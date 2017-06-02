Индия намерена закупить полковые комплекты С-400

Вопрос не в дивизионах, а в полках. Полки состоят из дивизионов, сколько полков, столько и дивизионов.

Согласно информации РИА Новости , вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил о намерении Индии приобрести несколько полковых комплектов систем ПВО С-400 В дивизионе С-400 находится 8 пусковых установок, в стандартном полку 2 дивизиона (изредка - 3), то есть 16 ПУ. В этой связи не совсем понятны слова Д. Рогозина ("сколько полков, столько и дивизионов"). Их можно понять так, что Индия закупает всё же несколько дивизионов, но каждому из них будут приданы определенные полковые средства (к примеру, полковой командный пункт, дополнительная РЛС). Скорее всего, это всё же была неверная передача полученной информации журналистами.До этого Д. Рогозин заявлял о проработке возможной сделки на предконтрактной стадии, завершение которой предполагалось в текущем году. Соответствующее межправительственное соглашение было подписано в октябре 2016 года на саммите "Россия-Индия".ЗРС С-400 «Триумф» (по классификации НАТО SA-21 Growler, рус. Ворчун) – система противовоздушной обороны нового поколения, пришедшая на смену широко известным системам ПВО С-300П и С-200. В ближайшие годы должна стать основой противовоздушной обороны России, до 2020 года в войска должно быть поставлено 56 дивизионов. Комплекс предназначен для поражения всех типов целей (самолетов, БПЛА, крылатых ракет и т.д.) на удалении до 400 км. и на высоте до 30 км. По оценкам экспертов, комплекс обладает более чем двукратным преимуществом над системами прошлого поколения. ЗРС С-400 «Триумф» - единственная в мире система, способная работать с выборочным использованием более 4 типов ракет, отличающихся различной стартовой массой и дальностью пуска, что обеспечивает создание эшелонированной обороны.В настоящее время контракт на поставку систем С-400 "Триумф" Россия заключила только с Китаем.