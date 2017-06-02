14:03 02 июня

Как пьяные бандеровцы Москву брать ехали

Пьяный всушник орет на своих не менее бухих побратимов, которые пытаются куда-то ехать на своих САУ.



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Комментарии 1

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  1. НЕКСУС Сегодня, 12:48
    Ну что тут скажешь...долбоящеры...
    НЕКСУС
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