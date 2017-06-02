16:14 02 июня

Украинское "экспертное" мнение: Признать за Россией Крым, так как она не в себе

На Украине представлено очередное экспертное мнение о том, как вести себя Украине по отношению с РФ в вопросе «возвращения Крыма». Это мнение в интервью украинскому каналу NewsOne высказал украинский политолог (экс-нардеп ВРУ) Михаил Бродский. По словам Бродского, Киеву нельзя «решить проблему без применения мирной, дипломатической риторики». А теперь о риторике самого М.Бродского.

Из заявления украинского эксперта:
Россия – это монстр. Они в 33 раза больше нас. Если они поднимут авиацию – мы убежать не успеем. С Россией никто не хочет воевать. Они монстры. У них ядерное оружие, авиация. И, вообще, они не в себе.


При этом Бродский призвал власти Украины обсуждать вопросы с РФ за круглым столом. Логика украинского политолога вряд ли поддаётся объяснению. Ведь если г-н Бродский считает Россию и россиян страной и народом «не в себе», то как же он собирается обсуждать с нами (россиянами) дальнейшие контакты?


В следующей своей тираде Бродский неожиданно для украинских зрителей предлагает пока и вовсе отказаться от каких-либо притязаний на Крым, причём закрепив отказ Киева от полуострова с помощью всеукраинского референдума.

Украинское "экспертное" мнение: Признать за Россией Крым, так как она не в себе


Напомним, что ранее с подобной инициативой выступали и отдельные представители властей Украины, за что были сняты с должностей по личному распоряжению президента Порошенко.

Между тем, жизнь на Крымском полуострове идёт безотносительно к каким-либо нелепым заявлениям из Киева. В ходе ПМЭФ министр энергетики России Александр Новак сообщил, что "ближе к началу 2018 года" в Крыму будут введены в эксплуатацию первые два энергоблока Севастопольской и Симферопольской ТЭС. Общая проектная мощность этих электростанций составит по 470 МВт каждая.

Использованы фотографии: @wrgoo01
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Комментарии 19

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  1. Machete Сегодня, 15:17
    Вот же ватник и сепар! fellow
    Какую крамолу несёт. Явно, агент Кремля.
    Machete
    1. Венд Сегодня, 15:19
      Когда человек не адекватен сам себе, он еще и не такое может выдать laughing
      Венд
      1. Machete Сегодня, 15:25
        Он даже не поймёт, за что его придут мочить парни чёрном за такие речи.
        Machete
        1. cniza Сегодня, 15:39
          Цитата: Венд
          Когда человек не адекватен сам себе, он еще и не такое может выдать laughing


          Это то о чем многие на Украине думают , но боятся сказать.
          cniza
          1. Владимир16 Сегодня, 16:03
            Общая проектная мощность этих электростанций составит по 470 МВт каждая.

            Писатель, таки ОБЩАЯ или КАЖДАЯ? Опредлись... wassat
            Владимир16
    2. Хагалаз Сегодня, 15:41
      Часть - ритуальный плевок в сторону России. В остальном довольно здравое мнение.
      Хагалаз
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 15:59
      Если они поднимут авиацию – мы убежать не успеем.

      Не льстите себе и не надейтесь, если Россия захочет ,то ополченцы ДНР все быстро сделают(с нашей помощью конечно), но пока еще время не пришло..
      ОТДЕЛ
  2. salat Сегодня, 15:18
    Ой ну что вы ей богу)))))))))))))) странный комментарий к странной статье)))))))
    salat
  3. sir_obs Сегодня, 15:23
    Мрение микробов под ободком унитаза не интересует, надвигающуюся на них задницу
    sir_obs
    1. рич Сегодня, 15:46
      Россия – это монстр. Они в 33 раза больше нас. Если они поднимут авиацию – мы убежать не успеем

      А если мы поднимем крышку унитаза - Вы убежать из под ободка унитаза успеете?
      рич
  4. Копчёный Сегодня, 15:27
    В прошлой новости о нём писали как о "президенте Федерации баскетбола Украины"
    Копчёный
    1. Александр романов Сегодня, 15:40
      Цитата: Копчёный
      В прошлой новости о нём писали как о "президенте Федерации баскетбола Украины"

      Больного перевели в другую палату
      Александр романов
      1. Копчёный Сегодня, 15:48
        Я к тому, что если этот больной напоминает о себе сам вна Украине это одно дело, а если о нём нам напоминают тут, это мне уже не нравится.
        Копчёный
    2. Хагалаз Сегодня, 15:44
      Ну так одно другому не помеха. Наш Шойгу, например тоже и обороняет и в географическом обществе заседает, и в хоккей играет.))
      Хагалаз
  5. Altona Сегодня, 15:28
    Россия – это монстр. Они в 33 раза больше нас. Если они поднимут авиацию – мы убежать не успеем. С Россией никто не хочет воевать. Они монстры. У них ядерное оружие, авиация. И, вообще, они не в себе.
    -----------------------------------
    Конечно не в себе, а будет настаивать, прострелим коленку.
    Altona
  6. Воля Сегодня, 15:32
    Многими по жизни движет ТОЛЬКО страх и это порой спасает от непродуманных деяний. winked
    Воля
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:44
    Как будто мы сами без них не знаем что Крым наш навсегда. fool
    Изгоняющий либероидов
  8. roskot Сегодня, 15:59
    Вот это наговорил. Люстрация как минимум
    roskot
  9. APASUS Сегодня, 16:00
    Попробуйте отследить ход мыслей свидимого. Как бы надо перевести все отношения Украины с Россией в плоскость переговоров (это подсказывает рассудок),но прямо призвать они уже не могут и тут начинается очередной "огород"- Злой мордер поднимет истребители ......................
    APASUS
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