16:19 02 июня

Шойгу: производство Ту-160 возрождается, началось изготовление первых агрегатов

Предприятия оборонной промышленности приступили к изготовлению первых агрегатов ракетоносца Ту-160, передает Интерфакс-АВН сообщение министра обороны РФ Сергея Шойгу.



Проведена большая подготовительная работа, восстановлены уникальные технологические процессы по производству деталей из титановых сплавов, начато изготовление первоочередных агрегатов самолета,
– сказал сегодня Шойгу в ходе селекторного совещания.


Он напомнил, что «для поддержания потенциала и развития группировки Дальней авиации президент России в феврале 2017 года поручил организовать серийное производство самолётов Ту-160 и создать перспективный авиационный комплекс Дальней авиации».

На майском совещании в Сочи с руководством министерства обороны и представителями ОПК президент России вновь подчеркнул актуальность этих задач и дал соответствующие поручения. Сегодня обсудим шаги по их реализации,
отметил министр обороны.

На совещании обсудят также повышение исправности строевых стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 14

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  1. Владимир16 Сегодня, 15:17
    Для тех кто на бронепоезде? Или в минестерстве представители прибалтийских республик?
    для кого
    сказал сегодня Шойгу в ходе селекторного совещания.
    эту "новость"?
    Возможно суслики в казахской степи еще не в курсе. Но не с ними же совещание было. what
    Владимир16
    1. русский молдаван Сегодня, 15:21
      Цитата: Владимир16
      Для тех кто на бронепоезде? Или в минестерстве представители прибалтийских республик?
      для кого
      сказал сегодня Шойгу в ходе селекторного совещания.
      эту "новость"?
      Возможно суслики в казахской степи еще не в курсе. Но не с ними же совещание было. what

      Это не новость ,а констатация факта ,для тех кто не на бронепоезде,не всекая констатация факта это новость
      русский молдаван
      1. Владимир16 Сегодня, 15:26
        Конечно. Можно сессть перед зеркалом и констатировать, констатировать, констатировать.

        А на совещании селекторном как раз те люди которым более делать не чего, им подавай каждый день эту констатацию, авось и на констатируют пару десятков лебедей. Глядь в окошко, а они летят родненькие.
        Владимир16
        1. Хагалаз Сегодня, 15:34
          К чему сарказм? Сказано же, производство начато. Ходо-бедно, но начато. Но существуют моменты, когда "новость" должна быть официально озвучена. Это закон бюрократического жанра. Вам не нравится бюрократия? Всего нашего сарказма не хватит, чтоб с ней справиться. Так к чему метать икру?
          Хагалаз
          1. APASUS Сегодня, 16:04
            Цитата: Хагалаз
            Но существуют моменты, когда "новость" должна быть официально озвучена. Это закон бюрократического жанра.

            Когда нет подвигов ,их нужно придумать?
            По сути новостью будет выкатка первого самолета ,а праздновать каждый шов в титановой деталях уже слишком!
            APASUS
        2. русский молдаван Сегодня, 15:35
          Цитата: Владимир16
          Конечно. Можно сессть перед зеркалом и констатировать, констатировать, констатировать.
          А на совещании селекторном как раз те люди которым более делать не чего, им подавай каждый день эту констатацию, авось и на констатируют пару десятков лебедей. Глядь в окошко, а они летят родненькие.

          Он это говорил не как новость а как достигнутый этап,вы бы послушали и посмотрели ,а потом бы комментировали ,а так прочитали и накалякали "мнение" на "новость" laughing
          русский молдаван
          1. Басарев Сегодня, 15:45
            Я подозреваю, что снова за Ту-160 взялись... Потому что ПАК ДА оказался не под силу.
            Басарев
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:05
              Цитата: Басарев
              Я подозреваю, что снова за Ту-160 взялись... Потому что ПАК ДА оказался не под силу.

              Ну вы не правы подготовка и разговоры уже давно идут , там вроде как что то новое принципиально будет ...Давайте не будем кидаться камнями и плеваться, Шойгу болтуном вроде не был. hi
              ОТДЕЛ
              1. Басарев Сегодня, 16:07
                Просто не хочется повторения истории с Арматой, где дело так и ограничилось парадной партией, а основные закупки приходятся на старьё Т-72.
                Басарев
            2. viktor kurganov Сегодня, 16:08
              Цитата: Басарев
              Я подозреваю, что снова за Ту-160 взялись... Потому что ПАК ДА оказался не под силу.

              Подозревайте свою жену.
              ПАК ФА и ТУ 160 - разные машины и строятся под разные задачи. Если первые ещё на встали накрыло, то вторые хорошо себя зарекомендовали и вполне современны.
              Вам что предпочтительней- раки по пять, но сегодня, или по семь- но через два года?
              viktor kurganov
  2. злой партизан Сегодня, 15:33
    А что слышно про программу модернизации Ту-22? Идёт или как? Тоже ведь объявляли о намерениях по модернизации почти всех ту-22М3.
    злой партизан
    1. Alex And R Сегодня, 16:08
      Я где-то (тут?) читал, что модернизировать будут только электронику Ту-22М3.
      Alex And R
  3. Монархист Сегодня, 15:38
    У нас в поселке построили целый городок из пятиэтажек по заказу МО РФ и там много разного люду получили квартиры. На днях случайно разговорился с бывшим штурманом с ТУ 160: самолет не "мальчик",но у" матрасников" аналогичные машины есть и вовсе"пенсионеры". Главное , чтобы было своевременное прохождение техосмотров и возможность замены компьетующих,а производство аналогичных машин- прекрасно
    Монархист
  4. Alex And R Сегодня, 16:06
    1. Сделали бы самолёту элементы из радиопрозрачных материалов: подвижные части крыла и хвостовое оперение, чтобы он стал менее заметным.
    2. Вот полёт МС-21 - это новость, повод для гордости за страну. А селектор у Шойгу - ерунда.
    Alex And R
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