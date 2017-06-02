14:00 02 июня

Баку беспокоит вопрос наличия российских "Искандеров" у Армении

Армянские СМИ утверждают, что власти Азербайджана подняли вопрос о правомерности нахождения российского оперативно-тактического комплекса «Искандер» в Армении. Портал Еркрамас опубликовал заметку, в которой со ссылкой на главу армянской делегации при Парламентской ассамблее стран НАТО Корюна Нагапетяна сообщается о том, что такой вопрос в ходе заседания был поднят представителем Баку.

Баку беспокоит вопрос наличия российских "Искандеров" у Армении


Из заявления:
Азербайджанский член делегации в ходе Парламентской ассамблеи НАТО поднял вопрос о приобретении Арменией комплексов «Искандер». Азербайджанская делегация весьма обеспокоена, что было заметно при озвучивании этого вопроса.



Армянская делегация, по заявлению Нагапетяна, отметила, что приобретение ОТРК «Искандер» у России произошло с целью восстановления баланса сил на Южном Кавказе.

Нагапетян:
Мы констатировали, что в последний период Азербайджан тратит миллиарды долларов на приобретение наступательного оружия. Мы не приветствуем гонку вооружений в регионе, но, с другой стороны, все наши действия будут нацелены на укрепление обороноспособности, обеспечение баланса сил в регионе. Было отмечено также, что Азербайджан сегодня стал одним из крупных экспортеров вооружения в Европе, что представляет серьезную угрозы не только для государств региона, но и для международного сообщества в целом.


Напомним, что Россия поставила Армении ОТРК «Искандер» в 2016 году. Впервые официально они были продемонстрированы на параде в честь 25-летия Армении, который состоялся в Ереване в сентябре прошлого года.

Использованы фотографии: gazetanova.ru
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Комментарии 12

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  1. Горный стрелок Сегодня, 13:33
    Ну правильно беспокоятся. Оружие серьезное, не отмахнешься wassat
    Горный стрелок
    1. RASKAT Сегодня, 13:43
      Для того его туда и поставили, что бы к Азербайджанцам дурные мысли в голову больше не лезли.
      Ну а если серьезно, что то мне подсказывает что мы туда просто машины поставили без ракет. Почему просто на 102 базе было их не разместить? В передаче Армении особо нужды и не было, на мой взгляд.
      RASKAT
      1. Владимир16 Сегодня, 13:54
        ...делегации при Парламентской ассамблее стран НАТО

        Интересное место они избрали для своих тёрок.

        ...Азербайджан сегодня стал одним из крупных экспортеров вооружения в Европе, что представляет серьезную угрозы не только для государств региона, но и для международного сообщества в целом.

        Это как вообще понимать??? Азербайджан продает самое страшное оружие в мире???
        Или продает вооружение европейским обезъянам кои в связи со своей ущербностью страшны? Обезъяна с гранатой это про европу?
        И вообще, что азербайджанецы продают-то?
        Владимир16
    2. БАБА ШУРА Сегодня, 13:44
      А еврейское ПВО не спасет?
      БАБА ШУРА
    3. Арон Заави Сегодня, 13:54
      Цитата: Горный стрелок
      Ну правильно беспокоятся. Оружие серьезное, не отмахнешься wassat

      Абсалютно верное замечание.
      Арон Заави
  2. FirstNormann Сегодня, 13:36
    уважаемый азербайджанский и армянский народ настраивайтесь на компромиссный раздел карабаха как реальное решение проблемы_не надо войны_без надежного замирения не будет ни у той ни у другой стороны уверенного прогрессивного развития_иного решения нет кроме раздела спорной территории
    FirstNormann
  3. alekc75 Сегодня, 13:37
    пускай идут лесом беспокойные
    alekc75
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:40
    А армяне не могли сказать что комплекс куплен на рынке "у какого-то мужика неизвестного за полцены"??? lol lol На базаре старговались по случаю wassat
    Изгоняющий либероидов
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:49
      Витальевич - моё почтение ! hi drinks Противовес в качелях ещё никто не отменял . wink
      bouncyhunter
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 13:59
        Павел hi drinks -и тебе здравствовать, не болеть drinks Только вот тут больше политики чем сдравого смысла от поставки искандеров в такой пожароопасный регион. ...
        Изгоняющий либероидов
  5. Logall Сегодня, 13:45
    НАТО всё равно попытается их стравить. Чем больше очагов не стабильности, около наших границ, тем для них лучше.
    Logall
  6. Арон Заави Сегодня, 13:55
    Цитата: БАБА ШУРА
    А еврейское ПВО не спасет?

    ПВО точно от ракеты типа "Искандера" не прикроет. Нужно специализированное ПРО.
    Арон Заави
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