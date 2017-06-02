14:02 02 июня

ЦБ РФ сообщает о готовности ввести национальную криптовалюту

Банк России сегодня объявил о подготовке к созданию национальной криптовалюты. Заявление на эту тему в ходе Петербургского международного экономического форума сделала заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. При этом, по словам Скоробогатовой, российская криптовалюта не будет абсолютно обособленной.

ЦБ РФ сообщает о готовности ввести национальную криптовалюту


«Интерфакс» приводит заявление представителя Центробанка:
Это национальная валюта, которая может быть в электронном виде, а не только в виде бумажных носителей, которые мы с вами имеем в кошельке. Мы делаем несколько пилотных проектов, которые дадут нам понимание, как технология распределенных реестров больших объёмов информации и больших объёмов обработки информации может быть полезна в том числе для национальной цифровой валюты.



Ольга Скоробогатова отметила, что первые тесты возможности введения национальной криптовалюты были проведены на двух платформах Masterchain и Hyperledger. Все детали внедрения криптовалюты в РФ будут представлены, по мнению Скоробогатовой, не ранее 2019 года.

Сегодня же стало известно о том, что одна из российских бирж планирует запустить торги на основе криптовалюты. При этом продолжается дискуссия на тему того, можно ли считать криптовалюту товаром или нельзя?

Криптовалютой называют цифровые счётные единицы, контроль над которыми не осуществляется из единого центра. Функционал криптовалюты раскрывается на основе использования распределённой компьютерной сети. Одной из наиболее известных криптовалют является биткоин. Обменные операции по криптовалютам осуществляются такими площадками как, к примеру, OKCoin и BTC-E.

Использованы фотографии: obzorbtc.com
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Комментарии 44

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  1. Астарт Сегодня, 12:44
    Что то поздновато. Это пирамидное кидалово уже известно всем лохам, много не набарыжишь
    Астарт
    1. Genry Сегодня, 12:56
      Разницу не замечаете? Официальную денежную единицу с "самоиздатом" попутали?
      Genry
      1. Астарт Сегодня, 12:59
        А вы в 90е застали ГКО, тоже государственные. но не хуже чем "самиздат" И кончилось все как у всех
        Астарт
        1. Genry Сегодня, 13:08
          Цитата: Астарт
          А вы в 90е застали ГКО, тоже государственные. но не хуже чем "самиздат" И кончилось все как у всех

          А что, их цена изменилась или их просто отменили? Вы путаете инфляцию рубля с ГКО и другими бумагами.
          Genry
          1. cniza Сегодня, 13:14
            Это национальная валюта, которая может быть в электронном виде


            Это один из шагов по борьбе с долларом и правильно делают , лучше позже чем никогда.
            cniza
            1. Астарт Сегодня, 13:23
              Вот договор между странами, вести расчеты в национальных валютах, это борьба с долларом, а криптовалюта, т.е. цифровой аналог купюр, тут при чем
              Астарт
              1. cniza Сегодня, 13:28
                Устанавливаются курсы между "национальными" криптовалютами , без привязки к доллару и на случай "краха" доллара есть подстраховка. Это один их шагов.
                cniza
                1. Астарт Сегодня, 13:31
                  Криптовалюта как подстраховка? Вероятно можно найти более серьезную. Хотя не экономист, спорить не буду
                  Астарт
                  1. cniza Сегодня, 13:35
                    Когда рухнет доллар мало не покажется никому , поэтому создается ряд вариантов функционирования новых финансовых центров.
                    cniza
            2. dorz Сегодня, 13:26
              Со времен создания Биткоин подорожал в сотни раз, от электронных денег только выгода.
              dorz
      2. электроОлег Сегодня, 13:00
        Цитата: Genry
        Официальную денежную единицу


        Что значит официальную? Они как её майнить собрались? Вменяемые люди в этом фарсе участвовать не будут. Тут обратно контролем попахивает и процентами. А людям свободный аналог наличных нужен а не очередная параша от грефа и кО.
        электроОлег
        1. Genry Сегодня, 13:06
          Цитата: электроОлег
          А людям свободный аналог наличных нужен а не очередная параша от грефа и кО.

          Вам мало свободных криптовалют. Сделайте свою и пользуйтесь!
          Genry
          1. электроОлег Сегодня, 13:08
            Цитата: Genry
            Вам мало свободных криптовалют.


            Мне не мало. А вот кое-кому мало. Кто-то ещё ввести хочет свою, подконтрольную ЦБ, как я понимаю посыл. Смысл в этом кульбите? Получится очередной аналог visa, где мы станем платить процент за транзакции.
            электроОлег
            1. Genry Сегодня, 13:10
              Цитата: электроОлег
              Получится очередной аналог visa, где мы станем платить процент за транзакции.

              И вы и так платите за все транзакции, в банке ещё и кассовый сбор.
              Genry
              1. электроОлег Сегодня, 13:15
                Если я плачу криптовалютой на другой криптовалютный кошелёк то нет никаких процентов. В переводе средств с кошелька на кошелёк не участвует никто, кто мог бы потребовать это.
                электроОлег
                1. Genry Сегодня, 13:21
                  Цитата: электроОлег
                  Если я плачу криптовалютой на другой криптовалютный кошелёк то нет никаких процентов. В переводе средств с кошелька на кошелёк не участвует никто, кто мог бы потребовать это.

                  Да что вы говорите? Всегда есть несколько центральных серверов, которые обеспечивают функционирование криптовалюты. Возьмите несколько компьютеров с кошельками (хоть миллион), соедините их в сеть (без выхода в Интернет) и попробуйте....
                  И эти сервера берут комиссию "за работу и более быстрый перевод средств".
                  Genry
                  1. электроОлег Сегодня, 13:24
                    В биткойнах нет никаких "центральных серверов", система полностью распределённая. p2p же.
                    электроОлег
                    1. Genry Сегодня, 13:28
                      Есть сервера обеспечивающие функционирование! У пользователей может хранится только копия базы истории транзакций.
                      Попробуйте с компьютера на компьютер без Интерета!
                      Genry
                      1. электроОлег Сегодня, 13:31
                        https://tjournal.ru/p/bitcoin-mining персонально для вас.
                        электроОлег
                    2. Genry Сегодня, 13:35
                      Цитата: электроОлег
                      https://tjournal.ru/p/bitcoin-mining

                      И где здесь описана архитектура сети и процедура проводки?
                      Genry
                      1. электроОлег Сегодня, 13:52
                        В тексте, конечно же. Это связано с майнингом напрямую. Майнинг и есть по сути проводка транзакций.
                        электроОлег
                    3. Genry Сегодня, 13:54
                      Цитата: электроОлег
                      В тексте, коечно же. Это связано с майнингом напрямую. Майнинг и есть по сути проводка транзакций.

                      Майнинг создает транзакции, но не является механизмом их осуществления (проводки).
                      Genry
                      1. электроОлег Сегодня, 13:58
                        Ладно, давайте по другому поступим. Открываем гугл, и пишем запрос "центральные сервера криптовалюты". Читаем выдачу.
                        электроОлег
        2. Монос Сегодня, 13:12
          Цитата: электроОлег
          Они как её майнить собрались?

          "Майнить" - это что? Не все здесь продвинутые пользователи Форекса. smile Переведите на русский, пжалста.
          Монос
          1. электроОлег Сегодня, 13:15
            майнить это добывать. https://tjournal.ru/p/bitcoin-mining
            электроОлег
    2. kultiapin Сегодня, 13:13
      https://ru.investing.com/currencies/btc-usd

      Либо Вы, уважаемый не до конца понимаете суть криптовалюты, либо вы реально не понимаете суть криптовалюты.
      kultiapin
  2. Logall Сегодня, 12:45
    Лучше бы "криптозарплаты" бы подняли....
    Logall
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:49
    Старый я, что ли? Чем эти виртуальные фантики отличаются от "мавродиевок"? Да собственно, и фьючерсы на нефть - суть те же фантики. Этих фантиков в сумме, раз в двадцать больше, чем реальной нефти, а народ торгует - аж визжит от усердия...
    Горный стрелок
    1. электроОлег Сегодня, 13:05
      Всё просто. Биткоин - аналог наличных. Монеты хранятся прямо у пользователя на компе или на флешке. Чтоб передать их другому я не должен кормить долбаного грефа процентами. Его харя скоро в телевизор не влезет. Паразит, лопнет - всех обрызгает. Людей жалко окружающих. laughing
      электроОлег
      1. avg-mgn Сегодня, 13:12
        Раздолье для отмывания денег и дачи взятки - я флэшку потерял, ты нашел..., ни каких следов и налогов, УРА!!!
        avg-mgn
        1. электроОлег Сегодня, 13:20
          Возможно это и минусы. Но почему я должен кормить харю грефа, если хочу перевести со своей карты на карту матери в день её рожденья на подарок? Этот хрен с лоснящейся рожей тут при чём?
          электроОлег
      2. Офицер запаса Сегодня, 13:21
        Как-то сразу вспомнились денежные реформы, когда номинал падал в десять раз. А тут даже наличность изымать не нужно. Просто СМС всем на телефон - Ваши сбережения теперь делите на 10. Или еще лучше - просто сбой в какой-нибудь компьютерной сети - и привет. А уж заблокировать эти средства теперь вообще будет проще простого.
        Может, я консерватор и весьма недоверчив, но денежная наличность меня больше греет. Жизнь в родном царстве-государстве научила.
        Офицер запаса
        1. электроОлег Сегодня, 13:37
          Цитата: Офицер запаса
          Может, я консерватор и весьма недоверчив, но денежная наличность меня больше греет.


          Согласен. Всегда нужно помнить, в какой стране живёшь. В конечном счёте пенсия надвигается, а мы наблюдаем в этой области одно кидалово следует за другим. Обидно будет, станем немощными, а нас отработает какой-нибудь греф или кудрин как лохов.
          электроОлег
        2. dauria Сегодня, 13:46
          но денежная наличность меня больше греет. Жизнь в родном царстве-государстве научила.


          Аналогично. Чем старше, тем больше понимаю старух, хранящих "гробовые" под матрасом. А в деревне надёжнее "жидкой валюты" и нет ничего - вечный нерушимый "эквивалент" русского труда . wassat
          dauria
    2. Соломон Кейн Сегодня, 13:09
      Так всё движется к тому, что из потенциальных рабов нас превращают в реальных. Сначала один звездодел, Кудрин, на Питерском эконом.форуме предложил тотальную приватизацию(то что упокойник Гайдар с Чубайсом не расп.....ли), теперь те немногие банковские отчисления простых граждан и пенсионеров хотят перевести в биткоины . А потом, типа, ребята, нас хакнули, а вы без бобла остались. Хорош уже "матку в шляпу" обувать! Не спорю, может и хороша данная затея в банковской системе, но не в наших Российских реалиях.
      Соломон Кейн
  4. vladimirvn Сегодня, 12:54
    Может быть на основе чего ни будь более материальном. Например энергии.
    vladimirvn
    1. avg-mgn Сегодня, 12:59
      с энергией проблемно - денег стоит, из воздуха проще ...
      avg-mgn
  5. fif21 Сегодня, 13:02
    Если это поможет отвязать экономику от печатного станка ФРС ,я за! И мое предложение -продавать Российские товары через товарно- сырьевую биржу за рубли , а валюту покупать на валютной бирже , тоже заслуживает внимания. hi
    fif21
  6. Deadушка Сегодня, 13:17
    Угу, и звание еще ввести - "Заслуженный майнер России". good
    Чубайс для "намыва" уже наверное в "Осколково" комплекс себе строит. laughing
    Deadушка
  7. Masya Masya Сегодня, 13:23
    помнится запретить хотели эту криптовалюту... то что нельзя запретить, то надо возглавить... wink
    Masya Masya
  8. Lycan Сегодня, 13:26
    Выдумывают разную умозрительную и заезженную чушь!
    Нет чтобы "хотя бы" - национализировать ЦБ. Вот Вам вполне достойная цель. А частные виртуальные деньги - это не уровеньи, что важно, не собственность гос-ва.
    В особенности, если средства стабилизации курса и хранения самих крипто-денех - не вполне гарантированы.
    Есть риск встать на эту весьма зыбкую почву с пудом головняка.
    Национализировать ЦБ - а дальше посмотрим.
    P.S.: Дальше = кадровая прочистка экономич. блока.
    Lycan
    1. Genry Сегодня, 13:43
      Цитата: Lycan
      Нет чтобы "хотя бы" - национализировать ЦБ. Вот Вам вполне достойная цель. А частные виртуальные деньги - это не уровеньи, что важно, не собственность гос-ва.

      Многим не хочется об этом думать. Им нравится что ЦБ "имеет" всех граждан.
      Genry
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:28
    А самому, частную криптовалюту запустить можно? ???
    Изгоняющий либероидов
  10. avg-mgn Сегодня, 13:47
    Господа, деньги Ваши - пока в кармане или в кубышке, не Ваши - если отдали супруге. Карточки, сберкнижки, сертификаты, облигации, биткойны и прочий безнал - ДЕНЬГИ БАНКОВ , а они далеко не благодетели.
    avg-mgn
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