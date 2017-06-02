Баку беспокоит вопрос наличия российских "Искандеров" у Армении
Армянские СМИ утверждают, что власти Азербайджана подняли вопрос о правомерности нахождения российского оперативно-тактического комплекса «Искандер» в Армении. Портал Еркрамас опубликовал заметку, в которой со ссылкой на главу армянской делегации при Парламентской ассамблее стран НАТО Корюна Нагапетяна сообщается о том, что такой вопрос в ходе заседания был поднят представителем Баку.
Из заявления:
Армянская делегация, по заявлению Нагапетяна, отметила, что приобретение ОТРК «Искандер» у России произошло с целью восстановления баланса сил на Южном Кавказе.
Нагапетян:
Напомним, что Россия поставила Армении ОТРК «Искандер» в 2016 году. Впервые официально они были продемонстрированы на параде в честь 25-летия Армении, который состоялся в Ереване в сентябре прошлого года.
Из заявления:
Азербайджанский член делегации в ходе Парламентской ассамблеи НАТО поднял вопрос о приобретении Арменией комплексов «Искандер». Азербайджанская делегация весьма обеспокоена, что было заметно при озвучивании этого вопроса.
Армянская делегация, по заявлению Нагапетяна, отметила, что приобретение ОТРК «Искандер» у России произошло с целью восстановления баланса сил на Южном Кавказе.
Нагапетян:
Мы констатировали, что в последний период Азербайджан тратит миллиарды долларов на приобретение наступательного оружия. Мы не приветствуем гонку вооружений в регионе, но, с другой стороны, все наши действия будут нацелены на укрепление обороноспособности, обеспечение баланса сил в регионе. Было отмечено также, что Азербайджан сегодня стал одним из крупных экспортеров вооружения в Европе, что представляет серьезную угрозы не только для государств региона, но и для международного сообщества в целом.
Напомним, что Россия поставила Армении ОТРК «Искандер» в 2016 году. Впервые официально они были продемонстрированы на параде в честь 25-летия Армении, который состоялся в Ереване в сентябре прошлого года.
Использованы фотографии: gazetanova.ru
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