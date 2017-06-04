Итоги недели. «А не пора ли нам подкрепиться?»

Грузинские «братушки» ВСУ

Разве грузины имеют славу как воины? Кто берёт их на найм?

Немцы Румын взяли на воёну с СССР. Для численности, для мяса пойдёт.

трое украинцев призывали грузин быть "повежливее" и не грабить местное население подчистую

Что в переводе означает, и нам-то хоть немного оставьте...

Галстуки против шаровар...

Нелишняя «железка»

Да это очень печально, что такая махина как РЖД может за год построить всего 120 км железных дорог да еще и неэлектрифицированых, это притом, что перевозки растут каждый месяц, да ещё и тотальная оптимизация всего и вся, стыдно за родное РЖД.

Горный стрелок

Малой кровью построили. Быстро и организовано. Совершенно необходимая "врезка", в обход неадекватного соседа. Который может в любой момент сделать "блокаду", или ещё чего похуже. А там и пассажирские поезда ходят...

Вот там мы изменяем ландшафт. А кто то смеялся, после просмотра фильма "ДМБ".

МС-21. Первый полёт

Заждались. Желаю, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок. Ура, товарищи!

Это просто праздник!!! Прошедшая неделя явно - авиационная. Ка-62, теперь МС-21. Молодцы. Жду тех времен, когда "русские крылья" вновь заполнят небо над Россией. СПАСИБО, АВИАСТРОИТЕЛИ!!!

На двигунах Прат энд Уитни, интересно, что в нём, МС-21, ещё российского?

Вы всё время такие интересные, как Йотафон и МС-21, так нет в них ничего российского, а как проводишь вам в пример американский Айфон, собираемый в Азии из корейских экранов, процессоров и памяти, так сразу выходит на первый план, что американцы его, оказывается, разработали. Прямо анекдот. Изяслав - удобное имя: когда нужно, я Изя, когда не нужно - Слава.

«Оплот» европейской Украины

20 штук физически поставили в Тайланд по контракту от 2011 года. Еще 5 в пути. 10 танков с 26 по 35-й продемострированы журналистам 25.05.2017 на территории завода имени Малышева. Главный инженер завода заявил, что исполнено 3/4 контракта. Всего изготовлено 35 штук БМ "Оплот Т". На разных стадиях строительства танки с 36 по 49. Срок исполнения контракта конец 2014 года сорван, поставка будет завершена скорее всего в 2018 году.

Я бы написал заголовок так: ""Укроборонпром"" в очередной раз представил модернизированный советский Т-6...,э-э, новейший украинский танк "Оплот""

"Оплот" - это не Т-64 модернизированный, а Т-80УД! Оттого и катки от 80-ки...

А когда в Ворлд оф тэнкс украинская ветка появится?

А Хде автоматчики в Крыму?

Врожденная хозяйственность? У украинцев (х..в)? Это у тех кто страну прос..л? Развалил этот окраинский хозяйственник врожденный всё, что до его рождения русский мужик на землях этих построил. Лаптем и топором построил. С помощью воспоминаний о японской матери. Варвар бесхозяйственный построил. А хозяйственник врожденный прос..л, европеоид грёбаный.



Страшно представить, что такое бесхозяйственность по-украински?

А вернётся такой турист домой, попадёт под мобилизацию и прекрасно пойдёт в пушкари какие, превращать в кровавый фарш с кем недавно откровенничал за жизнь.

Не факт! Вы не представляете, сколько бегает от мобилизации! Не все же дауны, есть и нормальные люди - кто всё понимает и не хочет участвовать в этом!

Держись, Родриго!

Стоило Дуэрто поссорится с американцами, как его тут же навестило ИГИЛ.

Филиппины давно ждали такого президента, как Дутерте. С наркотрафиком давно надо было бороться...да и с радикалами тоже. Сейчас разгребать эту Авдееву конюшню... Это сродни подвигу греческого героя. Можно пожелать только удачи и упорства и хорошую команду.

Нападению предшествовали переговоры о поставке военной техники из РФ, не важно на каком основании, важно что не из США.

О газе и княжне

Таки испугались - Газпром же может и так начать продавать: «Утром деньги – днём стулья, днём деньги – вечером стулья».

Остаётся только добавить, что национальности появились в СССР в 30-е годы. Причём многие появились искусственно, их тогда просто придумывали вместе с алфавитами, наверное для укрупнения этносов. О какой древней Украине можно вообще говорить, если это понятие появилось искусственно в начале 20 века. Название, прямо скажем, придумано издевательское -окраина, житель окраины. Это как сейчас, некоторые индивидумы используют выражение - замкадыш (смысл тот же). Большая часть этого искусственного образования ещё относительно недавно (по историческим меркам) вообще Диким полем называлась.

Прецедент создан! Хочу - плачу.А не хочу - в суд - и не плачу. С 2014 го года играли в благородство. Ну, наигрались? Или не все с Газпромом и арбитражем так плохо? Делать вид, что мы не сторона конфликта сильно дорого стоит. Или российские компании мало потеряли и теряют в-на Украине?

Кто кому наваляет?..

Американцы опять состряпали статью "ниочём". Все сценарии рассмотрены без сетецентрических возможностей, а взаимодействие между всеми родами войск в современном конфликте в любом случае переиграет асов-одиночек, какой бы "вундервафлей" они не управляли.

Про бои 1 на 1: в ближнем бою даже Рафалям продул 4:1, куда ему в ближний бой лезть, хотя бы это нехотя, но признали. Таких боёв будут единицы, тактика применения этих "золотых" истребителей не предусматривает догфайт от слова вообще, только дальний бой и критически - средние дистанции, а на добивание будут идти в мясо 4+.

Про Т-50 мое имхо - это не серийный истребитель, потому и заказ от МО чисто опытно-эксплуатационный. Что-то мне шепчет, что на Т-50 всего лишь апробируют то, чем должно стать настоящее поколение 5.

Смысл читать статью о "виртуальных" боях? Как сравнивать то, что есть, с тем, чего нет?

Насколько я помню, американские самолёты тоже технически не дотягивают до 5-го поколения.

Такой же 4++, как и наши новые истребители. Но всему миру впаривают, что это 5-е поколение.

Удары по боевикам

Тренируются экипажи по реальным целям, и это есть карашо!

Судя по всему использовались новые тяжелые ПТУР " Вихрь". Ну с боевым крещением.

На курдов надейся, а ИГИЛ мочи.

Столько «Хайлюксов» переколбасили, а это очень надёжные и классные авто, вот какая зараза поставляет им это чудо японской инженерии, пусть бы на боевых ослах или верблюдах атаковали с привязанной ЗУ-шкой к хребту верблюда, дабы после первого выстрела ему хребет то сломало…

Новый этап «Большой игры»

Естественно, что русские все делают назло США, даже Россия специально для этого существует. Каждый новорожденный в РФ вместе со свидетельством о рождении получает методичку о наиболее эффективных методах по противодействию США. Но некоторые со временем ее теряют и превращаются в либерастов, ибо человек без методички ничто, даже не знает "цветовой дифференциации штанов" (С).

С какой настойчивостью американцы пытаются разорвать российско-китайские отношения! Вот уже и талибов к этому пристегнули. Но выдавать желаемое за действительное — извечная болезнь американских СМИ.

Нахождение войск США в Афганистане имеет только одну причину — контроль за производством героина и наркотрафиком. Больше им там делать нечего. Героина производится где-то на 200 млрд. долл., или больше, смотря как считать, никаким афганским "наркобаронам" не достается и процентов, они как жили в каменном веке, так и живут, выгодополучателями являются западные финансовые структуры, такой кусок мимо их рта мимо не пройдет. Афганцев превратили фактически в рабов на наркоплантации. «Талибан» борется с этой заразой, потому сейчас наши с ними цели совпадают: выгнать американцев и прекратить производство наркоты. «Талибан» наш союзник сейчас, это очевидно. А статья проамериканская.

Поддерживаем или нет, не знаю. Но на мой взгляд, на данный момент талибы — наименьшее зло из всех там возможных.

Ничего, что они там наркотрафик генерируют на север?

Нефть против социализма

России отступать нельзя. Если США заберут Венесуэлу, дальше на очереди будет еще кто-то. А Россия и так пока почти без союзников.

Рынок вооружений Венесуэлы стал доступен нам только при Уго Чавесе, до этого он всегда был американским, но вот теперь американцы на волне экономических проблем Венесуэлы вернут его себе…

Конечно, сейчас уже поздно, но я бы посоветовал управленцам Венесуэлы приложить максимальные усилия на проведения НИОКР по альтернативному использованию нефти. Венесуэла располагает уникальными тяжелой нефтью с высоким содержанием асфальтенов и ванадия. Для экспорта нефти как сырья это плохо, но для производства качественно новых высокопрочных углеродных 3D каркасов это обстоятельство очень даже положительное! Разработка, освоение и направление этой инновационной продукции в первую очередь на внутренний рынок (например, в строительство) позволило бы положительно воздействовать на экономическую ситуацию, спровоцировало бы приток инвестиций и т.д. В общем, война войной, но надо когда-то и экономикой заниматься. Хотя конечно, когда война, то уж не до этого…

Збигнев покинул этот мир

У чертей в аду траур — такого горя они не ожидали! И ведь даже из котла будет пытаться адом руководить! Сидя на сковороде, будет давать советы и инструкции!

Вот уж печалька где!!! Это кто ж теперь Россию так люто ненавидеть будет??? Так ненавидеть Россию мог только Бжезинский… невероятная потеря.

Выходит, что "паровозиком" пошел Рокфеллер, сейчас за ним Збиг. Неужели для рептилоидов настала эпоха вымирания?

Россия и Франция стали чуть-чуть ближе

«Мы попытались отыскать точки сближения», — прокомментировал этот момент в переговорах Владимир Путин.

Вот и ответ нашего президента. Французский президент — очередная марионетка.

Поведение и выступление французского президента просто-напросто выглядело беспомощным…

Охарактеризовать его можно словами Макаревича из известной песни:

«Ах, до чего ж порой обидно,

Что хозяина не видно:

Вверх и в темноту уходит нить.

А куклы так ему послушны,

И мы верим простодушно

В то, что кукла может говорить…»

А вот я так не думаю. Тут много странностей. Сразу после избрания Макрон приглашает к себе в гости Путина, от которого он, по идее, должен был бежать, как черт от ладана. В предвыборной гонке мы никак не противодействовали избранию Макрона. То есть не было слито никакого серьезного компромата, не было агрессивной пропаганды против него. Викиликс ограничилось дежурным выбросом инфы, не содержащей никакой компры. Плюс демонстративный прием в Кремле Ле Пен явно был не в ее пользу. По идее, она, наоборот, должна была держаться от нас подальше, чтобы избежать обвинений в том, что она наш протеже. Серьезные политики таких ошибок не делают. Мы как бы демонстративно призывали всех объединиться против Ле Пен как против главного "путинского агента". И в результате главные партии Франции сливаются в пользу выскочившего как чертик из табакерки Макрона, на которого раньше никто бы не поставил, как и на Трампа.

И первым делом он приглашает к себе "главного врага"? Не Меркель или Мэй, а Путина?

И типа 3 часа они говорили о чеченских геях? Ага. Прямо верю. А чего приглашал-то? Показать, как он таксует?

А Путин, бросив все, собрался и приехал типа к противнику домой? К Трампу не приехал, к Мэй не приехал, а к Макрону приехал, согласовав встречу за кратчайший срок? Интересно девки пляшут. Больше похоже, что Ле Пен была для отвлечения внимания и на перспективу.

Потеряли миллионы

Предложить живые деньги, зная, что прибалты вынуждены отказаться… Знатный троллинг 80 уровня)))))

Давайте будем выражаться простыми определениями, отделяя экономику от политики, а нацизм от эмоциональных рычагов влияния на клиента, основанных на страхе, гордыне, доверии, алчности.

Сначала орут, что только СССР мешала им вознестись на европейский "Олимп"… Потом говорят, что оккупация сгубила их молодость… Начинают требовать морального и материального возмещения своего пребывания в составе Союза… Когда от них начинают отворачиваться, как от зловредной старушонки, пытающейся два раза покушать в социальной столовой и получить при этом бесплатный талон в ресторан, они выдумывают российскую агрессию… Леди! Если не сказать резче, вы на себя в зеркало смотрели? Кто на вас позарится и за что? В голодный год за завод по изготовлению шпрот?

Теперь им газ встал поперёк горла… Принимайте эспумизан, оно и пройдёт… Прямо пролетит…

Очень с вами согласен: была бы честь предложена. Им предлагали поучаствовать, решили, что хотят в герои, — флаг им в руки. Самое смешное, что почти в точности повторяется история с первым «Северным потоком»: точно так же их кинули скандинавы при постройке, точно также тявкала Польша и другие халявщики-транзитеры, и точно так же немцы гнули свою линию. Уроки совсем не учат, ну да и фиг с ними. Меркель, кажется, возвращается на землю, и грозилась надеяться на себя: обязательно построят второй поток и "нагнут" младоевропейцев.

Заставь дураков богу молиться, они не только лоб расшибут…

Путин после Чингисхана

И ни в Польше, ни у заколебалтов не могут пояснить: для ЧЕГО России вторгаться на их территории… Ведь Россия, в отличие, от них государство самодостаточное. У нас всего с избытком: и территорий и углеводородов, и ума. В отличие от "просвещенных" европейцев и их прихвостней…

Они мечтают, что мы придем и начнем строить им промышленность, улучшать медицину и образование, собирать и бережно хранить культуру. Как уже было в прошлом.

А мы все не идем.

Собственно ничего нового, это было еще при Иване IV, после того, как Казань взял. Вся Европа, и особенно Польша, ходила в коричневых штанах и с ужасом ждала, когда он на запад посмотрит. а поляки активно бегали, поливали его помоями и собирали антирусскую коалицию.

Пороха не хватит

Все это очень плохо, что история их ничему не учит. Окрылённые собственной неуязвимостью, опять пойдут войной на Россию.

А я вспоминаю «гуманитарные» бомбардировки Ливии, когда у союзников стали заканчиваться боеприпасы. На первой стадии бомбили в основном европейцы. И если бы американцы не подтянули свои запасы, то Европа просто бы из Ливии ушла не солоно хлебавши по причине отсутствия бомб и ракет.

Чем больше на Западе будут писать о нехватке боеприпасов и о развале промышленности боеприпасов России, тем лучше, быстрее дойдёт до Путина, что эту отрасль настала пора восстанавливать, и тем скорее займутся её восстановлением.

Н-да! Холодный душ полезен! Мы действительно погрязли в саморекламе и оторвались от действительности. Рабочие места у нас создаются в основном в сфере услуг. Производства? Они есть? Будь это так, мы бы уже давно отказались от импорта и занимались бы экспортом. Разговоры о подъёме России — это просто гнилой базар. Мы медленно, медленно поднимаемся?! Нам не надо медленно. Нам надо резко. Если завтра война, сколько времени нам дадут на подъём? Тут причитали: дайте 20 лет спокойной жизни, и Россия зацветёт! Где цветы? Всёпропальщики виноваты? А ура-патриоты что сделали? Можно узнать, как мы уделали страны Европы, Израиль и США? Знатоки! Мы хоть Израиль-то догнали?

Сейчас заминусуют, ну ладно, в статье правильно написано, нет у нас промышленного потенциала, промышленность откровенно разграблена, сами проанализируйте гуано-сайтик «сделаноунас», вроде открывается много «предприятий», но они или отверточная сборка, или «Мегазавод по выпуску памперсов» аж на 30 человек работников, из них 20 бухгалтера и кадровики, инженеров опустили ниже городской канализации. Станкостроение, химпром, машиностроение выживает на штучных заказах, сменяемости поколений специалистов нет уже лет 20, многие технологии утрачены.

Говорят, что генералы готовятся к прошедшей войне. Похоже, некоторые аналитеги также рассуждают о прошедшей. При этом принимают желаемое за действительное. Как можно говорить об истощении боеприпасов, если СССР был готов к полномасштабной войне на европейском ТВД, а утилизировано не так уж и много? Я бы на их месте вопил бы, что русские в Сирии избавляются от старого хлама, освобождая место на складах для новых типов боеприпасов.

Это, однако, не означает, что проблемы нет, просто она должна решаться в другой плоскости. И с инженерными кадрами, и с НИОКР, и с производством.

Проблемы есть, их необходимо решать. Просто в панику впадать не надо. Паникёров в военное время ставили к стенке, провокаторов также. На их счастье, мы живём в мирное время.

* «А не пора ли нам подкрепиться?» – фраза из мультфильма «Винни-Пух и все-все-все»