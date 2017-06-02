Токио поддержал грузинские власти в намерении вернуть Южную Осетию и Абхазию
Япония поддержала Грузию в намерении вернуть под свой контроль Южную Осетию и Абхазию, передает РИА Новости заявление, распространенное по итогам встречи главы японского МИД Фумио Кисиды и его грузинского коллеги Михаила Джанелидзе.
Встреча состоялась сегодня в Токио. Стороны «разделили мнение о том, что мирное урегулирование конфликта на основе принципов суверенитета и территориальной целостности Грузии жизненно важно для мира и стабильности в стране и более широком регионе», говорится в заявлении.
Главы МИД подчеркнули «необходимость выполнения соглашения от 12 августа 2008 года о прекращении огня и осязаемого прогресса в женевских международных переговорах», а также международных усилий «для решения проблемы оккупации грузинских регионов».
Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года грузинская армия атаковала Южную Осетию и разрушила часть ее столицы – Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинские войска из региона.
В конце того же года Москва признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание «отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит».
Встреча состоялась сегодня в Токио. Стороны «разделили мнение о том, что мирное урегулирование конфликта на основе принципов суверенитета и территориальной целостности Грузии жизненно важно для мира и стабильности в стране и более широком регионе», говорится в заявлении.
Главы МИД подчеркнули «необходимость выполнения соглашения от 12 августа 2008 года о прекращении огня и осязаемого прогресса в женевских международных переговорах», а также международных усилий «для решения проблемы оккупации грузинских регионов».
Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года грузинская армия атаковала Южную Осетию и разрушила часть ее столицы – Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинские войска из региона.
В конце того же года Москва признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание «отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит».
Использованы фотографии: AFP 2017 / Yoshikazu Tsuno