16:22 02 июня

О покушении на "дудаевца" Осмаева в Киеве

СБУ пока не располагает данными о том, кто заказал убийство Адама Осмаева – бывшего командира так называемого добровольческого батальона им. Джохара Дудаева, пишет УНИАН .

О покушении на "дудаевца" Осмаева в Киеве


Напомним, 1 июня в Киеве совершено покушение на супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву. По данным полиции, неизвестный мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. «Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Адаму Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», – рассказали украинские правоохранители.


Сообщается, что Осмаев жив. В него попали 3 пули. У потерпевшего сломаны ключицы, пробито легкое, одна из пуль застряла в позвоночнике. Нападавший получил 4 пулевых ранения, однако его состояние стабильное.

Версия случившегося от депутата Рады Игоря Мосийчука: «Под видом французского журналиста подготовленный в России киллер через помощницу Савика Шустера договорился о цикле интервью с Адамом и Аминой Окуевой. Сегодня состоялась уже четвертая их встреча. Уезжая в автомобиле с Аминой и Адамом, киллер остановился и попросил пересесть их обоих на заднее сиденье, чтобы якобы сделать фото для журнала. Когда они пересели, киллер сказал, что привез им подарок — достал пистолет "глок" и трижды выстрелил в Адама. В момент, когда киллер начал стрелять по Адаму, мгновенно сработала реакция у Амины, и она в ответ выпустила 4 пули».

О причастности российских спецслужб к покушению заявил и советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк: «В том, что это дерзкое преступление было спланировано и подготовлено российскими спецслужбами, никаких сомнений нет. Все вещественные доказательства, найденные на месте происшествия, и полученная оперативная информация о личности нападавшего свидетельствуют именно об этом».

При этом депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко сообщил, что у киллера нашли два новых украинских паспорта: внутренний и заграничный. «У киллера при себе обнаружены документы гражданина Украины – Дакара Александра Венусовича, 1958 года рождения. Сейчас полиция и спецслужбы проверяют реальность существования такого человека и историю его жизни», – написал он в «Фейсбуке».

По факту покушения на убийство двух и более лиц начато уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Адам Асламбекович Осмаев родился 2 мая 1981 года в Грозном, в 2015 году называл себя командиром батальона им. Дудаева, воевавшего на стороне ВСУ в Донбассе. Амина Окуева известна как активная участница боевых действий в зоне АТО, награждена министром внутренних дел Украины личным оружием.

Использованы фотографии: www.rbc.ua
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Комментарии 29

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:33
    Сами гады инсценировали, ибо наши точно не промахнулись бы в этого вы-родка, и завалили бы с первого выстрела.
    Изгоняющий либероидов
    1. Комментарий был удален.
    2. Офицер запаса Сегодня, 14:35
      Думаю, что "поиск" нужных фактов о причастности наших спецслужб - всего лишь дело времени. Нескольких часов.
      Офицер запаса
      1. Владимир16 Сегодня, 14:38
        Да пофигу. Пусть говорят, что это русские. Мало того, хорошо бы всем в голову вбить, что русские всех упырей будут валить, где бы те не прятались.
        Евреи открыто всем заявляют, что ведут борьбу с врагами своего народа в любой точке мира. И за это их уважают. В таких делах нет места терпимости.
        Владимир16
      2. Доктор Бармалей Сегодня, 14:47
        всего лишь дело времени. Нескольких часов.

        Нескольких минут, Вы хотели сказать. Пока ищут пальцем знакомые буквы на клавиатуре.
        Доктор Бармалей
        1. Николай К Сегодня, 15:18
          Я даже знаю фамилию заказчика. Из пяти букв на "П" начинается. Лично инструктировал исполнителя. А вы сомневались? wink
          Николай К
          1. Александр романов Сегодня, 15:42
            Цитата: Николай К
            Я даже знаю фамилию заказчика. Из пяти букв на "П" начинается.

            Не угадали,украиская пресса ,уже пишет,что это был личный киллер Кадырова
            Александр романов
    3. сибиралт Сегодня, 14:39
      Какай то киллер пенсионного возраста, да еще дал в себя бабе стрелять. belay
      сибиралт
      1. Николай К Сегодня, 15:20
        Видимо кто-то мстил за сына. Но оказался не слишком умелым.
        Николай К
        1. Владимир16 Сегодня, 15:30
          Ага, а перед этим трижды интервьюировал. "Мстил за сына" (может за дочь?), вопросы неприличные задавал... Видимо хотел заговорить до смерти wassat Не получилось интервью и грохнул со злости...
          Владимир16
      2. juneart Сегодня, 15:29
        Если это был киллер, то он оплошал!!! Наверняка не ожидал, что чеченка начнёт палить в ответ.
        juneart
    4. Zibelew Сегодня, 14:46
      Да, киллеры у них нерасторопные. Адам скорее всего после трёх пулевых не жилец. В лучшем случае сможет ходить только под себя.
      Zibelew
  2. Satum Сегодня, 14:35
    Придумают , что ни будь. Что бы причастно было РФ. "Украинцы " мастера выдумывать smile
    Satum
  3. RUSOIVAN Сегодня, 14:35
    кто этот человек?
    RUSOIVAN
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:38
      Где вы там видали человека? belay Это от-брос , причем am
      Изгоняющий либероидов
  4. Градиент 3 Сегодня, 14:37
    "Пока не располагают"...
    СБУ...даже пятна на солнце....
    Обясняют...происками Москвы...
    А нам ...Вообще, какое дело...
    До фантазий Киева...?
    Градиент 3
  5. pjastolov Сегодня, 14:40
    Напомним, 1 июня в Киеве совершено покушение на супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву. По данным полиции, неизвестный мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. «Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Адаму Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», – рассказали украинские правоохранители.
    как сказал бы великий Станиславский - не вею!!!! Не потому что в Российских спецслужбах такого нет, такого не допустил бы не один сотрудник любой спецслужбы soldier
    pjastolov
    1. Вас Влад Сегодня, 14:47
      Цитата: pjastolov
      как сказал бы великий Станиславский - не вею!!!!

      Тут как говорится,надо Федя,надо lol
      Вас Влад
      1. pjastolov Сегодня, 14:48
        Опечатка - КУ laughing
        pjastolov
        1. Вас Влад Сегодня, 14:58
          Вот как надо верить!
          Вас Влад
  6. Горный стрелок Сегодня, 14:40
    Ну не уважают они наши спецслужбы вообще. Наш спец уложил бы обоих, мяу бы сказать не успели. Явно работал не профессионал, вообще не знакомый с оружием.И целью его был ТОЛЬКО мужик. Вангую, это был КРОВНИК, и разбирался он конкретно с Осмаевым, иначе его жена легла бы рядом...
    Горный стрелок
    1. kirgiz58 Сегодня, 14:55
      Цитата: Горный стрелок
      иначе его жена легла бы рядом...

      А что на Кавказе жена может носить фамилию отличную от мужа? Что-то не встречал. Очень продвинутая "жена" раз "киллера профи" завалила. Так что ваша версия наиболее вероятна, что бы не пи..(ну типа писали) укроспецы.
      kirgiz58
  7. avg-mgn Сегодня, 14:57
    Киллер какой то игрушечный - минимум 2 из 3-х пуль переломали ключицы и это с расстояния 1-1,5 метров, он что же имел цель руки отключить, или "Глок" бросает как "Молот". К тому же он еще и слепой - бабенка у него на глазах выхватывает "ПМ", минимум - сбрасывает с предохранителя и умудряется 4 раза нажать на спуск, а киллер ноль внимания... Не, не наш это, даже не мечтайте
    avg-mgn
  8. vch Сегодня, 15:01
    Во всей этой истории радует только одно - еще один выродок получил по заслугам. Может это и хорошо, что не на смерть. Всю оставшуюся свою поганую жизнь проведет в инвалидном кресле мучаясь и мечтая о смерти!!
    vch
  9. Комментарий был удален.
    1. Николай К Сегодня, 15:23
      Сбу решили не придумывать ничего нового, раз в первый раз и так прокатило.
      Николай К
      1. san4es Сегодня, 15:29
        hi ...да глянул видео выше, - удалил (про депутата)
        san4es
  10. Воля Сегодня, 15:37
    Мне жаль исполнителя. Не все продумал, отправляясь на охоту за гадами.
    Воля
  11. kefan Сегодня, 15:45
    Надеюсь впоследствии Осмаев сдохнет в больнице.
    kefan
  12. AwaZ Сегодня, 16:09
    что за киллер, если не мог за три выстрела замочить терпилу , совершенно не ожидавшего атаку )))) Инсценировка однозначно ...
    AwaZ
  13. antikilller55 Сегодня, 16:16
    Жаль подранка оставил киллер, жаль.
    antikilller55
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