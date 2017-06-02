В Японию прибыла очередная подлодка ВМС США
Многоцелевая атомная подлодка ВМС США «Олимпия» (Olympia) класса «Лос-Анджелес» прибыла с визитом в японский порт Йокосука в рамках развертывания в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Flot.com со ссылкой на Navaltoday.
Сообщается, что за последние два месяца "Олимпия" стала уже третьей подлодкой класса "Лос-Анджелес", посетившей Японию. «Ранее в Йокосуку и Сасебо приходили субмарины "Санта Фе" (Santa Fe) и "Шайен" (Cheyenne). А южнокорейский Пусан посещала подлодка "Мичиган" (Michigan) класса "Огайо" (Ohio), переоборудованная из носителя баллистических ракет в многоцелевую субмарину с крылатыми ракетами "Томогавк"», – говорится в публикации.
Согласно заявлению ВМС США, «визит "Олимпии" направлен на укрепление сотрудничества США и Японии». Однако военные эксперты связывают возросшую активность американского флота с обострением ситуации на Корейском полуострове.
«Олимпия» вышла в поход 12 мая из порта постоянного базирования Перл-Харбор на Гавайях.
Справка ресурса: «"Олимпия" – 29-я из 62 построенных субмарин класса "Лос-Анджелес" (сейчас в составе ВМС США насчитывается 35 подлодок этого типа). Передана флоту в 1984 году. Подлодки типа "Лос-Анджелес" вооружены четырьмя 533-мм торпедными аппаратами и 12 вертикальными пусковыми установками крылатых ракет "Гарпун" и "Томагавк"».
Сообщается, что за последние два месяца "Олимпия" стала уже третьей подлодкой класса "Лос-Анджелес", посетившей Японию. «Ранее в Йокосуку и Сасебо приходили субмарины "Санта Фе" (Santa Fe) и "Шайен" (Cheyenne). А южнокорейский Пусан посещала подлодка "Мичиган" (Michigan) класса "Огайо" (Ohio), переоборудованная из носителя баллистических ракет в многоцелевую субмарину с крылатыми ракетами "Томогавк"», – говорится в публикации.
Согласно заявлению ВМС США, «визит "Олимпии" направлен на укрепление сотрудничества США и Японии». Однако военные эксперты связывают возросшую активность американского флота с обострением ситуации на Корейском полуострове.
«Олимпия» вышла в поход 12 мая из порта постоянного базирования Перл-Харбор на Гавайях.
Справка ресурса: «"Олимпия" – 29-я из 62 построенных субмарин класса "Лос-Анджелес" (сейчас в составе ВМС США насчитывается 35 подлодок этого типа). Передана флоту в 1984 году. Подлодки типа "Лос-Анджелес" вооружены четырьмя 533-мм торпедными аппаратами и 12 вертикальными пусковыми установками крылатых ракет "Гарпун" и "Томагавк"».
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти