подготовку в «деградировавшей» армии. А в какой же армии тогда служили первые? Также на фоне подписанного буквально на днях приказа министра обороны Украины Степана Полторака о призыве в Вооруженные силы офицеров запаса, для прохождения службы на передовой на Донбассе, крайне нелепо выглядят заявления о высокой квалификации кадрового состава ВСУ.Получается, что на словах украинская армия готова выступать к российским границам, а по факту под истерические крики в мировых средствах массовой информации об агрессивных действиях Кремля, с переменным успехом ведется карательная операция националистов по истреблению русскоязычного населения в стране.