Грозное снайперское оружие мелькнуло на кадрах из блиндажа в ДНР

До позиций ВСУ рукой подать. По ополчению бьют из всего, что есть – артиллерия, миномёты. Сидим в бронниках, касках, стараемся не отвечать. Стрельбу приходится открывать только в тот момент, когда ДРГ подходят совсем близко. Чаще – бьём поверх голов, чтобы отогнать противника.

По ходу одного из репортажей с передовой бойцы армии ДНР «засветили» крупнокалиберную снайперскую винтовку «Корд». О ходе противостояния в районе линии разграничения в эфире «Анна-Ньюс» рассказал боец с позывным «Валет». Именно среди его вооружений и была продемонстрирована винтовка «Корд», которая выкашивает представителей диверсионно-террористических групп, пытающихся, нарушая минские договорённости, перебраться через линию соприкосновения.Из интервью с «Валетом»:Снайперская винтовка «Корд», как сообщается, приобретается на «чёрном рынке». В нынешних условиях на территории Украины и республик Донбасса фактически можно достать абсолютно любое стрелковое вооружение и не только стрелковое. Так, в блиндаже ополченцев – противотанковые ружья образца Великой Отечественной войны.Подробности о снайперской винтовке "Корд" можно узнать в статье на нашем сайте. Ссылка Появление "Корда" в кадре - своеобразное предупреждение украинским диверсионным группам о том, что в ДНР готовых их "горячо" встретить.В ходе сегодняшней пресс-конференции представитель оперативного командования ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что несмотря на суточное перемирие (1 июня), украинская сторона продолжала обстреливать территорию республики. Так, в течение недели по ДНР украинские силовики выпустили более 3,6 тыс. снарядов и мин. Есть погибшие и раненые. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры практически вдоль всей линии соприкосновения. ДАН публикует статистику обстрелов за неделю: