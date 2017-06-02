О покушении на "дудаевца" Осмаева в Киеве
СБУ пока не располагает данными о том, кто заказал убийство Адама Осмаева – бывшего командира так называемого добровольческого батальона им. Джохара Дудаева, пишет УНИАН .
Напомним, 1 июня в Киеве совершено покушение на супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву. По данным полиции, неизвестный мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. «Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Адаму Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», – рассказали украинские правоохранители.
Сообщается, что Осмаев жив. В него попали 3 пули. У потерпевшего сломаны ключицы, пробито легкое, одна из пуль застряла в позвоночнике. Нападавший получил 4 пулевых ранения, однако его состояние стабильное.
Версия случившегося от депутата Рады Игоря Мосийчука: «Под видом французского журналиста подготовленный в России киллер через помощницу Савика Шустера договорился о цикле интервью с Адамом и Аминой Окуевой. Сегодня состоялась уже четвертая их встреча. Уезжая в автомобиле с Аминой и Адамом, киллер остановился и попросил пересесть их обоих на заднее сиденье, чтобы якобы сделать фото для журнала. Когда они пересели, киллер сказал, что привез им подарок — достал пистолет "глок" и трижды выстрелил в Адама. В момент, когда киллер начал стрелять по Адаму, мгновенно сработала реакция у Амины, и она в ответ выпустила 4 пули».
О причастности российских спецслужб к покушению заявил и советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк: «В том, что это дерзкое преступление было спланировано и подготовлено российскими спецслужбами, никаких сомнений нет. Все вещественные доказательства, найденные на месте происшествия, и полученная оперативная информация о личности нападавшего свидетельствуют именно об этом».
При этом депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко сообщил, что у киллера нашли два новых украинских паспорта: внутренний и заграничный. «У киллера при себе обнаружены документы гражданина Украины – Дакара Александра Венусовича, 1958 года рождения. Сейчас полиция и спецслужбы проверяют реальность существования такого человека и историю его жизни», – написал он в «Фейсбуке».
По факту покушения на убийство двух и более лиц начато уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 УК Украины.
Адам Асламбекович Осмаев родился 2 мая 1981 года в Грозном, в 2015 году называл себя командиром батальона им. Дудаева, воевавшего на стороне ВСУ в Донбассе. Амина Окуева известна как активная участница боевых действий в зоне АТО, награждена министром внутренних дел Украины личным оружием.
Напомним, 1 июня в Киеве совершено покушение на супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву. По данным полиции, неизвестный мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. «Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Адаму Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», – рассказали украинские правоохранители.
Сообщается, что Осмаев жив. В него попали 3 пули. У потерпевшего сломаны ключицы, пробито легкое, одна из пуль застряла в позвоночнике. Нападавший получил 4 пулевых ранения, однако его состояние стабильное.
Версия случившегося от депутата Рады Игоря Мосийчука: «Под видом французского журналиста подготовленный в России киллер через помощницу Савика Шустера договорился о цикле интервью с Адамом и Аминой Окуевой. Сегодня состоялась уже четвертая их встреча. Уезжая в автомобиле с Аминой и Адамом, киллер остановился и попросил пересесть их обоих на заднее сиденье, чтобы якобы сделать фото для журнала. Когда они пересели, киллер сказал, что привез им подарок — достал пистолет "глок" и трижды выстрелил в Адама. В момент, когда киллер начал стрелять по Адаму, мгновенно сработала реакция у Амины, и она в ответ выпустила 4 пули».
О причастности российских спецслужб к покушению заявил и советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк: «В том, что это дерзкое преступление было спланировано и подготовлено российскими спецслужбами, никаких сомнений нет. Все вещественные доказательства, найденные на месте происшествия, и полученная оперативная информация о личности нападавшего свидетельствуют именно об этом».
При этом депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко сообщил, что у киллера нашли два новых украинских паспорта: внутренний и заграничный. «У киллера при себе обнаружены документы гражданина Украины – Дакара Александра Венусовича, 1958 года рождения. Сейчас полиция и спецслужбы проверяют реальность существования такого человека и историю его жизни», – написал он в «Фейсбуке».
По факту покушения на убийство двух и более лиц начато уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 УК Украины.
Адам Асламбекович Осмаев родился 2 мая 1981 года в Грозном, в 2015 году называл себя командиром батальона им. Дудаева, воевавшего на стороне ВСУ в Донбассе. Амина Окуева известна как активная участница боевых действий в зоне АТО, награждена министром внутренних дел Украины личным оружием.
Использованы фотографии: www.rbc.ua
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