14:05 02 июня

В ДНР началось учение силовых структур по противодействию терроризму

В Донецкой республике 1 июня начались совместные тренировки вооруженных сил, МГБ и МВД, направленные на повышение уровня безопасности, передает ДАН сообщение главы ДНР Александра Захарченко.

В ДНР началось учение силовых структур по противодействию терроризму


С 1 июня мною приведены в повышенную готовность все силовые структуры Донецкой Народной Республики и дан старт систематическим совместным тренировкам органов военного управления и подразделений вооруженных сил, министерств государственной безопасности и внутренних дел по противодействию терроризму,
говорится в заявлении Захарченко, опубликованном на сайте главы республики


Он пояснил, что такие меры вызваны «угрозой подготовки и проведения диверсионных и террористических актов со стороны Украины на территории ДНР». Захарченко добавил, что перемирие и долгое затишье на передовой подталкивает Киев и его спецслужбы к провокациям.

Наша задача – быть готовыми к отражению любой угрозы. Тем более, сегодня праздник – Международный день защиты детей, и мы, просто, обязаны защитить наших маленьких жителей от возможных провокаций на территории Республики. Прошу наших граждан с пониманием отнестись к учениям военных. Все это связано, прежде всего, с вашей безопасностью,
заключил глава ДНР.

Агентство напоминает, что стороны конфликта в Донбассе согласовали режим прекращение огня с полуночи 1 июня. Договоренность была достигнута в преддверии Международного дня защиты детей.

Использованы фотографии: http://www.vesti.ru
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Комментарии 1

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  1. silberwolf88 Сегодня, 12:14
    Пора бы уже становиться профессионалами ... время милиционных сил закончено (это был нужный и важный этап) ... Украина будет только наращивать действия своих ДРГ по мере ослабления открытого противостояния ...
    silberwolf88
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