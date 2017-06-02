13:58 02 июня

Грозное снайперское оружие мелькнуло на кадрах из блиндажа в ДНР

По ходу одного из репортажей с передовой бойцы армии ДНР «засветили» крупнокалиберную снайперскую винтовку «Корд». О ходе противостояния в районе линии разграничения в эфире «Анна-Ньюс» рассказал боец с позывным «Валет». Именно среди его вооружений и была продемонстрирована винтовка «Корд», которая выкашивает представителей диверсионно-террористических групп, пытающихся, нарушая минские договорённости, перебраться через линию соприкосновения.

Из интервью с «Валетом»:
До позиций ВСУ рукой подать. По ополчению бьют из всего, что есть – артиллерия, миномёты. Сидим в бронниках, касках, стараемся не отвечать. Стрельбу приходится открывать только в тот момент, когда ДРГ подходят совсем близко. Чаще – бьём поверх голов, чтобы отогнать противника.


Грозное снайперское оружие мелькнуло на кадрах из блиндажа в ДНР



Снайперская винтовка «Корд», как сообщается, приобретается на «чёрном рынке». В нынешних условиях на территории Украины и республик Донбасса фактически можно достать абсолютно любое стрелковое вооружение и не только стрелковое. Так, в блиндаже ополченцев – противотанковые ружья образца Великой Отечественной войны.

Подробности о снайперской винтовке "Корд" можно узнать в статье на нашем сайте. Ссылка .

Появление "Корда" в кадре - своеобразное предупреждение украинским диверсионным группам о том, что в ДНР готовых их "горячо" встретить.

В ходе сегодняшней пресс-конференции представитель оперативного командования ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что несмотря на суточное перемирие (1 июня), украинская сторона продолжала обстреливать территорию республики. Так, в течение недели по ДНР украинские силовики выпустили более 3,6 тыс. снарядов и мин. Есть погибшие и раненые. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры практически вдоль всей линии соприкосновения.

ДАН публикует статистику обстрелов за неделю:

Использованы фотографии: Анна-Ньюс, ДАН
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. RASKAT Сегодня, 13:13
    Не удивлюсь если Хохлы им сами продали, в Украину эти винтовки поставлялись для спецподразделений.
    RASKAT
    1. Zibelew Сегодня, 13:18
      А может в кустах нашли. Вон в 2014 у Луганского аэропорта неопознанный т90 гулял. Мистика какая-то.
      Zibelew
      1. cniza Сегодня, 13:24
        Цитата: RASKAT
        Не удивлюсь если Хохлы им сами продали, в Украину эти винтовки поставлялись для спецподразделений.


        Именно так и никак по другому.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:43
          Здравствуй , друже hi drinks
          До позиций ВСУ рукой подать. По ополчению бьют из всего, что есть – артиллерия, миномёты. Сидим в бронниках, касках, стараемся не отвечать. Стрельбу приходится открывать только в тот момент, когда ДРГ подходят совсем близко. Чаще – бьём поверх голов, чтобы отогнать противника.

          Снайпер поймёт то , что мною процитировано . Заодно и вспомнит то , чем снайпер отличается от киллера .(если забыл) soldier
          bouncyhunter
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:32
        Татерьян hi это мой личный т90, он там пасся, я не возврожал lol пускай вес нагуливает lol
        Изгоняющий либероидов
      3. поневолебрат Сегодня, 13:43
        Там и "Арматы" видели и корейские танки.... wink
        поневолебрат
    2. Megatron Сегодня, 13:21
      Интересно другое, каждый день такие сводки о тысячных обстрелов, у них снаряды давно должны были кончится, за столько то лет, тем более ничего нового, на сколько я знаю они и не производят.
      Megatron
      1. RASKAT Сегодня, 13:35
        После развала СССР на Украине осталось боеприпасов больше чем в России. Так что думаю им еще надолго хватит стрелять.
        RASKAT
      2. Дамир Сегодня, 13:37
        к их услугам склады всего бывшего варшавского договора.... тем более боеприпас имеет свой срок хранения, а затем должен утилизироваться... чем расходы лучше продать пусть и за бесценок... и склады разгрузятся..... и охрану с пустого склада снять можно будет.... вообщем один большой плюс...
        Дамир
      3. Velizariy Сегодня, 13:54
        Цитата: Megatron
        каждый день такие сводки о тысячных обстрелов, у них снаряды давно должны были кончится

        Неее)) Для нагнетания страха и ради новости они не считают залп из батареи градов одним обстрелом, они посчитают количество выпущенных снарядов! 1485 обстрелов в день это как? Выстрелили в строну ЛДНР 1485 раз? Или 1485 раз открывали огонь из чего попало?
        Басурин брат Тымчука?
        Velizariy
    3. рич Сегодня, 13:21
      По ходу одного из репортажей с передовой бойцы армии ДНР «засветили» крупнокалиберную снайперскую винтовку «Корд»

      гарна цацка
      рич
      1. Офицер запаса Сегодня, 13:25
        " Чаще – бьём поверх голов, чтобы отогнать противника".

        А зря. Они с обстрелом жилых массивов и детских садов давно уже подписали себе смертный приговор.
        Офицер запаса
    4. Александр романов Сегодня, 13:35
      Цитата: RASKAT
      Не удивлюсь если Хохлы им сами продали, в Украину эти винтовки поставлялись для спецподразделений.

      Из старых запасов
      Александр романов
  2. Рабинович_007 Сегодня, 13:14
    приобретается на «чёрном рынке».

    lol
    Рабинович_007
    1. Дамир Сегодня, 13:31
      а чему Вы так удивлены?!??!?! там продажи скоро до танков дойдут... если уже не..... да какие на/в танки!?!?? Вы себе представляете ЧТО сейчас на Южмаше твориться????..... а традиции продажи всего и вся со складов в юкрейн богатые... американцами заложенные.... "Оружейный барон" не забыли???? лично меня так всегда интересовал простой казус в фильме - американский гражданин скупает в незалежной оружие с армейских складов и все это подается под лозунгом "смотрите какие плохие русские"....
      Дамир
      1. Михаил Крапивин Сегодня, 13:53
        А у них русские во всем виноваты по определению. Без всяких обоснований, в принципе.
        Михаил Крапивин
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:25
    На "черном рынке" КОРД - улыбнуло...А то, что вна они поставлялись для спецподразделений - ну да, поставлялись. Винтовка очень серьезная - любое попадание - практически летально.
    Горный стрелок
    1. КОТ БАЮН Сегодня, 13:34
      Ну да. Про "военторг" читаешь и улыбаешься.
      А вещица сильная - единожды опробовал это "чудовище".
      Плечо не отсушил, но почувствовал. Я вот только по оптике на фото не разглядел что именно стоит.
      КОТ БАЮН
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:30
    По тексту не понял"Валет"он или она? ????
    Изгоняющий либероидов
  5. Curious Сегодня, 13:34
    "Снайперская винтовка «Корд», как сообщается, приобретается на «чёрном рынке»"
    Когда встречаешь такие заметки, удивляешься глупости пишущих эти самы заметки. О каком черном рынке может идти речь? А на черный рынок эта винтовка с Ковровского завода как попала? Это что ж получается, на ЗиДе воруют даже АСВК и продают на черный рынок? Или на складах прапорщики -украинцы засели и продают вверенное имущество? А еще у ДНР и ЛНР есть по разным оценкам от 400 до 700 танков. Тоже на базаре купили?
    Curious
    1. Михаил Крапивин Сегодня, 13:51
      Вам же русским языком выше написали - официально поставлялись на Украину для спецподразделений. Раньше.
      Михаил Крапивин
    2. просто экспл Сегодня, 13:53
      по оценкам кого ?
      и ктстати поищите инфу сколько танков и БТТ каклы оставили в котлах . и сколько там же они оставили тысяч тонн боеприпасов .
      просто экспл
  6. Екатерина II Сегодня, 13:37
    ох уж этот черный рынок...все приобретается, от танков до снарядов и топлива..на армию, сопоставимую со многими европейскими. smile
    Екатерина II
  7. Alekseits Сегодня, 13:45
    " Чаще – бьём поверх голов, чтобы отогнать противника".
    А почему? Я не кровожадный, но ведь ДРГ идут на их территорию не чай пить.
    Alekseits
  8. _Ugene_ Сегодня, 13:45
    Снайперская винтовка «Корд», как сообщается, приобретается на «чёрном рынке».
    ну ясно дело, кто бы сомневался, ну может ещё потерял кто, а они нашли
    _Ugene_
Картина дня