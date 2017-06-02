13:59 02 июня

Токио поддержал грузинские власти в намерении вернуть Южную Осетию и Абхазию

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Япония поддержала Грузию в намерении вернуть под свой контроль Южную Осетию и Абхазию, передает РИА Новости заявление, распространенное по итогам встречи главы японского МИД Фумио Кисиды и его грузинского коллеги Михаила Джанелидзе.

Токио поддержал грузинские власти в намерении вернуть Южную Осетию и Абхазию


Встреча состоялась сегодня в Токио. Стороны «разделили мнение о том, что мирное урегулирование конфликта на основе принципов суверенитета и территориальной целостности Грузии жизненно важно для мира и стабильности в стране и более широком регионе», говорится в заявлении.


Главы МИД подчеркнули «необходимость выполнения соглашения от 12 августа 2008 года о прекращении огня и осязаемого прогресса в женевских международных переговорах», а также международных усилий «для решения проблемы оккупации грузинских регионов».

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года грузинская армия атаковала Южную Осетию и разрушила часть ее столицы – Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинские войска из региона.

В конце того же года Москва признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание «отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит».

Использованы фотографии: AFP 2017 / Yoshikazu Tsuno
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Комментарии 28
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  1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 12:31 Новый
    Господа хорошие. Рискуете по курилы зыбыть навсегда
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    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    1. Астарт Сегодня, 12:38 Новый
      Новость1"многоцелевая атомная подлодка ВМС США «Олимпия» (Olympia) класса «Лос-Анджелес» прибыла с визитом в японский порт Йокосука " Новость2 Япония поддержала Грузию в намерении вернуть под свой контроль Южную Осетию и Абхазию..... Япония зависимая, оккупированная страна. Какие к ней претензии
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      Астарт
      1. cniza Сегодня, 13:22 Новый
        Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
        Господа хорошие. Рискуете по курилы зыбыть навсегда


        Даже если бы они поддержали Россию , про Курилы им придется забыть навсегда , эти вопросы никак не связаны.
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        cniza
    2. pjastolov Сегодня, 12:53 Новый
      А кто вообще им собирался отдавать Курилы - чтобы они забыли? У них из-за их хотелок солнце может и зайти, правда навсегда negative
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      pjastolov
    3. Арон Заави Сегодня, 13:16 Новый
      Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      Господа хорошие. Рискуете по курилы зыбыть навсегда

      А что для них есть шанс,если они поддержат РФ в этом вопросе?
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      Арон Заави
    4. Велобосс Сегодня, 13:19 Новый
      Главное нам не забыть, и не отдать от доброты душевной...
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      Велобосс
  2. _Ugene_ Сегодня, 12:33 Новый
    Токио поддержал грузинские власти в намерении вернуть Южную Осетию и Абхазию
    и что дальше? болтать можно сколько угодно, территории от этого не вернутся
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    _Ugene_
    1. ссс Сегодня, 12:53 Новый
      Я с Кавиаза, и прекрасно знаю претензии осетин к Грузии, в Абхазии претензий не меньше. Скорее Терек потечёт обратно в горы, чем эти народы захотят вернуться. А попытки вернуть силой мы все уже видели.
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      ссс
      1. Комментарий был удален.
    2. faridg7 Сегодня, 13:14 Новый
      Так они явно договариваются о взаимопомощи- грузинский хор поедет на курилах петь в пользу японцев, а японцы видимо отправятся в Абхазию и совершат себе сепуку
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      faridg7
  3. soroKING Сегодня, 12:33 Новый
    японам, что заняться нечем? или это такая вежливость?
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    soroKING
    1. Tevdori Сегодня, 12:45 Новый
      Это отвлекающий маневр laughing
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      Tevdori
  4. Горный стрелок Сегодня, 12:38 Новый
    Нормальный ход. То, что Грузии НИЧЕГО не обломится, это пьяному ежику в подмосковном лесу понятно. Но потомки самураев зачем нарываются? Или им имперские амбиции на мозг давят?
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    Горный стрелок
    1. pjastolov Сегодня, 12:56 Новый
      Неее, им Курилы давят
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      pjastolov
  5. ваняватный Сегодня, 12:38 Новый
    слет обиженных постановил обижаться дальше ...
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    ваняватный
  6. Вежливый Лось Сегодня, 12:40 Новый
    Токио поддержал грузинские власти в намерении вернуть Южную Осетию и Абхазию

    Это япы начали плясать от обратного. Не прокатило у них с Курилами, так теперь нам назло Грузию поддерживают.
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    Вежливый Лось
  7. salat Сегодня, 12:41 Новый
    «для решения проблемы оккупации грузинских регионов». Проблема решена!! нечего вам там делать!!! Пейте вино и боржоми у себя!! а в ЮО не суйтесь!! После того как там работала РСЗО убийства мирного населения, закидывания гранат в подвалы ресстрелы давка танками людей, за это грузин вообще надо стереть с лица земли!
    ИМХО.
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    salat
  8. Лелёк Сегодня, 12:44 Новый
    (Япония поддержала Грузию в намерении вернуть под свой контроль Южную Осетию и Абхазию.)

    Вероятно в ответку за признание южно-Курильских островов японскими. Бартер, однако.
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    Лелёк
  9. Masya Masya Сегодня, 12:49 Новый
    Я так понимаю, в ответ грузия поддержала японские власти в намерении вернуть Курилы... обменялись любезностями, так сказать...
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    Masya Masya
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 12:49 Новый
    ... вот и я говорю, ипенцы сами себе на уме, и от них чего угодно можно ожидать...
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    a.s.zzz888
  11. vladimirvn Сегодня, 12:58 Новый
    "Не братья" пишут, что крымчане ломанулись получать украинские паспорта, для поездки в Европу. Уж не знаю, на сколько этому можно верить.
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    vladimirvn
    1. Alekseits Сегодня, 13:54 Новый
      Засланная тётя пишет, как можно получить паспорт и съездить по безвизу в Европу. Но, думается мне повяжут сразу при обращении за паспортом.
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      Alekseits
  12. zivXP Сегодня, 13:16 Новый
    Ага, а острова теперь япошкам значит пофигу?
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    zivXP
  13. никола Сегодня, 13:16 Новый
    похоже япошеки после фукусимы совсем потеряли способность логически мыслить
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    никола
  14. Deadушка Сегодня, 13:21 Новый
    "Япония поддержала"... поддерживалка то не обломается? negative
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    Deadушка
  15. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:24 Новый
    Все как всегда н laughing апутали laughing -Грузии -Курилы wassat а Японии -Южную Осетию и Абхазию нужно вернуть laughing laughing
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    Изгоняющий либероидов
  16. К-50 Сегодня, 13:30 Новый
    Япония поддержала Грузию в намерении вернуть под свой контроль Южную Осетию и Абхазию

    Ну поддерживать можно пока не лопнут. А кто полезет возвращать огребут, мало не покажется. yes laughing
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    К-50
  17. Alexey-74 Сегодня, 13:32 Новый
    Одни "обиженные" поддержали других "обиженных"........политическая вежливость, не более. А Токио надо быть поаккуратнее в своих высказываниях....хотя по-фиг, островов им все равно не видать....
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    Alexey-74
  18. Alekseits Сегодня, 13:48 Новый
    Ну и какой с джапами после этого диалог по Курилам может быть?
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    Alekseits
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