16:13 02 июня

"Хуже было только во времена холодной войны"

Выступая в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин прокомментировал нынешнее состояние российско-американских отношений. Президент отметил, что контакты поддерживаются в рамках международных площадок, включая G20 и ООН, однако полноценный диалог нарушен. РИА Новости цитирует Владимира Путина:
Отношения России и США находятся на низшей точке со времён холодной войны.


"Хуже было только во времена холодной войны"


Президент РФ отметил, что такое положение дел не устраивает, по большому счёту, ни Россию, ни США. В первую очередь под ударом находятся бизнес-круги, которые сегодня ограничены в своём праве работать на российско-американском рынке. При этом и само понимание «российско-американского рынка» тоже фактически перестало существовать.


Владимир Путин отметил, что американские бизнесмены могли бы поспособствовать восстановлению нормальных отношений между двумя странами. При этом в заявлении Владимира Путина явно прослеживался намёк на президента Дональда Трампа, который, как известно, в США продолжает оставаться одним из самых влиятельных представителем бизнес-элит.

Владимир Путин отметил, что Москва готова к открытому диалогу с США, с Дональдом Трампом, однако «для этого в первую очередь самим США нужна политическая воля».

Использованы фотографии: @dimsmirnov175
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Комментарии 28

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:03
    А что, разве "Холодная война не перешла просто в стадию "холодная война2 ??
    Изгоняющий либероидов
    1. RASKAT Сегодня, 14:05
      И это при Трампе, что было бы если Хилори выиграла бы?
      RASKAT
    2. НЕКСУС Сегодня, 14:11
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      А что, разве "Холодная война не перешла просто в стадию "холодная война2 ??

      А война вообще заканчивалась после первой мировой то? Она видоизменялась,тлела,загоралась с новой силой,потом переходила в стадию заочной войны на ТВД Афганистана,Кореи и Вьетнама...
      НЕКСУС
      1. Incvizitor Сегодня, 14:21
        Геноцид славян западом ещё задолго до первой и второй мировой войны начали а эти войны-продолжение.
        Incvizitor
        1. cniza Сегодня, 15:43
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          А что, разве "Холодная война не перешла просто в стадию "холодная война2 ??


          Она не прекращалась , просто затихала , а сейчас фаза подъема и не более.
          cniza
      2. Владимир16 Сегодня, 14:22
        В первую очередь под ударом находятся бизнес-круги

        Царь, вспомни о людях своей страны. Бизнес круги и в кризис жрут черную икру.

        Барон гулял по замку Фонтенбло,
        а, что крестьяне голодают барона как-то не е...
        Владимир16
        1. с-т Petrov Сегодня, 14:26
          а, что крестьяне голодают барона как-то не е..


          окружают голодные крестьяне?)
          с-т Petrov
          1. Владимир16 Сегодня, 14:28
            Крестьяне вымерли почти все. Окружают бизнес круги измученные санкциями. laughing
            Владимир16
        2. mojohed2012 Сегодня, 14:41
          Круть. Четко подмечено. Не хочу и не жду в России потрясений и майданов, но, к сожалению, это все чаще и чаще прорисовывается на горизонте, особенно в провинции, где много безработных и за чертой бедности "работающих" за нищенские зарплаты.
          Или России быть великой страной, где Правительство хоть как-то думает об уровне жизни простых людей. Или - ну не знаю что будет!
          Пора менять Правительство и бухгалтеров из него на военных. Шойгу - вместо Медведева.
          mojohed2012
  2. iouris Сегодня, 14:06
    Во времена "холодной войны" существовал стратегический баланс сил и общность людей (советский народ). Ничего этого в настоящее время нет. Советский народ разделился на "свидомых" и "недочеловеков".
    iouris
  3. Венд Сегодня, 14:06
    Владимир Путин отметил, что американские бизнесмены могли бы поспособствовать восстановлению нормальных отношений между двумя странами.
    В переводе на простой язык, давите на этих не адекватных и безграмотных политиков баблом. Останутся без денег, подпишут все документы какие потребуется. wink
    Венд
  4. Офицер запаса Сегодня, 14:07
    Санкции, санкции... Подобные санкции СССР как-то особо и не мешали, скорее - наоборот.
    Просто нужно определится с главной целью экономики - развитие страны или увеличение каптала для 1% населения.
    Офицер запаса
    1. ваняватный Сегодня, 14:14
      полагаете , что на проходящем форуме болтунов кто то не определился?
      ваняватный
      1. сибиралт Сегодня, 14:32
        Пока в США не будет экономический кризис (что маловероято) никто к нам технологии не повезет. А обычную конкуренцию будут давить санкциями.
        сибиралт
    2. mahoney Сегодня, 15:39
      И как же по вашему должна выглядеть "здоровая" экономика?
      mahoney
  5. NKVD Сегодня, 14:25
    Вообще нашей власти нужно перестать прогибатся перед западом.Нам кажут зубы а мы только смиренно улыбаемся и тявкаем про каких то партнеров,международное право.Пора называть вещи своими именами и проявлять не только дружелюбие но начать уже отстаивать свои интересы.Владимир Владимирович, для чего вы Порошенко называете партнером? Ведь он поддерживает фашисткий режим который установился в Украине.Не знаю возможно вам фашитсы и бэндеровцы уже партнеры но большинство россиян так не считает.
    NKVD
  6. Платов Сегодня, 14:26
    Лично мое мнение, что США при Трампе сами себя изолируют. Вон Европа уже начала понимать, что они теперь сами по себе. То есть при демократах США пичкали баблом вассалов и все любили США, теперь Трамп говорит, мол платите и он для всех стал плохой. С Мексикой отгородится хочет, Китай противник, Россия противник, Европа поняла, что денег на халяву давать не будут для поддержания Демократии, а наоборот теперь требуют за крышу платить, Корея тоже не рада Трампу, что тот хочет войну развязать с Северной, Япония тоже вроде как не сильно рада. Один я походу радуюсь, что все так происходит))) И надеюсь вы тоже...
    Платов
  7. Градиент 3 Сегодня, 14:28
    И что?
    Товарооборот России с США...
    Экспорт России в США в 2016 году составил 9 млрд долл.
    Импорт России из США в 2016 году составил 10 млрд долл.
    Имеет место...пассивное сальдо...для России...
    (К примеру наш товарооборот с Китаем составил 66 млрд долл.)
    При мизерном товарообороте...Еще и плохое сальдо...
    Россия может...и должна...Ответить на игнорирование наших национальных интересов...
    Сокращением оборота со страной Дяди Сэма...
    Это будет для нашей экономики...Незаметно....
    Градиент 3
    1. yuriy55 Сегодня, 16:07
      Цитата: Градиент 3
      Это будет для нашей экономики...Незаметно....


      Более чем...Ибо на каждого гражданина РФ приходится всего 4 000 рублей... lol
      Хотя, если сравнить доходы наших олигархов, то может оказаться, что все эти обороты потом меняют их рейтинги в Forbеsе... request
      yuriy55
  8. pjastolov Сегодня, 14:34
    В первую очередь под ударом находятся бизнес-круги, которые сегодня ограничены в своём праве работать на российско-американском рынке
    а особенно те - которые вывозят капиталл из России, и кажется, что это они высказывают свою озабоченность request
    pjastolov
  9. mojohed2012 Сегодня, 14:36
    Нам с Запада открыто хамят, как США, так и их шестерки. В нас кидаются фекалиями и фейками. Об нас ноги вытирают так, как никогда еще не вытирали. Да что там говорить - этот Трансвестит Макрон открыто нагрубил при СМИ в лицо Путину и после этого мы опять как неопытные малолетки твердим: Мы открыты, мы готовы сотрудничать! На западной границе открыто копят войска и уже даже не скрывают подготовку нападения, а мы делаем хорошую мину на лице. На дальнем востоке все побережье закрывают АУГами. На границах строят объекты ПРО, кольца баз НАТО.
    После всего этого слова Путина: Велкам гайз, мы вас ждем, сотрудничайте с нами!!!
    Не понимаю...
    mojohed2012
    1. pjastolov Сегодня, 14:54
      А что тут не понимать.....
      pjastolov
    2. урапатриот Сегодня, 15:02
      Не понимаю...

      А чего тут непонятного? За последние 15 лет могучая энергетическая сверхдержава (гы-гы-гы, словосочетание-то какое), на фоне падения цен на нефть, сдулась до размеров небольшой бензоколонки. А ее брутальный лидер, самый влиятельный человек в мире (гы-гы-гы, по версии журнала мурзилка), превратился в обычного престарелого диктатора страны третьего мира.
      урапатриот
      1. Вас Влад Сегодня, 16:01
        Цитата: урапатриот
        урапатриот

        Мне вот интересно, вы сами верите,в то что пишите?
        Вас Влад
  10. FirstNormann Сегодня, 15:11
    ну а что ты хотел друг ситцевый президентушко ты наш хитромудрый?и непотопляемый авианосец из под носа натовско штатовского увести когда туда уже на посадку нато заходило и друга свово башарушку ослобонить от крепких удушающих объятий натогопников и апосля этого чтобы они продолжали с тобой на корточках семечки лузгать и считать тебя своим корешом четким либеральным посоном?_неа дружок придется испить чашу богатыря русского и принимать тяжкие удары когтистой лапы супостата поганова
    FirstNormann
  11. dojjdik Сегодня, 15:36
    росийско-американский рынок буит тогда когда нас раздавят и расчленят превратив в третьестепенную банановую страну; если нас не постигнет участь Советского Союза то и зтого самого "рынка" никогда не буит-мораль проста не лезь в задницу и не мечи бисер все равно это впустую; а вот усилить дип отношения с Китаем и Индией наша первостепенная задача; однако еврей терпелив он ждал с 45г и таки дождапся горбача и вот уже "колбасный майдан" 90х мы прошли огонь и воду но споткнулись на медных трубах; сейчас пытаются раздуть Ленинский майдан -попы усиленно поддерживают перезахоронение а ведь прекрасно знают что многие против;
    dojjdik
  12. mahoney Сегодня, 15:40
    без глобализации ...наши учителя так и будут побираться отходами в магазинах, дружи с америкой или не дружи
    mahoney
  13. yuriy55 Сегодня, 15:55
    Давайте все вместе выясним вопрос, что должно беспокоить больше всего человека, давшего такую Присягу:
    Статья 82
    1. При вступлении в должность Президент Российской Федерации приносит народу следующую присягу:
    "Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".

    Тогда позвольте узнать, кто и пользователей этого сайта уполномочивал проводить этот "ежегодный экономический шабаш" - ПМЭФ? Кто знает, что на этом форуме обсуждается? Как могут люди, не умеющие на простом русском языке доступно донести свои экономические разработки до народных масс и не способные убедить эти массы в их пользе и результативности, решать на этом сборище какие-то ни было проблемы? Решать судьбы миллионов граждан, делая из этого секреты? И почему президент, обязанности которого служить народу, считает что именно повышение пенсионного возраста, особенно для женщин России, позволит решить все накопившиеся проблемы с дефицитом бюджета?
    request request what what recourse recourse sad sad negative no

    Президент РФ отметил, что такое положение дел не устраивает, по большому счёту, ни Россию, ни США. В первую очередь под ударом находятся бизнес-круги...

    Да, уж...В первую очередь бизнес круги... belay А вот:

    Товарооборот России и США в первую очередь должен способствовать развитию страны. Если этого не происходит, пусть бизнес круги сами решают свои проблемы, не отвлекая президента РФ от выполнения своих обязанностей...
    yuriy55
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