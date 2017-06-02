Эксперт: Россия не в состоянии развивать космические проекты только за счет бюджета
Масштабные проекты в области пилотируемого освоения космоса, как и конкуренция на рынке космических услуг – неподъемная задача для бюджета РФ, поэтому для их реализации необходимо искать международных партнеров и привлекать частные инвестиции, приводит ТАСС мнение члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина.
Таким образом эксперт прокомментировал недавнее решение Роскосмоса отказаться от адаптации ракеты "Ангара-А5" для пилотируемой программы, а пилотируемые старты корабля "Федерация" проводить с космодрома Байконур на новой ракете-носителе среднего класса. Новая ракета должна в последующем стать первой ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя, предназначенной для осуществления пилотируемого полета на Луну.
Прежде чем приступать к дорогостоящим проектам, он советует «разработать и принять национальную космическую политику, в которой описать, как и в каких областях будут привлекаться частные и внешние ресурсы, с кем и по каким проектам Россия будет кооперироваться, создать механизмы работы с привлеченными частными и внешними партнерами».
Также необходимость международной кооперации эксперт видит и в коммерциализации космических услуг – навигации, связи, дистанционного зондирования Земли.
По мнению Ионина, «возвращение России на Байконур с новой ракетой-носителем, для пусков которой предлагается модернизировать стартовый комплекс ракет "Зенит", ошибочно», поскольку «инфраструктура для этой ракеты эксплуатируется с 1985 года и, скорее всего, нуждается в полной замене».
Более того, по его мнению, «космодром Восточный должен был стать технологическим локомотивом Дальнего Востока, средством аккумуляции современных технологий и привлечения международных партнеров, но отказ от пилотируемых проектов с него подрывает всю ранее проведенную работу и весь стратегический замысел проекта».
Между в Роскосмосе напомнили, что сегодня, 2 июня, отмечается 62-я годовщина со дня образования Байконура.
«В это день в 1955 году директивой Генерального штаба Минобороны СССР была утверждена организационно-штатная структура 5-го научно-исследовательского испытательного полигона (5-й НИИП) и создана войсковая часть 11284 – штаб полигона. Полигон и посёлок получили неофициальное название "Заря". В 1955 году совместным решением Министерства связи и Министерства обороны СССР был установлен условный почтовый адрес для войсковых частей полигона – "Москва-400". 5-й НИИП получил открытое название "Космодром Байконур" после первого полета в космос Юрия Гагарина в 1961 году», – говорится в сообщении.
Нам нужно осознать, отбросить иллюзии и признаться самим себе, что Россия не в состоянии далее развивать большие космические проекты в пилотируемом космосе, а также реализовать рыночные проекты, такие как связь, дистанционное зондирование Земли и навигация в одиночку и за счет бюджета. Нет у нашей страны столько ресурсов и достаточного внутреннего рынка, а значит российскому космосу нужны новые источники ресурсов и доступ на внешние рынки – привлечение частных инвестиций и международная кооперация с другими странами,сказал Ионин.
Таким образом эксперт прокомментировал недавнее решение Роскосмоса отказаться от адаптации ракеты "Ангара-А5" для пилотируемой программы, а пилотируемые старты корабля "Федерация" проводить с космодрома Байконур на новой ракете-носителе среднего класса. Новая ракета должна в последующем стать первой ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя, предназначенной для осуществления пилотируемого полета на Луну.
В очередной раз кардинально поменялись планы Роскосмоса, хотя еще только высохли чернила на Федеральной космической программе (принята в 2016 году). Думаю, эти "окончательные прожекты" не окончательные. Еще не раз мы увидим, как они сменяются новыми,полагает он.
Прежде чем приступать к дорогостоящим проектам, он советует «разработать и принять национальную космическую политику, в которой описать, как и в каких областях будут привлекаться частные и внешние ресурсы, с кем и по каким проектам Россия будет кооперироваться, создать механизмы работы с привлеченными частными и внешними партнерами».
США, возможно, смогут найти сотни миллиардов долларов для такой программы, Китай, возможно, сможет, а мы не сможем. Нам надо понять, что эра относительно "дешевых" полетов в околоземный космос закончилась. Закончилась эра, начатая Королевым и Гагариным, по освоению человеком ближнего космоса. Дальнейшие проекты потребуют колоссальных инвестиций, особенно на первом этапе, которых у нашей страны сегодня нет,заявил Ионин.
Также необходимость международной кооперации эксперт видит и в коммерциализации космических услуг – навигации, связи, дистанционного зондирования Земли.
Российский рынок относительно мал, несколько процентов от мирового. Для нормального развития и конкуренции нам нужны международные партнеры, например, такие как Индия, Китай, Бразилия, за которыми не только большие внутренние рынки, но и в кооперации с которыми будет заведомо проще работать на рынках большинства стран,отметил он.
По мнению Ионина, «возвращение России на Байконур с новой ракетой-носителем, для пусков которой предлагается модернизировать стартовый комплекс ракет "Зенит", ошибочно», поскольку «инфраструктура для этой ракеты эксплуатируется с 1985 года и, скорее всего, нуждается в полной замене».
Зачем вкладывать огромные средства в модернизацию инфраструктуры на территории другого государства, пусть и дружественного сегодня России, тем более инфраструктуры, которая будет эксплуатироваться несколько десятков лет и которая является ключевой для российских пилотируемых программ? Да, Байконур нужно поддерживать, его нужно использовать, но реализовывать новые национальные проекты надо на своей территории. Исключение – космические проекты в рамках международной кооперации, например, с Китаем,сказал эксперт.
Более того, по его мнению, «космодром Восточный должен был стать технологическим локомотивом Дальнего Востока, средством аккумуляции современных технологий и привлечения международных партнеров, но отказ от пилотируемых проектов с него подрывает всю ранее проведенную работу и весь стратегический замысел проекта».
Между в Роскосмосе напомнили, что сегодня, 2 июня, отмечается 62-я годовщина со дня образования Байконура.
«В это день в 1955 году директивой Генерального штаба Минобороны СССР была утверждена организационно-штатная структура 5-го научно-исследовательского испытательного полигона (5-й НИИП) и создана войсковая часть 11284 – штаб полигона. Полигон и посёлок получили неофициальное название "Заря". В 1955 году совместным решением Министерства связи и Министерства обороны СССР был установлен условный почтовый адрес для войсковых частей полигона – "Москва-400". 5-й НИИП получил открытое название "Космодром Байконур" после первого полета в космос Юрия Гагарина в 1961 году», – говорится в сообщении.
Использованы фотографии: https://www.roscosmos.ru
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