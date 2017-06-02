14:02 02 июня

Эксперт: Россия не в состоянии развивать космические проекты только за счет бюджета

Масштабные проекты в области пилотируемого освоения космоса, как и конкуренция на рынке космических услуг – неподъемная задача для бюджета РФ, поэтому для их реализации необходимо искать международных партнеров и привлекать частные инвестиции, приводит ТАСС мнение члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина.

Эксперт: Россия не в состоянии развивать космические проекты только за счет бюджета


Нам нужно осознать, отбросить иллюзии и признаться самим себе, что Россия не в состоянии далее развивать большие космические проекты в пилотируемом космосе, а также реализовать рыночные проекты, такие как связь, дистанционное зондирование Земли и навигация в одиночку и за счет бюджета. Нет у нашей страны столько ресурсов и достаточного внутреннего рынка, а значит российскому космосу нужны новые источники ресурсов и доступ на внешние рынки – привлечение частных инвестиций и международная кооперация с другими странами,
сказал Ионин.


Таким образом эксперт прокомментировал недавнее решение Роскосмоса отказаться от адаптации ракеты "Ангара-А5" для пилотируемой программы, а пилотируемые старты корабля "Федерация" проводить с космодрома Байконур на новой ракете-носителе среднего класса. Новая ракета должна в последующем стать первой ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя, предназначенной для осуществления пилотируемого полета на Луну.

В очередной раз кардинально поменялись планы Роскосмоса, хотя еще только высохли чернила на Федеральной космической программе (принята в 2016 году). Думаю, эти "окончательные прожекты" не окончательные. Еще не раз мы увидим, как они сменяются новыми,
полагает он.

Прежде чем приступать к дорогостоящим проектам, он советует «разработать и принять национальную космическую политику, в которой описать, как и в каких областях будут привлекаться частные и внешние ресурсы, с кем и по каким проектам Россия будет кооперироваться, создать механизмы работы с привлеченными частными и внешними партнерами».

США, возможно, смогут найти сотни миллиардов долларов для такой программы, Китай, возможно, сможет, а мы не сможем. Нам надо понять, что эра относительно "дешевых" полетов в околоземный космос закончилась. Закончилась эра, начатая Королевым и Гагариным, по освоению человеком ближнего космоса. Дальнейшие проекты потребуют колоссальных инвестиций, особенно на первом этапе, которых у нашей страны сегодня нет,
заявил Ионин.

Также необходимость международной кооперации эксперт видит и в коммерциализации космических услуг – навигации, связи, дистанционного зондирования Земли.

Российский рынок относительно мал, несколько процентов от мирового. Для нормального развития и конкуренции нам нужны международные партнеры, например, такие как Индия, Китай, Бразилия, за которыми не только большие внутренние рынки, но и в кооперации с которыми будет заведомо проще работать на рынках большинства стран,
отметил он.

По мнению Ионина, «возвращение России на Байконур с новой ракетой-носителем, для пусков которой предлагается модернизировать стартовый комплекс ракет "Зенит", ошибочно», поскольку «инфраструктура для этой ракеты эксплуатируется с 1985 года и, скорее всего, нуждается в полной замене».

Зачем вкладывать огромные средства в модернизацию инфраструктуры на территории другого государства, пусть и дружественного сегодня России, тем более инфраструктуры, которая будет эксплуатироваться несколько десятков лет и которая является ключевой для российских пилотируемых программ? Да, Байконур нужно поддерживать, его нужно использовать, но реализовывать новые национальные проекты надо на своей территории. Исключение – космические проекты в рамках международной кооперации, например, с Китаем,
сказал эксперт.

Более того, по его мнению, «космодром Восточный должен был стать технологическим локомотивом Дальнего Востока, средством аккумуляции современных технологий и привлечения международных партнеров, но отказ от пилотируемых проектов с него подрывает всю ранее проведенную работу и весь стратегический замысел проекта».

Между в Роскосмосе напомнили, что сегодня, 2 июня, отмечается 62-я годовщина со дня образования Байконура.

«В это день в 1955 году директивой Генерального штаба Минобороны СССР была утверждена организационно-штатная структура 5-го научно-исследовательского испытательного полигона (5-й НИИП) и создана войсковая часть 11284 – штаб полигона. Полигон и посёлок получили неофициальное название "Заря". В 1955 году совместным решением Министерства связи и Министерства обороны СССР был установлен условный почтовый адрес для войсковых частей полигона – "Москва-400". 5-й НИИП получил открытое название "Космодром Байконур" после первого полета в космос Юрия Гагарина в 1961 году», – говорится в сообщении.

Использованы фотографии: https://www.roscosmos.ru
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Комментарии 13

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  1. vch Сегодня, 13:27
    ВОРОВАТЬ меньше надо! Тогда на все денег хватит!! am
    vch
    1. cniza Сегодня, 13:32
      Цитата: vch
      ВОРОВАТЬ меньше надо! Тогда на все денег хватит!! am


      Единственный и верный рецепт.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:46
        Витя , пусть и по другому поводу , но я уже писал сегодня : "Ты ставишь нереальные цели" .
        bouncyhunter
    2. сибиралт Сегодня, 13:50
      Заниматься оказанием "государственных" космических услуг другим государствам - которые нас давят санкциями? Китайцы свою станцию как-то прикрыли (в космосе она не числится), американцы собираются отказаться от МКС. Кого возить то, туристов? Но это уже удел частного бизнеса.
      сибиралт
      1. Офицер запаса Сегодня, 13:57
        Смысл статьи - денег на стратегических государственные программы нет. В свете заявления Кудрина о полной приватизации в стране всего ценного, что еще осталось, эта фраза звучит весьма непонятно.
        Денег в стране море, но только все эти потоки текут в частные карманы.
        Офицер запаса
  2. Geisenberg Сегодня, 13:28
    Очередной плачь Ярославны ... Денег дяде хочется ...
    Geisenberg
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:30
    Ясно, что России тяжко тянуть космические проекты в одиночку. Особенно из-за того, что в "Роскосмосе" бардак полнейший. Если наведем там финансовый порядок - глядишь, и попроще станет, и не так обременительно для бюджета...
    Горный стрелок
  4. san4es Сегодня, 13:31
    request ...Зачем на Луну? Надо переключаться не Океан (Северный Ледовитый)
    ...те - же технологии
    san4es
    1. сибиралт Сегодня, 13:58
      Прежде чем на Луне теплицы строить, сделали бы дороги в городах.
      сибиралт
  5. iwind Сегодня, 13:32
    Как неловко то получилось


    Рогозин "дает зуб", что космодром "Восточный" будет построен к 2015 г
    и
    По словам вице-премьера, планируется совершить пилотируемый пуск и полет на "тяжелой Ангаре" со второй стартовой площадки космодрома "Восточный" в Амурской области в 2018г. Также он напомнил о подписанных президентом графиках создания ракетных комплексов "легкая Ангара" и "тяжелая Ангара".

    iwind
  6. Morris worm Сегодня, 13:34
    Эксперт не работает на предприятии поэтому и делает такие выводы. Когда на РКК Энергия, ген директор получает 3.5 ляма в месяц, замыкает по 1.5, а метролог 40 килорублей, инженер проектировщик от 15-30. То да....
    Morris worm
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:37
    За такое нужно расстеливать, страну довели до уровня банановый республики -себе в карманы миллиарды, а на космос реально миллионы в лучшем случае.
    Изгоняющий либероидов
  8. БАБА ШУРА Сегодня, 13:42
    Ключевые слова: "Россия не в состоянии...", дальше, можно подставить любое созидательное действие. Исключением являются слова воровать и геноцид собственного народа.
    БАБА ШУРА
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