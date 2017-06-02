В ДНР началось учение силовых структур по противодействию терроризму

С 1 июня мною приведены в повышенную готовность все силовые структуры Донецкой Народной Республики и дан старт систематическим совместным тренировкам органов военного управления и подразделений вооруженных сил, министерств государственной безопасности и внутренних дел по противодействию терроризму,

Наша задача – быть готовыми к отражению любой угрозы. Тем более, сегодня праздник – Международный день защиты детей, и мы, просто, обязаны защитить наших маленьких жителей от возможных провокаций на территории Республики. Прошу наших граждан с пониманием отнестись к учениям военных. Все это связано, прежде всего, с вашей безопасностью,