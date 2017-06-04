Рубрика Итоги недели: иронический пересказ и сатирическая аналитика основных мировых новостей за минувшую неделю. Минпищепром предупреждает: употреблять с осторожностью, блюдо содержит юмор!
Итоги недели. «А не пора ли нам подкрепиться?»
Грузинские «братушки» ВСУ
В центре общественных связей МВД ЛНР сообщается, что вооружённые лица попытались заняться мародёрством в посёлке, однако встретили жёсткий отпор со стороны оставшихся там местных жителей. Кроме того, как заявлено, мародёрство грузинскими наёмниками попытались пресечь украинские солдаты, однако это грузинские «союзников» ВСУ не остановило.
А что хотели эти украинские военнослужащие – чтобы «братушки»-наёмники целовали их в мягкие места и благодарили за то, что дали пограбить да помародёрствовать? Ну, уж нет... Мародёрствовали, мародёрствовали и будут мародёрствовать, в своё время в Цхинвале, а вот целовать в мягкое место и останавливаться на достигнутом явно не собираются.
Комментарии наших читателей:
Маки Авелльевич
Александр романов
Туз Бубен
Нелишняя «железка»
Российские военные железнодорожники в общей сложности проложили 120 км так называемой рельсошпальной решётки из запланированных 177,2 км на участке Журавка-Миллерово в обход Украины. Все 100% земляных работ на указанном участке должны завершиться уже в июне этого года.
120 км. Кто-то из наших читателей говорит: «маловато будет, вот мы в своё время столько за сутки укладывали...» Возможно, что темпы не бамовские. Ну а кто сказал, что будут форсировать события. Ведь в планах и не значилось, что «в течение суток». Работа идёт – плюс с мониторингом происходящего в Донбассе – а вдруг «железка» в итоге окажется и лишней...
Комментарии наших читателей:
krops777
Горный стрелок
Sabakina
МС-21. Первый полёт
Первый полёт новейшего российского авиалайнера MC-21 состоялся. Первый лётный экземпляр, собранный на Иркутском авиационном заводе, получил разрешение на лётную эксплуатацию. После прохождения так называемого методического совещания российский МС-21-300 поднялся в воздух.
МС-21. Первый полёт
Видео ТАСС http://tass.ru:
Откровенно говоря, нечасто такие события случаются в последнее время в нашей стране. Время «эффективных менеджеров» и «перестройки к рынку» сделало своё дело. Но ведь выправляемся – встряхиваем головой и движемся вперёд. Этого, конечно, можно не замечать, но тогда – вперёд в партию каспаровых-касьяновых, которые из всего многообразия мира могут тщательно выбирают вариант зарубежных грантов? А самолёту – всего наилучшего на воздушных просторах.
Комментарии наших читателей:
RASKAT
svp67
aleksfill
Штурман Басов
«Оплот» европейской Украины
Концерн «Укроборонпром» опубликовал видео с украинским танком «Оплот», который, по словам авторов ролика, благодаря значительному количеству современных систем и подсистем «способен выполнять боевые задачи в дневное и ночное время суток, а также в сложных климатических и географических условиях в широком диапазоне температур».
Очередное представление вундервафли, которая , конечно же, остановит «российского агрессора» и двинет незалежную в светлое европейское будущее. Сколько тысяч снарядов для этого верховное главнокомандование должно ещё направить на головы граждан многострадального Донбасса?
Комментарии наших читателей:
Zibelew
Зяблицев
venik
vorobey
А Хде автоматчики в Крыму?
Из заметки бывшего депутата Харьковского горсовета, перебравшегося на ПМЖ в Крым:
В Крыму начинается очередной летний сезон, и в пёстрой толпе отдыхающих снова без труда можно будет узнать многочисленных отдыхающих с Украины. Они тревожно оглядываются в поисках следов «оккупации», марширующих колонн «захватчиков» и вздрагивают при виде людей в камуфляже.
Действительно, странно... А где же снующие по пляжам автоматчики, заставляющие людей шагать в ногу и купаться строго организованными группами. Где крымские татары за колючей проволокой гетто. Где плач украиноязычных крымчан, которых кровавая гэбня заставляет розмовляти исключительно оккупантской российской?.. Нет... Как же нет! Достаточно включить среднестатистический украинский канал, где об этом расскажут с причмокиваниями и надеждой на Запад в проникновенном взгляде ведущей новостного эфира.
Комментарии наших читателей:
Владимир16
Копчёный
БывшийРоссиянин
Держись, Родриго!
Новой горячей точкой на карте мира становятся Филиппины. Боевики ИГИЛ (* запрещено в РФ) пытаются расширить границы своего влияния на юге страны – в районах с преимущественно мусульманским населением. Как ранее сообщало «Военное обозрение», к операции против террористов власти Филиппин привлекли армейские подразделения, а президент Родриго Дутерте призвал повстанцев-оппозиционеров бороться против ИГИЛ (*) плечом к плечу с военнослужащими правительственных войск.
Родриго, держись! Видишь, как всё выходит, дружище. Только ты начал вырубать дебри наркоторговли, как на территории Филиппин неожиданно активно проявились «несогласные». А через пару дней подтянулось и ИГИЛ (запрещено в РФ). Ещё несколько успехов в деле борьбы с наркоманией, наркобизнесом и ещё несколько тёплых слов в адрес России – глядишь, и «Белые каски» с GoPro появятся... Держись, Родриго!
Комментарии наших читателей:
katalonec2014
ALLxANDr
skrabplus.ru
О газе и княжне
Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинской компании о пересмотре цен по заключённому в 2009 году контракту. Это беспрецедентное решение, которое теперь, по сути, открывает новую страницу в экономике – в любой момент покупатель товаров или услуг вправе отказаться платить за приобретённые товары или услуги, заявив, что контракт был подписан «без учёта рыночной конъюнктуры».
Так и не смогли поделить княжну Анну Ярославну – даже Википедию разрывало от количества правок об «украинскости» древней правительницы Франции. Но то дела минувших лет, отзывающиеся сегодня. А что из непосредственно сегодняшнего – решение Стокгольмского арбитража, который фактически разрешил Украине «в одно лицо» пересмотреть газовый контракт от 2009 года и платить столько, сколько решит сама Украину. Теперь подумываем подать в Стокгольмский арбитраж на местный магазин, в котором в 2009 году приобреталась колбаса – сегодня мы решили, что с нас тогда взяли дороговато – пусть выплатят неустоечку за моральный ущерб. Неприменно миллиард долларов, на меньшее – ни-ни...
Комментарии наших читателей:
Pjastolov
mar4047083
Наблюдатель2014
Кто кому наваляет?..
Сравнение разных образцов оружия или военной техники является благодатной темой для обсуждений, споров, а порой и для ругани. Тем не менее, сомнительные результаты подобного сравнения не останавливают спорщиков, специалистов и прессу, из-за чего, в частности, появляются новые любопытные публикации. При этом такие статьи привлекают внимание читателей.
Обсуждать то, как виртуально один может виртуально победить другого – дело, конечно, интересное. Но чем-то напоминает детский вопрос о том, кто кому наваляет: Чак Норрис или Брюс Ли, и кого из них «крепче бицуха»? На фоне всего этого хотелось бы надеяться на то, что состояние дел на планете не приведёт к реальным боям между Т-50 и F-35. Пусть уж лучше будем именно виртуально дискутировать на тему того, кто кому даст по зубам...
Комментарии наших читателей:
g1washntwn
андрей юрьевич
Machete
Удары по боевикам
Четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» нанесён удар по объектам «Исламского государства» («ИГ», террористическая организация, запрещённая в РФ) в районе Пальмиры. «Калибры» выпущены с фрегата «Адмирал Эссен» и субмарины «Краснодар» из акватории Средиземного моря. Все ракеты достигли своих целей. «Калибры» поразили переброшенную из Ракки тяжёлую технику и живую силу террористов. Предварительно о пусках были уведомлены командования США, Турции и Израиля. В Минобороны заявили, что «Краснодар» осуществил стрельбы из подводного положения.
И другое сообщение: «Syria Free News» был предоставлен видеоматериал, демонстрирующий нанесение российскими Ка-52 ударов по военной технике «ИГ» в районе Пальмиры. Вертолёты вели огонь противотанковыми управляемыми ракетами по танкам и бронемашинам боевиков.
Наконец, телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в министерстве обороны РФ сообщает, что боевики «ИГ» смогли достичь договорённостей с курдскими отрядами по отходу из Ракки в направлении Тадмора (Пальмиры). Известно, что первые несколько групп игиловцев уже попытались выйти на маршрут в сторону Пальмиры. Однако в этот момент были атакованы российской военной авиацией. По сообщениям МО РФ, в результате авиаудара были уничтожены не менее 120 террористов и 32 внедорожника, оснащённые зенитными установками и крупнокалиберными пулемётами.
Успехи в борьбе с боевиками не означают, что последние сложили оружие. «Исламское государство» активизировало попытки овладеть осаждённым Дейр-эз-Зором и аэродромом, располагающимся в нескольких километрах от города. Причиной активизации боевиков стало активно продвижение сирийской армии к Дейр-эз-Зору с юго-запада, а также срыв Воздушно-космическими силами России переброски игиловских подразделений из Ракки.
Комментарии наших читателей:
kirgiz58
Арон Заави
Изгоняющий либероидов
AVGUST
Новый этап «Большой игры»
Иностранные аналитики рассказывают о поддержке Москвой движения «Талибан» (кстати, это движение в России запрещено, список, в котором оно объявлено запрещённым, опубликован в 2015 году). По мнению некоторых экспертов, крепнущая поддержки Россией «Талибана» приведёт к серьёзным «геополитическим последствиям».
Поддерживая «Талибан», Россия рискует подтолкнуть Среднюю Азию к более тесному сотрудничеству с Соединёнными Штатами и Китаем, пишет Дэниел Арчик в «Fair Observer». «Геополитические последствия растущей поддержки России талибов в Афганистане» весьма серьёзны, заявляет автор материала, пусть Россия, по всей вероятности, и осуществляет такую поддержку «исключительно назло США». Дело в том, что Москва «непреднамеренно подрывает свои собственные интересы в регионе». И вот это-то и представляет собой «иронический и опасный поворот», который знаменует новый этап «Большой игры» в Центральной Азии.
Ещё одно обвинение в связях Москвы с талибами донеслось из Киева. Там мелочиться не стали — обвинили русских заодно и в контактах с «ИГ». На заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси украинская делегация передала вице-президенту ПА Расе Юкнявичене доклад о связях России с «ИГ», «Талибаном», ХАМАС и «Хезболлой». По словам главы украинской делегации Ирины Фриз, в документе говорится о связях «Российской Федерации с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии». В документе содержатся «факты и анализ путей коммуникаций, поддержки и координации действий РФ с ИГИЛ, «Талибаном», ХАМАС, «Хезболлой» и т. п.».
Совсем другая правда оказалась на столе натовского начальника Йенса Столтенберга. 24 мая на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО заявил, что у Североатлантического альянса нет информации, которая подтверждала бы связи между властями России и движением «Талибан». «Мы видели сообщения, но не видели окончательных доказательств прямой поддержки Россией «Талибана», — цитирует господина Столтенберга «Коммерсантъ» .
На той же пресс-конференции Столтенберг призвал Москву присоединиться к мирному урегулированию в Афганистане.
Москва едва ли имеет что-нибудь против этого: ведь ранее именно в Москве прошли два раунда переговоров по афганскому урегулированию, причём оба были инициированы российскими властями.
Комментарии наших читателей:
inkass_98
rotmistr60
tegezen
алекс-сп
sa-ag
Нефть против социализма
Не первый месяц на улицах Каракаса и других крупных венесуэльских городов проходят многотысячные акции протеста. Люди выходят на митинги по собственной воле и по призыву венесуэльской оппозиции, лидером которой объявил себя Энрике Каприлес Радонски, бывший губернатор штата Миранда и экс-кандидат в президенты, уступивший в своё время Мадуро с незначительным отставанием (набрал 49% голосов).
В итоге Венесуэла раскололась на два непримиримых лагеря. И противников президента Мадуро становится всё больше, что обусловлено тяжелейшим экономическим кризисом. Кризис сказался на гражданах так, как, пожалуй, не сказался ни на одной стране латиноамериканского региона. Основная причина в том, что венесуэльская экономика завязана на экспорте энергоносителей, цены на которые продолжают оставаться на том уровне, которого явно не хватает для пополнения бюджета до нужных объёмов.
Комментарии наших читателей:
avia12005
DOCTOR ZLO
Dashout
Збигнев покинул этот мир
На 90-м году жизни скончался Збигнев Бжезинский. Об этом сообщила его дочь Мика, сделав публикацию в «Инстаграме»: «Мой отец спокойно умер сегодня ночью».
Збигнев Бжезинский был учёным-политологом и государственным деятелем ярко выраженного антисоветского толка. Его интересы вкратце: научная специализация на СССР, антисоветизм, ненависть к тоталитаризму, мировое первенство Соединённых Штатов, идея сближения США с Китаем в пику СССР.
В семидесятых и восьмидесятых годах прошлого века политик с увлечением играл на международной «шахматной доске». Позднее, когда Советский Союз «партию» холодной войны проиграл, Бжезинский остался в США влиятельной фигурой.
Комментарии наших читателей:
Изгоняющий либероидов
nik-karata
Slon_on
Россия и Франция стали чуть-чуть ближе
На пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным молодой французский президент напомнил публике, что триста лет тому назад русский царь Пётр прибыл во Францию и впитал там дух Просвещения. «Пётр Первый был символом России, которая хочет открыться миру», — заявил он, сделав тем самым иронический намёк на визит русского президента.
Основные темы длительной встречи президентов России и Франции, прошедшей в версальском дворце Большой Трианон, задал хозяин — Эммануэль Макрон. Красные линии по Сирии, вероятные новые санкции против России, вопрос мира на Украине, очередная встреча нормандской четвёрки, наконец, распространение «клеветы» во время французской избирательной кампании. Что касается московского гостя, то он рассказал прессе о поиске «точек сближения». Единственной темой, в которой стороны нашли общий язык, стало противостояние терроризму.
Требовательные нотки в диалоге с русским коллегой, изначально прозвучавшие из уст мсье Макрона, скорее всего, не просто ораторский стиль, но попытка задать тон в дальнейших отношениях с Москвой. Президент Франции дал понять, что он не разделяет ценности Путина, что вполне возможно новое наказание России в виде санкций и что Путин, мол, прибыл в Париж потому, что Россия «хочет открыться миру». Тем самым публично подчёркивается зависимость России от просвещённой Европы и в целом от Запада. Западные эксперты давно уже называют развитие России «догоняющим».
С другой стороны, жёсткость и требовательность, которыми нынче отметился Макрон, должны бы проявляться не в словах, а на деле. Социалист Олланд пошёл на поводу у Вашингтона и Брюсселя и потерял рейтинг во Франции, отказавшись от сделки по «Мистралям». Рабочий класс этого «социалиста» натурально проклял, заклеймив как «предателя». Забота о ценностях и идеалах объединённой Европы и верность идеям Белого дома не должна вредить экономическим интересам родины. Если Макрон со своею «требовательностью» об этом забудет, он повторит антирекорды Олланда, доверие народа к которому приближалось к нулевой отметке.
Комментарии наших читателей:
Венд
moskowit
g1v2
Потеряли миллионы
Мировые информационные агентства снова вернулись к противоречиям интересов стран Восточной Европы (в частности, Прибалтики) и строительства газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. На этот раз центральной темой сообщений стало сокращение грузопотоков из России в морские торговые порты Латвии. Как передало агентство «Рейтер», компания «Российские железные дороги» почти полностью прекратила грузоперевозки в порты Латвии. Произошло это, по мнению агентства, из-за отказа Риги поддержать газопровод «Северный поток-2».
Напомним, Вентспилсский свободный порт Латвии и его терминалы Noord Natie Ventspils Terminals и Eurohome Latvija в апреле получили предложение участвовать в строительстве газопровода «Северный поток -2».
Затем мэр Вентспилса и председатель правления Вентспилсского порта Айвар Лембергс рассказал журналистам, что указанное предложение предусматривает приём в Вентспилсе труб, необходимых для строительства газопровода трубы, их хранение на площадках порта и доставка в море, к месту прокладки газопровода.
Лембергс отметил, что порт Вентспилса не имеет такого объёма грузовых площадок, поэтому инвесторы проекта «Северный поток-2» вложат 14 млн. евро, чтобы на семи гектарах обустроить места для хранения и обработки труб для газопровода. Эти площадки предполагалось потом безвозмездно передать Вентспилсскому порту. Расчёты показывали, что доходы латвийской экономики от участия в проекте могли составить 25-30 млн. евро.
Однако после речей мэра с заявлением поспешил выступить министр экономики Латвии Арвил Ашераденс. Он категорически отверг участие страны в строительстве нового газопровода и подчеркнул, что «правительство уже приняло решение не участвовать в этом проекте ни в каком виде». И была дана указивка: «Представителям государства в совете директоров Свободного порта Вентспилс голосовать против вхождения в проект».
Что до снижения грузопотоков из России в порты Прибалтики, то это, как отмечает обозреватель Г. Грановский, отдельная тема, мало связанная со строящимся газопроводом. Её триггером стала беспрецедентная русофобия прибалтийских элит. Россия ответила на это строительством и расширением своих портов на Балтийском море. Только новый морской торговый порт в Усть-Луге оттянул на себя без малого 100 млн. тонн прибалтийского товарооборота. Тенденции эти нарастают. До конца года «Транснефть», например, полностью откажется от нефтяного транзита через Прибалтику. Грузы пойдут на порты Приморск, Усть-Луга и Новороссийск.
Комментарии наших читателей:
marlin1203
yuriy55
Pete Mitchell
Путин после Чингисхана
В польских газетах публикуется немало статей на вечную российскую тему. Авторы некоторых материалов намекают даже на грядущее вторжение русских: мол, был когда-то Чингисхан, а теперь вот есть Путин. На портале fronda.pl, который цитирует «Ридус», опубликована статья, в которой рассказывается о средневековом вторжении монголов в Польшу, а затем приводится вывод о том, что нынче европейской цивилизации угрожает «азиатский враг» в лице Путина: «Сегодня на восточных флангах христианской европейской цивилизации снова стоит азиатский враг, как всегда, рвущийся к власти над всей Европой, а может, и миром. Свои намерения он показал уже в 2008 году, осуществив агрессию против Грузии, и в 2014 году, аннексировав Крым».
Польские аналитики размышляют: как ответить России, в которой советский тоталитаризм заменило «тактическое объединение империализма с элементами российской православной веры»?
Впрочем, по данным новейшего опроса «Sputnik.Мнения», значительная часть жителей Запада не согласна с утверждением, что Россия планирует вторжение в Польшу, а заодно в прибалтийские республики.
Напомним, в Польше и прибалтийских республиках известные силы уже несколько лет упорно твердят о «русской угрозе» и «планах» Кремля по «оккупации». На прошлогоднем летнем саммите НАТО (состоявшемся, что символично, в Варшаве) было принято решение об усилении восточного фланга Североатлантического альянса.
Однако русские до сих пор не пришли на войну.
Комментарии наших читателей:
Познающий
слава1974
К0щей
Пороха не хватит
При «прямой конфронтации» с Западом Россия, вероятно, проиграет: об этом рассказывает в американском издании «War is Boring» Роберт Бекхузен.
Российские военные расходуют свои взрывчатые вещества в Сирии. Эта война истощила военные запасы России, отмечает аналитик. Для воздушной кампании требуется сложная цепочка поставок. У воюющей стороны достаточно ракет, она сбрасывает достаточно бомб, однако ракеты и бомбы требуют крупных капиталовложений в материалы и химикаты. И рано или поздно настанет момент, когда цепочка поставок ощутит перенапряжение.
Почти 20 месяцев Россия участвует в гражданской войне в Сирии, напоминает Бекхузен. И уже начинает сказываться напряжение. По некоторым оценкам, из-за ударов в Сирии российские арсеналы опустели «почти на 40 процентов».
Эту информацию автор подаёт со ссылкой уже на российское издание — «влиятельную российскую оборонную газету» «Военно-промышленный курьер» («ВПК»). Именно она сообщила о нехватке у российских военных химических веществ. «Если не принять меры, российская армия уже в ближайшее время останется без боеприпасов, танки, корабли, самолёты и вертолёты превратятся в обычное средство передвижения», — цитирует американец Олега Фаличева с «ВПК».
Сам Фаличев напоминает , что дипломы о высшем инженерном образовании в России имеют миллионы человек. Но всего пятьсот тысяч человек занято в проектно-изыскательском и конструкторском производстве. «У нас избыточное количество людей с дипломами технических вузов, часто купленными, а профессионалов критически не хватает, — с печалью отмечает эксперт. — При этом социальный статус российского инженера чрезвычайно низок». Также он указывает, что оборонные заводы в стране выставляются на продажу, продолжается их ликвидация. Где же выход из создавшегося положения? «Пока не поздно, необходимо разобраться, какая нам нужна пороховая промышленность, как сохранить и пополнить её кадровый потенциал, когда прекратится экспансия временщиков-руководителей на предприятия», — расставляет точки над «i» автор.
Это свежая статья, датированная на «ВПК» 24 мая 2017 года. Однако о развале промышленности, в том числе оборонной, экономисты и производственники пишут с 90-х годов прошлого века. И бесконечное обсуждение одной наболевшей темы означает одно: а воз и ныне там.
Отсюда и мнение Запада: русские проиграют крупномасштабную войну по самой простой причине — из-за банкротства собственной промышленности.
Комментарии наших читателей:
krops777
Nick
Капитан Пушкин
34 регион
L10n77
Zulu_S
* «А не пора ли нам подкрепиться?» – фраза из мультфильма «Винни-Пух и все-все-все»
В центре общественных связей МВД ЛНР сообщается, что вооружённые лица попытались заняться мародёрством в посёлке, однако встретили жёсткий отпор со стороны оставшихся там местных жителей. Кроме того, как заявлено, мародёрство грузинскими наёмниками попытались пресечь украинские солдаты, однако это грузинские «союзников» ВСУ не остановило.
А что хотели эти украинские военнослужащие – чтобы «братушки»-наёмники целовали их в мягкие места и благодарили за то, что дали пограбить да помародёрствовать? Ну, уж нет... Мародёрствовали, мародёрствовали и будут мародёрствовать, в своё время в Цхинвале, а вот целовать в мягкое место и останавливаться на достигнутом явно не собираются.
Комментарии наших читателей:
Маки Авелльевич
Разве грузины имеют славу как воины? Кто берёт их на найм?
Александр романов
Немцы Румын взяли на воёну с СССР. Для численности, для мяса пойдёт.
Туз Бубен
трое украинцев призывали грузин быть "повежливее" и не грабить местное население подчистую
Что в переводе означает, и нам-то хоть немного оставьте...
Галстуки против шаровар...
Что в переводе означает, и нам-то хоть немного оставьте...
Галстуки против шаровар...
Нелишняя «железка»
Российские военные железнодорожники в общей сложности проложили 120 км так называемой рельсошпальной решётки из запланированных 177,2 км на участке Журавка-Миллерово в обход Украины. Все 100% земляных работ на указанном участке должны завершиться уже в июне этого года.
120 км. Кто-то из наших читателей говорит: «маловато будет, вот мы в своё время столько за сутки укладывали...» Возможно, что темпы не бамовские. Ну а кто сказал, что будут форсировать события. Ведь в планах и не значилось, что «в течение суток». Работа идёт – плюс с мониторингом происходящего в Донбассе – а вдруг «железка» в итоге окажется и лишней...
Комментарии наших читателей:
krops777
Да это очень печально, что такая махина как РЖД может за год построить всего 120 км железных дорог да еще и неэлектрифицированых, это притом, что перевозки растут каждый месяц, да ещё и тотальная оптимизация всего и вся, стыдно за родное РЖД.
Горный стрелок
Малой кровью построили. Быстро и организовано. Совершенно необходимая "врезка", в обход неадекватного соседа. Который может в любой момент сделать "блокаду", или ещё чего похуже. А там и пассажирские поезда ходят...
Sabakina
Вот там мы изменяем ландшафт. А кто то смеялся, после просмотра фильма "ДМБ".
МС-21. Первый полёт
Первый полёт новейшего российского авиалайнера MC-21 состоялся. Первый лётный экземпляр, собранный на Иркутском авиационном заводе, получил разрешение на лётную эксплуатацию. После прохождения так называемого методического совещания российский МС-21-300 поднялся в воздух.
МС-21. Первый полёт
Видео ТАСС http://tass.ru:
Откровенно говоря, нечасто такие события случаются в последнее время в нашей стране. Время «эффективных менеджеров» и «перестройки к рынку» сделало своё дело. Но ведь выправляемся – встряхиваем головой и движемся вперёд. Этого, конечно, можно не замечать, но тогда – вперёд в партию каспаровых-касьяновых, которые из всего многообразия мира могут тщательно выбирают вариант зарубежных грантов? А самолёту – всего наилучшего на воздушных просторах.
Комментарии наших читателей:
RASKAT
Заждались. Желаю, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок. Ура, товарищи!
svp67
Это просто праздник!!! Прошедшая неделя явно - авиационная. Ка-62, теперь МС-21. Молодцы. Жду тех времен, когда "русские крылья" вновь заполнят небо над Россией. СПАСИБО, АВИАСТРОИТЕЛИ!!!
aleksfill
На двигунах Прат энд Уитни, интересно, что в нём, МС-21, ещё российского?
Штурман Басов
Вы всё время такие интересные, как Йотафон и МС-21, так нет в них ничего российского, а как проводишь вам в пример американский Айфон, собираемый в Азии из корейских экранов, процессоров и памяти, так сразу выходит на первый план, что американцы его, оказывается, разработали. Прямо анекдот. Изяслав - удобное имя: когда нужно, я Изя, когда не нужно - Слава.
«Оплот» европейской Украины
Концерн «Укроборонпром» опубликовал видео с украинским танком «Оплот», который, по словам авторов ролика, благодаря значительному количеству современных систем и подсистем «способен выполнять боевые задачи в дневное и ночное время суток, а также в сложных климатических и географических условиях в широком диапазоне температур».
Очередное представление вундервафли, которая , конечно же, остановит «российского агрессора» и двинет незалежную в светлое европейское будущее. Сколько тысяч снарядов для этого верховное главнокомандование должно ещё направить на головы граждан многострадального Донбасса?
Комментарии наших читателей:
Zibelew
20 штук физически поставили в Тайланд по контракту от 2011 года. Еще 5 в пути. 10 танков с 26 по 35-й продемострированы журналистам 25.05.2017 на территории завода имени Малышева. Главный инженер завода заявил, что исполнено 3/4 контракта. Всего изготовлено 35 штук БМ "Оплот Т". На разных стадиях строительства танки с 36 по 49. Срок исполнения контракта конец 2014 года сорван, поставка будет завершена скорее всего в 2018 году.
Зяблицев
Я бы написал заголовок так: ""Укроборонпром"" в очередной раз представил модернизированный советский Т-6...,э-э, новейший украинский танк "Оплот""
venik
"Оплот" - это не Т-64 модернизированный, а Т-80УД! Оттого и катки от 80-ки...
vorobey
А когда в Ворлд оф тэнкс украинская ветка появится?
А Хде автоматчики в Крыму?
Из заметки бывшего депутата Харьковского горсовета, перебравшегося на ПМЖ в Крым:
В Крыму начинается очередной летний сезон, и в пёстрой толпе отдыхающих снова без труда можно будет узнать многочисленных отдыхающих с Украины. Они тревожно оглядываются в поисках следов «оккупации», марширующих колонн «захватчиков» и вздрагивают при виде людей в камуфляже.
Действительно, странно... А где же снующие по пляжам автоматчики, заставляющие людей шагать в ногу и купаться строго организованными группами. Где крымские татары за колючей проволокой гетто. Где плач украиноязычных крымчан, которых кровавая гэбня заставляет розмовляти исключительно оккупантской российской?.. Нет... Как же нет! Достаточно включить среднестатистический украинский канал, где об этом расскажут с причмокиваниями и надеждой на Запад в проникновенном взгляде ведущей новостного эфира.
Комментарии наших читателей:
Владимир16
Врожденная хозяйственность? У украинцев (х..в)? Это у тех кто страну прос..л? Развалил этот окраинский хозяйственник врожденный всё, что до его рождения русский мужик на землях этих построил. Лаптем и топором построил. С помощью воспоминаний о японской матери. Варвар бесхозяйственный построил. А хозяйственник врожденный прос..л, европеоид грёбаный.
Страшно представить, что такое бесхозяйственность по-украински?
Страшно представить, что такое бесхозяйственность по-украински?
Копчёный
А вернётся такой турист домой, попадёт под мобилизацию и прекрасно пойдёт в пушкари какие, превращать в кровавый фарш с кем недавно откровенничал за жизнь.
БывшийРоссиянин
Не факт! Вы не представляете, сколько бегает от мобилизации! Не все же дауны, есть и нормальные люди - кто всё понимает и не хочет участвовать в этом!
Держись, Родриго!
Новой горячей точкой на карте мира становятся Филиппины. Боевики ИГИЛ (* запрещено в РФ) пытаются расширить границы своего влияния на юге страны – в районах с преимущественно мусульманским населением. Как ранее сообщало «Военное обозрение», к операции против террористов власти Филиппин привлекли армейские подразделения, а президент Родриго Дутерте призвал повстанцев-оппозиционеров бороться против ИГИЛ (*) плечом к плечу с военнослужащими правительственных войск.
Родриго, держись! Видишь, как всё выходит, дружище. Только ты начал вырубать дебри наркоторговли, как на территории Филиппин неожиданно активно проявились «несогласные». А через пару дней подтянулось и ИГИЛ (запрещено в РФ). Ещё несколько успехов в деле борьбы с наркоманией, наркобизнесом и ещё несколько тёплых слов в адрес России – глядишь, и «Белые каски» с GoPro появятся... Держись, Родриго!
Комментарии наших читателей:
katalonec2014
Стоило Дуэрто поссорится с американцами, как его тут же навестило ИГИЛ.
ALLxANDr
Филиппины давно ждали такого президента, как Дутерте. С наркотрафиком давно надо было бороться...да и с радикалами тоже. Сейчас разгребать эту Авдееву конюшню... Это сродни подвигу греческого героя. Можно пожелать только удачи и упорства и хорошую команду.
skrabplus.ru
Нападению предшествовали переговоры о поставке военной техники из РФ, не важно на каком основании, важно что не из США.
О газе и княжне
Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинской компании о пересмотре цен по заключённому в 2009 году контракту. Это беспрецедентное решение, которое теперь, по сути, открывает новую страницу в экономике – в любой момент покупатель товаров или услуг вправе отказаться платить за приобретённые товары или услуги, заявив, что контракт был подписан «без учёта рыночной конъюнктуры».
Зампред фракции БПП ВРУ: Война на Украине началась в результате "газового" контракта от 2009 года
«Украинцы» — это те же русские
«Украинцы» — это те же русские
Так и не смогли поделить княжну Анну Ярославну – даже Википедию разрывало от количества правок об «украинскости» древней правительницы Франции. Но то дела минувших лет, отзывающиеся сегодня. А что из непосредственно сегодняшнего – решение Стокгольмского арбитража, который фактически разрешил Украине «в одно лицо» пересмотреть газовый контракт от 2009 года и платить столько, сколько решит сама Украину. Теперь подумываем подать в Стокгольмский арбитраж на местный магазин, в котором в 2009 году приобреталась колбаса – сегодня мы решили, что с нас тогда взяли дороговато – пусть выплатят неустоечку за моральный ущерб. Неприменно миллиард долларов, на меньшее – ни-ни...
Комментарии наших читателей:
Pjastolov
Таки испугались - Газпром же может и так начать продавать: «Утром деньги – днём стулья, днём деньги – вечером стулья».
mar4047083
Остаётся только добавить, что национальности появились в СССР в 30-е годы. Причём многие появились искусственно, их тогда просто придумывали вместе с алфавитами, наверное для укрупнения этносов. О какой древней Украине можно вообще говорить, если это понятие появилось искусственно в начале 20 века. Название, прямо скажем, придумано издевательское -окраина, житель окраины. Это как сейчас, некоторые индивидумы используют выражение - замкадыш (смысл тот же). Большая часть этого искусственного образования ещё относительно недавно (по историческим меркам) вообще Диким полем называлась.
Наблюдатель2014
Прецедент создан! Хочу - плачу.А не хочу - в суд - и не плачу. С 2014 го года играли в благородство. Ну, наигрались? Или не все с Газпромом и арбитражем так плохо? Делать вид, что мы не сторона конфликта сильно дорого стоит. Или российские компании мало потеряли и теряют в-на Украине?
Кто кому наваляет?..
Сравнение разных образцов оружия или военной техники является благодатной темой для обсуждений, споров, а порой и для ругани. Тем не менее, сомнительные результаты подобного сравнения не останавливают спорщиков, специалистов и прессу, из-за чего, в частности, появляются новые любопытные публикации. При этом такие статьи привлекают внимание читателей.
Обсуждать то, как виртуально один может виртуально победить другого – дело, конечно, интересное. Но чем-то напоминает детский вопрос о том, кто кому наваляет: Чак Норрис или Брюс Ли, и кого из них «крепче бицуха»? На фоне всего этого хотелось бы надеяться на то, что состояние дел на планете не приведёт к реальным боям между Т-50 и F-35. Пусть уж лучше будем именно виртуально дискутировать на тему того, кто кому даст по зубам...
Комментарии наших читателей:
g1washntwn
Американцы опять состряпали статью "ниочём". Все сценарии рассмотрены без сетецентрических возможностей, а взаимодействие между всеми родами войск в современном конфликте в любом случае переиграет асов-одиночек, какой бы "вундервафлей" они не управляли.
Про бои 1 на 1: в ближнем бою даже Рафалям продул 4:1, куда ему в ближний бой лезть, хотя бы это нехотя, но признали. Таких боёв будут единицы, тактика применения этих "золотых" истребителей не предусматривает догфайт от слова вообще, только дальний бой и критически - средние дистанции, а на добивание будут идти в мясо 4+.
Про Т-50 мое имхо - это не серийный истребитель, потому и заказ от МО чисто опытно-эксплуатационный. Что-то мне шепчет, что на Т-50 всего лишь апробируют то, чем должно стать настоящее поколение 5.
Про бои 1 на 1: в ближнем бою даже Рафалям продул 4:1, куда ему в ближний бой лезть, хотя бы это нехотя, но признали. Таких боёв будут единицы, тактика применения этих "золотых" истребителей не предусматривает догфайт от слова вообще, только дальний бой и критически - средние дистанции, а на добивание будут идти в мясо 4+.
Про Т-50 мое имхо - это не серийный истребитель, потому и заказ от МО чисто опытно-эксплуатационный. Что-то мне шепчет, что на Т-50 всего лишь апробируют то, чем должно стать настоящее поколение 5.
андрей юрьевич
Смысл читать статью о "виртуальных" боях? Как сравнивать то, что есть, с тем, чего нет?
Machete
Насколько я помню, американские самолёты тоже технически не дотягивают до 5-го поколения.
Такой же 4++, как и наши новые истребители. Но всему миру впаривают, что это 5-е поколение.
Такой же 4++, как и наши новые истребители. Но всему миру впаривают, что это 5-е поколение.
Удары по боевикам
Четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» нанесён удар по объектам «Исламского государства» («ИГ», террористическая организация, запрещённая в РФ) в районе Пальмиры. «Калибры» выпущены с фрегата «Адмирал Эссен» и субмарины «Краснодар» из акватории Средиземного моря. Все ракеты достигли своих целей. «Калибры» поразили переброшенную из Ракки тяжёлую технику и живую силу террористов. Предварительно о пусках были уведомлены командования США, Турции и Израиля. В Минобороны заявили, что «Краснодар» осуществил стрельбы из подводного положения.
И другое сообщение: «Syria Free News» был предоставлен видеоматериал, демонстрирующий нанесение российскими Ка-52 ударов по военной технике «ИГ» в районе Пальмиры. Вертолёты вели огонь противотанковыми управляемыми ракетами по танкам и бронемашинам боевиков.
Наконец, телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в министерстве обороны РФ сообщает, что боевики «ИГ» смогли достичь договорённостей с курдскими отрядами по отходу из Ракки в направлении Тадмора (Пальмиры). Известно, что первые несколько групп игиловцев уже попытались выйти на маршрут в сторону Пальмиры. Однако в этот момент были атакованы российской военной авиацией. По сообщениям МО РФ, в результате авиаудара были уничтожены не менее 120 террористов и 32 внедорожника, оснащённые зенитными установками и крупнокалиберными пулемётами.
Нанесен удар «Калибрами» по ИГИЛ
Первые удары Ка-52 по сирийским боевикам
СМИ: ВКС РФ разгромили колонну ИГИЛ, двигавшуюся к Пальмире
ВКС РФ разгромили ещё одну колонну ИГИЛ на выходе из Ракки
ИГИЛ осуществляет ожесточённые атаки Дейр-эз-Зора
Первые удары Ка-52 по сирийским боевикам
СМИ: ВКС РФ разгромили колонну ИГИЛ, двигавшуюся к Пальмире
ВКС РФ разгромили ещё одну колонну ИГИЛ на выходе из Ракки
ИГИЛ осуществляет ожесточённые атаки Дейр-эз-Зора
Успехи в борьбе с боевиками не означают, что последние сложили оружие. «Исламское государство» активизировало попытки овладеть осаждённым Дейр-эз-Зором и аэродромом, располагающимся в нескольких километрах от города. Причиной активизации боевиков стало активно продвижение сирийской армии к Дейр-эз-Зору с юго-запада, а также срыв Воздушно-космическими силами России переброски игиловских подразделений из Ракки.
Комментарии наших читателей:
kirgiz58
Тренируются экипажи по реальным целям, и это есть карашо!
Арон Заави
Судя по всему использовались новые тяжелые ПТУР " Вихрь". Ну с боевым крещением.
Изгоняющий либероидов
На курдов надейся, а ИГИЛ мочи.
AVGUST
Столько «Хайлюксов» переколбасили, а это очень надёжные и классные авто, вот какая зараза поставляет им это чудо японской инженерии, пусть бы на боевых ослах или верблюдах атаковали с привязанной ЗУ-шкой к хребту верблюда, дабы после первого выстрела ему хребет то сломало…
Новый этап «Большой игры»
Иностранные аналитики рассказывают о поддержке Москвой движения «Талибан» (кстати, это движение в России запрещено, список, в котором оно объявлено запрещённым, опубликован в 2015 году). По мнению некоторых экспертов, крепнущая поддержки Россией «Талибана» приведёт к серьёзным «геополитическим последствиям».
Поддерживая «Талибан», Россия рискует подтолкнуть Среднюю Азию к более тесному сотрудничеству с Соединёнными Штатами и Китаем, пишет Дэниел Арчик в «Fair Observer». «Геополитические последствия растущей поддержки России талибов в Афганистане» весьма серьёзны, заявляет автор материала, пусть Россия, по всей вероятности, и осуществляет такую поддержку «исключительно назло США». Дело в том, что Москва «непреднамеренно подрывает свои собственные интересы в регионе». И вот это-то и представляет собой «иронический и опасный поворот», который знаменует новый этап «Большой игры» в Центральной Азии.
Ещё одно обвинение в связях Москвы с талибами донеслось из Киева. Там мелочиться не стали — обвинили русских заодно и в контактах с «ИГ». На заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси украинская делегация передала вице-президенту ПА Расе Юкнявичене доклад о связях России с «ИГ», «Талибаном», ХАМАС и «Хезболлой». По словам главы украинской делегации Ирины Фриз, в документе говорится о связях «Российской Федерации с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии». В документе содержатся «факты и анализ путей коммуникаций, поддержки и координации действий РФ с ИГИЛ, «Талибаном», ХАМАС, «Хезболлой» и т. п.».
Совсем другая правда оказалась на столе натовского начальника Йенса Столтенберга. 24 мая на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО заявил, что у Североатлантического альянса нет информации, которая подтверждала бы связи между властями России и движением «Талибан». «Мы видели сообщения, но не видели окончательных доказательств прямой поддержки Россией «Талибана», — цитирует господина Столтенберга «Коммерсантъ» .
На той же пресс-конференции Столтенберг призвал Москву присоединиться к мирному урегулированию в Афганистане.
Москва едва ли имеет что-нибудь против этого: ведь ранее именно в Москве прошли два раунда переговоров по афганскому урегулированию, причём оба были инициированы российскими властями.
Комментарии наших читателей:
inkass_98
Естественно, что русские все делают назло США, даже Россия специально для этого существует. Каждый новорожденный в РФ вместе со свидетельством о рождении получает методичку о наиболее эффективных методах по противодействию США. Но некоторые со временем ее теряют и превращаются в либерастов, ибо человек без методички ничто, даже не знает "цветовой дифференциации штанов" (С).
rotmistr60
С какой настойчивостью американцы пытаются разорвать российско-китайские отношения! Вот уже и талибов к этому пристегнули. Но выдавать желаемое за действительное — извечная болезнь американских СМИ.
tegezen
Нахождение войск США в Афганистане имеет только одну причину — контроль за производством героина и наркотрафиком. Больше им там делать нечего. Героина производится где-то на 200 млрд. долл., или больше, смотря как считать, никаким афганским "наркобаронам" не достается и процентов, они как жили в каменном веке, так и живут, выгодополучателями являются западные финансовые структуры, такой кусок мимо их рта мимо не пройдет. Афганцев превратили фактически в рабов на наркоплантации. «Талибан» борется с этой заразой, потому сейчас наши с ними цели совпадают: выгнать американцев и прекратить производство наркоты. «Талибан» наш союзник сейчас, это очевидно. А статья проамериканская.
алекс-сп
Поддерживаем или нет, не знаю. Но на мой взгляд, на данный момент талибы — наименьшее зло из всех там возможных.
sa-ag
Ничего, что они там наркотрафик генерируют на север?
Нефть против социализма
Не первый месяц на улицах Каракаса и других крупных венесуэльских городов проходят многотысячные акции протеста. Люди выходят на митинги по собственной воле и по призыву венесуэльской оппозиции, лидером которой объявил себя Энрике Каприлес Радонски, бывший губернатор штата Миранда и экс-кандидат в президенты, уступивший в своё время Мадуро с незначительным отставанием (набрал 49% голосов).
В итоге Венесуэла раскололась на два непримиримых лагеря. И противников президента Мадуро становится всё больше, что обусловлено тяжелейшим экономическим кризисом. Кризис сказался на гражданах так, как, пожалуй, не сказался ни на одной стране латиноамериканского региона. Основная причина в том, что венесуэльская экономика завязана на экспорте энергоносителей, цены на которые продолжают оставаться на том уровне, которого явно не хватает для пополнения бюджета до нужных объёмов.
Комментарии наших читателей:
avia12005
России отступать нельзя. Если США заберут Венесуэлу, дальше на очереди будет еще кто-то. А Россия и так пока почти без союзников.
DOCTOR ZLO
Рынок вооружений Венесуэлы стал доступен нам только при Уго Чавесе, до этого он всегда был американским, но вот теперь американцы на волне экономических проблем Венесуэлы вернут его себе…
Dashout
Конечно, сейчас уже поздно, но я бы посоветовал управленцам Венесуэлы приложить максимальные усилия на проведения НИОКР по альтернативному использованию нефти. Венесуэла располагает уникальными тяжелой нефтью с высоким содержанием асфальтенов и ванадия. Для экспорта нефти как сырья это плохо, но для производства качественно новых высокопрочных углеродных 3D каркасов это обстоятельство очень даже положительное! Разработка, освоение и направление этой инновационной продукции в первую очередь на внутренний рынок (например, в строительство) позволило бы положительно воздействовать на экономическую ситуацию, спровоцировало бы приток инвестиций и т.д. В общем, война войной, но надо когда-то и экономикой заниматься. Хотя конечно, когда война, то уж не до этого…
Збигнев покинул этот мир
На 90-м году жизни скончался Збигнев Бжезинский. Об этом сообщила его дочь Мика, сделав публикацию в «Инстаграме»: «Мой отец спокойно умер сегодня ночью».
Збигнев Бжезинский был учёным-политологом и государственным деятелем ярко выраженного антисоветского толка. Его интересы вкратце: научная специализация на СССР, антисоветизм, ненависть к тоталитаризму, мировое первенство Соединённых Штатов, идея сближения США с Китаем в пику СССР.
В семидесятых и восьмидесятых годах прошлого века политик с увлечением играл на международной «шахматной доске». Позднее, когда Советский Союз «партию» холодной войны проиграл, Бжезинский остался в США влиятельной фигурой.
Комментарии наших читателей:
Изгоняющий либероидов
У чертей в аду траур — такого горя они не ожидали! И ведь даже из котла будет пытаться адом руководить! Сидя на сковороде, будет давать советы и инструкции!
nik-karata
Вот уж печалька где!!! Это кто ж теперь Россию так люто ненавидеть будет??? Так ненавидеть Россию мог только Бжезинский… невероятная потеря.
Slon_on
Выходит, что "паровозиком" пошел Рокфеллер, сейчас за ним Збиг. Неужели для рептилоидов настала эпоха вымирания?
Россия и Франция стали чуть-чуть ближе
На пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным молодой французский президент напомнил публике, что триста лет тому назад русский царь Пётр прибыл во Францию и впитал там дух Просвещения. «Пётр Первый был символом России, которая хочет открыться миру», — заявил он, сделав тем самым иронический намёк на визит русского президента.
Основные темы длительной встречи президентов России и Франции, прошедшей в версальском дворце Большой Трианон, задал хозяин — Эммануэль Макрон. Красные линии по Сирии, вероятные новые санкции против России, вопрос мира на Украине, очередная встреча нормандской четвёрки, наконец, распространение «клеветы» во время французской избирательной кампании. Что касается московского гостя, то он рассказал прессе о поиске «точек сближения». Единственной темой, в которой стороны нашли общий язык, стало противостояние терроризму.
Путин и Макрон: о красных линиях, новых санкциях и «точках сближения»
Путин, Меркель и Макрон: Порошенко, пошёл вон!
Путин, Меркель и Макрон: Порошенко, пошёл вон!
Требовательные нотки в диалоге с русским коллегой, изначально прозвучавшие из уст мсье Макрона, скорее всего, не просто ораторский стиль, но попытка задать тон в дальнейших отношениях с Москвой. Президент Франции дал понять, что он не разделяет ценности Путина, что вполне возможно новое наказание России в виде санкций и что Путин, мол, прибыл в Париж потому, что Россия «хочет открыться миру». Тем самым публично подчёркивается зависимость России от просвещённой Европы и в целом от Запада. Западные эксперты давно уже называют развитие России «догоняющим».
С другой стороны, жёсткость и требовательность, которыми нынче отметился Макрон, должны бы проявляться не в словах, а на деле. Социалист Олланд пошёл на поводу у Вашингтона и Брюсселя и потерял рейтинг во Франции, отказавшись от сделки по «Мистралям». Рабочий класс этого «социалиста» натурально проклял, заклеймив как «предателя». Забота о ценностях и идеалах объединённой Европы и верность идеям Белого дома не должна вредить экономическим интересам родины. Если Макрон со своею «требовательностью» об этом забудет, он повторит антирекорды Олланда, доверие народа к которому приближалось к нулевой отметке.
Комментарии наших читателей:
Венд
«Мы попытались отыскать точки сближения», — прокомментировал этот момент в переговорах Владимир Путин.
Вот и ответ нашего президента. Французский президент — очередная марионетка.
Вот и ответ нашего президента. Французский президент — очередная марионетка.
moskowit
Поведение и выступление французского президента просто-напросто выглядело беспомощным…
Охарактеризовать его можно словами Макаревича из известной песни:
«Ах, до чего ж порой обидно,
Что хозяина не видно:
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить…»
Охарактеризовать его можно словами Макаревича из известной песни:
«Ах, до чего ж порой обидно,
Что хозяина не видно:
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить…»
g1v2
А вот я так не думаю. Тут много странностей. Сразу после избрания Макрон приглашает к себе в гости Путина, от которого он, по идее, должен был бежать, как черт от ладана. В предвыборной гонке мы никак не противодействовали избранию Макрона. То есть не было слито никакого серьезного компромата, не было агрессивной пропаганды против него. Викиликс ограничилось дежурным выбросом инфы, не содержащей никакой компры. Плюс демонстративный прием в Кремле Ле Пен явно был не в ее пользу. По идее, она, наоборот, должна была держаться от нас подальше, чтобы избежать обвинений в том, что она наш протеже. Серьезные политики таких ошибок не делают. Мы как бы демонстративно призывали всех объединиться против Ле Пен как против главного "путинского агента". И в результате главные партии Франции сливаются в пользу выскочившего как чертик из табакерки Макрона, на которого раньше никто бы не поставил, как и на Трампа.
И первым делом он приглашает к себе "главного врага"? Не Меркель или Мэй, а Путина?
И типа 3 часа они говорили о чеченских геях? Ага. Прямо верю. А чего приглашал-то? Показать, как он таксует?
А Путин, бросив все, собрался и приехал типа к противнику домой? К Трампу не приехал, к Мэй не приехал, а к Макрону приехал, согласовав встречу за кратчайший срок? Интересно девки пляшут. Больше похоже, что Ле Пен была для отвлечения внимания и на перспективу.
И первым делом он приглашает к себе "главного врага"? Не Меркель или Мэй, а Путина?
И типа 3 часа они говорили о чеченских геях? Ага. Прямо верю. А чего приглашал-то? Показать, как он таксует?
А Путин, бросив все, собрался и приехал типа к противнику домой? К Трампу не приехал, к Мэй не приехал, а к Макрону приехал, согласовав встречу за кратчайший срок? Интересно девки пляшут. Больше похоже, что Ле Пен была для отвлечения внимания и на перспективу.
Потеряли миллионы
Мировые информационные агентства снова вернулись к противоречиям интересов стран Восточной Европы (в частности, Прибалтики) и строительства газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. На этот раз центральной темой сообщений стало сокращение грузопотоков из России в морские торговые порты Латвии. Как передало агентство «Рейтер», компания «Российские железные дороги» почти полностью прекратила грузоперевозки в порты Латвии. Произошло это, по мнению агентства, из-за отказа Риги поддержать газопровод «Северный поток-2».
Напомним, Вентспилсский свободный порт Латвии и его терминалы Noord Natie Ventspils Terminals и Eurohome Latvija в апреле получили предложение участвовать в строительстве газопровода «Северный поток -2».
Затем мэр Вентспилса и председатель правления Вентспилсского порта Айвар Лембергс рассказал журналистам, что указанное предложение предусматривает приём в Вентспилсе труб, необходимых для строительства газопровода трубы, их хранение на площадках порта и доставка в море, к месту прокладки газопровода.
Лембергс отметил, что порт Вентспилса не имеет такого объёма грузовых площадок, поэтому инвесторы проекта «Северный поток-2» вложат 14 млн. евро, чтобы на семи гектарах обустроить места для хранения и обработки труб для газопровода. Эти площадки предполагалось потом безвозмездно передать Вентспилсскому порту. Расчёты показывали, что доходы латвийской экономики от участия в проекте могли составить 25-30 млн. евро.
Однако после речей мэра с заявлением поспешил выступить министр экономики Латвии Арвил Ашераденс. Он категорически отверг участие страны в строительстве нового газопровода и подчеркнул, что «правительство уже приняло решение не участвовать в этом проекте ни в каком виде». И была дана указивка: «Представителям государства в совете директоров Свободного порта Вентспилс голосовать против вхождения в проект».
Что до снижения грузопотоков из России в порты Прибалтики, то это, как отмечает обозреватель Г. Грановский, отдельная тема, мало связанная со строящимся газопроводом. Её триггером стала беспрецедентная русофобия прибалтийских элит. Россия ответила на это строительством и расширением своих портов на Балтийском море. Только новый морской торговый порт в Усть-Луге оттянул на себя без малого 100 млн. тонн прибалтийского товарооборота. Тенденции эти нарастают. До конца года «Транснефть», например, полностью откажется от нефтяного транзита через Прибалтику. Грузы пойдут на порты Приморск, Усть-Луга и Новороссийск.
Комментарии наших читателей:
marlin1203
Предложить живые деньги, зная, что прибалты вынуждены отказаться… Знатный троллинг 80 уровня)))))
yuriy55
Давайте будем выражаться простыми определениями, отделяя экономику от политики, а нацизм от эмоциональных рычагов влияния на клиента, основанных на страхе, гордыне, доверии, алчности.
Сначала орут, что только СССР мешала им вознестись на европейский "Олимп"… Потом говорят, что оккупация сгубила их молодость… Начинают требовать морального и материального возмещения своего пребывания в составе Союза… Когда от них начинают отворачиваться, как от зловредной старушонки, пытающейся два раза покушать в социальной столовой и получить при этом бесплатный талон в ресторан, они выдумывают российскую агрессию… Леди! Если не сказать резче, вы на себя в зеркало смотрели? Кто на вас позарится и за что? В голодный год за завод по изготовлению шпрот?
Теперь им газ встал поперёк горла… Принимайте эспумизан, оно и пройдёт… Прямо пролетит…
Сначала орут, что только СССР мешала им вознестись на европейский "Олимп"… Потом говорят, что оккупация сгубила их молодость… Начинают требовать морального и материального возмещения своего пребывания в составе Союза… Когда от них начинают отворачиваться, как от зловредной старушонки, пытающейся два раза покушать в социальной столовой и получить при этом бесплатный талон в ресторан, они выдумывают российскую агрессию… Леди! Если не сказать резче, вы на себя в зеркало смотрели? Кто на вас позарится и за что? В голодный год за завод по изготовлению шпрот?
Теперь им газ встал поперёк горла… Принимайте эспумизан, оно и пройдёт… Прямо пролетит…
Pete Mitchell
Очень с вами согласен: была бы честь предложена. Им предлагали поучаствовать, решили, что хотят в герои, — флаг им в руки. Самое смешное, что почти в точности повторяется история с первым «Северным потоком»: точно так же их кинули скандинавы при постройке, точно также тявкала Польша и другие халявщики-транзитеры, и точно так же немцы гнули свою линию. Уроки совсем не учат, ну да и фиг с ними. Меркель, кажется, возвращается на землю, и грозилась надеяться на себя: обязательно построят второй поток и "нагнут" младоевропейцев.
Заставь дураков богу молиться, они не только лоб расшибут…
Заставь дураков богу молиться, они не только лоб расшибут…
Путин после Чингисхана
В польских газетах публикуется немало статей на вечную российскую тему. Авторы некоторых материалов намекают даже на грядущее вторжение русских: мол, был когда-то Чингисхан, а теперь вот есть Путин. На портале fronda.pl, который цитирует «Ридус», опубликована статья, в которой рассказывается о средневековом вторжении монголов в Польшу, а затем приводится вывод о том, что нынче европейской цивилизации угрожает «азиатский враг» в лице Путина: «Сегодня на восточных флангах христианской европейской цивилизации снова стоит азиатский враг, как всегда, рвущийся к власти над всей Европой, а может, и миром. Свои намерения он показал уже в 2008 году, осуществив агрессию против Грузии, и в 2014 году, аннексировав Крым».
Польские аналитики размышляют: как ответить России, в которой советский тоталитаризм заменило «тактическое объединение империализма с элементами российской православной веры»?
Впрочем, по данным новейшего опроса «Sputnik.Мнения», значительная часть жителей Запада не согласна с утверждением, что Россия планирует вторжение в Польшу, а заодно в прибалтийские республики.
Напомним, в Польше и прибалтийских республиках известные силы уже несколько лет упорно твердят о «русской угрозе» и «планах» Кремля по «оккупации». На прошлогоднем летнем саммите НАТО (состоявшемся, что символично, в Варшаве) было принято решение об усилении восточного фланга Североатлантического альянса.
Однако русские до сих пор не пришли на войну.
Комментарии наших читателей:
Познающий
И ни в Польше, ни у заколебалтов не могут пояснить: для ЧЕГО России вторгаться на их территории… Ведь Россия, в отличие, от них государство самодостаточное. У нас всего с избытком: и территорий и углеводородов, и ума. В отличие от "просвещенных" европейцев и их прихвостней…
слава1974
Они мечтают, что мы придем и начнем строить им промышленность, улучшать медицину и образование, собирать и бережно хранить культуру. Как уже было в прошлом.
А мы все не идем.
А мы все не идем.
К0щей
Собственно ничего нового, это было еще при Иване IV, после того, как Казань взял. Вся Европа, и особенно Польша, ходила в коричневых штанах и с ужасом ждала, когда он на запад посмотрит. а поляки активно бегали, поливали его помоями и собирали антирусскую коалицию.
Пороха не хватит
При «прямой конфронтации» с Западом Россия, вероятно, проиграет: об этом рассказывает в американском издании «War is Boring» Роберт Бекхузен.
Российские военные расходуют свои взрывчатые вещества в Сирии. Эта война истощила военные запасы России, отмечает аналитик. Для воздушной кампании требуется сложная цепочка поставок. У воюющей стороны достаточно ракет, она сбрасывает достаточно бомб, однако ракеты и бомбы требуют крупных капиталовложений в материалы и химикаты. И рано или поздно настанет момент, когда цепочка поставок ощутит перенапряжение.
Почти 20 месяцев Россия участвует в гражданской войне в Сирии, напоминает Бекхузен. И уже начинает сказываться напряжение. По некоторым оценкам, из-за ударов в Сирии российские арсеналы опустели «почти на 40 процентов».
Эту информацию автор подаёт со ссылкой уже на российское издание — «влиятельную российскую оборонную газету» «Военно-промышленный курьер» («ВПК»). Именно она сообщила о нехватке у российских военных химических веществ. «Если не принять меры, российская армия уже в ближайшее время останется без боеприпасов, танки, корабли, самолёты и вертолёты превратятся в обычное средство передвижения», — цитирует американец Олега Фаличева с «ВПК».
Сам Фаличев напоминает , что дипломы о высшем инженерном образовании в России имеют миллионы человек. Но всего пятьсот тысяч человек занято в проектно-изыскательском и конструкторском производстве. «У нас избыточное количество людей с дипломами технических вузов, часто купленными, а профессионалов критически не хватает, — с печалью отмечает эксперт. — При этом социальный статус российского инженера чрезвычайно низок». Также он указывает, что оборонные заводы в стране выставляются на продажу, продолжается их ликвидация. Где же выход из создавшегося положения? «Пока не поздно, необходимо разобраться, какая нам нужна пороховая промышленность, как сохранить и пополнить её кадровый потенциал, когда прекратится экспансия временщиков-руководителей на предприятия», — расставляет точки над «i» автор.
Это свежая статья, датированная на «ВПК» 24 мая 2017 года. Однако о развале промышленности, в том числе оборонной, экономисты и производственники пишут с 90-х годов прошлого века. И бесконечное обсуждение одной наболевшей темы означает одно: а воз и ныне там.
Отсюда и мнение Запада: русские проиграют крупномасштабную войну по самой простой причине — из-за банкротства собственной промышленности.
Комментарии наших читателей:
krops777
Все это очень плохо, что история их ничему не учит. Окрылённые собственной неуязвимостью, опять пойдут войной на Россию.
Nick
А я вспоминаю «гуманитарные» бомбардировки Ливии, когда у союзников стали заканчиваться боеприпасы. На первой стадии бомбили в основном европейцы. И если бы американцы не подтянули свои запасы, то Европа просто бы из Ливии ушла не солоно хлебавши по причине отсутствия бомб и ракет.
Капитан Пушкин
Чем больше на Западе будут писать о нехватке боеприпасов и о развале промышленности боеприпасов России, тем лучше, быстрее дойдёт до Путина, что эту отрасль настала пора восстанавливать, и тем скорее займутся её восстановлением.
34 регион
Н-да! Холодный душ полезен! Мы действительно погрязли в саморекламе и оторвались от действительности. Рабочие места у нас создаются в основном в сфере услуг. Производства? Они есть? Будь это так, мы бы уже давно отказались от импорта и занимались бы экспортом. Разговоры о подъёме России — это просто гнилой базар. Мы медленно, медленно поднимаемся?! Нам не надо медленно. Нам надо резко. Если завтра война, сколько времени нам дадут на подъём? Тут причитали: дайте 20 лет спокойной жизни, и Россия зацветёт! Где цветы? Всёпропальщики виноваты? А ура-патриоты что сделали? Можно узнать, как мы уделали страны Европы, Израиль и США? Знатоки! Мы хоть Израиль-то догнали?
L10n77
Сейчас заминусуют, ну ладно, в статье правильно написано, нет у нас промышленного потенциала, промышленность откровенно разграблена, сами проанализируйте гуано-сайтик «сделаноунас», вроде открывается много «предприятий», но они или отверточная сборка, или «Мегазавод по выпуску памперсов» аж на 30 человек работников, из них 20 бухгалтера и кадровики, инженеров опустили ниже городской канализации. Станкостроение, химпром, машиностроение выживает на штучных заказах, сменяемости поколений специалистов нет уже лет 20, многие технологии утрачены.
Zulu_S
Говорят, что генералы готовятся к прошедшей войне. Похоже, некоторые аналитеги также рассуждают о прошедшей. При этом принимают желаемое за действительное. Как можно говорить об истощении боеприпасов, если СССР был готов к полномасштабной войне на европейском ТВД, а утилизировано не так уж и много? Я бы на их месте вопил бы, что русские в Сирии избавляются от старого хлама, освобождая место на складах для новых типов боеприпасов.
Это, однако, не означает, что проблемы нет, просто она должна решаться в другой плоскости. И с инженерными кадрами, и с НИОКР, и с производством.
Проблемы есть, их необходимо решать. Просто в панику впадать не надо. Паникёров в военное время ставили к стенке, провокаторов также. На их счастье, мы живём в мирное время.
Это, однако, не означает, что проблемы нет, просто она должна решаться в другой плоскости. И с инженерными кадрами, и с НИОКР, и с производством.
Проблемы есть, их необходимо решать. Просто в панику впадать не надо. Паникёров в военное время ставили к стенке, провокаторов также. На их счастье, мы живём в мирное время.
* «А не пора ли нам подкрепиться?» – фраза из мультфильма «Винни-Пух и все-все-все»
Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти