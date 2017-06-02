В ДНР началось учение силовых структур по противодействию терроризму
В Донецкой республике 1 июня начались совместные тренировки вооруженных сил, МГБ и МВД, направленные на повышение уровня безопасности, передает ДАН сообщение главы ДНР Александра Захарченко.
Он пояснил, что такие меры вызваны «угрозой подготовки и проведения диверсионных и террористических актов со стороны Украины на территории ДНР». Захарченко добавил, что перемирие и долгое затишье на передовой подталкивает Киев и его спецслужбы к провокациям.
Агентство напоминает, что стороны конфликта в Донбассе согласовали режим прекращение огня с полуночи 1 июня. Договоренность была достигнута в преддверии Международного дня защиты детей.
С 1 июня мною приведены в повышенную готовность все силовые структуры Донецкой Народной Республики и дан старт систематическим совместным тренировкам органов военного управления и подразделений вооруженных сил, министерств государственной безопасности и внутренних дел по противодействию терроризму,говорится в заявлении Захарченко, опубликованном на сайте главы республики
Он пояснил, что такие меры вызваны «угрозой подготовки и проведения диверсионных и террористических актов со стороны Украины на территории ДНР». Захарченко добавил, что перемирие и долгое затишье на передовой подталкивает Киев и его спецслужбы к провокациям.
Наша задача – быть готовыми к отражению любой угрозы. Тем более, сегодня праздник – Международный день защиты детей, и мы, просто, обязаны защитить наших маленьких жителей от возможных провокаций на территории Республики. Прошу наших граждан с пониманием отнестись к учениям военных. Все это связано, прежде всего, с вашей безопасностью,заключил глава ДНР.
Агентство напоминает, что стороны конфликта в Донбассе согласовали режим прекращение огня с полуночи 1 июня. Договоренность была достигнута в преддверии Международного дня защиты детей.
Использованы фотографии: http://www.vesti.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти