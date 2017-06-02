11:32 02 июня

Западные СМИ: сразу после вступления на пост президента Трамп хотел снять санкции с России

Вступив в должность президента США, Трамп дал поручение Госдепу подготовить предложение о снятии с России санкций, однако некоторые сотрудники ведомства и члены старой администрации сумели помешать этому, сообщает Yahoo News со ссылкой на свои источники.



Белый дом серьезно обдумывал отмену санкций в одностороннем порядке,
сказал экс-сотрудник Госдепа США Дэн Фрид.


Однако такая инициатива новой администрации пришлась по вкусу далеко не всем чиновникам внешнеполитического ведомства. Противники решения обратились в Конгресс с просьбой принять закон, который бы заблокировал снятие ограничений с России.

И уже 7 февраля сенаторы Линдси Грэм и Бен Кардин представили необходимый законопроект.

Ассистент бывшего президента Барака Обамы Том Малиновски сказал изданию, что подобные намерения у администрации Трампа действительно были. Кроме того, в Белом доме с самого начала приступили к подготовке возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

По словам одного из действующих сотрудников Белого дома, администрация и в самом деле занималась пересмотром санкций, но это касалось не только России, но и других стран.

Напомним, недавно в администрации Трампа заявили, что намерены «сохранять санкции» в отношении РФ и, возможно, даже ужесточить их.

Использованы фотографии: AP Photo / Gregorio Borgia
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Комментарии 14

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  1. maxim947 Сегодня, 11:02
    ...после вступления на пост президента Трамп хотел снять санкции с России
    А потом испугался CNN...
    maxim947
    1. Dimontius Сегодня, 11:07
      Надо было сразу идти на полное сотрудничество с нами и отстаивать везде свои решения,как он и обещал в предвыборной гонке. Тогда бы его посчитали вполне последовательным. А теперь чем дольше тянет, тем сложнее провести что-то революционное или просто непопулярное
      Dimontius
    2. Венд Сегодня, 11:10
      Цитата: maxim947
      ...после вступления на пост президента Трамп хотел снять санкции с России
      А потом испугался CNN...

      В одиночку изменить систему невозможно, ни в одной стране.
      Венд
  2. oleg-gr Сегодня, 11:02
    Как в той поговорке: хотел, да вспотел.
    oleg-gr
  3. Masya Masya Сегодня, 11:04
    так хотел, так хотел, а ему раз хотелку то и обломали... ручки коротковаты оказались...
    Masya Masya
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:20
      Да нет , просто из Кремля "вказивка" пришла : "Санкции не отменять !" lol
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 11:26
        а это...
        возможно, даже ужесточить их.

        тоже Кремль посоветовал? recourse
        Masya Masya
  4. DMoroz Сегодня, 11:05
    Ну и чем они отличаются от той же Молдавии? Там тоже на мнение президента кладут...
    DMoroz
  5. Machete Сегодня, 11:07
    Очередные фэйк ньюс.
    То, что Трамп хотел снять санкции (хотел ли вообще?), опять пытаются использовать против него. Мол, Трапм - враг Запада, хотел с тирана санкции снять. Давайте его гнобить.
    Ничего нового, чего не было бы за последние полгода.
    Machete
  6. vch Сегодня, 11:07
    Коллеги! Ну это все новости так сказать , для "внутреннего потребления". Понять, кто что хотел и прогнозировать, кто что сделает сделает в США - абсолютно не благодарный труд. Они вон отрубленную голову своего президента демонстрируют (образец демократии блин). Вся эта катавасия похоже на долго. Трампу остается одно из двух.... Или он становится диктатором или его сожрут или он даже до новых выборов не досидит.
    vch
  7. silberwolf88 Сегодня, 11:08
    Да не с России он хотел снять санкции ... Трамп вообще не об этом ... он хотел снять ограничения мешающие бизнесу ... это была его программа ... рост экономики за счёт снятия любых барьеров сдерживающих ...
    silberwolf88
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:26
      Если учесть что Трамп - бизнесмен , Ваше мнение выглядит вполне логично . hi
      bouncyhunter
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 11:24
    ... кто кем правит в мерикатосии? bully борьба на выживание Трампа продолжается...
    a.s.zzz888
  9. roskot Сегодня, 11:30
    Среди волков воют по волчьи. И никуда он не денется. Ждать хорошего нечего. Он американский президент.
    roskot
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