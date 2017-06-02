Как пьяные бандеровцы Москву брать ехали Сегодня, 12:30 Пьяный всушник орет на своих не менее бухих побратимов, которые пытаются куда-то ехать на своих САУ. 0 Советские САУ времен войны (часть 4) – Су-85 Противотанковые САУ Германии времен войны (часть 5) – Jagdpanzer IV Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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