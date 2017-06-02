11:35 02 июня

ВМС США передан авианосец Gerald Ford

Согласно информации ТАСС , пресс-служба Военно-морских сил США сообщила о передаче новейшего американского авианосца Gerald Ford флоту страны.

Соответствующая церемония прошла на базе Ньюпорт-Ньюс, размещенной на атлантическом побережье США в штате Вирджиния. Ранее, 26 мая, были завершены ходовые испытания корабля. Ввод судна в боевой состав предполагается летом текущего года. Достижение полной боеготовности ожидается в 2020 году.




Корабль является головным авианосцем класса Gerald Ford, призванного постепенно заменить тип Nimitz . Последний новый авианосец (George H W Bush) был передан в 2009 году.

Новый тип отличает большая палуба, позволяющая увеличить авиапарк самолетов и вертолетов (75 вместо 60 с учетом ангаров) и запасы топлива и боеприпасов. Электромагнитные катапульты и усовершенствованный аэрофинишер повысили на треть темпы боевых вылетов палубной авиации. Силовые агрегаты представлены двумя новыми ядерными энергетическими установками, способными вырабатывать в 3 раза больше электричества. В перспективе это позволит оснащать корабли новыми энергоемкими системами вооружений. Экипаж составляет примерно 4539 чел. против 5 – 5,2 тыс. Планируется, что корабль прослужит 50 лет.


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Комментарии 15

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  1. oleg-gr Сегодня, 11:17
    Новый плавающий аэродром на следующие полвека эксплуатации. Когда в РФ появится такой же? Судя по разным сообщениям - не скоро.
    oleg-gr
    1. МПК105 Сегодня, 11:20
      13?Или какой там?Давайте завидовать молча............
      МПК105
      1. maxim947 Сегодня, 11:26
        Построили за 8 лет, вот к чему нам давно надо прийти.
        maxim947
      2. Арон Заави Сегодня, 11:28
        Цитата: МПК105
        13?Или какой там?Давайте завидовать молча............

        Не надо. Вот мы в Израиле завидуем совсем другому у американцев.
        Арон Заави
        1. Burbon Сегодня, 11:34
          Цитата: Арон Заави
          Не надо. Вот мы в Израиле завидуем совсем другому у американцев.

          и это ваше право, а мы хотим и флот мощный, пенсию в 1000 евро, социалку как во франции, налоги как в Монголии и это все только ОДНО желание)))
          Burbon
        2. МПК105 Сегодня, 11:34
          Не сравнивай нас и вас в данном вопросе...Вам-то зачем Корабли???А нам-НАДО!!! winkИбо МОРЯ-
          БЕСКРАЙНИЕ!!!!
          МПК105
    2. рич Сегодня, 11:22
      Новейший авианосец, произведенный компанией Huntington Ingalls Industries, является самым дорогим в мире. По оценкам, его стоимость составляет около $13 млрд. Приемочные испытания корабля были успешно закончены 26 мая.
      рич
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:24
        В такую гаргару хрен промажешь . wassat
        bouncyhunter
      2. рич Сегодня, 11:25
        Изометрическая проекция модели авианосца
        рич
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:21
    ... мощный кораблик, мерикатосы поднаторели в строительстве таких посудин...
    a.s.zzz888
  3. Умник Сегодня, 11:23
    Символ распила
    Умник
    1. Alex_59 Сегодня, 11:31
      Цитата: Умник
      Символ распила

      Хороший символ. Нам бы таких парочку.
      Alex_59
    2. xetai9977 Сегодня, 11:33
      "Символ распила"
      умейте завидовать молча.
      xetai9977
    3. Burbon Сегодня, 11:35
      Цитата: Умник
      Символ распила

      у них как раз то строят и очень быстро и качественно, а вот где ПИЛЯТ, так это у НАС и не только в армии
      Burbon
  4. Арон Заави Сегодня, 11:29
    Цитата: Умник
    Символ распила

    Кто о чем ,а голодный о хлебе.
    Арон Заави
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