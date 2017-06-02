Западные СМИ: сразу после вступления на пост президента Трамп хотел снять санкции с России
Вступив в должность президента США, Трамп дал поручение Госдепу подготовить предложение о снятии с России санкций, однако некоторые сотрудники ведомства и члены старой администрации сумели помешать этому, сообщает Yahoo News со ссылкой на свои источники.
Однако такая инициатива новой администрации пришлась по вкусу далеко не всем чиновникам внешнеполитического ведомства. Противники решения обратились в Конгресс с просьбой принять закон, который бы заблокировал снятие ограничений с России.
И уже 7 февраля сенаторы Линдси Грэм и Бен Кардин представили необходимый законопроект.
Ассистент бывшего президента Барака Обамы Том Малиновски сказал изданию, что подобные намерения у администрации Трампа действительно были. Кроме того, в Белом доме с самого начала приступили к подготовке возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.
По словам одного из действующих сотрудников Белого дома, администрация и в самом деле занималась пересмотром санкций, но это касалось не только России, но и других стран.
Напомним, недавно в администрации Трампа заявили, что намерены «сохранять санкции» в отношении РФ и, возможно, даже ужесточить их.
Белый дом серьезно обдумывал отмену санкций в одностороннем порядке,сказал экс-сотрудник Госдепа США Дэн Фрид.
Однако такая инициатива новой администрации пришлась по вкусу далеко не всем чиновникам внешнеполитического ведомства. Противники решения обратились в Конгресс с просьбой принять закон, который бы заблокировал снятие ограничений с России.
И уже 7 февраля сенаторы Линдси Грэм и Бен Кардин представили необходимый законопроект.
Ассистент бывшего президента Барака Обамы Том Малиновски сказал изданию, что подобные намерения у администрации Трампа действительно были. Кроме того, в Белом доме с самого начала приступили к подготовке возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.
По словам одного из действующих сотрудников Белого дома, администрация и в самом деле занималась пересмотром санкций, но это касалось не только России, но и других стран.
Напомним, недавно в администрации Трампа заявили, что намерены «сохранять санкции» в отношении РФ и, возможно, даже ужесточить их.
Использованы фотографии: AP Photo / Gregorio Borgia
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