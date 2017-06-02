Баку беспокоит вопрос наличия российских "Искандеров" у Армении

Азербайджанский член делегации в ходе Парламентской ассамблеи НАТО поднял вопрос о приобретении Арменией комплексов «Искандер». Азербайджанская делегация весьма обеспокоена, что было заметно при озвучивании этого вопроса.

Мы констатировали, что в последний период Азербайджан тратит миллиарды долларов на приобретение наступательного оружия. Мы не приветствуем гонку вооружений в регионе, но, с другой стороны, все наши действия будут нацелены на укрепление обороноспособности, обеспечение баланса сил в регионе. Было отмечено также, что Азербайджан сегодня стал одним из крупных экспортеров вооружения в Европе, что представляет серьезную угрозы не только для государств региона, но и для международного сообщества в целом.