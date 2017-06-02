"Хуже было только во времена холодной войны"
Выступая в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин прокомментировал нынешнее состояние российско-американских отношений. Президент отметил, что контакты поддерживаются в рамках международных площадок, включая G20 и ООН, однако полноценный диалог нарушен. РИА Новости цитирует Владимира Путина:
Президент РФ отметил, что такое положение дел не устраивает, по большому счёту, ни Россию, ни США. В первую очередь под ударом находятся бизнес-круги, которые сегодня ограничены в своём праве работать на российско-американском рынке. При этом и само понимание «российско-американского рынка» тоже фактически перестало существовать.
Владимир Путин отметил, что американские бизнесмены могли бы поспособствовать восстановлению нормальных отношений между двумя странами. При этом в заявлении Владимира Путина явно прослеживался намёк на президента Дональда Трампа, который, как известно, в США продолжает оставаться одним из самых влиятельных представителем бизнес-элит.
Владимир Путин отметил, что Москва готова к открытому диалогу с США, с Дональдом Трампом, однако «для этого в первую очередь самим США нужна политическая воля».
Отношения России и США находятся на низшей точке со времён холодной войны.
Президент РФ отметил, что такое положение дел не устраивает, по большому счёту, ни Россию, ни США. В первую очередь под ударом находятся бизнес-круги, которые сегодня ограничены в своём праве работать на российско-американском рынке. При этом и само понимание «российско-американского рынка» тоже фактически перестало существовать.
Владимир Путин отметил, что американские бизнесмены могли бы поспособствовать восстановлению нормальных отношений между двумя странами. При этом в заявлении Владимира Путина явно прослеживался намёк на президента Дональда Трампа, который, как известно, в США продолжает оставаться одним из самых влиятельных представителем бизнес-элит.
Владимир Путин отметил, что Москва готова к открытому диалогу с США, с Дональдом Трампом, однако «для этого в первую очередь самим США нужна политическая воля».
Использованы фотографии: @dimsmirnov175
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