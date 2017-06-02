ВМС США передан авианосец Gerald Ford
Согласно информации ТАСС , пресс-служба Военно-морских сил США сообщила о передаче новейшего американского авианосца Gerald Ford флоту страны.
Соответствующая церемония прошла на базе Ньюпорт-Ньюс, размещенной на атлантическом побережье США в штате Вирджиния. Ранее, 26 мая, были завершены ходовые испытания корабля. Ввод судна в боевой состав предполагается летом текущего года. Достижение полной боеготовности ожидается в 2020 году.
Корабль является головным авианосцем класса Gerald Ford, призванного постепенно заменить тип Nimitz . Последний новый авианосец (George H W Bush) был передан в 2009 году.
Новый тип отличает большая палуба, позволяющая увеличить авиапарк самолетов и вертолетов (75 вместо 60 с учетом ангаров) и запасы топлива и боеприпасов. Электромагнитные катапульты и усовершенствованный аэрофинишер повысили на треть темпы боевых вылетов палубной авиации. Силовые агрегаты представлены двумя новыми ядерными энергетическими установками, способными вырабатывать в 3 раза больше электричества. В перспективе это позволит оснащать корабли новыми энергоемкими системами вооружений. Экипаж составляет примерно 4539 чел. против 5 – 5,2 тыс. Планируется, что корабль прослужит 50 лет.
Соответствующая церемония прошла на базе Ньюпорт-Ньюс, размещенной на атлантическом побережье США в штате Вирджиния. Ранее, 26 мая, были завершены ходовые испытания корабля. Ввод судна в боевой состав предполагается летом текущего года. Достижение полной боеготовности ожидается в 2020 году.
Корабль является головным авианосцем класса Gerald Ford, призванного постепенно заменить тип Nimitz . Последний новый авианосец (George H W Bush) был передан в 2009 году.
Новый тип отличает большая палуба, позволяющая увеличить авиапарк самолетов и вертолетов (75 вместо 60 с учетом ангаров) и запасы топлива и боеприпасов. Электромагнитные катапульты и усовершенствованный аэрофинишер повысили на треть темпы боевых вылетов палубной авиации. Силовые агрегаты представлены двумя новыми ядерными энергетическими установками, способными вырабатывать в 3 раза больше электричества. В перспективе это позволит оснащать корабли новыми энергоемкими системами вооружений. Экипаж составляет примерно 4539 чел. против 5 – 5,2 тыс. Планируется, что корабль прослужит 50 лет.
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