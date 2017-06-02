Рогозин: решение о строительстве авианосцев будет принято ближе к 2025 году

Думаю на рубеже, ближе к 2025 году решение будет точно принято по авианосцам, оно будет приниматься (решение о строительстве авианосцев),

Вопрос только в одном: у Военно-морского флота есть определенный объем средств в рамках новой ГПВ и в рамках этого объема средств они должны расставить акценты, что им в большей степени необходимо,

Поэтому когда мы получим акценты, расставленные морским флотом, тогда и будет сделан акцент в промышленности,