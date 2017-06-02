13:58 02 июня

В Японию прибыла очередная подлодка ВМС США

Многоцелевая атомная подлодка ВМС США «Олимпия» (Olympia) класса «Лос-Анджелес» прибыла с визитом в японский порт Йокосука в рамках развертывания в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Flot.com со ссылкой на Navaltoday.



Сообщается, что за последние два месяца "Олимпия" стала уже третьей подлодкой класса "Лос-Анджелес", посетившей Японию. «Ранее в Йокосуку и Сасебо приходили субмарины "Санта Фе" (Santa Fe) и "Шайен" (Cheyenne). А южнокорейский Пусан посещала подлодка "Мичиган" (Michigan) класса "Огайо" (Ohio), переоборудованная из носителя баллистических ракет в многоцелевую субмарину с крылатыми ракетами "Томогавк"», – говорится в публикации.


Согласно заявлению ВМС США, «визит "Олимпии" направлен на укрепление сотрудничества США и Японии». Однако военные эксперты связывают возросшую активность американского флота с обострением ситуации на Корейском полуострове.

«Олимпия» вышла в поход 12 мая из порта постоянного базирования Перл-Харбор на Гавайях.

Справка ресурса: «"Олимпия" – 29-я из 62 построенных субмарин класса "Лос-Анджелес" (сейчас в составе ВМС США насчитывается 35 подлодок этого типа). Передана флоту в 1984 году. Подлодки типа "Лос-Анджелес" вооружены четырьмя 533-мм торпедными аппаратами и 12 вертикальными пусковыми установками крылатых ракет "Гарпун" и "Томагавк"».

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 10

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  1. soroKING Сегодня, 11:58
    Пи Пи Ся на них пока нет am
    soroKING
    1. nik-karata Сегодня, 12:12
      японский порт Йокосука

      Да и название порта... ну просто убойное!!!))) laughing
      nik-karata
  2. МПК105 Сегодня, 12:02
    Хорошая,кстати,лодка....Наши Дядьки,с БЧ-3,говорили,что Штатовские лодки искать ЗАМУЧАЕШЬСЯ... hi
    МПК105
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:09
      МПК105
      .Наши Дядьки,с БЧ-3,говорили,

      ... а при чём тут БЧ-3 ?!?! ...если что, то 3-я это МТЧ, минно-торпедная часть... может ваши "Дядьки" были из БЧ-7?
      a.s.zzz888
      1. МПК105 Сегодня, 12:15
        БЧ-7-САМО СОБОЙ!!! hi А кто бомбы с торпедами кидать в-воду будет-БЧ-3 hi hi hi
        МПК105
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:20
          МПК105 Сегодня, 12:15 ↑
          БЧ-7-САМО СОБОЙ!!! hi А кто бомбы с торпедами кидать в-воду будет-БЧ-3 hi hi hi

          ...сначала найти лодку надо, а уж потом "бомбы" hi пока будешь искать, "бомбы" могут уже и не понадобиться hi
          a.s.zzz888
      2. рич Сегодня, 13:02
        как причем? - румыны winked
        рич
    2. Шукшин Сегодня, 12:13
      МПК105 флотский? Привет от БЧ-5!!!
      Шукшин
      1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
      3. Комментарий был удален.
    3. nik-karata Сегодня, 12:14
      Была как-то статья на МО, что их (США) подлодки намного тише наших. Но и наши подтягиваются в настоящее время. Варшавянка по малошумности уже превосходит американцев.
      nik-karata
      1. soroKING Сегодня, 12:20
        Варшавянка и была тихой, не зря спецназ ГРУ в Анголу на них возили soldier
        soroKING
  3. silberwolf88 Сегодня, 12:11
    Наращивают группировку ... думаю КНДР только повод подобраться к Китаю и нашему Дальнему Востоку (информация об контроле всех портов региона вооруженными силами США это была не шутка) ... не более того ... и тут товарисч Ын вообще на США трудится ...
    silberwolf88
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