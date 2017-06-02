Шойгу: производство Ту-160 возрождается, началось изготовление первых агрегатов

Проведена большая подготовительная работа, восстановлены уникальные технологические процессы по производству деталей из титановых сплавов, начато изготовление первоочередных агрегатов самолета,

На майском совещании в Сочи с руководством министерства обороны и представителями ОПК президент России вновь подчеркнул актуальность этих задач и дал соответствующие поручения. Сегодня обсудим шаги по их реализации,