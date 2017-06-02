Эксперт: Россия не в состоянии развивать космические проекты только за счет бюджета

Нам нужно осознать, отбросить иллюзии и признаться самим себе, что Россия не в состоянии далее развивать большие космические проекты в пилотируемом космосе, а также реализовать рыночные проекты, такие как связь, дистанционное зондирование Земли и навигация в одиночку и за счет бюджета. Нет у нашей страны столько ресурсов и достаточного внутреннего рынка, а значит российскому космосу нужны новые источники ресурсов и доступ на внешние рынки – привлечение частных инвестиций и международная кооперация с другими странами,

В очередной раз кардинально поменялись планы Роскосмоса, хотя еще только высохли чернила на Федеральной космической программе (принята в 2016 году). Думаю, эти "окончательные прожекты" не окончательные. Еще не раз мы увидим, как они сменяются новыми,

США, возможно, смогут найти сотни миллиардов долларов для такой программы, Китай, возможно, сможет, а мы не сможем. Нам надо понять, что эра относительно "дешевых" полетов в околоземный космос закончилась. Закончилась эра, начатая Королевым и Гагариным, по освоению человеком ближнего космоса. Дальнейшие проекты потребуют колоссальных инвестиций, особенно на первом этапе, которых у нашей страны сегодня нет,

Российский рынок относительно мал, несколько процентов от мирового. Для нормального развития и конкуренции нам нужны международные партнеры, например, такие как Индия, Китай, Бразилия, за которыми не только большие внутренние рынки, но и в кооперации с которыми будет заведомо проще работать на рынках большинства стран,

Зачем вкладывать огромные средства в модернизацию инфраструктуры на территории другого государства, пусть и дружественного сегодня России, тем более инфраструктуры, которая будет эксплуатироваться несколько десятков лет и которая является ключевой для российских пилотируемых программ? Да, Байконур нужно поддерживать, его нужно использовать, но реализовывать новые национальные проекты надо на своей территории. Исключение – космические проекты в рамках международной кооперации, например, с Китаем,