ЦБ РФ сообщает о готовности ввести национальную криптовалюту

Это национальная валюта, которая может быть в электронном виде, а не только в виде бумажных носителей, которые мы с вами имеем в кошельке. Мы делаем несколько пилотных проектов, которые дадут нам понимание, как технология распределенных реестров больших объёмов информации и больших объёмов обработки информации может быть полезна в том числе для национальной цифровой валюты.

Банк России сегодня объявил о подготовке к созданию национальной криптовалюты. Заявление на эту тему в ходе Петербургского международного экономического форума сделала заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. При этом, по словам Скоробогатовой, российская криптовалюта не будет абсолютно обособленной. «Интерфакс» приводит заявление представителя Центробанка:Ольга Скоробогатова отметила, что первые тесты возможности введения национальной криптовалюты были проведены на двух платформах Masterchain и Hyperledger. Все детали внедрения криптовалюты в РФ будут представлены, по мнению Скоробогатовой, не ранее 2019 года.Сегодня же стало известно о том, что одна из российских бирж планирует запустить торги на основе криптовалюты. При этом продолжается дискуссия на тему того, можно ли считать криптовалюту товаром или нельзя?Криптовалютой называют цифровые счётные единицы, контроль над которыми не осуществляется из единого центра. Функционал криптовалюты раскрывается на основе использования распределённой компьютерной сети. Одной из наиболее известных криптовалют является биткоин. Обменные операции по криптовалютам осуществляются такими площадками как, к примеру, OKCoin и BTC-E.