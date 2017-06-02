14:06 02 июня

Индия намерена закупить полковые комплекты С-400

Согласно информации РИА Новости , вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил о намерении Индии приобрести несколько полковых комплектов систем ПВО С-400 .

Вопрос не в дивизионах, а в полках. Полки состоят из дивизионов, сколько полков, столько и дивизионов.


В дивизионе С-400 находится 8 пусковых установок, в стандартном полку 2 дивизиона (изредка - 3), то есть 16 ПУ. В этой связи не совсем понятны слова Д. Рогозина ("сколько полков, столько и дивизионов"). Их можно понять так, что Индия закупает всё же несколько дивизионов, но каждому из них будут приданы определенные полковые средства (к примеру, полковой командный пункт, дополнительная РЛС). Скорее всего, это всё же была неверная передача полученной информации журналистами.




До этого Д. Рогозин заявлял о проработке возможной сделки на предконтрактной стадии, завершение которой предполагалось в текущем году. Соответствующее межправительственное соглашение было подписано в октябре 2016 года на саммите "Россия-Индия".

ЗРС С-400 «Триумф» (по классификации НАТО SA-21 Growler, рус. Ворчун) – система противовоздушной обороны нового поколения, пришедшая на смену широко известным системам ПВО С-300П и С-200. В ближайшие годы должна стать основой противовоздушной обороны России, до 2020 года в войска должно быть поставлено 56 дивизионов. Комплекс предназначен для поражения всех типов целей (самолетов, БПЛА, крылатых ракет и т.д.) на удалении до 400 км. и на высоте до 30 км. По оценкам экспертов, комплекс обладает более чем двукратным преимуществом над системами прошлого поколения. ЗРС С-400 «Триумф» - единственная в мире система, способная работать с выборочным использованием более 4 типов ракет, отличающихся различной стартовой массой и дальностью пуска, что обеспечивает создание эшелонированной обороны.

В настоящее время контракт на поставку систем С-400 "Триумф" Россия заключила только с Китаем.


10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Рабинович_007 Сегодня, 12:37
    Интересно, а Израилю продали бы или нет.
    Рабинович_007
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:42
      Рабинович_007 Сегодня, 12:37 Новый
      Интересно, а Израилю продали бы или нет.

      ... и даже без "интереса" - однозначно НЕТ...
      a.s.zzz888
      1. Рабинович_007 Сегодня, 12:46
        Почему нет sad
        Турции вон хотят продать, точнее так дать, в кредит.
        Рабинович_007
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:52
          Рабинович_007 Сегодня, 12:46 ↑
          Почему нет sad
          Турции вон хотят продать, точнее так дать, в кредит.

          ... "хотят" - ещё не продали... и это "хотят" может растянуться на такое время, что измениться в отношениях может многое...
          a.s.zzz888
        2. Walanin Сегодня, 13:19
          Турция только не хочет брать
          Walanin
    2. Дамир Сегодня, 12:54
      а ему с их "железным куполом" не сильно то и надо...
      Дамир
    3. Deniska Сегодня, 12:56
      А я бы Израилю продал!!! Если Израиль даст гарантии не разбирать, копировать и не передавать в третьи руки. Все же мне Израильтяне ближе чем арабы.
      Deniska
      1. Walanin Сегодня, 13:19
        у Израиля есть свои не менее интересные ЗРК.
        Walanin
    4. RASKAT Сегодня, 13:27
      А ниже было новость о ЗРК Akash, надо поднажать, пусть у нас и Буки покупают.
      ЗРС С-400 «Триумф» - единственная в мире система, способная работать с выборочным использованием более 4 типов ракет, отличающихся различной стартовой массой и дальностью пуска, что обеспечивает создание эшелонированной обороны.
      Я бы сказал единственная в мире с такого уровня помехозащищенностью, на учениях ее пытались задавить, (РЛК) 91Н6E удалось секунд на 10 задавить, а вот РЛС 92Н6Е и 96Л6Е так и не получилось.
      RASKAT
    5. поневолебрат Сегодня, 13:57
      Цитата: Рабинович_007
      Израилю продали бы

      Только платите. Турции "дала", Индии "дала", а Израилю - "не дала". Непорядок. Если серьезно, то оборонка у нас уже не советская, а рыночная, тоже кормушка для кого-то. Поэтому в рыночной экономике главное - прибыль. Безопасность неба - не товар, С-400 - товар. Хотя тут полно статей которые убеждают в обратном, дескать все правильно, а то остальные делать будет не на что. Пока власть капитала - у нас всегда будет делать не начто и есть нечего. Короче - платите, рассмотрим, поторгуемся. Если что - "помидорами не отделаетесь" wink
      поневолебрат
  2. Горный стрелок Сегодня, 12:40
    Ну правильно, я еще когда про Китай сообщили, писал - Индия в стороне не останется. Она не может быть слабее своего соседа - супротивника.
    Горный стрелок
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:46
      Горный стрелок Сегодня, 12:40
      Ну правильно, я еще когда про Китай сообщили, писал - Индия в стороне не останется. Она не может быть слабее своего соседа - супротивника.

      ... потому Темнейший и поделил их между Китаем и Индией... и волки сыты и овцы целы, по крайней мере на время...
      a.s.zzz888
      1. поневолебрат Сегодня, 14:00
        Цитата: a.s.zzz888
        по крайней мере на время.

        Вот так и всё у нас. То же самое с Арменией и Азербайджаном. В итоге врагами окажутся оба.
        поневолебрат
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:41
    ... и всё таки будут брать С-400... не зря Моди тёрся рядом с ВВП, в Шанхайскую само собой, а тут ещё и 400-е подоспели...
    a.s.zzz888
  4. zivXP Сегодня, 13:18
    Не зря индусов несколько дней по новостям крутят. В ШОС теперь практически приняли.
    zivXP
  5. Megatron Сегодня, 13:23
    Есть мнение, что индусы, могут передать какие то наработки пндсам, тк щас начали с ними тесно сотрудничать, а то что китаезы будут пытаться копировать, даже дураку понятно!
    Megatron
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:26
    Или Рогозин чепуху несет, или слова индусов переврали fool
    Изгоняющий либероидов
  7. Alexey-74 Сегодня, 13:27
    Хорошая сделка. Индия наш партнер, хоть капризный, но партнер.
    Alexey-74
    1. g1washntwn Сегодня, 13:50
      ...хотя, существует мнение, что технологии индусы не просто так требуют предоставить вместе с изделиями и сборкой... с американцами они такие же партнеры и не факт, что американцы попросту не используют индусов, чтобы анализировать и воровать российские технологии без всяких "агентов-007".
      g1washntwn
    2. поневолебрат Сегодня, 14:04
      Цитата: Alexey-74
      Хорошая сделка

      Слава Богу, пока еще нет сделки. Индия, на всякий случай, не меньший партнер СГА, Франции и еще десятку наших тоже "партнеров". Вообще как бы словечко пошло гулять с лёгкой руки. У нас партнеров как у ... дамы легкого поведения. Поосторожнее бы с партнерами. Хоть предохраняться, что ли....
      поневолебрат
Картина дня