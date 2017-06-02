Рогозин: решение о строительстве авианосцев будет принято ближе к 2025 году
Решение о строительстве авианосцев для российского флота в рамках программы вооружений будет приниматься ближе к 2025 году, передает ТАСС заявление вице-премьера Дмитрия Рогозина.
Он отметил, что у ВМФ РФ есть бюджет, определенный госпрограммой (ГПВ), и в рамках этой суммы командованию необходимо определить, что в большей степени необходимо флоту. Проект по авианосцам есть, добавил Рогозин, «он детально отработан, есть технические возможности и производственные мощности для создания такого корабля».
По его словам, необходимо определить, «нужны ли им такие плавучие аэродромы, или ставка будет сделана на корветы и фрегаты, оснащенные крылатыми ракетами, ударным оружием и так далее».
Думаю на рубеже, ближе к 2025 году решение будет точно принято по авианосцам, оно будет приниматься (решение о строительстве авианосцев),сказал Рогозин.
Он отметил, что у ВМФ РФ есть бюджет, определенный госпрограммой (ГПВ), и в рамках этой суммы командованию необходимо определить, что в большей степени необходимо флоту. Проект по авианосцам есть, добавил Рогозин, «он детально отработан, есть технические возможности и производственные мощности для создания такого корабля».
Вопрос только в одном: у Военно-морского флота есть определенный объем средств в рамках новой ГПВ и в рамках этого объема средств они должны расставить акценты, что им в большей степени необходимо,сказал вице-премьер.
По его словам, необходимо определить, «нужны ли им такие плавучие аэродромы, или ставка будет сделана на корветы и фрегаты, оснащенные крылатыми ракетами, ударным оружием и так далее».
Поэтому когда мы получим акценты, расставленные морским флотом, тогда и будет сделан акцент в промышленности,добавил Рогозин.
Использованы фотографии: http://government.ru
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