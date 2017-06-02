Шойгу: производство Ту-160 возрождается, началось изготовление первых агрегатов
Предприятия оборонной промышленности приступили к изготовлению первых агрегатов ракетоносца Ту-160, передает Интерфакс-АВН сообщение министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Он напомнил, что «для поддержания потенциала и развития группировки Дальней авиации президент России в феврале 2017 года поручил организовать серийное производство самолётов Ту-160 и создать перспективный авиационный комплекс Дальней авиации».
На совещании обсудят также повышение исправности строевых стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.
Проведена большая подготовительная работа, восстановлены уникальные технологические процессы по производству деталей из титановых сплавов, начато изготовление первоочередных агрегатов самолета,– сказал сегодня Шойгу в ходе селекторного совещания.
Он напомнил, что «для поддержания потенциала и развития группировки Дальней авиации президент России в феврале 2017 года поручил организовать серийное производство самолётов Ту-160 и создать перспективный авиационный комплекс Дальней авиации».
На майском совещании в Сочи с руководством министерства обороны и представителями ОПК президент России вновь подчеркнул актуальность этих задач и дал соответствующие поручения. Сегодня обсудим шаги по их реализации,отметил министр обороны.
На совещании обсудят также повышение исправности строевых стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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