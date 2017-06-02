Украинское "экспертное" мнение: Признать за Россией Крым, так как она не в себе

Россия – это монстр. Они в 33 раза больше нас. Если они поднимут авиацию – мы убежать не успеем. С Россией никто не хочет воевать. Они монстры. У них ядерное оружие, авиация. И, вообще, они не в себе.

На Украине представлено очередное экспертное мнение о том, как вести себя Украине по отношению с РФ в вопросе «возвращения Крыма». Это мнение в интервью украинскому каналу NewsOne высказал украинский политолог (экс-нардеп ВРУ) Михаил Бродский. По словам Бродского, Киеву нельзя «решить проблему без применения мирной, дипломатической риторики». А теперь о риторике самого М.Бродского.Из заявления украинского эксперта:При этом Бродский призвал власти Украины обсуждать вопросы с РФ за круглым столом. Логика украинского политолога вряд ли поддаётся объяснению. Ведь если г-н Бродский считает Россию и россиян страной и народом «не в себе», то как же он собирается обсуждать с нами (россиянами) дальнейшие контакты?В следующей своей тираде Бродский неожиданно для украинских зрителей предлагает пока и вовсе отказаться от каких-либо притязаний на Крым, причём закрепив отказ Киева от полуострова с помощью всеукраинского референдума.Напомним, что ранее с подобной инициативой выступали и отдельные представители властей Украины, за что были сняты с должностей по личному распоряжению президента Порошенко.Между тем, жизнь на Крымском полуострове идёт безотносительно к каким-либо нелепым заявлениям из Киева. В ходе ПМЭФ министр энергетики России Александр Новак сообщил, что "ближе к началу 2018 года" в Крыму будут введены в эксплуатацию первые два энергоблока Севастопольской и Симферопольской ТЭС. Общая проектная мощность этих электростанций составит по 470 МВт каждая.